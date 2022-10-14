Nuclear football – так называется ядерный чемоданчик президента США. Простите, но сейчас расскажем подробнее

Юрий Истомин разбирает кейс.

Что общего у выноса мяча с лету и ядерной войной? Оказывается, довольно много. Разбираемся, откуда взялся «ядерный футбольный мяч» и как он работает.

Ядерный чемоданчик появился как минимум через 10 лет после ядерного оружия. Специальный кейс создали для «взаимного гарантированного уничтожения»

Первое ядерное испытание прошло в июле 1945 года. В рамках так называемого «Манхэттенского проекта» в Нью-Мексике сбросили бомбу мощностью в 21 килотонну. Меньше чем через месяц похожими снарядами уничтожили Хиросиму и Нагасаки.

В середине 1950-х появились первые баллистические ракеты с ядерными боеголовками. В США они назывались MGR-1, а в СССР – Р-5. Правда, на запуск такой ракеты уходило довольно много времени, что в условиях Холодной войны было крайне опасно – можно попросту не успеть среагировать на вылет с той стороны океана. В то время военная доктрина предполагала принцип «взаимного гарантированного уничтожения»: когда одна из ядерных держав понимает, что не может безнаказанно разбомбить другую страну, наделенную оружием массового поражения, она должна отказаться от удара.

Наладить быструю связь между центром принятия решений и местом запуска должен был специальный чемоданчик, который хранит оборудование и коды управления. С его помощью можно выбрать ракету (например, крылатую или баллистическую), а в инструкции прописаны адреса наиболее защищенных бункеров. Но принять решение единолично президент не может – требуется согласие министра обороны, а также присутствие офицера из охраны главы государства. Далее приказ отправляется в Объединенный комитет начальников штабов (аналог Генштаба), а затем – на пусковые установки.

Впервые ядерный чемоданчик упоминается в 1961 году в стенограмме беседы Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди, когда второй сменял первого. Через полтора года президент США действительно был близок к тому, чтобы воспользоваться кодами и инструкцией. Осенью 1962-го разразился Карибский кризис, но, к счастью, обошлось.

В 1962 году в Советском Союзе ядерного чемоданчика еще не было. Его разработали только в следующем десятилетии в связи с сокращением подлетного времени до СССР. США разместили ракеты в Европе, так что путь до главных объектов идеологического противника измерялся считанными минутами. Для экстренного реагирования разработали терминал, который работал по принципу, подобному американскому.

Никто точно не знает, почему именно nuclear football. Есть две версии

Если в России устоялось словосочетание «ядерный чемоданчик», то в США дипломат судного дня именуют «ядерным футбольным мячом» – nuclear football. Первое упоминание термина датировано 1965 годом: в статье Associated Press журналист Боб Хортон описывал процесс передачи чемоданчика Линдону Джонсону после убийства Джона Кеннеди. Когда раненый президент находился при смерти, в коридоре за дверью сидел Айра Гирхарт, прапорщик армии США, «ненавязчиво охраняя коричневый кожаный портфель, который кто-то прозвал «футбольным мячом».

С чего вдруг за чемоданчиком закрепилось такое название рассказали намного позже. В 2005 году Associated Press выяснил, что это отсылка к Единому интегрированному оперативному плану (в англоязычной литературе сокращают до аббревиатуры SIOP). Первую редакцию документа (он обновляются каждый год) еще в 1962-м подготовило министерство обороны США под руководством главы ведомства Роберта Макнамары на случай ядерной войны. В тексте встречается кодовое слово dropkick, которым характеризовали реакцию Соединенных Штатов на запуск советских ракет. Drop kick переводится как «удар с полулета», то есть решение об ответной мере должно быть принято, когда боеголовки врага еще находятся в воздухе.

Выражение встречается и в речи спортивных комментаторов. Регби, американский футбол или соккер – везде можно увидеть удар по мячу с полулета – dropkick. В привычном нам футболе что-то подобное исполняют вратари, а в амфуте – любой полевой игрок. Отсюда и возникает эта аналогия в названии «ядерный футбольный мяч». Причем, если держать в уме специфику спортивной жизни в США, становится понятно, что мяч, скорее всего, из американского футбола.

Правда, объяснение устраивает не всех. В 2018 году аналитик Архива национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона Уильям Берр заявил, что нет никаких доказательств, что dropkick действительно упомянут в секретном документе SIOP. По его словам, единственная правдоподобная версия связана с фильмом Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу». Картина вышла в 1964-м – за год до публикации статьи Associated Press, где впервые упоминается «ядерный футбольный мяч».

В фильме один из персонажей, генерал Тургидсон, докладывает об учениях в рамках «Операции Drop-kick», которая подразумевает ядерную бомбардировку СССР. «Удар с полулета» встречается в репликах всего однажды. Кстати, такая операция действительно проводилась, но к оружию массового поражения она имеет очень косвенное отношение: в 1956-м в американской армии проходили испытания по транспортировке комаров для последующего заражения противника.

Какая из версий правдиво объясняет, почему президент США постоянно носит с собой «футбольный мяч», неизвестно.

«Ядерных футбольных мячей» как минимум три. Их несколько раз теряли, а Ельцин предлагал уничтожить

В России «ядерные чемоданчики» есть у президента, министра обороны и начальника Генштаба. Причем для каждого предусмотрено по резервному кейсу.

В США ситуация иная: «ядерными футбольными мячами» наделены президент и вице-президент, а еще один на всякий случай спрятан в Белом доме. Естественно, главные лица государства редко сами носят багаж. Обычно эта роль закреплена за определенными сотрудниками. Работа не пыльная, но не все с ней справляются.

Например, ядерный чемоданчик ненадолго остался без присмотра в самолете во время визита Джеральда Форда в Париж. Ответственный за «мяч» сотрудник специальной службы был вынужден передавать его через окно в движущийся автомобиль президента США. Чуть позже его преемник Джимми Картер оставил коды от чемоданчика в костюме и отдал одежду в химчистку. А в 1999-м Билл Клинтон так спешил с саммита НАТО, что оставил портфель в зале. В итоге охранник, который должен был вместе с кейсом следовать по пятам за главой государства, самостоятельно добирался до Белого дома, чтобы вернуть пропажу законному владельцу.

Билл Клинтон мог снять с себя эту заботу, если бы прислушался к Борису Ельцину. Еще в 1994-м первый президент России предложил отказаться от чемоданчиков, передав функции компьютерам, которые отправляли бы сигнал о начале ядерной войны в автоматическом режиме. Через три года Ельцин вновь озвучил эту инициативу. Оба раза Клинтон отказался, заявив, что человек – надежнее.

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Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Drew Angere; John F. Kennedy Presidential Library; РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Родионов