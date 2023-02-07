Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года
Стабильность легендарных расцветок не впечатлила.
Новые машины «Формулы-1» обкатаны и днем, и под светом прожекторов, а также проверены в гонке. Чемпион определится в ноябре (хотя кого мы обманываем), а лучшие расцветки пора выбрать уже на старте сезона.
Sports.ru представляет рейтинг ливрей «Формулы-1» 2023 года (в скобках указаны позиции в рейтинге-2022).
10 (10). «Альпин»
За год мы так и не познали красоту французского синего в сочетании со спонсорским розовым, а дополнения в виде смелых паттернов сделали ливрею еще хуже. Одноцветные варианты «Альпин» и «Рено» (неважно, синие, розовые или желтые) смотрелись гораздо симпатичнее.
Розовая версия поинтереснее, но она лишь на три гонки.
Расцветка «Альпин» хуже с каждым годом. От спонсоров и жестких правил не спасает даже любимый дизайнер болельщиков
9 (7). «Альфа Таури»
Чуть веселее дела у «Альфа Таури», но ненамного. Итальянцы очень сильно хотели вписать красный в устоявшуюся и строгую гамму – получилось на любителя.
Спорная эклектика в «Ф-1»: нефтедолларовый красный разбудил строгую ливрею «Альфа Таури»
8 (2). «Макларен»
Команда из Уокинга столкнулась с наибольшими трудностями, переходя в темный режим. За сезон, прошедший с презентации яркой и интересной ливреи-2022, ее делали все чернее, а чрезмерно плотное сотрудничество с популярным браузером добило образ. «Макларен» – обладатель приза «Регресс года».
И, судя по мегапровальному Гран-при Бахрейна, расцветка – не единственная проблема британцев.
«Макларен» включил темную тему: меньше ретро-оранжевого ради скорости, реклама браузера теперь совсем навязчивая
7 (9). «Хаас»
Команда Магнуссена и Хюлькенберга, напротив, добилась прогресса благодаря строгой и лаконичной ливрее. «Хаас» мог оказаться выше в нашем рейтинге, но классных дизайнов в 2023-м очень много, и седьмое место – приличный результат для команды, которая последние годы провела на дне.
На трассе оказалось, что на общем плане «Хаас» легко спутать с «Альфа Таури» (подсказка – ориентироваться нужно на цвет переднего антикрыла).
«Хаас» открыл сезон презентаций в «Ф-1»! Без Шумахера ливрея стала двойной: белой с носа и черной с бортов
6 (6). «Ред Булл»
Мы устали от классики «Ред Булл» (как, полагаем, и многие болельщики) – восемь лет это перебор даже для такой замечательной и культовой расцветки.
Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?
5 (4). «Уильямс»
Синий болид стал еще краше, но парадоксальным образом опустился в рейтинге – просто конкуренты прибавили сильнее. «Уильямс» «причесал» образ-2022, креативно вписал «батарейку» спонсора – и заработал очки на первом же Гран-при. Неплохо для худшей команды «Ф-1»!
«Уильямс» стал еще ярче: спас классические цвета от большого спонсора. И гениально вписал батарейку Duracell
4 (8). «Альфа Ромео»
«Заубер» проводит заключительный сезон под брендом итальянского производителя – и прощается как следует. Красно-белые цвета сменились красно-черными, и «Альфа Ромео» это к лицу.
Прощальная «Альфа Ромео» в «Ф-1» – смелая: много черного ради экономии массы, новый образ змея с лого
3 (1). «Астон Мартин»
Топ-3 нашего списка оказались и самыми быстрыми болидами 2023 года (по крайней мере на данный момент и, естественно, без учета «Ред Булл» – чемпионы в своей лиге). Новая машина Фернандо Алонсо великолепно выглядит и еще лучше движется.
Лидер прошлогоднего рейтинга опустился на третью строчку во многом из-за того, что расцветка практически не изменилась. Надеемся, «Астон Мартин» не станет подражать «Ред Булл» и копировать превосходную ливрею ближайшие восемь лет.
У «Астон Мартин» – идеальная ливрея. Алонсо будет выступать на зеленом болиде-красавце
2 (5). «Мерседес»
В борьбе за первую строчку «Мерседес» уступил совсем чуть-чуть. А вот пользователи сайта «Ф-1» признали абсолютно черный болид лучшим в 2023 году – и с приличным отрывом.
Как выбрать среди двух шедевров – изящных и мощных одновременно? Пусть Льюис Хэмилтон расстроен из-за скорости W14 (да, похоже, «Мерседес» снова не поборется за чашку), но пилотировать в таком красивом болиде – само по себе наслаждение.
Новый «Мерседес» – фантастически черный. Но теперь не из-за активизма Хэмилтона
1 (3). «Феррари»
Неповторимая расцветка «Феррари» – самая удачная в 2023 году по версии Sports.ru. И это единственная хорошая новость для тифози после проваленного Гран-при Бахрейна. С другой стороны, сезон длинный, итальянцы среди лидеров по скорости – может, энергичный красный болид порадует Шарля Леклера и Карлоса Сайнса не только в эстетическом плане.
Первая победа «Феррари» в 2023-м: монументальная расцветка для борьбы за титул
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed; Hasan Bratic/dpa; williamsf1; twitter/HaasF1Team, alfaromeof1, ScuderiaFerrari, AstonMartinF1, AlpineF1Team; astonmartinf1.com
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