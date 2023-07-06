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Дмитрий Неделин – новый чемпион на шоссе. Ставит рекорды и поражает дерзостью

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Сняли видео о нем.

Дмитрий Неделин – открытие года, «возмутитель спокойствия», «глоток свежего воздуха» для всех, кто соскучился по острой борьбе в соревнованиях на шоссе.

Он выиграл «Ночной забег», поставив рекорд трассы (28:26), и чемпионат России по бегу на 15 км с лучшим результатом в Европе (44:08). Занял второе место на Московском полумарафоне и четвертое место на марафоне «Белые ночи», поразив своим бегом десятки тысяч зрителей.

Последние три года Дима тренируется в «Беговом монастыре» под руководством Михаила Исааковича Монастырского, и все это время он на виду – выкладывает тренировки в соцсети, чтобы болельщики и соперники следили за его подготовкой.

Но что было до «Бегового монастыря»? Где рос будущий чемпион? Как бег появился в его жизни? Мы поговорили с Димой о том, что предшествовало его переезду в столицу: о Дальнем Востоке, семье, студенческих успехах и спорте как главной составляющей его жизни.

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Фото на обложке: «Беговой монастырь»

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