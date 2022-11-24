Аргентина – страна дефолтов и бешеной инфляции. Почему так происходит и влияет ли это на футбол?

Только он и не девальвируется.

Нескончаемые экономические кризисы, военные перевороты и безмерная любовь к футболу – примерно так мы представляем жизнь в Южной Америке. Все перечисленное в разной степени характерно и для Аргентины. Про религиозную страсть к футболу вы знаете, о переворотах мы писали, настало время твердо и четко рассказать, как живет страна, где дефолты уже превратились в рутину.

Про дефолты регулярно вспоминают и в России. А что значит этот термин?

Возможно, вы не заметили, но летом 2022-го наша страна допустила дефолт. Это слово всплывает каждый раз, когда государство добровольно или вынужденно отказывается от выплаты долга, который взяла на внутреннем или внешнем рынке. Она может признать себя банкротом, либо объявить о техническом дефолте. Во втором случае кредит и проценты возвращают позднее. Летом 2022-го в России случился именно технический дефолт. Правительство пыталось расплатиться с кредиторами за счет замороженных после 24 февраля активов, но ему не позволили.

В России дефолт прочно ассоциируется с августом 1998 года. Катастрофическое падение рубля, банкротство банков, массовые увольнения – все эти события бездарного, как охарактеризовал его Владимир Маслаченко, времени часто называют апогеем экономического кризиса 1990-х. Тогда наша страна накопила долги по ГКО – Государственным краткосрочным облигациям. Их выпускал Минфин, чтобы закрыть дыры в бюджете, но в итоге механизм превратился в финансовую пирамиду. Для погашения предыдущих займов министерство продавало еще больше ГКО. Проценты увеличивались до космических 140% годовых – так государство стимулировало спрос.

Рано или поздно пирамида должна была рухнуть, а пошатнул ее Азиатский экономический кризис 1997-го. Интерес к высокорисковым активам (в том числе и к ГКО) упал, но государству все равно нужно было как-то возвращать займы. В бюджете денег на это не нашлось (целевой кредит МВФ, выданный для стабилизации, был, как считается, разворован), поэтому 17 августа 1998-го объявили дефолт. Осенью правительство спешно сокращало расходы, чтобы погасить облигации, но уже намного ниже номинала.

Впрочем, дефолты происходили в России и раньше, хотя и не выглядели для современников настолько катастрофично. Например, в 1777 году Екатерина II отказалась отдавать кредит Нидерландам, который взяла на ведение очередной войны против Турции. Часть долга Российская империя погасила до подписания мира с османами, но оставшиеся 8 млн гульденов придержала. Два года шли переговоры об отсрочке, и в итоге кредитор пошел на поводу у заемщика. Россия снизила ставку и отсрочила платежи.

В следующий раз проблемы с денежными переводами по внешнему долгу возникли в 1914-м. С началом Первой мировой правительство распорядилось заморозить выплаты, причем не только немецким банкам, но и кредитным организациям союзнической Франции. Дефолтом также называют срыв переговоров с США в 1945-м. Во время Второй мировой СССР получал технику, боеприпасы и сырье из Соединенных Штатов по программе ленд-лиза. Москва должна была рассчитаться после победы, но по итогам послевоенного аудита советские и американские оценки разошлись. Только в 1972-м стороны договорились о компромиссной сумме – $722 млн. Ее окончательно выплатили в 2006 году.

В СССР случился еще один дефолт: в 1991-м нечем было покрыть внешний долг в размере $61,8 млрд. Выплачивать сумму начали только через два года, когда Советский Союз уже распался.

Самый болезненный дефолт в Аргентине был в 2001 году. Тогда за две недели сменилось пять президентов

Слово «дефолт» крепко осело в лексиконе и у аргентинцев. В этом году мог случиться юбилейный, десятый по счету, но пока его откладывают. Первый дефолт датирован еще 1890-м, но он открыл для Аргентины дорогу к процветанию. В начале XX века государство и граждане быстро богатели за счет поставок зерна, мяса, вина и других продуктов сельского хозяйства. Буэнос-Айрес называли одним из самых привлекательных мест для жизни, здесь даже метро открыли на пять лет раньше, чем в Мадриде, – в декабре 1913 года. Экономика Аргентины входила в десятку сильнейших в мире, но золотой век продлился лишь несколько десятилетий. В 1929-м началась «Великая депрессия», и вся последующая история страны – это череда финансовых, социальных и политических кризисов.

Одно из сильнейших потрясений случилось 21 год назад. Аргентина пережила очередной дефолт, который спровоцировал массовые беспорядки и несколько больших отставок. Серьезные проблемы начались все в том же 1998 году: азиатский экономический кризис ударил не только по российской финансовой системе, но и по Южной Америке. Правительство Аргентины гордилось жестким курсом песо, который равнялся доллару, но из-за низких цен на сельхоз товары удерживать стабильность на валютном рынке было все сложнее. В 1999-м в соседней Бразилии реал девальвировали, поэтому для инвесторов она стала привлекательнее Аргентины. Средства, поступаемые от МВФ для закрытия дыр в бюджете, тратились неэффективно. И в декабре 2001-го Международный валютный фонд отказал в очередном кредите.

