Исторический электроболид.

«Макларен» продолжает праздновать 60-летие команды экспериментальными дизайнами. В «Формуле-1» британцы выкатывали ливрею «3 в 1» и «хромовую», в «Индикаре» – выставили три расцветки на «500 миль Индианаполиса» в честь Тройной короны автоспорта.

Дошла очередь и до «Формулы E». Финал сезона в Лондоне гонщики Джейк Деннис и Рене Раст проведут с ливреей от искусственного интеллекта:

Ничего не понятно? Сейчас объясним.

В 2022 году «Макларен» перешел на концептуально новый дизайн из разноцветных секторов, объединивший проекты в «Ф-1», «Индикаре», «Формуле E» и Extreme E. Компании удалось создать универсальную схему – она прекрасно подошла самым разным по форме и размерам машинам, позволила играться с ливреями как в конструкторе и создавать самые необычные сущности.

Напоминает шлем пилота «Макларена» в «Ф-1» Ландо Норриса – неизменная со времен младших серий база, на которой можно строить бесчисленные варианты.

Эксперимент в «Формуле E» получился самым радикальным, но даже тут, пусть и с трудом, проглядывается узнаваемый образ.

О витиеватом процессе создания в сотрудничестве с партнерами – Google и проектом саудовского города будущего Неом – рассказала сама команда:

«Мы понимали, что появление ливреи от ИИ в одной из многочисленных серий по всему миру – вопрос времени, и желание стать первыми отозвалось и в «Макларене», и в Неоме. Как и идея сделать все правильно, выстроив проект, в котором чувствовалось бы влияние человека, вокруг человеческих ценностей.

Ливрея должна была подойти нашему бренду и нашим убеждениям, мы не могли просто напечатать: «Создать ливрею ограниченной серии для команды «Формулы E» «Неом Макларен» в ИИ со вводом текста и разместить ее на машине.

Ну, мы могли… но это противоречило бы духу того, чего мы хотели добиться.

Мы попросили гонщиков, Джейка и Рене, предоставить подробные описания того, как они видят будущее – как и четырех выпускников программы Неома, которые в этом году присоединятся к программе «Макларена» для талантов в электрогонках.

Мы прогнали шесть описаний через ИИ типа «текст в текст», который преобразовал их в инструкции для ИИ, создающего изображения. Затем данные инструкции получил ИИ типа «текст в изображение», который выдал шесть отдельных работ. После этого мы соединили их в цельное изображение с помощью ИИ типа «изображение в изображение».

На заключительных стадиях в ИИ ввели инструкции для того, чтобы адаптировать изображение к форме болида «Макларена». Наша команда вместе с Неомом работала над тонкими деталями, в том числе изменением обычных синих элементов машины и добавления логотипа McLaren60».

Вот такое видение будущего получилось у гонщиков и других участников проекта:

Что написали Деннис и Раст, останется секретом. «Макларен» утаил конкретные формулировки и инструкции для ИИ, хотя упомянул, что использовал слова «папайя» и подобные, чтобы сохранить традиционные для команды цвета.

Алекс Глэнси, один из руководителей проекта, утверждает, что новый способ дизайна ливреи не был самоцелью:

«Мы не хотели сделать ИИ-машину просто ради того, чтобы создать что-то с помощью ИИ. Это интерпретация ИИ человеческих надежд и устремлений».

Со стороны кажется ровно наоборот – что для «Макларена» не так уж важен результат, как статус первопроходца. Первая в истории ИИ-ливрея далека от лучших образцов, созданных кожаными мешками.

С другой стороны, это лишь начало. Тот же «Макларен» или его конкуренты наверняка продолжат экспериментировать, по-разному сочетая усилия людей и ИИ, и следующие расцветки получатся куда более художественными. Как точно отметила команда, появление таких инструментов в гоночном дизайне было лишь вопросом времени.

Фото: сайт команды «Макларен»; соцсети команды «Макларен»