«Макларен» отбросил свой стиль ради Сенны. Вышла пока лучшая ливрея сезона «Ф-1»
Дизайн, достойный чемпиона.
Трагический юбилей – 30-летие гибели Айртона Сенны – по-настоящему добрался до главной команды в карьере трехкратного чемпиона «Формулы-1».
Бразилец разбился на Гран-при Сан-Марино 1 мая 1994 года. Весь последний месяц в «Ф-1» и вокруг нее происходили события, приуроченные к печальной дате: Netflix выложил тизер нового художественного сериала «Сенна», Пьер Гасли проехал круги в первом болиде Айртона в Сильверстоуне, а Себастьян Феттель провел эмоциональную церемонию за рулем «Макларена» 1993 года в Имоле.
Сам «Макларен» отложил мощнейший трибьют до Гран-при Монако – главного автодрома в карьере Волшебника. В 1988 году Сенна проводил этап в Монте-Карло в доминирующем стиле, но упустил верную победу, попав в аварию. После этого Айртон выиграл гонку невероятные пять сезонов подряд – в том числе дважды при доминирующем «Уильямсе». Всего на счету пилота шесть побед в Монако (все за рулем «Макларена») и два подиума, в том числе в знаменитой гонке 1984-го, когда дебютант «Ф-1» Сенна на скромном «Тоулмене» догонял маститого Алена Проста под проливным дождем.
Самый яркий дизайнерский образ, связанный с чемпионом – классический шлем в цветах флага Бразилии.
«Для короля Монако. Мы с гордостью будем гоняться в его честь и в его цветах», – написал «Макларен» и представил новое перевоплощение легендарного стиля.
И это двойная отсылка – не только к шлему Айртона, но и к болиду, за рулем которого он творил волшебство. «Макларен» не взял цвета табачников конца 1980 – начала 1990-х (у команды сейчас новые), зато стащил разбивку на сектора. Изящное решение!
«Макларен» выдал адаптацию, достойную культового дизайна, благодаря вниманию к деталям. Команда создала полноценный стиль с оформлением фото «под 1990-е», продуманной типографикой и сменой логотипа в соцсетях.
Главный секрет успеха – в феноменальной работе с партнерами и грамотном сочетании цветов. На черном фоне использованы исключительно белые надписи (и один все-таки отбившийся от рук спонсор), на желтом – черные, у синих и зеленых участков свободы чуть больше.
Покорился даже вечно пестрый Chrome (лого в цвете остались на дисках, которые выбиваются меньше, чем обычно) и оранжевая галочка «Макларена». На переднее антикрыло вернули название коллектива классическим шрифтом – еще одна приятная деталь.
Нашлось место и для цитаты Айртона: «У меня нет кумиров. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением».
А сзади поселилась совсем незаметная «пасхалка» – «Скоростной киви» с лого 1967-1980 годов.
Оскар Пиастри и Ландо Норрис соответствующим образом адаптировали свои шлемы. У Оскара вышла почти копия классики:
У Ландо поинтереснее. Дизайн Норриса 2024 года столь же хорош и гибок, как и прежний, и так же здорово подходит для всевозможных вариаций.
Прилагаются и особые комбинезоны.
А компания McLaren Automotive представила особую версию автомобиля McLaren Senna – Senna Sempre.
Благодаря тому, что расцветку подготовили не к Имоле, где погиб Сенна, а к Монако, у дизайнеров оказались развязаны руки: на самой медленной и безнадежно устаревшей трассе не столь важен каждый грамм массы, поэтому на краску не поскупились. Все сошлось воедино на пути к, пожалуй, лучшей ливрее 2024 года в «Ф-1».
Грандиозная работа «Макларена» (первые наброски появились еще 18 месяцев назад) восхищает – особенно на фоне неудачной попытки «Феррари» позаигрывать с синим цветом в Майами. Правда, коллективу из Уокинга чуть проще – он уже опробовал самые различные сочетания по ходу своей истории и не так жестко привязан к конкретному цвету, как Скудерия.
А вообще «Макларен» не впервые выделяется в Монте-Карло. В 2021-м британцы выкатили такое:
Чемпионы особых ливрей!
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Шоу Феттеля в память о Сенне: завернул всю «Ф-1» в бразильский флаг, упал на колени перед его болидом. Не перебор?
Фото: соцсети команды «Макларен», соцсети Ландо Норриса; Gettyimages.ru/Pascal Rondeau, Mike Powell/Allsport