Ахмадеев быстрее всех пробежал полумарафон, но в финишном протоколе оказался вторым. Как это возможно?
На проходившем 6 августа в Санкт-Петербурге полумарафоне «Северная столица» произошло исключительное событие: Ринас Ахмадеев быстрее всех пробежал трассу за 1:03:43, но в протоколе оказался ниже Дмитрия Неделина, который показал время 1:04:08.
Ахмадеев стартовал из более позднего кластера (на минуту позже Неделина) и, хотя на трассе не смог догнать оппонента, по чистому времени пробежал дистанцию быстрее на 25 секунд.
Почему же в итоговом протоколе он значится вторым, если был быстрее? Справедливо ли это? Разберемся в специфических правилах шоссейных пробегов.
Чтобы избежать давки на старте и равномерно распределить атлетов по дистанции, придумали кластеры
В беговых дисциплинах легкой атлетики, которые проводятся на стадионе, используется общий или массовый старт: как только звучит выстрел пистолета, атлеты одновременно уходят на дистанцию, поэтому в забеге побеждает тот, кто прибегает на финиш первым.
В шоссейных пробегах, среди которых олимпийским видом признан только марафон (на полумарафоне проводится чемпионат мира), в случае с массовыми коммерческими стартами применяется система кластеров.
Так как количество участников может доходить до нескольких десятков тысяч (например, на старт Нью-Йоркского марафона ежегодно выходит около 50 тысяч человек), спортсменов разбивают на группы в соответствии с прогнозируемым финишным временем.
После выстрела стартового пистолета на дистанцию уходит первый кластер, затем через некоторое время (обычно 30 секунд или минута) второй и так далее. Такая система позволяет растянуть участников по трассе и избежать давки, а также упростить работу волонтеров на пунктах питания, где спортсмены получают воду и еду.
Как учитывается время бегунов: что такое «ган тайм» и «чип тайм»
Так как бегуны из более поздних кластеров стартуют с задержкой, которая может доходить до 20-30 минут и больше, было бы несправедливо рассчитывать их итоговое время как промежуток от выстрела пистолета до пересечения финишной черты.
Для этого в шоссейных пробегах были введены понятия «ган тайм» и «чип тайм»:
- «ган тайм» (от англ. gun – пистолет и time – время) – время, показанное спортсменом от момента выстрела стартового пистолета до пересечения финишной черты;
- «чип тайм» (от англ. chip – чип и time – время) – время, показанное спортсменом от момента пересечения стартовой черты до пересечения финишной черты.
Благодаря тому, что в стартовый номер каждого спортсмена встроен индивидуальный чип, а на трассе расположены считывающие устройства в виде ковриков с датчиками, бегун получает на финише подробную раскладку: за какое время он преодолел разные отрезки дистанции, а также два времени – «ган тайм» и «чип тайм».
На некоторых забегах вместо чипа в номере используется специальный ремешок со встроенным чипом, который надевается на ногу, или транспондер, который крепится на обувь. Суть от этого не меняется: время каждого участника также считывается компьютером, а не человеком с секундомером.
Ахмадеев стал вторым из-за особенностей регистрации в кластер для элитных спортсменов
На массовых коммерческих пробегах зачастую разыгрываются солидные призовые деньги за победу и различные рекорды (трассы, страны, мира). Например, в 2022 году Элиуд Кипчоге выиграл Берлинский марафон с новым мировым рекордом, благодаря чему стал богаче на 113 тысяч долларов.
Чтобы быстрейшие атлеты преодолевали дистанцию без помех, они стартуют из первого (элитного) кластера и бегут по пустой трассе. При этом отбор в элитный кластер достаточно строгий: необходимо выполнить норматив – показать на более ранних забегах время не ниже того, что установил организатор для попадания в элиту.
После подтверждения от организаторов спортсмен подписывает контракт, в котором обозначаются условия участия в забеге и обязанности сторон. Делается это по нескольким причинам:
- Чтобы юридически закрепить выплату призовых за определенные достижения (победу, призовое место, рекорд трассы, страны и/или мира).
- Выплатить спортсмену «приездные» (если они предусмотрены) – деньги, которые он получит только за факт выхода на старт забега. Например, Элиуд Кипчоге получает приездные за статус мирового рекордсмена и быстрейшего марафонца современности.
- Закрепить прочие обязанности организатора – оплату проезда и проживания, встречу и сопровождение атлета, обеспечение отдельной раздевалки и зоны питания.
- Закрепить обязанности спортсмена – что будет в случае невыхода на старт, схода с дистанции и в других ситуациях.
- Подобрать пейсмейкеров (атлеты, которые бегут со старта с заданным темпом), если организатор и спортсмен сходятся во мнении, что на забеге может быть побит один из рекордов.
Обычно в этом же контракте (или общем положении о забеге) прописывается условие, что призовые места и деньги разыгрываются согласно абсолютному первенству, то есть фактическому пересечению финишной черты без учета гандикапов и кластеров. Таким образом, для призовых мест учитывается только «ган тайм», а для бегунов, не претендующих на призы, – «чип тайм».
Так как подготовка к забегу начинается задолго до старта, организатор вкладывается в рекламную кампанию, в которой с помощью элитных спортсменов старается привлечь к участию как можно больше любителей бега. Для организатора это важно по нескольким причинам:
- Деньги, полученные от продажи стартовых пакетов любителям, покрывают часть или все расходы на проведение забега. При отсутствии спонсоров из этих же денег формируется призовой фонд.
- Увеличение числа участников необходимо для роста престижа шоссейного забега.
По этим причинам состав элиты начинают формировать заранее, чтобы успеть все подготовить и обыграть в соцсетях и СМИ. Для полумарафона «Северная столица» организатор «Беговое сообщество» установил крайний срок для подачи заявки в элиту 10 июля (за четыре недели до старта). Ахмадеев связался с организаторами значительно позже и не смог договориться в индивидуальном порядке.
В итоге Ахмадеев стартовал из второго кластера с минутным отставанием и физически на финише стал вторым, хотя преодолел трассу быстрее победителя. Его чистое финишное время («чип тайм») в данном случае значения не имеет, так как он не стартовал вместе с остальной элитой.
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Со спортивной точки зрения Ахмадеев выиграл забег, так как преодолел дистанцию быстрее соперников. Это подтвердил даже Неделин, который после награждения отдал Ринасу кубок за первое место.
С юридической же стороны вопроса правы организаторы. Они устанавливают правила и условия, в соответствии с которыми несут денежные расходы и прочие издержки.
Профессиональные спортсмены обычно заранее планируют календарь стартов, в том числе с расчетом на призовые деньги. В случае с «Северной столицей» Неделин заявился вовремя, ехал на старт в качестве фаворита и имел свой план на забег (бежать на победу, а не на быстрое время, так как у него скоро марафон), а Ахмадеев запрыгнул в стартовый коридор в самый последний момент.
В итоге Дмитрию пришлось менять планы и бежать с самого старта быстро, чтобы не дать Ринасу отыграть минутный гандикап, при этом догонять всегда легче, чем убегать, что признал после финиша сам Ахмадеев.
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