«Макларен» включил темный режим: меньше ретро-оранжевого ради скорости, реклама браузера теперь совсем навязчивая
Продолжил тренд.
Дизайнерская находка сезона-2022 – соскабливание краски с машин ради экономии массы. С переходом на новый регламент у команд «Формулы-1» возникли проблемы с лишними граммами, справляться пришлось в том числе такими методами.
«Макларен», к примеру, год назад представил вполне оранжевый MCL36:
Но на гонки выехал заметно почерневший болид:
А к концу сезона машина трансформировалась почти что в версию-2023:
И коллектив из Уокинга не единственный. Тем же баловались, к примеру, «Уильямс» и «Астон Мартин».
В 2023 году «Макларен» не стесняется выставлять непокрашенный карбон с самого старта. Вот как выглядит MCL37:
Развитие предыдущей ливреи руководствовалось стремлением сбросить массу и прославить спонсора, что не слишком здорово повлияло на эстетику.
Абсолютно невозможно не заметить, какой браузер очень любят в «Макларене». Да, в этом и состоит смысл рекламы, но в новаторский дизайн-2022 совсем не вписываются навязчивые разноцветные диски, прилепленные буквально повсюду.
Даже на колесных арках:
В плюсы можно записать номера: темные символы гораздо более читаемые. Тем не менее, у практичности есть и обратная сторона. Голубой цвет в целом существенно срезали, и он явно чувствует себя неуютно в черно-оранжевой композиции. Возможно, стоило убрать его или сохранить лишь акценты, а не оставлять непонятный обрубок на боковой части.
Изменилось и гало: если в прошлом году оно было простым и изящным, то сейчас систему защиты головы сделали трехцветной – вышло странно.
Машина все еще смотрится прилично (особенно здорово – с переднего ракурса), а остатки оранжевого помогут «Макларену» не затеряться в пелотоне черных машин. Но «Уильямс» и особенно «Альфа Ромео» справились с переходом в темный режим удачнее.
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Фото: сайт команды «Макларен», соцсети «Формулы-1»; соцсети команды «Макларен»
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