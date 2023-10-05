Казнь Муссолини – на баннере фанатов «Селтика». Он правда болел за «Лацио»?

Юрий Истомин отвечает на сложный вопрос.

Фанаты «Селтика» встретили «Лацио» антифашистским баннером: растянули на трибуне полотно с надписью «антифашисты «Селтика» и изображением казни Бенито Муссолини.

«Следуйте за своим лидером» и «Lazio Vaffanculo» (с итальянского переводится как «Иди на ###, «Лацио») – два других послания фанатов.

Эта история началась еще четыре года назад, когда клубы встречались в Лиге Европы. Тогда ультрас «Лацио» прошли по Глазго, отдавая фашистские салюты, а на стадионе их встретили баннером с изображением Муссолини (он был вверх ногами) и надписью «Следуйте за своим лидером».

«Лацио» называют главным ультраправым (или даже фашистским) клубом Италии. Репутацию укрепил миф о том, что за него болел Бенито Муссолини.

Но есть ли крепкие подтверждения этой легенды?

После прихода к власти Муссолини «Лацио» хотели объединить с другими клубами. Команда выжила благодаря генералу (и тоже фашисту)

В марте 2021 года «Лацио» подписал 18-летнего Романо Флориани Муссолини – правнука знаменитого итальянского диктатора. В интернете сразу пошутили, что эту новость прекрасно дополняет амплуа новичка, который играет на правом краю обороны. Интересна и фигура его матери – внучка Дуче Алессандра Муссолини несколько лет возглавляла ультраправую партию. На этом фоне даже позабылось, что еще в семейном древе игрока есть певица и актриса Софи Лорен (тетя) и известный джазмен Романо Муссолини (дед).

Вряд ли в Серии А есть другая команда, переход в которую правнука Муссолини вызвал бы такую же реакцию. Сегодня «Лацио» называют любимым клубом Дуче, хотя оснований так считать совсем немного. Наоборот, при Муссолини команду чуть не расформировали, да и больших побед в 1920-х и 1930-х почти не было.

«Лацио» как атлетический клуб возник в 1900-м. Его основали офицеры итальянской армии, которые хотели популяризировать ЗОЖ и спорт в духе набирающих популярность Олимпийских игр. Отсюда и цвета – белый и голубой взяли с флага Греции, добавив к ним древнеримскую символику. В 1901-м при клубе возникла футбольная секция. В 1912-м команда дебютировала в чемпионате страны и сразу же выиграла серебро, а через год повторила результат. Прекрасно для клуба из центральной Италии – уже тогда футбол на севере опережал в развитии другие регионы.

В 1922-м к власти пришел Бенито Муссолини. Спорт прекрасно ложился на идеи национализма, процветавшие во время и после Первой мировой. Футбол выглядел более мирным воплощением открытой войны, воспитывающей патриотизм, боевой дух и нетерпение к противоположной стороне. Поэтому фашисты почти сразу взяли итальянские клубы в оборот. В 1926 году стартовала реформа чемпионата. Согласно «Хартии Виареджо» (названа по тосканскому курорту), игрокам дозволялось подписывать профессиональные контракты, а вскоре лигу привели к более современному виду. Если раньше клубы бились в региональных группах, чтобы затем определить сильнейшего в плей-офф, то с 1929-го все играли со всеми. Такая система не только выглядела зрелищнее, но и была идеологически верной – чемпионат объединял всю страну, а фашисты напирали как раз на единство и сплочение.

Параллельно мелкие команды объединялись в одну солидную. Так в 1927-м появилась «Рома» – на базе клубов «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома». «Лацио» тоже должен был попасть в их число. От слияния спас влиятельный вице-президент клуба Джорджио Ваккаро. Он состоял в Национальной фашистской партии, был секретарем Олимпийского комитета, а в 1930-е возглавлял Итальянскую федерацию футбола. А еще Ваккаро носил погоны – дослужился до генерала. У военных в 1920-х был большой авторитет, поэтому Джорджио спас «Лацио» от ликвидации с последующим объединением. Это решение породило одно из важнейших противостояний страны – римское дерби. Чоперники «Лацио» иногда упрекают столичную команду в связях с фашистами столетней давности, забывая, что это как раз «Рома» была политическим проектом в эпоху Муссолини.

