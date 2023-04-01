Кайтинг: что за спорт? Чем отличается кайтсерфинг от кайтбординга и сноукайтинга? Где заниматься?
Опробовали в Катаре.
Меня зовут Настя Мухина, я родилась и долгое время жила в Тольятти, где довольно подходящие условия, чтобы заниматься видами спорта, для которых нужны вода и ветер.
Тогда спорт доставался буквально «из-под стола» – чтобы попасть на тренировку, нужно было быть носителем сокровенного знания о том, куда идти и к кому обращаться. Поэтому в родном городе я не тренировалась, но, несмотря на это, дух водного спорта жил во мне. Мне хотелось попробовать все виды.
Так я научилась кататься на вейксерфе, потом попробовала виндсерфинг, тренировалась на одноместной парусной яхте «Луч». Недавно мне наконец-то довелось попробовать и кайтсерфинг – катание на доске, при котором спортсмен держится за «воздушного змея», то есть кайт.
Причем попробовала я кайтсерфинг в Катаре. Для этого был повод – с 31 января по 4 февраля 2023 года там проходил этап мирового Кубка по кайтсерфингу GKA Freestyle Kite World Cup 2023. Соревнования были организованы благодаря Qatar Tourism, а титульным спонсором и официальной авиакомпанией стала Qatar Airways.
На соревнованиях мне удалось пообщаться со спортсменами, и рассказ про кайтинг хочется начать с их историй – надеюсь, вас они тоже зажгут.
- ⚽ Рашид Альмансури был профессиональным футболистом и играл за национальную сборную Катара. А потом попал в автомобильную катастрофу и три дня находился в коме. После этого он не смог играть в футбол, тело просто не помнило, как это делать. Поэтому он начал искать спорт, который бы помог отвлечься и выйти из депрессии. Буквально за 4 года тренировок он вышел на профессиональный уровень и принимает участие в соревнованиях по кайтингу. Я попросила Рашида назвать три слова, описывающих кайтсерфинг: любовь, страсть, спорт. Кстати, Рашид – инструктор, поэтому, если планируете визит в Катар и хотите покататься – можно обратиться к нему. Рашид очень открытый и отзывчивый человек.
- ⚡ Пейо Кремадес влюбился в кайтинг в 8 лет благодаря двоюродному брату, который дважды становился чемпионом мира по кайтсерфингу. Сейчас Пейо 19 лет, он безумно интересный, добрый и открытый человек. Он много и увлеченно рассказывает, сколько внимания в тренировочном процессе уделяет эмоциональному состоянию. Он много медитирует – это часть его подготовки ко всем тренировкам и соревнованиям.
Кайтсерфингу может научиться любой и при этом, при желании, вы можете довольно быстро дорасти до профессионала. Остается только попробовать этот вид спорта и определить, хотите ли вы просто получить эмоции и впечатления, или хотите совершенствоваться.
Что такое кайтинг и чем кайтсерфинг отличается от кайтбординга
Чтобы не возникла путаница в терминах кайтинг, кайтсерфинг и кайтбординг, я попросила рассказать, в чем разница, бывшего профессионального спортсмена, основателя школы Tonus Kite Антона Рожкова.
«Кайтсерфингом принято называть катание с кайтом по волнам, при котором используется доска геометрии directional. Этот снаряд очень схож с классическим серфбордом. Кайтбординг – катание с кайтом по волнам или на гладкой воде на кайтборде, в основном геометрии twin-tip.
Независимо от того, на чем ты катаешься, если ты это делаешь с кайтом – ты кайтер. А то, чем ты занимаешься, принято называть кайтингом», – объяснил Антон.
Как проходят первые тренировки по кайтсерфингу
Первая тренировка по кайтингу предполагает работу с кайтом, так как нужно научиться взаимодействовать с ним, поэтому у нас даже не было досок. Инструктор выдал нам кайт, бар, насос, трапецию и страховочный лиш.
- Кайт – большой воздушный змей, с помощью которого райдер движется на воде и поднимается в воздух, если выполняет трюк.
- Бар – планка, с помощью которой райдер управляет кайтом.
- Трапеция – специальный пояс, к которому пристегивается кайт во время катания.
- Насос нужен, чтобы надуть сам кайт.
- Страховочный лиш предназначен для сохранения кайта при активации страховочный системы.
Сначала мы учились определять, откуда дует ветер. Инструктор сказал, что необходимо закрыть глаза, снять головной убор (мы были в шлемах) и медленно поворачиваться, стоя на месте, пока не услышим равномерный шум в обоих ушах. Услышали – значит ветер дует оттуда, куда стоишь лицом.
