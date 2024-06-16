В Гельзенкирхене есть памятник Ленину. Что он там делает?
Ред флаг для Германии.
В России Ленин всегда рядом. Разумеется, в одном из каноничных скульптурных воплощений: в кепке, с вытянутой рукой, на броневике (это опционально). Но почетный статус вождя мирового пролетариата вынуждает выходить за привычные границы. Сегодня памятники Ильичу расположены на всех континентах – даже в Антарктиде.
Один из новеньких появился в 2020-м – в Гельзенкирхене, где сегодня сыграют Англия и Сербия.
Памятник установили ортодоксальные коммунисты. Как им это удалось без разрешения?
В Гельзенкирхене не так много достопримечательностей. Одна из самых заметных – замок Орст, расположенный на северо-западной окраине города. Четыре года назад рядом с ним возникла еще одна точки притяжения – памятник Ленину. Это двухметровая стальная скульптура: Ильич с хитрым прищуром смотрит на ближайший перекресток.
Одет в костюм-тройку, в левой руке кипа бумаг, рядом с постаментом – поясняющая табличка: «Lenin. 1870-1924. Marxistischer Theoretiker, Führer der Oktoberrevolution 1917 und des Aufbaus der sozialistischen Sowjetunion». Слово Führer смущать не должно – по-немецки это «вождь». А целиком надпись переводится так: «Ленин. 1870-1924. Теоретик Марксизма. Вождь Октябрьской революции 1917-го и строительства социализма в Советском Союзе».
Памятнику уже много лет. Сначала его установили в 1957-м в Чехословакии – к 40-летнему юбилею прихода к власти в России большевиков. После падения социализма в Восточной Европе скульптуру убрали. Вторую жизнь она получила в 2020-м, когда ее поставили в Гельзенкирхене в честь 150-летия Ленина.
Памятник перевезли по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). В Гельзенкирхене находится ее штаб-квартира – монумент поставили как раз перед входом в здание, где заседает партийная верхушка. Естественно, появление скульптуры вызвало резонанс. Городские власти выступили против и напомнили МЛПГ, что их штаб-квартира – это памятник архитектуры, а Ильич мощным революционным торсом закроет главный фасад здания.
Департамент по охране памятников не разрешил установку, но партия подала в суд, где доказала, что Ленин разместится далеко от стены и вид не испортит. Мэрия проиграла процесс, представитель городского совета Мартин Шульман признал: земля, на которой должны установить статую, в частной собственности, поэтому администрация бессильна.
В 2022-м кампанию металлическому Ильичу составил Карл Маркс – теперь они смотрят на перекресток вдвоем.
Марксистско-ленинская партия Германии считает поздний СССР слишком буржуазным. Ее лучший результат на выборах – 0,1% голосов
Марксистско-ленинская – не совсем точное определение для партии, которая установила памятник в Гельзенкирхене. В пантеоне ультралевой МЛПГ – еще Энгельс, Сталин и Мао. Основателем движения считается Вилли Дикхут. Еще в 1926-м он вступил в Коммунистическую партию Германию (КПГ), в те годы очень популярную политическую силу. Она боролась за власть вплоть до прихода нацистов в 1930-е, когда левые ушли в подполье. После войны Германия разделилась, а вместе с ней размежевались и остатки партии: в ГДР коммунисты пополнили ряды Социалистической единой партии Германии, а в ФРГ появилась новая КПГ.
На капиталистическом западе коммунисты оказались в опале. После смерти Сталина и смены курса в СССР грянул новый идеологический раскол: для самых радикальных марксистов ориентиром стал не Советский Союз, а Китай, где Мао Цзедун пустился в решительные экономические эксперименты – «Большой скачок» и «Культурную революцию». В 1960-х Вилли Дикхут обвинил однопартийцев в правом уклоне и ревизионизме, а заодно раскритиковал Москву за отход от ленинских принципов. В его представлении СССР превратился в буржуазное государство, где позабыли о классовой борьбе и мировой революции.
Дикхут вместе с гамбургским журналистом Эрнстом Аустом создал еще одну Коммунистическую партию (к ее названию принято добавлять «марксистско-ленинская», чтобы отличить от других КПГ). Правда, как только в Китае после смерти Мао начались реформы и возникли частных предприятия, Вилли снова столкнулся с кризисом идеологии. В конце 1970-х единственной страной, где, по его мнению, все еще следовали ортодоксальной доктрине, оставалась Албания. Партии и движения делились и размножались, и в 1982-м Дикхут провел в Бохуме учредительной съезд Марксистско-ленинской партии – той самой, что установила памятник в Гельзенкирхене.
Сегодня движение возглавляет Габи Фехтнер, но пока она меркнет на фоне предшественника. До 2017-го лидером МЛПГ был 70-летний Штефан Энгель, вступивший в партию еще в 1982-м. Штефан пишет книги, где переосмысливает историю социалистического движения в СССР, Германии и других странах, предрекает мировую революцию и констатирует кризис буржуазной идеологии. Программа МЛПГ (опубликована в том числе на русском) написана так, будто последних ста лет не было. В ней – воззвания к пролетариату в борьбе за права. Самая радикальная глава посвящена армии и войнам: «МЛПГ защищает право отказа от военной службы, но критикует пацифизм как непригодный метод в борьбе против милитаризма и опасности войн».
Программа призывает к роспуску НАТО, ЕС и Бундесвера, а заодно – уничтожению ядерного, биологического и химического оружия. Также МЛПГ требует от правительств капиталистических стран отказаться от эмбарго оружия «для революционных освободительных движений», но вместе с тем ратует «за мир и дружбу народов». Россию (как и Китай) называют «новоподнимающейся империалистической державой», а США – «мировым жандармом против национального и социального освобождения угнетенных народов и классов».
МЛПГ – маргинальная организации с минимальным уровнем поддержки. Самое красноречивое доказательство – результаты выборов. Те, которые партия не бойкотирует, она с треском проигрывает. Лучший результат на голосовании в Бундестаг марксисты показали с 2005-го по 2017-й – 0,1%. На местных выборах МЛПГ изредка получает 1-3 места.
Ленин был в Германии, но в Гельзенкирхен не заглядывал. Он верил, что мировую революцию начнут немцы
Если бы не штаб-квартира МЛПГ, памятник Ленину в Гельзенкирхене выглядел бы совсем инородно. В Германии хватает мест, связанных с вождем мировом пролетариата. В 1895 году он отправился за границу, чтобы поправить здоровье (жаловался на боли в животе), и посетил Цюрих, Париж и Берлин. Известно, что в немецкой столице он купался в реке Шпрее. После возвращения в Россию его отправили в ссылку в Сибирь. Там он провел два года, а в 1901-м снова попал в Германию. На этот раз Ленин жил в Мюнхене, где ходил в легендарную пивную «Хофбройхаус» и вместе с соратниками издавал газету «Искра».
Ленин полагал, что пожар мировой революции начнется в одной из развитых капиталистических стран. Германия идеально подходила под критерии: в России рабочий класс все еще был малочисленным – в отличие от немецкого пролетариата, который к началу XX века составлял значительную часть общества.
Ленин ошибся. Первой страной, где коммунисты пришли к власти и ее удержали, стала именно Россия – при непосредственном участии Ульянова. Февральская революция 1917-го и падение монархии застали его в Швейцарии. В Петрограде объявили амнистию, поэтому большевики могли вернуться из эмиграции на родину. С этим событием связано третье знаковое появление Ильича в Германии, когда Ленин пересек всю страну с юга на север в так называемом «пломбированном вагоне». Поезд проследовал через Штутгарт, Мангейм, Франкфурт, Ганновер, Берлин и Штральзунд, где Ленин пересел на паром до Швеции.
Кстати, рядом со Штральзундом тоже есть монумент, связанный с лидером большевиков. Мемориальная доска на берегу моря с упоминанием маршрута из Швейцарии в Россию.
Города Евро-2024: Берлин, Лейпциг, Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт. Мегагид, часть 1
Города Евро-2024: Кельн, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен и Дюссельдорф. Мегагид, часть 2
Фото: Friedrich Stark, Caroline Seidel/Global Look Press
И главный апсет впереди!
А вообще, позорище тем, кто продвигает этот убогий ruglish) Зачем так выпендриваться?)
Каждый раз, когда вижу такие вещи, на меня это действует как red цвет на bull))))))))
"Führer жил, Führer жив, Führer будет жить!"
В целом статья, конечно, поверхностная, некоторые вещи марксистам читать довольно нелепо (например, как "Ленин ошибся", или как маргинальность антибуржуазной партии определяется результатами буржуазных выборов), но с учетом того, что требовать от автора глубокого знания предмета по объективным причинам довольно трудно, поставил плюс.
Самый прикол в том, что у меня второй язык английский.