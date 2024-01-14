«Спартак» проиграл уже шесть матчей подряд: мешают вратари, травмы и провалы Ковальчука

Теперь хотя бы забил Голдобин.

«Металлург» на выезде обыграл «Спартак» (6:2). За 8 минут во втором периоде команда Жамнова пропустила 3 шайбы, что напомнило предыдущую встречу со СКА. Там «Спартак» по сути тоже проиграл матч во втором периоде, пропустив 4 гола почти за 5 минут.

Единственный светлый момент в игре против СКА – шайба Николая Голдобина. Он установил новый рекорд «Спартака» по голам за сезон (31). Всего «Спартак» уже забил 179 голов в регулярке-2023/24. Это повторение показателя 15-летней давности.

Дальше – о плохом.

«Спартак» много пропускает и падает в таблице: подводят вратари и не хватает нападающих

«Спартак» проиграл шесть матчей подряд. Уровень соперников оказался разным: «Витязь» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московское «Динамо» (2:3 ОТ), минское «Динамо» (1:3), СКА (2:5) и «Металлург» (2:6).

До такой серии команда Жамнова первой в сезоне одержала 30 побед и располагалась на первом месте во всей лиге. Теперь «Спартак» опустился на четвертую строчку в конференции и за этот промежуток набрал только 2 очка: в овертаймах с «Витязем» (4:5 ОТ) и московским «Динамо» (2:3 ОТ).

После четвертого проигрыша минскому «Динамо» (1:3) главный тренер Алексей Жамнов объяснил причины неудач большим количеством выездных матчей: «У нас все матчи непростые. Мы больше месяца в поездках, играем на выезде. Наверное, это накапливается».

Очевидно, что проблемы «Спартака» возникли не только из-за календаря.

В среднем за матч «Спартак» пропускает 2,8 гола. Крупнейшим поражением на отрезке из шести игр стала сегодняшняя игра против «Металлурга» (2:6). По сезону «Спартак» больше всего пропускал от московского «Динамо» (8:7 ОТ). Сейчас увеличилась средняя пропускаемость – 4 гола за матч. В кризисный момент«Спартак» не выручали вратари.

В этом сезоне основной голкипер Патрик Рыбар провел 32 игры и 18 раз победил с общим показателем отраженных бросков 91,9%. Это 20-е место в лиге, но против «Металлурга» Рыбар сыграл значительно хуже (86,0%). Не лучше ситуация со вторым вратарем Дмитрием Николаевым. Он принес «Спартаку» 4 победы в 10 играх с общим процентом отраженных бросков 89,7.

Другая проблема «Спартака» – в атаке. Там резко возник дефицит центральных нападающих. Еще в ноябре после матча с «Салаватом» (6:2) выбыл ведущий центрфорвард Иван Морозов. В январе «Спартак» лишился Михаила Мальцева и Андрея Локтионова. Сегодня после матча Жамнов заявил о болезнях других игроков: «Заболел Варюшкин вчера. Сейчас еще есть перспективы, что некоторые ребята тоже. У нас буквально за два дня 4-5 человек заболели».

Такие кризисные моменты требуют изменения в составе. После поражения от СКА (2:5) журналист на пресс-конференции посоветовал Жамнову поставить Анселя Галимова в первую тройку. Тренер на это предложение отреагировал так: «Я учту. Вы не переживайте, я все запоминаю и обязательно учту».

В стартовом составе Галимов вышел во втором звене, но на третий период Жамнов переставил его в первую тройку. И это сработало: нападающий сделал передачу на дальнюю штангу, где ее замкнул Голдобин.

Неудачи сопровождают «Спартак» в деталях. Перед голом Михайлиса травму получил Павел Порядин. Игрок «Металлурга» попал клюшкой по ноге Порядину. Он упал, но судьи нарушение не зафиксировали. Атака продолжилась и привела к голу.

После повреждения Порядин встал и продолжил матч. Но через боль не боролся за шайбу, хотя передача прошла мимо него. Затем Павел вообще ушел в раздевалку. Жамнов объяснил, что у Порядина возник дискомфорт: «По травме я не думаю, что там что-то серьезное».

