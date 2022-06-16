«Ноттингем Форест» был топом в конце 1970-х. Вспоминаем победы в Кубке чемпионов великой команды Брайана Клафа

«Ливерпуль» от них натерпелся.

«Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ. Клуб не бывал там после вылета в 1999-м – возвращение заняло 23 года.

В конце 1970-х времена были совсем другие: «Ноттингем» неожиданно выиграл чемпионат Англии, а потом два Кубка чемпионов.

Ключевой соперник «Ноттингема» в конце 1970-х – «Ливерпуль». С ним команда успешно играла и в лиге, и в Европе

Большие успехи случились благодаря главному тренеру Брайану Клафу и его помощнику Питеру Тейлору. Сначала они сотворили невозможное с «Дерби Каунти» – выиграли золото английской лиги в 1972-м и дошли до полуфинала Кубка чемпионов. К концу 1970-х эта пара доминировала в стране и на континенте – уже с «Ноттингем Форест».

Успехи Клафа и Тейлора в Ноттингеме – мозоль на душе фанатов «Ливерпуля». За три сезона команды встретились во всех турнирах 13 раз. Это было главное противостояние не только английского, но и европейского футбола.

К моменту возвращения «Ноттингема» в высшую лигу в 1977-м «Ливерпуль» легендарного тренера Боба Пейсли взял Кубок чемпионов и был действующим чемпионом Англии. Уже в первом туре команда Клафа неожиданно одолела «Эвертон», чем порадовала болельщиков «Ливерпуля». Вряд ли кто-то из них тогда предполагал, что эта победа – старт феноменального сезона «Ноттингема».

«На «Гудисон Парк» нам потребовалось всего 10 минут, чтобы прочувствовать скорости Первого дивизиона, – рассказывал позже нападающий «Форест» Тони Вудкок. – У нас была хорошая команда, но по ходу сезона нам продолжали твердить, что наши успехи – это мыльный пузырь, и он обязательно лопнет».

«Ноттингем Форест» в 1977-м

В декабре 1977-го «Ноттингем Форест» впервые сыграл против «Ливерпуля» после возвращения в элиту. Команда Клафа к тому моменту уже возглавляла таблицу, а победитель предыдущего розыгрыша был лишь на четвертом месте. В итоге команды сыграли вничью – 1:1.

В марте 1978-го они встретились вновь – в финале Кубка английской лиги: болельщики не увидели забитых мячей на «Уэмбли», поэтому потребовалась переигровка на «Олд Траффорд», и на этот раз «Ноттингем» победил.

Кубок лиги стал первым трофеем в серии успехов команды. Уже в мае 1978-го она праздновала чемпионство, а главный соперник финишировал вторым. Более того: за весь сезон «Ливерпуль» ни разу не обыграл «Ноттингем». Впрочем, той же весной «Ливерпуль» второй раз подряд взял Кубок чемпионов.

Противостояние команд перекинулось и на международный уровень: в 1978 году два английских клуба впервые в истории встретились в Кубке чемпионов.

«Мы думали, что поедем в Италию или Испанию, то есть в какую-то более экзотическую страну, – делился ощущениями нападающий дебютанта турнира Гарри Бертлз. – Матч против «Ливерпуля» казался нам чем-то неправильным. Во-первых, поездка к ним была очень короткой. Во-вторых, нам предстояло встретиться с фантастической командой, и мы полагали, что обязательно ей проиграем. Казалось, что нам так и не доведется провести матч за пределами Англии».

«Ноттингем» оказался сильнее: дома чемпион Англии победил 2:0 – по мячу забили нападающий Гарри Бертлз и левый защитник Колин Барретт. Второй гол впечатлил тренеров «Форест», которые считали Колина годным только к обороне.

«Когда я пошел вперед, Клаф и Тейлор закричали: «Куда понесло этого идиота? Что он делает? Вернись назад!», – вспомнил тот эпизод Баррет. – И вдруг – гол! Позже Тейлор невозмутимо заявил: «Пусть наши крайние защитники играют в атаку».

Правда, ответную встречу Колин смотрел в больничной палате. Защитник травмировал колено между играми, но и без него «Ноттингем» удержал ничью – 0:0.

За шесть матчей «Ливерпуль» ни разу не обыграл «Форрест» и забил лишь раз. Только седьмая попытка в декабре 1978-го обернулась для мерсисайдцев успехом. «Ливерпуль» не только победил в чемпионате (2:0), но еще и прервал 42-матчевую беспроигрышную серию соперника. А во втором круге команды вновь друг другу не забили.

Именно ничьи подвели «Ноттингем» в том сезоне. Команда уступила в чемпионате только трижды (у «Ливерпуля» было четыре поражения в 42 турах), но 18 раз сыграла вничью. В итоге «Ноттингем» финишировал вторым.

В следующем розыгрыше чемпионата Англии «Форест» вообще стал пятым. Зато вновь неплохо смотрелся в матчах с «Ливерпулем». В сезоне-1979/80 команда обыграла соперника в первом круге чемпионата, выбила его из Кубка лиги, но уступила во втором круге и Кубке Англии. В целом статистика в эти три года была за «Ноттингем Форест»: в 13 матчах (включая одну переигровку) – 4 победы, 6 ничьих и 3 поражения.

