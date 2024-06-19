Двуглавый орел – на гербах Албании, России, Сербии. А откуда он взялся?

Спортс геральдический.

Новый турнир сборных – новый скандал с орлом. Во время матча Сербии и Англии журналист из Косово показал трибунам парящего двуглавого орла в ответ на заряды «Косово – Сербия!» За этот жест сербы требуют лишить его аккредитации: он намеренно изобразил символ их исторического соперника – Албании. Между Белградом и Тираной тлеет давний конфликт.

Орел – национальная птица албанцев, у них даже есть красивая легенда. Парящего в небе орла (правда, не двуглавого) увидел охотник, выследил до гнезда и, пока птицы не было, забрал птенца. Орел нашел охотника и предложил обменять детеныша на силу, ловкость и неуязвимость в бою. Человек согласился и стал первым в мире албанцем.

Впрочем, на Балканах и в целом в Европе орла эксплуатируют по полной: это символ не только Албании и Сербии, но и Черногории, России, а еще Кельна, провинции Толедо, футбольных АЕКа, «Коньяспора», «Уимблдона» и «Витесса».

Изучаем происхождение сказочной птицы.

Двуглавый орел встречается на памятниках Бронзового века. Символом власти он, скорее всего, стал у хеттов

Существо с двумя и более головами – очень распространенный образ. Например, древние египтяне изображали бога Акра в виде соединенных львов. В мифах древних греков упоминаются двухголовая змея Амфисбена, трехглавый пес Цербер и девятиглавая Лернейская гидра. В индуизме – четыре головы у бога Брахмы. Один из главных антагонистов русского фольклора – Змей-горыныч. Сказки Корнея Чуковского рассказывают об антилопе Тянитолкае. А у Nickelodeon есть Котопес.

Орлы давно в списке многоголовых мифических зверей. Такие изображения встречаются еще на заре цивилизации – в Древнем Египте и Месопотамии в III тысячелетии до н.э. Историки все еще спорят, из какого именно региона, культурного или религиозного центра они распространились на Ближнем Востоке. Позже такие же символы возникли в современной Индии и даже доколумбовой Америке, так что разные цивилизации пришли к образу самостоятельно.

Одно из древнейших изображений двуглавого орла – в Хаттусе

Вероятно, впервые двуглавый орел стал государственным символом у хеттов – индоевропейского народа, который проживал в Малой Азии во II тысячелетии до н.э. Это была одна из самых могущественных держав Бронзового века, она контролировала огромную по тем временам территорию и конкурировала за влияние с древним Египтом. Что именно символизировала мифическая птица, неизвестно, но ее изображения встречаются в столице царства Хаттусе. Чуть позже двуглавый орел обрел политическое значение и у соседей – археологи нашли много печатей с рисунками птицы у ассирийцев и вавилонян.

Существует заблуждение, что двуглавый орел – это еще и символ Древнего Рима. Оно появилось благодаря средневековым художникам, которые, изображая античные битвы, рисовали штандарты легионов с двумя головами. Фальсификация зашла так далеко, что воплотилась в логотипе футбольного «Уимблдона». Команда позаимствовала символику у герба одноименного района Лондона. На эмблеме изображен двуглавый орел в память о высадке Юлия Цезаря в Британию – считалось, что древнеримский полководец разбил лагерь как раз в этих местах. Но, во-первых, нет доказательств, что Цезарь когда-либо был на территории современного Уимблдона. Во-вторых, доподлинно известно, что римляне ходили строем под одноглавым орлом.

Считается, что Россия унаследовала двуглавого орла у Византии. Но, возможно, у Священной римской империи или Золотой Орды

Двуглавый орел пережил государства Древнего востока и стал частью арабской, персидской, тюркской и армянской культур. Символ штамповали на монетах, печатали на документах и использовали в геральдике. В его распространении по миру огромная роль у сельджуков – кочевого народа, вторгнувшегося в Малую Азию в XI веке. Двуглавый орел стал символом империи, которая на пике растянулась от Эгейского моря до Афганистана. Двуглавая птица олицетворяла власть над огромным пространством – на Западе и Востоке.

Отколовшийся от империи сельджуков Румский султанат (находился в центре современной Турции) сохранил айдентику. Возможно, именно у Рума орла как государственную символику унаследовала Византия. Прежде птицу византийцы изображали очень редко и в основном в качестве декора, но под влиянием тюрков двуглавый орел стал династическим гербом рода Палеологов, а в последние годы существования империи ассоциировался с государственной властью.

