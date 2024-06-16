В Гельзенкирхене есть памятник Ленину. Что он там делает?

Ред флаг для Германии.

В России Ленин всегда рядом. Разумеется, в одном из каноничных скульптурных воплощений: в кепке, с вытянутой рукой, на броневике (это опционально). Но почетный статус вождя мирового пролетариата вынуждает выходить за привычные границы. Сегодня памятники Ильичу расположены на всех континентах – даже в Антарктиде.

Один из новеньких появился в 2020-м – в Гельзенкирхене, где сегодня сыграют Англия и Сербия.

Памятник установили ортодоксальные коммунисты. Как им это удалось без разрешения?

В Гельзенкирхене не так много достопримечательностей. Одна из самых заметных – замок Орст, расположенный на северо-западной окраине города. Четыре года назад рядом с ним возникла еще одна точки притяжения – памятник Ленину. Это двухметровая стальная скульптура: Ильич с хитрым прищуром смотрит на ближайший перекресток.

Одет в костюм-тройку, в левой руке кипа бумаг, рядом с постаментом – поясняющая табличка: «Lenin. 1870-1924. Marxistischer Theoretiker, Führer der Oktoberrevolution 1917 und des Aufbaus der sozialistischen Sowjetunion». Слово Führer смущать не должно – по-немецки это «вождь». А целиком надпись переводится так: «Ленин. 1870-1924. Теоретик Марксизма. Вождь Октябрьской революции 1917-го и строительства социализма в Советском Союзе».

Памятнику уже много лет. Сначала его установили в 1957-м в Чехословакии – к 40-летнему юбилею прихода к власти в России большевиков. После падения социализма в Восточной Европе скульптуру убрали. Вторую жизнь она получила в 2020-м, когда ее поставили в Гельзенкирхене в честь 150-летия Ленина.

Памятник перевезли по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). В Гельзенкирхене находится ее штаб-квартира – монумент поставили как раз перед входом в здание, где заседает партийная верхушка. Естественно, появление скульптуры вызвало резонанс. Городские власти выступили против и напомнили МЛПГ, что их штаб-квартира – это памятник архитектуры, а Ильич мощным революционным торсом закроет главный фасад здания.

Департамент по охране памятников не разрешил установку, но партия подала в суд, где доказала, что Ленин разместится далеко от стены и вид не испортит. Мэрия проиграла процесс, представитель городского совета Мартин Шульман признал: земля, на которой должны установить статую, в частной собственности, поэтому администрация бессильна.

В 2022-м кампанию металлическому Ильичу составил Карл Маркс – теперь они смотрят на перекресток вдвоем.

Марксистско-ленинская партия Германии считает поздний СССР слишком буржуазным. Ее лучший результат на выборах – 0,1% голосов

Марксистско-ленинская – не совсем точное определение для партии, которая установила памятник в Гельзенкирхене. В пантеоне ультралевой МЛПГ – еще Энгельс, Сталин и Мао. Основателем движения считается Вилли Дикхут. Еще в 1926-м он вступил в Коммунистическую партию Германию (КПГ), в те годы очень популярную политическую силу. Она боролась за власть вплоть до прихода нацистов в 1930-е, когда левые ушли в подполье. После войны Германия разделилась, а вместе с ней размежевались и остатки партии: в ГДР коммунисты пополнили ряды Социалистической единой партии Германии, а в ФРГ появилась новая КПГ.

На капиталистическом западе коммунисты оказались в опале. После смерти Сталина и смены курса в СССР грянул новый идеологический раскол: для самых радикальных марксистов ориентиром стал не Советский Союз, а Китай, где Мао Цзедун пустился в решительные экономические эксперименты – «Большой скачок» и «Культурную революцию». В 1960-х Вилли Дикхут обвинил однопартийцев в правом уклоне и ревизионизме, а заодно раскритиковал Москву за отход от ленинских принципов. В его представлении СССР превратился в буржуазное государство, где позабыли о классовой борьбе и мировой революции.

