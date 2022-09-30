Гоночный комбинезон «Феррари» для «Ф-1» выставили на подиум Недели моды – что вообще происходит?

Это коллекция-отражение современного мира, в котором все перемешано.

«Феррари» в третий раз в истории презентовала модную коллекцию на Неделе моды в Милане. На этот раз показ состоялся не в такой пафосной обстановке, как в прошлом году, (с супермоделью Водяновой, приглашенным в креативные директоры дизайнером Dolce & Gabbana и Giorgio Armani Рокко Янноне и в ресторане в Маранелло, оформленном создателем лондонского «Сибарита»): теперь выбрали в небольшой недавно отреставрированный миланский театр Lirico.

Интимность мероприятия не отменила присутствие высокопоставленных персон. На вечеринку заглянули как топы самой «Феррари»: CEO компании Бенедетто Винья и президент Джон Элканн. Так и руководство модных брендов: директор и вице-президент Louis Vuitton Дельфина Арно и генеральный директор Ermenegildo Zegna Group Джильдо Зенья.

А из пилотов Скудерии прибыл только Карлос Сайнс.

Испанец стал звездой вечера благодаря вирусному видео с красной дорожки, где он смущается тысячам вспышкам фотокамер.

Естественно, вновь пришел и создатель коллекции Рокко Янноне – креативный директор «Феррари». Он, как и положено, находился за кулисами во время презентации и вышел последним.

Наряды показа немного отличались от модной идентичности, которую «Феррари» начала формировать на своих предыдущих шоу.

Дизайнер объяснил замысел – после двух сезонов поиска эстетических кодов в автомобилях, он обратился к более широкому образу «жизни и мечты».

На его арт-борде был, например, Мик Джаггер с 288 GTO и другие знаменитости с «Феррари». Янноне объяснил: «Для меня коллекция – выражение такого образа жизни. Мы фокусируемся на технологиях, материалах, продуктах – но и на том, что отражает современный мир, в котором все перемешано – это и есть дух нашего времени».

Оттуда среди прочих нарядов на подиуме и появились комбинезоны прямо с пит-лейн «Ф-1»: они выступили отсылкой к корням компании и прочертили мощную связь между фанатами и модной стороной бренда.

Конечно, болельщики сразу разобрали контент на шутки.

«Когда у тебя работа в семь, а гонка в восемь»

«Феррари» покидает трек после еще одного успешно уничтоженного Гран-при для тифози»

К сожалению, Vogue пишет, что гоночные комбинезоны не поступят в продажу – их использовали «для дополнительного настроения». Но сама «Феррари» никаких заявлений не делала – попробуйте пообновлять страницу с их коллекцией: а вдруг? Вполне способ донести главную идею коллекции: все смешалось, теперь униформу пилота «Ф-1» можно достать за пределами трека.

Правда, в линейке есть и другие комбинезоны, уже в кэжуал-стиле и из разных – более комфортных для повседневной носки – материалов.

Коллекция ярко смешивает мужские и женские силуэты: гоночную унисекс-водолазку миксуют с длинной юбкой, а широкий жилет в духе фанатских футболок – с мини-юбкой.

«Феррари» удалось вписать гоночные аксессуары даже в вечерние наряды: фурнитура в виде гаек, болтов и шайб, усыпанных светоотражающими кристаллами; подвески-лого компании в виде гарцующией лошади, серьги-спирали и перчатки пилота поверх платья с пайетками.

Именно палитра предметов связала одежду разных стилей. Монохромные образы, яркие повторяющиеся узоры и свежие цветовые тона стали отличительными чертами коллекции.

Шелк, хлопок, жаккардовая шерсть, трикотаж и кожа комбинируются и чередуются на протяжении всего шоу. При этом упор делается на высокое качество итальянского мастерства, которое является основой бренда «Феррари».

Скудерия планирует стать новым ведущим игроком на рынке люксовых товаров. Хотя и в мире «Формулы-1» они много лет обещают нечто подобное.

Фото: Gettyimages.ru/Jacopo Raule; ferrari.com