В Кубке чемпионов «Ноттингему» часто доставались слабые соперники. Главная драма случилась в полуфинале – из-за личной трагедии лидера команды

Если оставить за скобками соперничество с «Ливерпулем», то в сезоне-1979/80 «Ноттингем» почти не встречал серьезного сопротивления в Кубке чемпионов.

Выбив из турнира действующего победителя, команда поехала в Афины. В 1978-м АЕК тренировал Ференц Пушкаш – других знакомых фамилий в клубе не было. Но это и настораживало: «Ноттингем» впервые играл за пределами страны, поэтому футболисты не особо представляли, что ждать от соперника. К тому же в Греции англичан встретили крайне враждебно: непривычная фанатская культура, кричалки на непонятном языке и эстетика южно-европейской арены вряд ли предвещали что-то хорошее для гостей.

Тем не менее, они не растерялись: уже на 10-й минуте капитан «Ноттингема» Джон Макговерн открыл счет. Возможно, шотландцу было чуть проще, чем остальным партнерам: полузащитник следовал за Брайаном Клафом из команды в команду, поэтому дебютировал в КЧ еще за «Дерби Каунти». В противостоянии с АЕКом начинание Макговерна быстро развили: англичане выиграли в Афинах 2:1, а домашняя встреча обернулась разгромом – 5:2.

В четвертьфинале светил «Реал». Мадридцы в 1/8 финала выглядели фаворитами в матчах с «Грассхоппером», который только в третий раз участвовал в турнире. В том сезоне за «Реал» играли Висенте дель Боске и будущий чемпион Европы – немец Ули Штилике. Главной звездой «Реала» был нападающий Хуанито – один из ярчайших игроков того поколения.

Впрочем, с его именем связан и самый известный скандал Кубка чемпионов сезона-1978/79. В ответной игре с «Грассхоппером» он плюнул в восточногерманского судью Адольфа Прокопа, за что получил два года дисквалификации на международные матчи (позже сократили до 14 месяцев).

Инцидент произошел во встрече, которая складывалась для «Реала» крайне неудачно. В первой игре мадридцы выиграли – 3:1, но в Швейцарии команда растеряла преимущество, пропустив два мяча. В итоге именно с «Грассхоппером» «Ноттингем Форест» встречался в четвертьфинале Кубка чемпионов. Определяющей стала домашняя для англичан встреча – 4:1 на «Сити Граунд». Ответная закончилась вничью – 1:1.

Гораздо серьезнее «Ноттингему» сопротивлялся «Кельн» в полуфинале. Годом ранее немецкий клуб во второй раз в истории выиграл Бундеслигу. За команду выступали лучший бомбардир чемпионата-1977/78 Дитер Мюллер и Тони Шумахер, который вскоре стал основным вратарем сборной ФРГ.

Главной же звездой «Ноттингема» был полузащитник Джон Робертсон – олицетворение пути, который прошла команда за несколько лет. Джон пришел в «Ноттингем» в 1970-м, вылетал с ним во Второй дивизион, возвращался в Первый, выиграл чемпионат, а затем и европейские трофеи. Но это могло и не случиться, ведь до прихода в клуб в 1974-м Клафа от футболиста хотели избавиться. С появлением тренера Джон стал незаменимым: с декабря 1976-го по декабрь 1980-й поучаствовал в каждом из 243-х матчей команды.

Джон выделялся трудоспособностью, дисциплиной и стойкостью к ударам. Его выпускали на фланге, где лучше всего раскрывались сильные стороны – скорость и дриблинг.

Позже капитан «Форест» Джон Макговерн говорил: «Робертсон был похож на Райана Гигза, но в отличие от валлийца прекрасно играл обеими ногами». Полузащитник получал от соперников, но терпел, не пропускал матчи и не отвечал обидчику.

Робертсон стойко переносил не только физическую боль. История успеха звезды «Ноттингема» сопряжена с личной трагедией: в апреле 1979 года старший брат игрока погиб вместе с женой в автокатастрофе. Выжила только их 8-летняя дочь. В тот вечер Хью сел за руль машины, которую подарил Джон.

Робертсон тяжело переживал потерю брата и даже спустя десятилетия признавался, что в случившемся есть и его вина.

«Однажды Брайан Клаф договорился, чтобы все игроки получили Toyota Celica, – рассказывал Робертсон. – А у меня уже была машина – Vauxhall Viva. Я ее отдал Хью за несколько месяцев до автокатастрофы. Авария случилась ночью по дороге из Глазго в Стерлинг, было мокро и грязно. В автомобиль со встречки влетела другая машина. Изабель погибла на месте, Хью вытащили из-под обломков, и он умер той же ночью».

Трагедия случилась незадолго до полуфинального матча с «Кельном». Но Робертсон все же вышел на поле.

