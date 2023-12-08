Hockey Avenger
Блог

Как превратить выход на пустые ворота – в гол соперника? Урок от «Спартака» 😱

Максим Цыплаков Максим Цыплаков
Алексей Жамнов Алексей Жамнов
Спартак Спартак
Данил Авершин Данил Авершин
Сочи Сочи
КХЛ КХЛ
Герман Рубцов Герман Рубцов
Хоккей Хоккей

«Это было смешно».

«Спартак» обыграл «Сочи» (4:3). По результату все вроде бы решилось за две минуты до конца, когда Андрей Локтионов забросил четвертую шайбу уже в пустые ворота. Сразу за ней планировалась и пятая, когда вратарь «Сочи» снова оказался на скамейке.

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков выкатился к пустым воротам, но сам почему-то не забил. Через несколько секунд игроки «Сочи» вообще сделали разницу минимальной.

Как это получилось:

У эпизода было две ключевые стадии. Вот первая: Цыплаков оторвался от игрока «Сочи» и встал на пятаке перед пустыми воротами. Вместо броска он отдал пас, который перехватил соперник. Почему же Максим все-таки так поступил? 

Его объяснение: «Хотел поделиться голом с Германом Рубцовым. На самом деле это было очень смешно, потом в какой-то момент я уже понял, что сделал не очень полезную для команды вещь, и мне стало стыдно, хотел как лучше. Мы посмеялись потом с тренером, но из-за этого всего сердце екало».

Вот продолжение эпизода уже в другой зоне: хоккеисты «Сочи» организовали контратаку, которую завершил Данил Авершин. Рубцов перед этим естественно не забил, а «Спартак» получил нервное завершение игры.

В итоге команда продержалась оставшиеся 45 секунд матча и не позволила «Сочи» сравнять счет. В моменте ситуация все равно накалилась, а главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов потом не сдерживал эмоции.

Таким оказался его диалог с журналистом на послематчевой пресс-конференции:

– Сразу хочу закрыть вопрос с этой ситуацией, которая произошла в конце третьего периода, когда Макс Цыплаков пасовал на Рубцова.

– (смеется).

– Опишите в принципе эту ситуацию.

– Вы мне объясните, как я Вам ее опишу? (смеется)

– Что вы по этому поводу думаете?

– У меня смех, знаете, как истерика. Я не могу вам это объяснить. Наверное, это вопрос к нему. У меня нет объяснений.

– У вас был диалог с ним?

– У нас был разговор с ним в раздевалке, конечно. Это наша внутренняя кухня.

Для Данилы Авершина, который воспользовался ошибкой Цыплакова, эта шайба стала второй в сезоне. Всего у него 4 (2+2) очка по итогам 14 игр. В «Сочи» Авершин проводит третий год. Самой результативной выдалась регулярка-2022/23: 31 матч и 6 (3+3) очков.

Символично, что карьеру в КХЛ Авершин начинал как раз со «Спартака». За сезон-2020/21 он сыграл 11 матчей, не отметился результативными действиями и перешел в «Сочи». Этот гол стал для Данилы первым в ворота бывшей команды.

Герой эпизода Максим Цыплаков идет вторым снайпером «Спартака». За 39 игр он забросил 19 шайб и заработал 27 (19+8) очков. Цыплаков не зря искал передачей Германа Рубцова. Тот имеет 7 очков (3+4) за 28 игр, а последний раз забивал аж 18 октября. Удивительно, но тогда это было именно в матче против «Сочи» (3:1). Закольцевать историю не вышло.

Все это веселье не помешало «Спартаку» уйти на перерыв в КХЛ лидером лиги. За 41 игру клуб набрал 56 очков. Сразу после матча Жамнов подтвердил, что в «Спартак» переходит центральный нападающий Михаил Мальцев. До этого клуб вернул Илью Ковальчука, а за оставшееся время поищет защитника.

Мы снова видим одного из претендентов на Кубок Гагарина?

Спартак – Сочи 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Дата проведения
7 декабря, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Галенюк (Чебыкин, Авершин)
1:1 – 29 Порядин (Голдобин)
1:2 – 31 Гараев (Рассказов, Мачулин)
2:2 – 49 Кин (Талалуев, Рубцов)
3:2 – 55 Беляев (Вишневский)
4:2 – 58 Локтионов (Зайцев)
4:3 – 59 Авершин (Чебыкин, Мачулин)
Вратари: Николаев 18/21 – Бердин 33/36.

«Торпедо» получило 0:2 из-за странной игры вратаря, а потом привычно затащил Атанасов

Лучшая победа «Сибири» – через сутки после увольнения тренера: там наконец заиграли лидеры и вратарь

Фото: hcsochi.ru

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто он глазами искал Овечкина.
+2
0
+2
Комментатор хотел блеснуть умом и отметить, что есть что-то на кону, но в итоге чуть не подавился, поняв, что ничего в этой лиге на кону нет, поэтому игроки со скуки уже и не забивают в пустые
+1
-1
0
Здоровый комментарий...)
0
0
0
Дело Патрика Штефана не дремлет.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий