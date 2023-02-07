Стабильность легендарных расцветок не впечатлила.

Новые машины «Формулы-1» обкатаны и днем, и под светом прожекторов, а также проверены в гонке. Чемпион определится в ноябре (хотя кого мы обманываем), а лучшие расцветки пора выбрать уже на старте сезона.

Sports.ru представляет рейтинг ливрей «Формулы-1» 2023 года (в скобках указаны позиции в рейтинге-2022).

За год мы так и не познали красоту французского синего в сочетании со спонсорским розовым, а дополнения в виде смелых паттернов сделали ливрею еще хуже. Одноцветные варианты «Альпин» и «Рено» (неважно, синие, розовые или желтые) смотрелись гораздо симпатичнее.

Розовая версия поинтереснее, но она лишь на три гонки.

Чуть веселее дела у «Альфа Таури», но ненамного. Итальянцы очень сильно хотели вписать красный в устоявшуюся и строгую гамму – получилось на любителя.

Команда из Уокинга столкнулась с наибольшими трудностями, переходя в темный режим. За сезон, прошедший с презентации яркой и интересной ливреи-2022, ее делали все чернее, а чрезмерно плотное сотрудничество с популярным браузером добило образ. «Макларен» – обладатель приза «Регресс года».

И, судя по мегапровальному Гран-при Бахрейна, расцветка – не единственная проблема британцев.

Команда Магнуссена и Хюлькенберга, напротив, добилась прогресса благодаря строгой и лаконичной ливрее. «Хаас» мог оказаться выше в нашем рейтинге, но классных дизайнов в 2023-м очень много, и седьмое место – приличный результат для команды, которая последние годы провела на дне.

На трассе оказалось, что на общем плане «Хаас» легко спутать с «Альфа Таури» (подсказка – ориентироваться нужно на цвет переднего антикрыла).

Мы устали от классики «Ред Булл» (как, полагаем, и многие болельщики) – восемь лет это перебор даже для такой замечательной и культовой расцветки.

Синий болид стал еще краше, но парадоксальным образом опустился в рейтинге – просто конкуренты прибавили сильнее. «Уильямс» «причесал» образ-2022, креативно вписал «батарейку» спонсора – и заработал очки на первом же Гран-при. Неплохо для худшей команды «Ф-1»!

«Заубер» проводит заключительный сезон под брендом итальянского производителя – и прощается как следует. Красно-белые цвета сменились красно-черными, и «Альфа Ромео» это к лицу.

Топ-3 нашего списка оказались и самыми быстрыми болидами 2023 года (по крайней мере на данный момент и, естественно, без учета «Ред Булл» – чемпионы в своей лиге). Новая машина Фернандо Алонсо великолепно выглядит и еще лучше движется.

Лидер прошлогоднего рейтинга опустился на третью строчку во многом из-за того, что расцветка практически не изменилась. Надеемся, «Астон Мартин» не станет подражать «Ред Булл» и копировать превосходную ливрею ближайшие восемь лет.

В борьбе за первую строчку «Мерседес» уступил совсем чуть-чуть. А вот пользователи сайта «Ф-1» признали абсолютно черный болид лучшим в 2023 году – и с приличным отрывом.

Как выбрать среди двух шедевров – изящных и мощных одновременно? Пусть Льюис Хэмилтон расстроен из-за скорости W14 (да, похоже, «Мерседес» снова не поборется за чашку), но пилотировать в таком красивом болиде – само по себе наслаждение.

Неповторимая расцветка «Феррари» – самая удачная в 2023 году по версии Sports.ru. И это единственная хорошая новость для тифози после проваленного Гран-при Бахрейна. С другой стороны, сезон длинный, итальянцы среди лидеров по скорости – может, энергичный красный болид порадует Шарля Леклера и Карлоса Сайнса не только в эстетическом плане.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed; Hasan Bratic/dpa; williamsf1; twitter/HaasF1Team, alfaromeof1, ScuderiaFerrari, AstonMartinF1, AlpineF1Team; astonmartinf1.com