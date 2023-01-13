История бренда Admiral, который делал форму для топ-клубов и сборной Англии. И внезапно обанкротился
Юрий Истомин – о забытой компании.
Сборная России ищет нового технического спонсора, и мы предлагаем присмотреться к Admiral. Бренд существует больше века, в 1970-х одевал половину английской лиги и стал новатором в маркетинге.
Рассказываем историю легендарной компании, о которой многие даже не слышали.
Сначала компания шила трусы. Выйти на новый рынок подтолкнул домашний для Англии ЧМ-1966
Уинстон – пригород Лестера, где живут 30 тысяч человек. Здесь в 1903 году началась история компании, основанной Кристофером Куком и Гарольдом Херстом. Она так и называлась – Cook & Hurst. До этого Гарольд работал на местной шерстяной фабрике, и его новая фирма занималась примерно тем же – шила одежду, в основном – нижнее белье. Поначалу на производстве было 12 сотрудников, но бизнес рос, и ассортимент расширялся. На фабрике шили трусы, носки, брюки, жилеты, пиджаки и другую одежду, которая была в моде начала XX века.
Первая мировая взвинтила спрос на теплую одежду для военных, поэтому на несколько лет главным заказчиком Cook & Hurst стал Королевский флот. Для моряков шили под новым брендом – Admiral. На эмблеме красовался портрет мореплавателя в костюме XVIII века. Бренд зарегистрировали только в 1922 году, но заказы от ВМФ поступали даже после окончания войны. На флоте регулярно проходили соревнования среди моряков по футболу, регби, плаванию и другим видам спорта. Admiral обеспечивал их экипировкой, и постепенно форма стала важнейшим направлением бизнеса.
Впрочем, окончательно бренд стал ассоциироваться со спортом только в 1960-е. В 1958-м компанию выкупил бывший журналист, а к тому моменту уже предприниматель Берт Патрик. Он сменил логотип на более современный – с полосами, которые отсылают к морской тематике. Но главное, что он сделал – предложил новую бизнес-модель.
«У нас было подходящее трикотажное оборудование, – вспоминал владелец компании. – На нем можно было изготавливать ткани для спортивной формы, но оно использовалось в основном для выпуска нижнего белья. Мы договорились с Bukta и Umbro – эти компании оставляли заказы на нашем производстве. Но после домашнего чемпионата мира мы делали форму уже под собственным брендом».
Турнир 1966-го стал поворотным в истории компании. Возможно, сменить стратегию помог успех лучшего вратаря чемпионата мира Гордона Бэнкса. Голкипер сборной выступал в свитере от Admiral и ценил его за мягкие длинные рукава, в которых было удобно падать. Через несколько лет уже все игроки английской сборной выходили на поле в одежде быстрорастущего бренда.
В 1970-е Admiral делал самую стильную форму и первым додумался поместить лого бренда на футболку
Масштабная экспансия на спортивном рынке началась с регби. В 1971-м объединенная сборная Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии отправилась в турне по Новой Зеландии. Успешное выступление (три победы в четырех матчах) добавило очков Admiral.
Через два года компания стала техническим спонсором «Лидса» – это был первый контракт Admiral с профессиональным клубом. Бренд заплатил за право разработать комплект выездной формы и спортивного костюма. С одеждой Admiral связаны главные успехи команды 1970-х – победа в лиге сезона-1973/1974 и выход в финал Кубка чемпионов в 1975-м.
Вместо скучных эскизов бренд предложил смелый и современный дизайн. Пришло время цветного телевидения, и Берт Патрик хотел, чтобы футболки стали более яркими и цепляющими взгляд. Так на форме «Лидса» на рукавах появились цветные полосы. А самым революционным новшеством был логотип компании, изготовившей комплект. До Admiral эмблему пришивать было не принято.
Идея Патрика сегодня выглядит банальной, но тогда она перевернула маркетинг. Владелец компании полагал, что если болельщику понравится форма, в которой играет его команда, то он обязательно купит реплику. К тому же дизайн может меняться раз в несколько сезонов или даже чаще, а это также стимулирует продажи.
