«Макларен» отбросил свой стиль ради Сенны. Вышла пока лучшая ливрея сезона «Ф-1»

Дизайн, достойный чемпиона.

Трагический юбилей – 30-летие гибели Айртона Сенны – по-настоящему добрался до главной команды в карьере трехкратного чемпиона «Формулы-1».

Бразилец разбился на Гран-при Сан-Марино 1 мая 1994 года. Весь последний месяц в «Ф-1» и вокруг нее происходили события, приуроченные к печальной дате: Netflix выложил тизер нового художественного сериала «Сенна» , Пьер Гасли проехал круги в первом болиде Айртона в Сильверстоуне, а Себастьян Феттель провел эмоциональную церемонию за рулем «Макларена» 1993 года в Имоле.

Сам «Макларен» отложил мощнейший трибьют до Гран-при Монако – главного автодрома в карьере Волшебника. В 1988 году Сенна проводил этап в Монте-Карло в доминирующем стиле, но упустил верную победу, попав в аварию. После этого Айртон выиграл гонку невероятные пять сезонов подряд – в том числе дважды при доминирующем «Уильямсе». Всего на счету пилота шесть побед в Монако (все за рулем «Макларена») и два подиума, в том числе в знаменитой гонке 1984-го, когда дебютант «Ф-1» Сенна на скромном «Тоулмене» догонял маститого Алена Проста под проливным дождем.

Самый яркий дизайнерский образ, связанный с чемпионом – классический шлем в цветах флага Бразилии.

«Для короля Монако. Мы с гордостью будем гоняться в его честь и в его цветах», – написал «Макларен» и представил новое перевоплощение легендарного стиля.

И это двойная отсылка – не только к шлему Айртона, но и к болиду, за рулем которого он творил волшебство. «Макларен» не взял цвета табачников конца 1980 – начала 1990-х (у команды сейчас новые), зато стащил разбивку на сектора. Изящное решение!

«Макларен» выдал адаптацию, достойную культового дизайна, благодаря вниманию к деталям. Команда создала полноценный стиль с оформлением фото «под 1990-е», продуманной типографикой и сменой логотипа в соцсетях.

Главный секрет успеха – в феноменальной работе с партнерами и грамотном сочетании цветов. На черном фоне использованы исключительно белые надписи (и один все-таки отбившийся от рук спонсор), на желтом – черные, у синих и зеленых участков свободы чуть больше.

Покорился даже вечно пестрый Chrome (лого в цвете остались на дисках, которые выбиваются меньше, чем обычно) и оранжевая галочка «Макларена». На переднее антикрыло вернули название коллектива классическим шрифтом – еще одна приятная деталь.

Нашлось место и для цитаты Айртона: «У меня нет кумиров. Я восхищаюсь работой, самоотверженностью и умением».

А сзади поселилась совсем незаметная «пасхалка» – «Скоростной киви» с лого 1967-1980 годов.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис соответствующим образом адаптировали свои шлемы. У Оскара вышла почти копия классики:

У Ландо поинтереснее. Дизайн Норриса 2024 года столь же хорош и гибок, как и прежний, и так же здорово подходит для всевозможных вариаций.

Прилагаются и особые комбинезоны.

А компания McLaren Automotive представила особую версию автомобиля McLaren Senna – Senna Sempre.

Благодаря тому, что расцветку подготовили не к Имоле, где погиб Сенна, а к Монако, у дизайнеров оказались развязаны руки: на самой медленной и безнадежно устаревшей трассе не столь важен каждый грамм массы, поэтому на краску не поскупились. Все сошлось воедино на пути к, пожалуй, лучшей ливрее 2024 года в «Ф-1».

Грандиозная работа «Макларена» (первые наброски появились еще 18 месяцев назад) восхищает – особенно на фоне неудачной попытки «Феррари» позаигрывать с синим цветом в Майами. Правда, коллективу из Уокинга чуть проще – он уже опробовал самые различные сочетания по ходу своей истории и не так жестко привязан к конкретному цвету, как Скудерия.

А вообще «Макларен» не впервые выделяется в Монте-Карло. В 2021-м британцы выкатили такое:

Чемпионы особых ливрей!

О Сенне и 30-летии его гибели также можно почитать здесь:

Фото: соцсети команды «Макларен» , соцсети Ландо Норриса ; Gettyimages.ru /Pascal Rondeau, Mike Powell/Allsport