«Лацио», конечно, находился на особом счету, учитывая положение вице-президента. Муссолини даже выдали удостоверение члена клуба, но нет свидетельств, что он симпатизировал команде больше, чем остальным участникам чемпионата. К тому же Бенито видели и на матчах «Ромы». А вообще есть версия, что он болел за «Болонью». Команда из родного города Дуче шесть раз выигрывала золото. Неизвестно, способствовал ли этому диктатор. Возможно, он просто поддерживал тех, кто сильнее.

В любом случае в Болонье тоже был влиятельный человек: Леандро Арпинати занимал высокий пост в МВД и возглавлял городскую администрацию. По его поручению построили стадион, на котором команда выступает до сих пор. В 1926-м он стал президентом футбольной федерации (как раз перед Ваккаро), а через год Леандро отменил результат чемпионата. Тогда первым стал «Торино», а «Болонья» – второй. Арпинати обвинил команду из Пьемонта в договорняке – и у нее отобрали титул. Так что в 1927-м лига осталась без победителя. На этом фоне успехи «Лацио» выглядят скромнее. При Муссолини команда только раз выигрывала серебро – в 1937-м.

«Лацио» стал клубом ультраправых в «свинцовые 1970-е». В это время в Италии стреляли и взрывали

Так почему же фанатов «Лацио» сегодня называют фашистами? Радикализация болельщиков произошла через 30 лет после падения режима Муссолини на фоне другого непростого периода в истории Италии. 1970-е на Апеннинах называют «свинцовым десятилетием». Термин родился в 1981-м благодаря немецкому художественному фильму «Свинцовые времена». В нем рассказывают об обострении социальных противоречий в ФРГ, но в Италии наблюдалась похожая картина.

В послевоенные годы страна переживала экономический подъем, но в 1970-е рост замедлился, увеличилась инфляция, стало больше безработных. На этом фоне бушевали экстремисты, причем как правые, так и левые. В Италии орудовали анархисты и неофашисты, враждующие не только друг с другом, но и с правительством. Их противостояние сопровождалась стрельбой, взрывами, похищениями и прочими террористическими актами. Жертвами экстремистов становились политики, правозащитники и обычные полицейские. Самый известный случай произошел в 1980-м в Болонье. Тогда террористы уничтожили вокзал – погибли 85 человек. Кто именно организовал взрыв, неизвестно, но сначала подозрение пало на ультраправый NAR – Революционные вооруженные ячейки.

Расцвет преступности перекинулся и на трибуны. В этом плане Италия не отставала от других европейских стран – прежде всего Англии, где в 1970-е молодежь объединялась в фанатские группировки. Поклонники римского клуба организовались в 1971-м. В противостоянии между неонацистами, анархистами и правительством фанаты «Лацио» заняли крайне правую позицию.

После нескольких переименований движение стало называться Eagles’ Supporters. Такие же группы были у всех больших итальянских клубов, но «Лацио» в то время проводил лучший период в истории – в 1974-м команда впервые выиграла чемпионат. Благодаря этому движение ультрас разрасталось.

У ультрас «Лацио» много мерзких акций, а самый известный фанат сорвал переход Тюрама. В клубе пытаются обуздать ультрас

В конце 1980-х один из членов Eagles’ Supporters Антонио Гринта сформировал даже более радикальное движение. Irriducibili (в переводе с итальянского – «непреодолимые» или «непобедимые») не стеснялись неофашистской или даже неонацистской репутации, а, напротив, ее культивировали. В начале 1990-х от Eagles’ Supporters мало что осталось, и на трибунах доминировала уже новая группировка. Чуть позже власть в движении Irriducibili перехватил Фабрицио Пистичелли по прозвищу Диаболик – так звали героя итальянского комикса середины XX века. Пистичелли был тем еще персонажем – его обвиняли в торговле наркотиками и владении нелегальной недвижимостью. На его счету были миллионы, но главным капиталом, пожалуй, стали влияние и связи. Полиция не вмешивалась в дела Фабрицио, поэтому он и другие радикальные фанаты «Лацио» чувствовали себя неуязвимыми.