Неудачи «Спартака» совпали с приходом Ковальчука: он опять виноват в одной из шайб

Илья Ковальчук после возобновления игровой карьеры провел 7 матчей и набрал 4 (3+1) очка. В некоторых моментах Ковальчук не дорабатывает в обороне.

Очевидный пример – первый гол Данилы Юрова. Ковальчук был на пятаке и не разобрался в моменте. Пока два других игрока «Спартака» сдерживали Михайлиса, Данила из-под него в касание переправил шайбу и забил.

«Спартак» с Ковальчуком в составе победил лишь раз – против «Куньлуня» (5:2). Но и тогда не обошлось без его личной ошибки: Илья на синей линии подарил шайбу Челиосу, после паса которого «Куньлунь» забил. Затем был привоз в игре против «Торпедо» (1:2, Б), когда Илья просто смотрел за броском Гончарука.

Ковальчук идет в «Спартаке» в числе лидеров по среднему времени игры в большинстве (3:26, 4 место). Больше всех у Морозова (4:21), который отсутствует с ноября. Но это никак не спасает «Спартак». За последние шесть матчей «Спартак» получил 26 попыток большинства, а реализовал всего три – 11,5%.

Показатели по игре с численным преимуществом в последних играх вдвое снизились по сравнению с общими цифрами по сезону (22,1%). Игра в меньшинстве выглядит не лучше – 77,4% и 19 место в лиге. В кризисный период этот показатель опять же упал – 65,3%. На протяжении шести матчей соперники используют большинство в каждой игре, а всего реализовали 8 из 23 попыток.

Алексей Жамнов не связывает возвращение Ковальчука с неудачами команды: «Говорить о том, что пришел Ковальчук и команда начала валиться – это маразм. Это наша работа, тренерского штаба и игроков, вернуть это все в нормальное русло».

«Металлург» удерживает лидерство в КХЛ – помогают молодые игроки

«Металлург» выдал яркую серию – 21 победа в последних 26 играх. Команда сохраняет за собой не только лидерство на Востоке, но и первое место в лиге. За 52 игры «Металлург» заработал 74 очка.

Кто выделяется:

● Данила Юров. С приходом Андрея Разина в «Металлург» 20-летний нападающий раскрылся с другой стороны. Юров уже превзошел личный рекорд по – 12 очков (6+6) в сезоне-2022/23. Всего в этой регулярке за 36 игр он заработал 37 очков (16+21). В матче против «Спартака» отметился дублем и голевой передачей.

● Связка Гребенкин – Гераськин. После перехода Игоря Гераськина из «Авангарда» это пара стала открытием «Металлурга». За 7 матчей на двоих они набрали 15 очков (7+8). У Гераськина за этот период 8 очков (3+5). В игре против «Спартака» он отметился передачей и продлил результативную серию до четырех матчей (5 очков)

● Илья Набоков. За 32 игры в этом сезоне 20-летний вратарь принес «Металлургу» 17 побед с показателем отраженных бросков 92,8%. В матче против «Спартака» Набоков приблизился к личному рекорду (46 сэйвов), отразив 40 бросков. Всего в этом сезоне помимо Набокова за «Металлург» сыграли трое вратарей: Александр Судницин, Никита Подскребалин и Александр Смолин. В недавней игре против «Сочи» дебютировал 20-летний Смолин. А сегодня против «Спартака» его заявили вторым.

● Никита Михайлис. В игре против «Спартака» он оформил второй дубль в сезоне и прервал шестиматчевую серию без голов. Предыдущий раз отличился против московского «Динамо» (5:3). За 51 игру Михайлис заработал 30 очков (14+16) и идет в четверке лучших бомбардиров «Металлурга».

Лидерству «Металлурга» мало что угрожает. Выездная серия заканчивается игрой с «Торпедо». После этого Магнитогорск примет «Адмирал» и «Северсталь». А до конца января отправится в турне по Дальнему Востоку.

«Спартак» дальше ждет тяжелый календарь из игр с топ-соперниками: «Авангард», «Ак Барс», московское «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив». Зато следующая встреча с «Витязем» – это шанс команды исправить турнирное положение.

На все неудачи Жамнов отвечает: «Обещаю, мы еще пошумим».

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов