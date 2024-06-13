Как монетка не пустила сборную СССР в финал Евро-1968

Помешала какая-то мелочь.

Полвека назад в матче чемпионата Европы СССР и Италия за 120 минут не забили ни одного мяча. И победителя определила монетка.

С 1960-го по 1972-й советская сборная оставалась самым стабильным участником чемпионата Европы. Хотя трофей достался ей только в первом розыгрыше, в трех последующих наша команда обязательно играла в финальной стадии и почти всегда брала медали. Единственный раз, когда СССР занял лишь четвертое место, – турнир 1968-го. Винить в неудаче нужно слабую реализацию в полуфинале и архаичное правило, которое вскоре отменили.

Евро-1968 проходил в Италии. Участники впервые попадали в финальную стадию через квалификацию с групповым этапом. Советская команда играла в четверке с Австрией, Грецией и Финляндией, заняла первое место и прошла в стыковые матчи. Это был фактически четвертьфинал, состоявший из двух встреч. В начале мая 1968-го сборная СССР поехала в Будапешт, где проиграла 0:2. Сохранить комфортное преимущество в ответном матче венгры не смогли: 3:0 в Москве (финальный гол забил Бышовец) – и советские футболисты едут на Евро.

Футбол в конце 1960-х заметно отличался от нынешнего не только с точки зрения интенсивности, тактики и методов подготовки. Многие привычные нам правила вступили в силу заметно позже. Например, желтые карточки появились в 1970-м, методы определения офсайда в последний раз серьезно переосмыслили в 1990-м, а третью замену ввели только в 1995-м.

Послематчевых пенальти тогда не было. В Англии до сих пор практикуют переигровки (хотя в минувшем сезоне от них отказались из-за пандемии), причем еще в 1980-х регламент Кубка предполагал бесконечное количество матчей, если каждый завершается вничью (сейчас после второй игры бьют пенальти). Например, чтобы выйти в финал 1975 года, «Фулхэм» провел 12 встреч, из которых три приходились на соперничество с «Халлом», и четыре с «Ноттингем Форест».

На международных турнирах переигровки тоже случались. Например, на Олимпиаде-1952 сборная СССР сыграла вничью с Югославией (5:5), и через день соперники встретились снова (советские футболисты проиграли 1:3). Через четыре года правило сработало вновь: робкие 0:0 с Индонезией в четвертьфинале превратились в победу нашей команды 4:0.

А вот регламент Евро-1968 вводил переигровку только в случае ничьи в финале. На предыдущей стадии победителя должен был выявить жребий.

Подбрасывание монетки в футбол пришло из дуэлей: более удачливый оппонент выбирал исходную позицию, причем, как капитаны многих команд сейчас, он часто обращал внимание на расположение солнца, чтобы свет не бил в глаза. Позже монета перекочевала в крикет, а сегодня с этой процедуры начинается любой официальный футбольный матч.

В случае с полуфинальной встречей на Евро-1968 солнце вряд ли могло кого-то побеспокоить – в тот день в Неаполе шел дождь. Хозяева турнира принимали сборную СССР, матч собрал почти 70 тысяч зрителей. Советская команда находилась под сильным давлением: еще было памятно спасение в противостоянии с венграми, а в игре с итальянцами права на ошибку не было. К тому же на турнир по разным причинам не взяли Эдуарда Стрельцова, Йожефа Сабо, Валерия Воронина, Виктора Аничкина, Игоря Численко и Муртаза Хурцилаву.

Правда, у Италии тоже были потери, причем прямо по ходу матча: полузащитник Джанни Ривера получил травму, но должен был доиграть до конца – тогда менять разрешалось только вратарей. Преимуществом советские футболисты не воспользовались, хотя моменты возникали. Геннадий Еврюжихин не реализовал выход один на один, неплохая возможность забить была и у Александра Ленева, который получил мяч в центре штрафной, но удар в ближний угол получился слишком простым для вратаря Дино Дзоффа. В обороне подчищал Альберт Шестернев, да и вратарь Юрий Пшеничников был максимально надежен.

За 120 минут команды так и не открыли счет, поэтому немецкий арбитр Курт Ченчер позвал футболистов в судейскую. Там игроков ждали делегаты от УЕФА и другие официальные лица. Какая монетка определит победителя матча должен был решить защитник Альберт Шестернев: ему на выбор предложили швейцарскую, итальянскую и французскую. Тот остановился на последней.

Главный тренер сборной СССР Михаил Якушин тот эпизод в судейской вспоминал так:

«Представитель УЕФА Руйола спрашивает у Шестернева, какую сторону монеты выберет он. Я за это время успел внимательно осмотреть монету и заметил, что одна ее сторона, называемая «фигурой», чуть выпуклая. Поскольку в детстве я увлекался игрой «орел или решка?», то сообразил, что шансов на то, что монета упадет вверх выпуклой частью, значительно больше. Подсказываю Шестерневу: «Выбирай «фигуру». Он стоит отрешенный. Я ему: «Фигуру!»

Сцена напоминает мне эпизод из кинофильма «Музыкальная история», когда главный ее герой, которого играл Сергей Лемешев, вышел впервые на сцену и, напугавшись зрителей, забыл слова оперной арии. Ему партнеры, зрители из зала, из-за кулис подсказывают, а он находится в состоянии прострации и ничего не слышит. Похожее произошло и с Шестерневым. Я ему вновь говорю: «Фигура!». Он никак не реагирует. Руйоле надоело ждать, и он обратился к Факкети – выбирай, мол, ты. Итальянец сразу смекнул, в чем дело, и произнес: «Фигура!». Руйола подбросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик Факкети: «Фигура!».

«Фигура» на 10-франковой монете 1906 года чеканки вывел хозяев турнира в финал. Итальянский защитник выскочил на поле с победно поднятыми вверх руками. Стадион встретил Факкетти так, будто он только что забил победный гол.

В матче за третье место СССР проиграл англичанам 0:2, а в финале Италия встречалась с Югославией и сравняла счет за 10 минут до конца. В решающей игре Евро ничья в основное и добавленное время означала не жребий, а переигровку. Она состоялась через два дня и завершилась со счетом 2:0. Италия впервые взяла Кубок Европы.

Сборная СССР не была первой командой, которая пострадала от архаичного правила в статусном турнире. В 1965 году «Кельн» и «Ливерпуль» сыграли вничью по сумме двух матчей четвертьфинала КЧ. Дальше прошли англичане – опять-таки благодаря жребию. Еще раньше – в 1954-м – подброшенная монетка закрыла путь на чемпионат мира сборной Испании. На турнир поехали турки.

Но и после несчастного случая с советской командой от правила отказались не сразу. В октябре все того же 1968-го на Олимпиаде в Мексике встречались Болгария и Израиль. Мяч Фейгенбаума на 89-й минуте перевел матч в дополнительное время, которое закончилось без голов. Монетка назначила победителями болгар.

Через несколько месяцев после этого эпизода Израильская федерация футбола направила предложения в ФИФА о пересмотре правила. Считается, что именно в этом письме впервые упоминалась серия послематчевых пенальти. Правда, это новшество также приписывал себе Карл Вальс. Немец работал судьей еще в 1930-х, а в 1970-м предложил Баварской футбольной ассоциации ввести 11-метровые удары в случае ничьи.

Первый крупный турнир сборных, где впервые опробовали новое правило, состоялся в 1976-м. В финале Чехословакия встречалась с ФРГ, и победитель определился в серии пенальти. Решающий удар нанес Антонин Паненка. И вы прекрасно знаете, как именно он это сделал.

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Фото: РИА Новости /Дмитрий Донской; rusteam.permian.ru ; commons.wikimedia.org