Поначалу игра его команды не клеилась: к 20-й минуте немцы вели 2:0. В середине первого тайма нападающий Гарри Бертлз сократил отставание, во втором счет стал равным, а на 63-й Джон вывел «Ноттингем Форест» вперед. И хотя дома удержать преимущество не вышло – 3:3, в Германии команда Клафа победила 1:0 и вышла в финал.

Позже в жизни Робертсона случилось еще одно горе. В 1983-м у него родилась дочь Джессика, и ей поставили диагноз – церебральный паралич. Она умерла в 13 лет.

Перед финалом Клаф повез футболистов на курорт. Там команде разрешили почти все

Ради первого в истории международного трофея команда вновь поехала в Западную Германию: в Мюнхене прошел финал Кубка чемпионов, где соперником англичан стал «Мальме». Правда, перед этим футболистов внезапно повезли на Майорку. Подготовительными сборами эту поездку можно назвать с большой натяжкой.

Тренировки в Испании особенно впечатлили 20-летнего защитника Вива Андерсона.

«Клаф знал на Майорке одно местечко, – вспоминал Андерсон. – Команда тренировалась там ежедневно. Правда, после возвращения в отель мы на всю ночь шли в бар. Никакого комендантского часа, главное – регулярно тренироваться.

Клаф вместе с футболистами на Майорке

Это не выглядело так, будто через неделю нам предстоял финал Кубка чемпионов. Клаф понимал, что у нас молодая команда, и это был такой способ расслабиться. Обычно за несколько дней до игры футболисты общаются с прессой, раздают интервью, а Брайан избавил нас от этого».

Метод сработал. Английский главный тренер «Мальме» Боб Хоутон отдал «Форест» мяч и играл от обороны. Это не спасло: на 45-й минуте Робертсон ушел от двух защитников, аккуратно навесил с левого фланга на дальнюю штангу. Туда набегал Тревор Фрэнсис, головой забивший единственный мяч. Кубок чемпионов впервые достался «Ноттингем Форест».

В сезоне-1978/79 клуб стал вторым в английской лиге, но благодаря победе над «Мальме» получил право выступить в следующем розыгрыше КЧ. На этот раз с победителем шведской лиги команда Клафа встретилась в первом раунде – «Эстер» уступил с общим счетом 1:3. Затем англичане разобрались в двух матчах с румынским «Арджешем» – 2:0 дома и 2:1 в гостях.

Сложности снова возникли с немцами – на этот раз восточными. В четвертьфинале берлинское «Динамо» с минимальным счетом победило в Англии, но в ответной встрече дубль Фрэнсиса и гол Робертсона стали определяющими. Итоговый счет матча в ГДР – 3:1 в пользу гостей.

Фрэнсис с Робертсоном забили и в первой игре с «Аяксом» – 2:0. Дома амстердамцы ограничились лишь одним голом.

Финал против «Гамбурга» состоялся в Мадриде, и опять, как и годом ранее, Брайан Клаф повез футболистов на Майорку.

В этот раз игроки «Ноттингема» совсем не тренировались – не было даже мячей. Взамен команде предложили поупражняться в дартсе или шахматах. «Ты будешь тренироваться, когда я скажу, что тебе это нужно», – отвечал Клаф возмущенному Гарри Бертлзу.

Больше всех страдал вратарь Питер Шилтон, который, по словам Вива Андерсона, все же выторговал у Брайана мяч. Вот только поблизости не было ни одного футбольного поля, поэтому он тренировался на клочке травы возле дороги.

Другой проблемой стал состав – в Мадрид приехали только 15 игроков «Ноттингема». В частности, незадолго до финала Тревор Фрэнсис разорвал ахиллово сухожилие, и тренер запретил ему приезжать на игру даже зрителем.

«Единственное сообщение от Клафа пришло через его секретаря, – рассказывал позже Фрэнсис. – Она позвонила за несколько дней до финала и сообщила, что тренер не хочет, чтобы я был на игре. Мне было больно это слышать».

Вместо Тревора на встречу против «Гамбурга» заявили 18-летнего Гари Миллса – он стал самым молодым участником финала Кубка чемпионов.

Питер Шилтон также не был полностью здоров. Он вышел на обезболивающих и в итоге провел великолепный матч. В числе прочего Питер вытащил непростой удар Феликса Магата в начале встречи. А на 20-й минуте единственный мяч забил Джон Робертсон.

Благодаря победе над «Гамбургом» «Ноттингем Форест» защитил титул. Прежде подобное удавалось только «Реалу», «Бенфике», «Интеру», «Баварии», «Аяксу» и «Ливерпулю». С тех пор этот список вырос лишь на один клуб – «Милан» брал трофей в 1989-м и 1990-м. И даже «Барселона» никогда не выигрывала КЧ или ЛЧ два года подряд.

Правда, на этом сказка для удивительной команды Брайана Клафа закончилась. Уже в следующем розыгрыше «Ноттингем» вылетел в первом раунде от софийского ЦСКА. И больше в Кубке чемпионов не участвовал.

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Фото: Gettyimages.ru/Duncan Raban/Allsport; Nottingham Forest; Ken Smales’s private collection; realmadrid.com; East News/Imago Sport and News; globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel