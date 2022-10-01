Все цвета «Формулы-1»
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Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

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Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ред Булл Ред Булл
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Не меняют с 2016 года.

«Ред Булл» продолжает бить рекорды «Формулы-1» – чемпионы мира восьмой год подряд представили ту же ливрею.

От презентации в Нью-Йорке, совмещенной с объявлением о сотрудничестве с «Фордом», ждали новизны, но «Ред Булл» непреклонен. Судите сами – вот расцветка RB19, новейшее творение дизайнеров команды:

А на такой машине Макс Ферстаппен выиграл свой второй титул в 2022 году:

От более ранних версий два последних болида отличаются лишь из-за изменившейся формы машины и прихода титульного спонсора Oracle – пришлось переставить наклейки и убрать с боков огромную надпись «Ред Булл».

Впрочем, три Гран-при в США гонщики проведут с другими расцветками – их создадут фанаты. И на этом спасибо: раньше «Ред Булл» крайне редко отходил от корпоративных цветов в гонках (вспоминается ливрея в честь «Хонды» в 2021-м) – правда, по полной отрывался на тестах.

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Похоже, после многолетних поисков «Ред Булл» решил, что расцветка 2016 года является идеальной формулой, которая должна остаться навечно. Последние два сезона сделали ее культовой – теперь ливрея ассоциируется с чемпионствами Ферстаппена и возвращением Кубка конструкторов в Милтон-Кейнс, а популярнейший сериал от Netflix о «Ф-1» подарил ей глобальную узнаваемость. Сезон-2022 и вовсе стал самым успешным в истории австрийской команды: Ферстаппен доминировал и побил рекорд чемпионата по победам за сезон, «Ред Булл» обновил собственное достижение по выигранным Гран-при.

И дизайн действительно замечательный, хотя после стольких повторений у болельщиков он вызывает уже не восторг, а шутки в духе «They’re the same picture».

Но принцип «зачем ломать то, что работает» тоже можно понять.

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Фото: соцсети команды «Ред Булл»

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