«Поначалу нас обвиняли нас в том, что мы обкрадываем семьи, выпуская новые версии футболок, – рассказал Патрик. – Admiral стал первым производителем, который продавал форму сразу со всеми логотипами. До этого вы покупали простые по дизайну футболки и отдельно – эмблему клуба и номер».
Форма сборной Англии 1977-го
Вскоре компания заплатила £10 тысяч за контракт с Футбольной ассоциаций. У сборной Англии сменился технический спонсор, чему поспособствовал ее новый главный тренер: в 1974-м англичане не попали на чемпионат мира, Альфа Рэмси отправили в отставку, а его сменщик Дон Реви до этого возглавлял «Лидс» и прекрасно знал о преимуществах Admiral. Для сборной изготовили новые стильные комплекты: белые футболки дополняли синие и красные линии, а в зимнем варианте – еще и эффектные манжеты. Но в этот раз Берт Патрик пошел дальше. Он обеспечил сборную медицинскими сумками с большими логотипами Admiral. Реакция была неоднозначной: пресса разнесла компанию за желание всюду пристроить бренд, но даже критика была ей на руку. Admiral знали все, кто хоть немного интересовался футболом.
Еще один впечатляющий маркетинговый ход связан с финалом Кубка Англии 1976-го, когда за трофей боролись «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Обе команды были клиентами Admiral. Встречу транслировала BBC, и телекомпания попросила убрать логотипы с футболок игроков, посчитав их рекламой. И даже в этой ситуации Admiral нашел выход: специально к финалу для всех футболистов выпустили спортивные кофты с огромной эмблемой на спине. Игроки вышли в них на поле и сняли только перед стартовым свистком. В этот момент зрители BBC смогли в подробностях разглядеть логотип бренда.
В футболках Admiral играли десятки клубов. Компания обанкротилась из-за нежелания переносить производство в Азию
В течение следующих нескольких лет компания договорилась со многими клубами: «Лестер», «Норвич», «Вест Хэм», «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Саутгемптон», «Портсмут», «Ковентри». К концу 1970-х Admiral стал техническим спонсором почти половины клубов первого дивизиона. Причем в Admiral играли не только в Англии: бренд носили «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Болонья»,«Твенте», «Утрехт», «Фенербахче», клубы американской лиги NASL и многие другие.
На фоне успехов крах Admiral был быстрым и внезапным. Почти все задумки Берта Патрика быстро переняли adidas, Umbro, а позже и другие компании. Если раньше дизайн формы Англии или условного «Лидса» выглядел ярким или даже вызывающим на сером фоне скучных и однородных футболок, то в 1980-е нестандартный подход стал каноном.
Кроме того, сказался консерватизм руководства. «Admiral не мог конкурировать с компаниями, производство которых располагалось в Юго-Восточной Азии. – сетовал Патрик. – Я столкнулся с дилеммой: перенести заводы в Азию или сохранить рабочие места в Англии. Это был семейный бизнес, в котором были задействованы сотни местных жителей, и я просто не мог их уволить».
Боссы Admiral просчитались. Заказов стало меньше, рентабельность упала, и в компании все равно пошли сокращения, как если бы производство переехало за границу. К тому же у фирмы сменился владелец. В конце 1970-х Берт Патрик продал бизнес нидерландскому предпринимателю Нико де Фрису, но тот компанию не спас.
Сборная Англии выступала с эмблемой Admiral до 1984-го, а после переметнулась к Umbro. За два года до завершения контракта компания из пригорода Лестера пережила банкротство. В середине десятилетия она возродилась, но список клубов, с которыми сотрудничал Admiral, заметно поредел. В 1989-м бренд вышел на советский рынок, став техническим спонсором киевского «Динамо».
В 1992-м Admiral вновь изготовил форму для «Лидса», но лишь на один сезон. Сотрудничество возобновилось в середине 2000-х, когда и клуб, и компания находились в тяжелом кризисе. В футболе Admiral почти не получал заказов, сосредоточившись на крикете (например, разработал дизайн для сборной Англии).
Тем не менее бренд существует до сих пор, хотя зарабатывает в основном на прошлом – выпускает реплики форм из 1970-х, лучшего десятилетия в истории Admiral.
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