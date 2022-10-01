Прощальная «Альфа Ромео» в «Ф-1» – смелая: много черного ради экономии массы, новый образ змея с лого

Итальянцев будет не хватать.

Сезон-2023 станет заключительным в «Формуле-1» для команды «Альфа Ромео». Итальянский автопроизводитель покидает серию, а «Заубер», которому он давал свое название, в 2026 году превратится в заводской коллектив «Ауди».

И перед последним сезоном «Альфа Ромео» отказалась от уже традиционной красно-белой расцветки. Болид C43 выдержан в стиле россонери:

Симпатичный ролик со сборкой болида прилагается:

Команда сохранила диагональное разделение на зоны, но в новой цветовой схеме впечатления от машины сильно отличаются. «Альфа Ромео» совместила эстетику и прагматичность: отказавшись от белой краски в пользу оголенного карбона, можно немного сбросить массу болида – а в «Ф-1» на счету каждый грамм.

Сравните с прошлогодней версией:

«Альфа Ромео» избавилась от белой нашлепки на носу и с переднего ракурса стала напоминать весьма удачную «Феррари»-2022:

Плюс красно-черной ливреи в том, что абсолютно все спонсорские наклейки (а их на C43 безумно много) выполнены единообразно – в белом цвете. И, в отличие от «Уильямса», в «Альфе» догадались выложить фото при человеческом освещении, и творение можно подробно рассмотреть во всех ракурсах – и даже в 3D.

Змей с логотипа «Альфа Ромео» прошел долгий путь на ливреях «Ф-1»: был и красным, и белым, а в прошлом сезоне и вовсе исчез с боковой части машины, уступив место названию компании в ретро-стиле. Еще одним обязательным атрибутом всех болидов является четырехлистный клевер, который также успел попутешествовать за последние годы.

В этот раз команда создала асимметричный дизайн, сделав оба символа равноправными: с правой стороны доминирует представитель животного мира, с левой – растительного. Соответствует данному распределению и заднее антикрыло, где по-прежнему развевается флаг Италии: клевер продуманно расположили со стороны зеленой полосы.

Несмотря на то, что обилие наклеек буквально не оставило живого места на C43, дизайнерам удалось сохранить цельность и относительную простоту имиджа. Не портит впечатление даже отсутствие доминирующего символа, вокруг которого обычно строятся ливреи «Ф-1» (огромной эмблемы команды или лого партнера). В прошлые годы такую роль выполнял уже упоминавшийся бишионе (тот самый змей, пожирающий человека), а теперь его «понизили» до уровня стандартного спонсора.

Ливрея 2023 года – смелый ход от «Альфа Ромео». Прошлые машины вызывали у болельщиков восторг, и перед уходом из «Ф-1» можно было скопировать прошлую версию без какого-либо риска. Но дизайнеры команды доказали, что способны каждый год выстраивать новые смыслы вокруг символов, которые так здорово прижились в чемпионате после очередного возвращения в 2018-м. В следующем году их будет не хватать.

Фото: соцсети команды «Альфа Ромео»; соцсети «Формулы-1»