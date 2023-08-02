На проходившем 6 августа в Санкт-Петербурге полумарафоне «Северная столица» произошло исключительное событие: Ринас Ахмадеев быстрее всех пробежал трассу за 1:03:43, но в протоколе оказался ниже Дмитрия Неделина, который показал время 1:04:08.

Ахмадеев стартовал из более позднего кластера (на минуту позже Неделина) и, хотя на трассе не смог догнать оппонента, по чистому времени пробежал дистанцию быстрее на 25 секунд.

Почему же в итоговом протоколе он значится вторым, если был быстрее? Справедливо ли это? Разберемся в специфических правилах шоссейных пробегов.

Чтобы избежать давки на старте и равномерно распределить атлетов по дистанции, придумали кластеры

В беговых дисциплинах легкой атлетики, которые проводятся на стадионе, используется общий или массовый старт: как только звучит выстрел пистолета, атлеты одновременно уходят на дистанцию, поэтому в забеге побеждает тот, кто прибегает на финиш первым.

В шоссейных пробегах, среди которых олимпийским видом признан только марафон (на полумарафоне проводится чемпионат мира), в случае с массовыми коммерческими стартами применяется система кластеров.

Так как количество участников может доходить до нескольких десятков тысяч (например, на старт Нью-Йоркского марафона ежегодно выходит около 50 тысяч человек), спортсменов разбивают на группы в соответствии с прогнозируемым финишным временем.

После выстрела стартового пистолета на дистанцию уходит первый кластер, затем через некоторое время (обычно 30 секунд или минута) второй и так далее. Такая система позволяет растянуть участников по трассе и избежать давки, а также упростить работу волонтеров на пунктах питания, где спортсмены получают воду и еду.

Как учитывается время бегунов: что такое «ган тайм» и «чип тайм»

Так как бегуны из более поздних кластеров стартуют с задержкой, которая может доходить до 20-30 минут и больше, было бы несправедливо рассчитывать их итоговое время как промежуток от выстрела пистолета до пересечения финишной черты.

Для этого в шоссейных пробегах были введены понятия «ган тайм» и «чип тайм»:

«ган тайм» (от англ. gun – пистолет и time – время) – время, показанное спортсменом от момента выстрела стартового пистолета до пересечения финишной черты;

«чип тайм» (от англ. chip – чип и time – время) – время, показанное спортсменом от момента пересечения стартовой черты до пересечения финишной черты.

Благодаря тому, что в стартовый номер каждого спортсмена встроен индивидуальный чип, а на трассе расположены считывающие устройства в виде ковриков с датчиками, бегун получает на финише подробную раскладку: за какое время он преодолел разные отрезки дистанции, а также два времени – «ган тайм» и «чип тайм».

На некоторых забегах вместо чипа в номере используется специальный ремешок со встроенным чипом, который надевается на ногу, или транспондер, который крепится на обувь. Суть от этого не меняется: время каждого участника также считывается компьютером, а не человеком с секундомером.

Ахмадеев стал вторым из-за особенностей регистрации в кластер для элитных спортсменов

На массовых коммерческих пробегах зачастую разыгрываются солидные призовые деньги за победу и различные рекорды (трассы, страны, мира). Например, в 2022 году Элиуд Кипчоге выиграл Берлинский марафон с новым мировым рекордом, благодаря чему стал богаче на 113 тысяч долларов.

Чтобы быстрейшие атлеты преодолевали дистанцию без помех, они стартуют из первого (элитного) кластера и бегут по пустой трассе. При этом отбор в элитный кластер достаточно строгий: необходимо выполнить норматив – показать на более ранних забегах время не ниже того, что установил организатор для попадания в элиту.

После подтверждения от организаторов спортсмен подписывает контракт, в котором обозначаются условия участия в забеге и обязанности сторон. Делается это по нескольким причинам:

Чтобы юридически закрепить выплату призовых за определенные достижения (победу, призовое место, рекорд трассы, страны и/или мира). Выплатить спортсмену «приездные» (если они предусмотрены) – деньги, которые он получит только за факт выхода на старт забега. Например, Элиуд Кипчоге получает приездные за статус мирового рекордсмена и быстрейшего марафонца современности. Закрепить прочие обязанности организатора – оплату проезда и проживания, встречу и сопровождение атлета, обеспечение отдельной раздевалки и зоны питания. Закрепить обязанности спортсмена – что будет в случае невыхода на старт, схода с дистанции и в других ситуациях. Подобрать пейсмейкеров (атлеты, которые бегут со старта с заданным темпом), если организатор и спортсмен сходятся во мнении, что на забеге может быть побит один из рекордов.

Обычно в этом же контракте (или общем положении о забеге) прописывается условие, что призовые места и деньги разыгрываются согласно абсолютному первенству, то есть фактическому пересечению финишной черты без учета гандикапов и кластеров . Таким образом, для призовых мест учитывается только «ган тайм», а для бегунов, не претендующих на призы, – «чип тайм».

Так как подготовка к забегу начинается задолго до старта, организатор вкладывается в рекламную кампанию, в которой с помощью элитных спортсменов старается привлечь к участию как можно больше любителей бега. Для организатора это важно по нескольким причинам:

Деньги, полученные от продажи стартовых пакетов любителям, покрывают часть или все расходы на проведение забега. При отсутствии спонсоров из этих же денег формируется призовой фонд. Увеличение числа участников необходимо для роста престижа шоссейного забега.

По этим причинам состав элиты начинают формировать заранее, чтобы успеть все подготовить и обыграть в соцсетях и СМИ. Для полумарафона «Северная столица» организатор «Беговое сообщество» установил крайний срок для подачи заявки в элиту 10 июля (за четыре недели до старта). Ахмадеев связался с организаторами значительно позже и не смог договориться в индивидуальном порядке.

В итоге Ахмадеев стартовал из второго кластера с минутным отставанием и физически на финише стал вторым, хотя преодолел трассу быстрее победителя. Его чистое финишное время («чип тайм») в данном случае значения не имеет, так как он не стартовал вместе с остальной элитой .

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Со спортивной точки зрения Ахмадеев выиграл забег, так как преодолел дистанцию быстрее соперников. Это подтвердил даже Неделин, который после награждения отдал Ринасу кубок за первое место.

С юридической же стороны вопроса правы организаторы. Они устанавливают правила и условия, в соответствии с которыми несут денежные расходы и прочие издержки.

Профессиональные спортсмены обычно заранее планируют календарь стартов, в том числе с расчетом на призовые деньги. В случае с «Северной столицей» Неделин заявился вовремя, ехал на старт в качестве фаворита и имел свой план на забег (бежать на победу, а не на быстрое время, так как у него скоро марафон), а Ахмадеев запрыгнул в стартовый коридор в самый последний момент.

В итоге Дмитрию пришлось менять планы и бежать с самого старта быстро, чтобы не дать Ринасу отыграть минутный гандикап, при этом догонять всегда легче, чем убегать, что признал после финиша сам Ахмадеев.

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Фото: instagram.com/swim.bike.run.photo, t.me/shelgorn_tg