Есть 2 важные позиции – «на ветер» и «по ветру». «На ветер» – значит мы двигаемся в сторону, откуда дует ветер. «По ветру» – мы движемся в направлении, куда дует ветер.
Далее мы изучили 3 позиции кайта: позиция смайлик, позиция C и позиция парковки.
- Позиция «смайлик» – придерживаем кайт руками, отрывая от земли, ребра смотрят вверх.
- Позиция C – ставим кайт на ребро, опираем его на землю, в этом положении он напоминает букву C.
- Позиция паркинг – укладываем кайт «ребрами» на землю.
Слева – позиция «смайлик», справа – позиция С.
Мы пробовали держать кайт по ветру и устанавливать его во все эти 3 позиции. Потом, чтобы перейти к управлению кайтом в тех же условиях, что во время катания, нужно было пристегнуть кайт к спортсмену. Делается это с помощью специальных тросов.
Начальная позиция кайта перед катанием – C, поэтому мы помогали друг другу и устанавливали кайт на земле в нужную позицию, когда ученик вместе с инструктором находился в воде. В руках ученик держит бар – перекладину, с помощью которой можно управлять кайтом.
После того, как кайт оказывается в нужной позиции С, ученик с помощью одной руки начинает тянуть бар на себя, при этом делает он это довольно мягко. От небольшого усилия кайт начинает подниматься вверх. В этот момент ты чувствуешь силу ветра, с которой важно найти общий язык.
Бар – это руль. Если чуть потянуть его левую половину на себя, кайт начнет двигаться влево, если тянуть правую половину бара – вправо. Двигать его плавно – сложно, порывы ветра могут быть сильными, тогда кайт дергает, а вместе с ним и тебя. Но со временем начинаешь ощущать связь с ним и понимаешь, какую силу давления необходимо приложить.
Напомню, что все это время мы просто стояли по колено в воде, в гидрокостюмах и гидрообуви. На этом этапе доска не задействуется – сначала нужно почувствовать прочную связь с кайтом.
Поэтому мы тренировались двигать кайтом, словно по циферблату. Инструктор говорил: «Поставь его на 11:00. Теперь на 13:00». Задача – перемещать кайт в положение, которое соответствует этому времени на циферблате.
Когда я училась кататься на вейксерфе, одно из первых правил, которое было озвучено, – бросай фал, когда упала, чтобы катер не тащил тебя за собой. Здесь тоже самое. Один порыв ветра и кайт может сильно дернуть тебя. В этот момент, когда понимаешь, что сила большая и ты не удержишься, необходимо отпустить бар (перекладину), иначе ты окажешься в воде и кайт может потянуть тебя вперед, заполняя рот водой.
Как сказал наш инструктор, после 2 часов тренировки с кайтом начинаешь чувствовать связь с ним, а кататься на доске можно научиться за 1 неделю тренировок.
Выводы и рекомендации для новичков
Кайтинг доступен новичкам. У меня была иллюзия, что это слишком сложно. Безусловно, кайтсерфинг многосоставной спорт и не совсем простой, однако, вполне доступный новичку и любителю.
Пейо Кремадес рассказал мне, что кайтинг состоит из 5 важных элементов.
- Волны. Нужно понимать и контролировать волну. Если вы хотите делать трюки и выступать на соревнованиях, умение контролировать волну поможет совершать прыжки.
- Ветер. Он не бывает идеально устойчивым, поэтому важно научиться приспосабливаться к нему.
- Контроль рук (хвата). Выполняя трюк, райдер вращается вокруг планки, которая контролирует движение кайта в воздухе, поэтому важно сосредоточиться на движении рук, чтобы удерживать кайт в правильном положении.
- Тело. Для трюков важно очень хорошо контролировать тело и управлять им, словно гимнаст.
- Верное приземление. Также важно понимать положение тела, чтобы успешно приземлиться.
Кайтинг – это про несовершение лишних усилий, когда они не требуются. Важно слушать и чувствовать ветер, быть с ним заодно, иначе, если постоянно применять силу, ничего не получится. Кайт очень похож на коня, которого необходимо приручить – из-за порывов ветра он дергается так же, как конь, который чувствует страх всадника.
Кайтинг – это не только про лето и тепло. Есть еще сноукайтинг – катание с помощью кайта на лыжах или сноуборде. Так можно продлить сезон и кайтить даже зимой. А еще сноукайтинг может служить альтернативой горным лыжам и борду.
