Эритрея – одна из беднейших стран Африки. Но когда-то местные клубы играли в чемпионате Италии

Футбольная история новых друзей.

Маленький Рим – так раньше называли Асмэру во времена, когда город находился под властью фашистской Италии. Сегодня это столица Эритреи – маленького и очень бедного тоталитарного государства к северу от Эфиопии. В 1930-х итальянцы основали здесь несколько футбольных клубов, которые даже играли в Серии D.

В Эритрее проживало 80 тысяч колонистов. Главный стадион страны до сих пор назван в честь итальянца

В Эритреи и сегодня ощущается европейское наследие. В небольшой стране с населением 6 миллионов человек еще встречаются колониальные дома с заброшенными фонтанами и патио, старые вывески на итальянском, а хороший кофе тут ценят прямо как в Милане или Неаполе. Экспансия Рима в Восточную Африку началась в конце XIX века. Первое время территорию на побережье Красного моря и соседнего Сомали осваивали коммерческие фирмы, а окончательно итальянцы закрепились в современной Эритреи к 1890-му, когда объявили ее колонией.

Заправка, построенная итальянцами в 1930-х, – одна из главных достопримечательностей Асмэры

Правда, на этом они не остановились: в 1935-м началась война с Эфиопией, благодаря чему Рим захватил почти весь Африканский рог – Франция и Британия контролировали лишь небольшую прибрежную полосу вдоль Аденского залива. После присоединения Эфиопии Эритрея не лишилась стратегического статуса: здесь базировались ключевые порты и развивалось промышленное производство, пока остальная территория Итальянской восточной Африки оставалась по большей части аграрной. Так что европейские колонисты ехали прежде всего в Асмэру, где местное население составляло меньшинство.

Всего в Эритрее во второй половине 1930-х проживало около 80 тысяч итальянцев. Большинство сохранили привычки после переезда, и спорт не стал исключением. Так в колонии появились первые футбольные клубы, названия которых говорят об итальянском происхождении – «Мелотти» (ее создал пивовар Луиджи Мелотти), «Ферровиери» и «Зуко». Главной же была команда «Цицеро», которую основал предприниматель Франческо Цицерон. Он считался весьма влиятельным человеком в Эритрее, даже сегодня его именем назван стадион в Асмэре. Арену на шесть тысяч зрителей построили в 1938 году на деньги Франческо, а теперь это главное спортивное сооружение страны.

С 1938 года на улицах Асмэры итальянцы проводили гоночные заезды

Первый розыгрыш местной лиги прошел в 1936 году. Изначально в нем участвовали шесть клубов, но по ходу сезона к ним присоединились команды британских вооруженных сил. По соседству с Эритреей располагались другие европейские колонии, и, вероятно, английских солдат допустили к матчам против «Мелотти», «Зуко» и других клубов.

Африканцам участвовать в матчах чемпионата Эритреии не разрешили, но коренные жители, познакомившись с футболом, тоже организовали несколько команд, Точно известно о трех, которые, к слову, тоже носили итальянские названия – «Ардита», «Савойя» и «Витотория», и в том же 1936-м они провели свой мини-турнир.

При Муссолини чемпионат Италии разросся благодаря африканским колониям

Если первый розыгрыш чемпионата Эритреи для выходцев из Европы был обособленным, то с сезона-1937/1938 лига стала частью итальянской футбольной пирамиды. Колониальные команды выступали в четвертом по силе дивизионе (аналог современной Серии D), который был разделен на два десятка территориальных зон – то есть турнир в Эритрее был приравнен к региональным лигам Тосканы, Умбрии и других частей Аппенинского полуострова.

Еще существовали зоны для клубов из других африканских владений Италии – Триполитании и Киренаики (современная Ливия), а также Сомали, но достоверной информации о них почти нет. Видимо, местные команды формировались в основном из местного гарнизона.

Естественно, клубы из колоний не претендовали на переход в третий дивизион. Ситуация напоминает ту, что сложилась в зоне «Восток» в российском футболе несколько лет назад: команды отказывались играть в более мощной лиге, потому что это привело бы к непомерным тратам. Кроме того, мы мало что знаем о победителях эритрейской зоны чемпионата Италии. Известно, что в 1940-м лидировал клуб «Асмэра» (бывший «Цицеро»), но тот розыгрыш завершили досрочно из-за войны.

Лучший футболист в истории Эфиопии родился в Эритрее. Его отец – итальянский военный

По ходу Второй мировой команды из Эритреи вновь оказались вне пирамиды итальянского футбола: в 1941-м британские солдаты быстро захватили колонии и установили собственную администрацию. После войны итальянцы массово покидали Африку: в 1949-м из 80 тысяч в Эритерее осталось только 17. К тому же страна стала частью Эфиопии, которая благодаря аннексии получила выход к морю.

Но клубы, основанные итальянцами, исчезли не сразу. «Асмэра» играла до 1960-х годов, причем в ее составе было достаточно футболистов европейского происхождения. Самого известного звали Лучано Вассало, который родился в 1935 году в смешанной эритрейской семье: отец был военным, а мать – из местных. Такое в фашистском государстве не приветствовалось, но после падения режима проще не стало: в Лучано видели потомка колониста, так что своим его многие не считали.

Найти призвание помогла религия: местный епископ организовал детскую команду, куда взяли и Вассало. Позже он перешел в «Асмэру», а затем пробился в сборную Эфиопии, где играл вместе с менее успешным младшим братом Итало. Лучано участвовал в отборе к чемпионату мира 1962-го и в том же году забил два мяча на домашнем Кубке африканских наций – для Эфиопии эта победа до сих пор остается единственной в истории.

После завершения карьеры Лучано получил тренерскую лицензию во Флоренции и позже возглавлял эфиопскую сборную. Правда, в 1970-х начались репрессии, и он сбежал из страны. Вассало сначала уехал в Остию, а в последние годы он живет в Риме.

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Фото: Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia; facebook.com/luciano.vassallo.73; commons.wikimedia.org/sailko, Giomayo at Italian Wikipedia; East News/IPON-BONESS/SIPA