Именно с подачи Диаболик фанаты «Лацио» организовали самые шумные и резонансные акции. В 1998-м во время римского дерби фанаты вывесили баннер «Освенцим – ваша родина, печи – ваши дома». Через три года также на матче с «Ромой» была уже другая надпись – «Команда негров, трибуна евреев». В сезоне-2000/2001, когда «Лацио» играл в Лиге чемпионов, УЕФА пять раз штрафовал клуб за поведение трибун.

Самая известная антисемитская выходка ультрас связана с Анной Франк. В 2017-м ее изображали в форме «Ромы» – такие стикеры фанаты «Лацио» оставили на «Стадио Олимпико». Клубы, лига и журналисты ответили моментально. Например, защитник «Фиорентины» Давиде Астори выложил видео, где зачитывал фрагмент из дневника Анны Франк. Позже за ним последовали другие футболисты. «Лацио» же вышел в футболках с ее портретом, а президент клуба Клаудио Лотито посетил синагогу. Правда, вскоре в интернете всплыла запись телефонного разговора главы клуба, который сказал собеседнику: «Разыграем эту сценку». Клаудио обвинили в лицемерии.

Irriducibili временами была настолько влиятельной, что диктовала трансферную политику клуба. В 2001 году «Лацио» был близок к подписанию контракта с Лилианом Тюрамом. Фанаты выступили против: Пистичелли пришел на переговоры с французом и объяснил ему, почему тот не имеет права играть за римский клуб. Президент «Лацио» Серджо Краньотти заявил, что если ультрас помешают трансферу, то он уйдет. Серджо – важнейшая фигура в истории «Лацио» (уж точно поважнее всего семейства Муссолини, о котором вспоминают гораздо чаще). При нем команда вновь стала побеждать: пригласила Пола Гаскойна, Павла Недведа, Кристиана Вьери, Свена-Йорана Эрикссона и впервые за много лет в 2000-м взяла золото Серии А. Серджо действительно вскоре ушел из клуба, но все же решающим стал вскрывшийся долг «Лацио».

Игроки тоже доставляли боссам проблемы. Самым скандальным был Паоло Ди Канио, приветствовавший трибуны римским салютом. Он даже не скрывал симпатий к фашизму, хотя и добавлял, что не поощряет расизм и насилие. Противоречий тут особо нет: при Дуче расовые законы ввели только в конце 1930-х на фоне сближения с гитлеровской Германией. Паоло по юности сам входил в Irriducibili и в автобиографии не без симпатии писал о Муссолини. Поступки и взгляды Ди Канио не помешали ему пробиться на ТВ. Он стал экспертом Sky Sport Italia, но в 2016-м его уволили, когда в кадр попала татуировка DUX, что в переводе с латинского означает «вождь» – явная отсылка к Дуче.

Сегодня участники Irriducibili по-прежнему воинственны, хотя за 20 лет сдали позиции. Теперь в клубе играют футболисты любого цвета кожи, а фанаты вряд ли способны сорвать трансфер. Отчасти это связано со смертью Фабрицио Пистичелли – лидера группировки убили выстрелом в голову в августе 2019-го. Но идейных фанатов на трибунах достаточно, а некоторые даже получают работу в клубе. Например, в 2021 году «Лацио» попал в очередной скандал, когда Хуан Бернабе, дрессировщик орла (символа команды), поприветствовал зрителей фашистским жестом. После этого его моментально уволили. Но всех радикальных болельщиков отстранить не получится. С фанатского сектора «Лацио» по-прежнему доносятся расистские оскорбления и оды Бенито Муссолини.

Фото: AFP/SEBASTIEN BOZON, NICOLAS TUCAT; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; Pablo Longoria /Global Look Press; wikipedia.org