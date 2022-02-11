Первый болид новой «Ф-1» на трассе! Машина Феттеля стала живее и ярче, хоть и потеряла в элегантности

«Астон Мартин» больше не похож на музейный экспонат.

Не прошло и недели с начала показа болидов новой эры «Формулы-1», как болельщики получили то, чего ждали: настоящий болид и действительно свежую ливрею. Рендеры «Хааса», чуточку меньше похожие на флаг России – это замечательно, шоу-кар «Ф-1» в адаптации классической расцветки «Ред Булл» – тоже здорово. Но лишь машину «Астон Мартин» можно не только потрогать, но и выпустить на трассу. Более того, британский коллектив на следующий же день провел съемочный день в Сильверстоуне.

Вот он, AMR22 – первый реальный болид 2022 года. Без всяких оговорок!

Ливрея тоже изменилась сильнее: стала чуть ярче, а розовый акцент BWT (спонсор ушел в «Альпин») сменился на корпоративный флуоресцентно-желтый. Такое дизайн-решение подчеркивает современность болида: элегантность темных и глубоких оттенков превратилась в дерзкий и броский образ. Пожелтели и лого «Астон Мартин» – вышло смело, но уместно.

Неизбежны сравнения с машиной 2021 года – величественным и стильным, словно произведение искусства. Результаты показали, что в музее болид проявил бы себя лучше, чем на трассе.

Если рассматривать новый автомобиль Себастьяна Феттеля и Ланса Стролла как экспонат, он стал слишком визуально «шумным»: огромное количество спонсоров в белом цвете по всему болиду перетягивают внимание на себя, теряется то самое ударение. К тому же взгляд отвлекается на огромные «жабры», самый чудной элемент AMR22 – с ними дизайнеры ливреи, конечно, ничего не могли поделать. Длинные порезы, исполосовавшие болид, не добавляют изящества – а, может, мы просто не привыкли.

Но это еще что! Только присмотритесь – новый титульный спонсор Aramco, который на боку просто белый, на носу и заднем антикрыле оделся в фирменный градиент. Сине-зеленая масса совсем не сочетается с основным оттенком болида и портит все впечатление. Нефтяной гигант из Саудовской Аравии наверняка отдал за лого в своих цветах кругленькую сумму, но хочется, чтобы высший класс команды показывали не только на трассе, но и в деталях. Кстати, у «Ред Булл» в аналогичной ситуации получилось найти баланс.

Тем не менее, причины перехода «Астон Мартин» к более рельефному образу понять можно. Болид 2021 года при всей нашей симпатии идеально выглядел в объективе фотоаппарата, но слегка пропадал в трансляциях. Прибавив яркость основному тону и подчеркнув акценты, «Астон» начал формировать собственную узнаваемость, которая должна работать в любых условиях. Пусть и сбавив в эстетической составляющей: AMR21 можно было фотографировать с любого угла и расстояния и наслаждаться результатом, а для нового творения команды ракурсы лучше выбирать тщательнее. И ни в коем случае не заглядывать под заднее антикрыло, где завелось сине-зеленое нечто от Aramco.

Зато на треке машина визуально вполне бодрая:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aston Martin Aramco Cognizant (@astonmartinf1)

И какими получаются кадры в естественном освещении! Так работают яркие лого легендарного автопроизводителя – лаймовый блеск приятно щекочет глаз:

Теперь «Астон Мартин» уже не затеряется.

Фото: twitter.com/AstonMartinF1, F1