Двуглавый орел у тюрков

В российский историографии появление символа Руси связывают с браком великого князя Ивана III и племянницей последнего императора Византии Софьей Палеолог. В этом усматривалась преемственность в рамках теологической концепции Москва – Третий Рим (второй – это Константинополь). Впрочем, есть пара несостыковок. Идеология возникла через 20 лет после смерти Ивана III, а впервые на государевой печати символ появился в 1497-м, то есть спустя четверть века после венчания на Софье.

Эти расхождения объясняют две другие теории о происхождении двуглавого орла на Руси. Мифическая птица появляется на монетах Золотой орды еще в конце XIII века. Есть версия, что ее переняли у сельджуков, но, скорее всего, это случилось после еще одного династического брака: у правящего в 1291-1312 годах ордынского хана Тохты тоже была жена из рода Палеолог – Мария, дочь императора Андроника II. Возможно, спустя 200 лет двуглавый орел перекочевал на печать Московского княжества как символ победы над Ордой.

Монеты Золотой орды

Другая теория связывает российский герб с геральдикой Священной римской империи. Вы же помните, что в Средние века древних римлян часто изображали с двуглавым орлом? Вероятно, король Чехии, Венгрии и Хорватии Сигизмунд I Люксембургский, став в 1433 году немецким императором, посчитал такую преемственность удачной. При нем двуглавый орел сделали символом Священной римской империи.

В любом случае, на фоне усиливающихся связей между германским монархом и московским князем орел мог перебраться и на Русь. К слову, позже его у Священной римской империи позаимствовала Австрия, причем сначала тоже как императорский символ, а позже в качестве герба Австрийской республики, существовавшей между Первой и Второй мировыми войнами.

Герб Священной римской империи

Двуглавый орел трактуется как символ двойственного происхождения власти, например, светской и религиозной. В России птица сразу же появилась на печати с двумя коронами на головах, а при первых Романовых ей «вручили» в лапы скипетр и державу. От царских атрибутов отказались после Февральской революции 1917 года, поэтому на гербе России при Временном правительстве был только орел.

Кстати, точно такая же эмблема сегодня у Центрального банка, именно ее штамповали на рублях до 2016-го, когда символ ЦБ заменили на более привычный российский герб.

Так что там с албанцами и сербами? Почему их гербы так похожи? Возможно, все началось с болгар

На Балканах чудо-птица прижилась намного раньше, чем в России. Хотя и тут хватает интересных теорий. Одна из них связывает появление двуглавого орла с булгарами – кочевым народом, проживавшим в причерноморских степях в IV-VI веках н.э. Булгары, как и другие тюркские народы, с древности верили в магическую силу сказочного зверя и рисовали его в качестве орнамента. Позже племена разделились, и одна из ветвей переселилась западнее, чтобы осесть на границе Византийской империи.

В конце VII века они основали Первое болгарское царство – конгломерат булгар, славян и живших на этих землях со времен Античности фракийцев. Здесь в городе Стара Загора ученые обнаружили барельеф с изображением двуглавого орла – датированный X-XI столетиями.

Барельеф в Стара Загоре

Впрочем, не исключено и селджуко-византийское происхождение мифического животного в юго-восточной Европе. В середине XII века в Сербии правила династия Неманичи, с нее начинается использование двуглавого орла в местной геральдике. Интересно, что со временем птицу изображали преимущественно белой – в отличие от большинства воплощений в других странах. В соседней Черногории образ тоже укоренился – благодаря роду Петровичей, чьи представители были влиятельными священнослужителями, князьями и королями.

Черный албанский двуглавый орел – тоже наследие Византии. Его появление связывают с князем Скандербегом, жившим в XV веке. Скандербег – это Рюрик, Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский в одном лице. В 1443 году он поднял восстание против османов, а позже в разные годы то вступал в союз с венецианцами, то воевал против них. Символом движения стал двуглавый орел, позаимствованный у сжавшейся до Константинополя Византии.

В 1468-м Скандербег внезапно умер из-за болезни, восстание провалилось, и с тех в регионе доминировали турки. Албания вновь стала независимой лишь в 1912-м. Тогда же на флаг и герб поместили черного двуглавого орла. В разные годы на фоне изменений в стране символ адаптировали. Например, во времена социализма орла окружили колосками со звездой наверху, а в 1998-м над птицей поместили контурное изображение шлема Скандербега – одну из главных исторических реликвий Албании.

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Фото: Gettyimages.ru /Linnea Rheborg, Lars Baron; wikipedia.org ; кадр трансляции