Как превратить выход на пустые ворота – в гол соперника? Урок от «Спартака» 😱

«Это было смешно».

«Спартак» обыграл «Сочи» (4:3). По результату все вроде бы решилось за две минуты до конца, когда Андрей Локтионов забросил четвертую шайбу уже в пустые ворота. Сразу за ней планировалась и пятая, когда вратарь «Сочи» снова оказался на скамейке.

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков выкатился к пустым воротам, но сам почему-то не забил. Через несколько секунд игроки «Сочи» вообще сделали разницу минимальной.

Как это получилось:

У эпизода было две ключевые стадии. Вот первая: Цыплаков оторвался от игрока «Сочи» и встал на пятаке перед пустыми воротами. Вместо броска он отдал пас, который перехватил соперник. Почему же Максим все-таки так поступил?

Его объяснение: « Хотел поделиться голом с Германом Рубцовым . На самом деле это было очень смешно, потом в какой-то момент я уже понял, что сделал не очень полезную для команды вещь, и мне стало стыдно, хотел как лучше. Мы посмеялись потом с тренером, но из-за этого всего сердце екало».

Вот продолжение эпизода уже в другой зоне: хоккеисты «Сочи» организовали контратаку, которую завершил Данил Авершин. Рубцов перед этим естественно не забил, а «Спартак» получил нервное завершение игры.

В итоге команда продержалась оставшиеся 45 секунд матча и не позволила «Сочи» сравнять счет. В моменте ситуация все равно накалилась, а главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов потом не сдерживал эмоции.

Таким оказался его диалог с журналистом на послематчевой пресс-конференции:

– Сразу хочу закрыть вопрос с этой ситуацией, которая произошла в конце третьего периода, когда Макс Цыплаков пасовал на Рубцова.

– (смеется).

– Опишите в принципе эту ситуацию.

– Вы мне объясните, как я Вам ее опишу? (смеется)

– Что вы по этому поводу думаете?

– У меня смех, знаете, как истерика. Я не могу вам это объяснить. Наверное, это вопрос к нему. У меня нет объяснений.

– У вас был диалог с ним?

– У нас был разговор с ним в раздевалке, конечно. Это наша внутренняя кухня.

Для Данилы Авершина, который воспользовался ошибкой Цыплакова, эта шайба стала второй в сезоне. Всего у него 4 (2+2) очка по итогам 14 игр. В «Сочи» Авершин проводит третий год. Самой результативной выдалась регулярка-2022/23: 31 матч и 6 (3+3) очков.

Символично, что карьеру в КХЛ Авершин начинал как раз со «Спартака». За сезон-2020/21 он сыграл 11 матчей, не отметился результативными действиями и перешел в «Сочи». Этот гол стал для Данилы первым в ворота бывшей команды.

Герой эпизода Максим Цыплаков идет вторым снайпером «Спартака». За 39 игр он забросил 19 шайб и заработал 27 (19+8) очков. Цыплаков не зря искал передачей Германа Рубцова. Тот имеет 7 очков (3+4) за 28 игр, а последний раз забивал аж 18 октября. Удивительно, но тогда это было именно в матче против «Сочи» (3:1). Закольцевать историю не вышло.

Все это веселье не помешало «Спартаку» уйти на перерыв в КХЛ лидером лиги. За 41 игру клуб набрал 56 очков. Сразу после матча Жамнов подтвердил, что в «Спартак» переходит центральный нападающий Михаил Мальцев. До этого клуб вернул Илью Ковальчука, а за оставшееся время поищет защитника.

Мы снова видим одного из претендентов на Кубок Гагарина?

Фото: hcsochi.ru