Дмитрий Неделин – новый чемпион на шоссе. Ставит рекорды и поражает дерзостью
Сняли видео о нем.
Дмитрий Неделин – открытие года, «возмутитель спокойствия», «глоток свежего воздуха» для всех, кто соскучился по острой борьбе в соревнованиях на шоссе.
Он выиграл «Ночной забег», поставив рекорд трассы (28:26), и чемпионат России по бегу на 15 км с лучшим результатом в Европе (44:08). Занял второе место на Московском полумарафоне и четвертое место на марафоне «Белые ночи», поразив своим бегом десятки тысяч зрителей.
Последние три года Дима тренируется в «Беговом монастыре» под руководством Михаила Исааковича Монастырского, и все это время он на виду – выкладывает тренировки в соцсети, чтобы болельщики и соперники следили за его подготовкой.
Но что было до «Бегового монастыря»? Где рос будущий чемпион? Как бег появился в его жизни? Мы поговорили с Димой о том, что предшествовало его переезду в столицу: о Дальнем Востоке, семье, студенческих успехах и спорте как главной составляющей его жизни.
Читать дальше:
- Самый красивый марафон страны: развязка! Онлайн от мастера спорта Артура Бурцева
- «Сыну сказал, что руку откусила акула». Интервью с чемпионом Паралимпиады в Токио, который на равных соревнуется со здоровыми спортсменами
- «Даже интенсивный матч АПЛ не сравнится с марафоном». Смертин объясняет, как бег заменил ему футбол
Фото на обложке: «Беговой монастырь»
Комментарии