Дикхут вместе с гамбургским журналистом Эрнстом Аустом создал еще одну Коммунистическую партию (к ее названию принято добавлять «марксистско-ленинская», чтобы отличить от других КПГ). Правда, как только в Китае после смерти Мао начались реформы и возникли частных предприятия, Вилли снова столкнулся с кризисом идеологии. В конце 1970-х единственной страной, где, по его мнению, все еще следовали ортодоксальной доктрине, оставалась Албания. Партии и движения делились и размножались, и в 1982-м Дикхут провел в Бохуме учредительной съезд Марксистско-ленинской партии – той самой, что установила памятник в Гельзенкирхене.

Сегодня движение возглавляет Габи Фехтнер, но пока она меркнет на фоне предшественника. До 2017-го лидером МЛПГ был 70-летний Штефан Энгель, вступивший в партию еще в 1982-м. Штефан пишет книги, где переосмысливает историю социалистического движения в СССР, Германии и других странах, предрекает мировую революцию и констатирует кризис буржуазной идеологии. Программа МЛПГ (опубликована в том числе на русском) написана так, будто последних ста лет не было. В ней – воззвания к пролетариату в борьбе за права. Самая радикальная глава посвящена армии и войнам: «МЛПГ защищает право отказа от военной службы, но критикует пацифизм как непригодный метод в борьбе против милитаризма и опасности войн».

Программа призывает к роспуску НАТО, ЕС и Бундесвера, а заодно – уничтожению ядерного, биологического и химического оружия. Также МЛПГ требует от правительств капиталистических стран отказаться от эмбарго оружия «для революционных освободительных движений», но вместе с тем ратует «за мир и дружбу народов». Россию (как и Китай) называют «новоподнимающейся империалистической державой», а США – «мировым жандармом против национального и социального освобождения угнетенных народов и классов».

МЛПГ – маргинальная организации с минимальным уровнем поддержки. Самое красноречивое доказательство – результаты выборов. Те, которые партия не бойкотирует, она с треском проигрывает. Лучший результат на голосовании в Бундестаг марксисты показали с 2005-го по 2017-й – 0,1%. На местных выборах МЛПГ изредка получает 1-3 места.

Ленин был в Германии, но в Гельзенкирхен не заглядывал. Он верил, что мировую революцию начнут немцы

Если бы не штаб-квартира МЛПГ, памятник Ленину в Гельзенкирхене выглядел бы совсем инородно. В Германии хватает мест, связанных с вождем мировом пролетариата. В 1895 году он отправился за границу, чтобы поправить здоровье (жаловался на боли в животе), и посетил Цюрих, Париж и Берлин. Известно, что в немецкой столице он купался в реке Шпрее. После возвращения в Россию его отправили в ссылку в Сибирь. Там он провел два года, а в 1901-м снова попал в Германию. На этот раз Ленин жил в Мюнхене, где ходил в легендарную пивную «Хофбройхаус» и вместе с соратниками издавал газету «Искра».

Ленин полагал, что пожар мировой революции начнется в одной из развитых капиталистических стран. Германия идеально подходила под критерии: в России рабочий класс все еще был малочисленным – в отличие от немецкого пролетариата, который к началу XX века составлял значительную часть общества.

Ленин ошибся. Первой страной, где коммунисты пришли к власти и ее удержали, стала именно Россия – при непосредственном участии Ульянова. Февральская революция 1917-го и падение монархии застали его в Швейцарии. В Петрограде объявили амнистию, поэтому большевики могли вернуться из эмиграции на родину. С этим событием связано третье знаковое появление Ильича в Германии, когда Ленин пересек всю страну с юга на север в так называемом «пломбированном вагоне». Поезд проследовал через Штутгарт, Мангейм, Франкфурт, Ганновер, Берлин и Штральзунд, где Ленин пересел на паром до Швеции.

Кстати, рядом со Штральзундом тоже есть монумент, связанный с лидером большевиков. Мемориальная доска на берегу моря с упоминанием маршрута из Швейцарии в Россию.

Города Евро-2024: Берлин, Лейпциг, Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт. Мегагид, часть 1

Города Евро-2024: Кельн, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен и Дюссельдорф. Мегагид, часть 2

Фото: Friedrich Stark, Caroline Seidel/Global Look Press