«Хаас» открыл сезон презентаций в «Ф-1»! Без Шумахера ливрея стала двойной: белой с носа и черной с бортов

Знакомые цвета – свежий стиль.

Межсезонье в «Формуле-1» позади, начался период презентаций болидов. Первым выступил «Хаас»: американская команда не решилась на показ новой машины, показала только ливрею, и то в виде рендеров. Но не разочаровала!

С наступлением 2023 года в «Хаасе» произошли серьезные перемены, что не могло не отразиться на расцветке. После двух сезонов коллектив покинул Мик Шумахер, уступивший место ветерану Нику Хюлькенбергу, вместе с молодым немцем ушли и его спонсоры. В то же время команда нашла нового титульного партнера – впервые после разрыва с Никитой Мазепиным и компанией его отца «Уралкалий».

Так что с финансовым положением все должно быть в порядке – по крайней мере, боссы хвалятся, что бюджет «Хааса» приблизится к потолку расходов. Как перемены скажутся на скорости, увидим на тестах в конце февраля, но расстаться с Шумахером стоило хотя бы ради более элегантной цветовой схемы. Мик пришел в «Ф-1» с синими наклейками «1&1», не вписывающимися в красно-белую ливрею, а нового титульного спонсора MoneyGram, очевидно, подбирали в тон. «Хаас» даже обновил логотип, объединив два красных символа.

Дизайнеры ливреи сохранили традиционные цвета, но сделали упор на черном – такого темного «Хааса» мы не видели с печально известной эпопеи с Rich Energy в 2019-м. Тогда «Хаас» поступился привычным набором цветов (белый, красный, черный) и выкатил полностью черную ливрею с добавлением золота – ради спонсора, не выполнившего свои обязательства.

В 2023-м традиционные тона на месте, но имидж существенно изменился. Впрочем, два доминирующих цвета пространственно разделили, и передний план остался почти тем же, что и в прошлом году. Но с улучшениями: простой стиль номеров (наклон рифмуется со стилем надписи «Хаас» на заднем антикрыле), не режущие глаз красные и черные наклейки. Единственное упущение – пришлось пожертвовать лого команды на переднем крыле. Округлые буквы плохо стыкуются с квадратными на заднем плане, но спонсор есть спонсор.

При взгляде сбоку двуликий VF-23 становится почти полностью черным, но выдержан все тот же строгий стиль. Красными акцентами решили не разбрасываться: они применены очень избирательно и весьма удачно. Выглядит здорово, хотя белая надпись «Хаас» бледнеет на фоне доминирующего лого спонсора – ливрея лишний раз подчеркивает, что MoneyGram стоит на первом месте (в том числе в официальном названии коллектива).

С деталями все тоже в порядке: легкие линии, визуально утонченное гало, неброская текстура в задней части, едва заметные «завихрения» на дисках – отсылка к «стрелочке» спонсора.

Изменения пришлись по вкусу руководителю коллектива Гюнтеру Штайнеру:

«Мне нравится ливрея. Несомненно, стиль стал более возвышенным и современным, и он нам подходит, так как команда вступает в новую эру вместе с титульным партнером MoneyGram. В «Формуле-1» начался захватывающий период года, и здорово, что мы первыми показали расцветку».

Теперь у болельщиков «Хааса» точно есть повод для оптимизма: если их кумиры останутся аутсайдерами, то хотя бы будут проигрывать красиво.

Фото: соцсети команды «Хаас»