Но больше всего аргентинцы негодовали из-за указа президента Фернандо де ла Руа. 3 декабря он разрешил снимать со счетов не более 250 песо в неделю. Указ прозвали «эль корралито» (буквально – «загон для скота»), и он спровоцировал массовые волнения. 19 декабря в стране ввели чрезвычайное положение, и в течение нескольких дней в столкновениях на улицах погибли 39 человек. Де ла Руа подал в отставку 21 числа. Его преемник Рамон Пуэрта исполнял обязанности два дня и тоже ушел. Следующий временный глава государства Адольфо Родригес Саа продержался значительно дольше – покинул пост только 31 декабря. Именно он объявил о дефолте – прямо во время инаугурационной речи. Эдуардо Каманьо тоже был временной фигурой: уже 2 января парламент выбрал исполняющим обязанности президента Эдуардо Дуальде.

Новый глава государства проработал полтора года. За это время он девальвировал национальную валюту и принудительно конвертировал банковские вклады в песо. В феврале доллар стоил 2, а в сентябре – 3,7 песо. В 2003 году начался небольшой рост, а затем и стабилизация аргентинской валюты. Доллар преодолел отметку в 4 песо только в 2011-м, а еще через три года случился восьмой дефолт. Американская валюта подскочила в цене до 8-9 песо. В 2016-м девальвация ускорилась: доллар уже стоил 15. Спустя четыре года за него просили 70-80, а сегодня – более 170 песо. Скажем, пока сборная Аргентины играет на чемпионате мира, национальная валюта обесценилась на 3,5%, а за сутки между написанием этого текста и его публикацией доллар подорожал еще на два песо.

Инфляция в Аргентине бьет рекорды, а государство берет на себя новые расходы. Зато недавно ввели «соевый» доллар

Постоянная девальвация – это индикатор внутренних экономических проблем. В Аргентине за чертой бедности находятся около 40% жителей, безработица редко падает ниже 7%, во время пандемии закрылось много предприятий (в 2020-м объявили девятый дефолт), а в этом году бьет рекорды инфляция. По прогнозам, в 2022-м она дойдет до 90-100%. Ценники переписываются иногда по несколько раз в день. В сентябре алкоголь и табак подорожали почти на 10%, а продукты питания – на 6,7%. В ноябре власти договорились с производителями о заморозке цен на еду: она не должна подорожать больше, чем на 4%, в ближайшие четыре месяца. Другая сделка государства с бизнесом касается текстиля, но заморозка рассчитана только на 60 дней.

В целом, правительство Аргентины часто берет на себя дополнительные социальные обязательства, что увеличивает нагрузку на и так вечно дефицитный бюджет. Например, в стране гордятся бесплатной медициной для всех. В местных клиниках могут лечиться даже иностранцы, которые находятся в Аргентине нелегально. Этим пользуются жители соседних стран, которые приезжают на обследования и операции. Сокращение расходов на медицину, возможно, оздоровило бы экономику, но правительство опасается массовых протестов.

Сами аргентинцы адаптировались к регулярным экономическим потрясениям. Никто не хранит сбережения в национальной валюте, а доллары копят только наличкой. Получить их можно в банке по курсу в 170 песо, но не больше 200 в месяц. За крупными суммами следуйте на черный рынок, где доллар стоит уже 330-340 песо. Также многие выводят деньги в криптовалюту.

Некоторым послаблением выглядит ввод в оборот «соевого доллара». Экспортеры должны переводить валютную выручку в песо по невыгодному курсу. Осенью государство разрешило выгоднее продавать доллары компаниям, которые поставляют на мировой рынок сою и продукты, сделанные на ее основе. Для них американская валюта стоит 230 песо. Льгота стала вынужденной мерой: некоторые производители придерживали товар, ожидая более выгодный курс. Государство подталкивает их продавать сою сейчас.

Центральный банк Аргентины влияет даже на футбол. Летом регулятор заблокировал трансфер легионера в «Ривер Плейт»

Выступление сборной Аргентины на чемпионате мира должно немного отвлечь от экономического кризиса – причем не только жителей, но и чиновников. За неделю до старта турнира в Катаре министр труда, занятости и социального обеспечения Келли Олмос заявила, что сейчас ее больше заботит именно футбол.

«Мы должны постоянно работать над снижением инфляции, но один месяц ничего не решает, – сказала она. – C эмоциональной точки зрения да и с точки зрения всех аргентинцев, сейчас мы хотим прежде всего, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Наш народ это заслужил».

Аргентинский футбол тоже страдает из-за жесткой экономической политики. Летом Центральный банк ограничил клубы в покупке иностранных игроков – подписать контракт можно было только с разрешения регулятора. Так чуть не сорвался переход в «Ривер Плейт» колумбийца Мигеля Анхеля Борхи.

Нападающего «Атлетико Хуниор» оценили в 7 млн евро, но ЦБ запретил покупать валюту по официальному курсу (на тот момент – 131 песо). При этом в январе (при курсе в 105 песо) «Ривер Плейт» продал в «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса за 21,4 млн евро, а выручку Центральный банк потребовал поменять как раз по государственному курсу. Клуб несколько дней вел переговоры с ЦБ и колумбийцами, в итоге для него смягчили требования: «Ривер Плейт» купил 2 млн евро за 131 песо и перевел их на счет «Атлетико» за лучшего бомбардира колумбийского чемпионата. Остальное аргентинцы заплатят позже.

И кто знает, каким курс будет в этот момент.

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli, Oleg Nikishin, DYN-Greco, Ricardo Ceppi; globallookpress.com/Alejo Manuel Avila