Где заняться кайтингом в России
Кайтингом можно заниматься везде, где есть ветер и вода. В Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Петрозаводске и других городах. А одна из популярных школ – как раз в моем родном Тольятти. Они проводят тренировки, организовывают соревнования, в том числе и в других городах, ведут паблик о сноукайтинге в России.
Найти можно как полноценные школы, так и частных инструкторов. Учиться можно в течение всего сезона в родном регионе или поехать в кемп – например, в Анапу – и совместить обучение с отпуском.
Где заняться кайтингом за границей
Выездные школы с русскими инструкторами есть на Кипре, в Черногории, но чаще всего их проводят в Египте. Если вы занимались где-то еще и можете посоветовать споты – пишите в комментарии.
А так как я пробовала кайтинг в Катаре, то расскажу подробнее именно об этой стране.
Напомню, мы приезжали на соревнования – Кубок мира по кайтингу. Соревнования проходили на территории отеля Fuwairit Kite Beach Resort. Он находится на севере Катара, в часе езды от Дохи. Это место давно облюбовали кайтсерферы, и недавно здесь открылся полноценный курорт. Отель располагается рядом с водой, каждый номер – отдельное бунгало, есть большая зона с различным оборудованием для кайта, вингфойла, сапсерфинга и джет-серфа, штат тренеров, среди которых даже есть русский тренер. Есть специальные зоны для того, чтобы промыть обувь и экип от соли, устроены сушки для гидрокостюмов. Атмосфера курорта очень живая, свободная, по вечерам показывают кино под открытым небом, много стрит-арта – такой калифорнийский вайб.
Fuwairit Kite Beach подойдет как место проживания, если вы хотите в основном кататься. А если решите поехать в Катар скорее как турист, то более удобное расположение имеет отель W Doha. Он находится в центре, откуда довольно удобно перемещаться по разным достопримечательностям – съездить в пустыню, в самый большой в мире музей спорта (он называется «Музей олимпийского движения и спорта 3-2-1»), на рынок Сук-Вакиф, где можно закупиться финиками, попробовать местную кухню – чай карак и лепешки чапати.
Катар – очень приятная и развитая страна. Все удобно, быстро, красиво и комфортно, вкусная еда, довольно открытые люди. Я чувствовала себя как в Москве. А когда увидела, что там также существуют комьюнити любителей серфинга, вейксерфинга, вейкборда и кайтинга – абсолютно влюбилась в это место.
В Дохе, столице Катара, можно заняться всеми этими видами спорта. Например, на искусственном острове The Pearl есть классный спот для вейксерфинга, которым управляют немцы. Этот остров – территория, где живут приезжие. Они, в отличие от местных, заводят собак, выходят на пробежку в шортах и в целом ведут себя довольно свободно (в рамках приличия, конечно). Здесь же располагается довольно большая марина, где пришвартованы катера и яхты – частные, спортивные и прогулочные для туристов, на которых можно посмотреть на Катар с воды.
FAQ
1. Насколько безопасен кайтинг?
Ветер может довольно сильно подбросить в воздух, а неуправляемый кайт – протащить лицом по воде или даже по суше. Поэтому есть правила безопасности: заниматься в шлеме и носить спасательный жилет для водных видов спорта. Обучаться без них – безответственно, и если инструктор не предлагает вам шлем и жилет, уходите от него. В остальном важно не форсировать обучение и не выходить на воду на доске, пока не научитесь уверенно управлять кайтом.
2. Можно ли заниматься кайтингом в одиночку?
Это запрещено. Хотя на курсах учат запускать и сажать кайт в одиночку, эти знания необходимы для экстренных ситуаций. Основное правило безопасности кайтера – не кататься в одиночку.
3. Какой опыт нужен, чтобы начать заниматься кайтингом?
Заниматься кайтингом можно и без опыта. Но если вы уже пробовали серфинг, вейксерфинг и вейкбординг и виды спорта, где нужно взаимодействовать с ветром и понимать физику его движения, вам будет проще освоить кайтинг. Также полезно уметь плавать, чтобы не бояться воды, и заниматься общефизической подготовкой.
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Возможно, вы решитесь попробовать этим летом кайтинг – надеюсь, что получите огромное удовольствие. Или приезжайте в декабре на финал Кубка мира в Катар, смотреть на профессиональных кайтсерферов в таком замечательном месте – это рай.
Делитесь впечатлениями! Хочется читать истории о том, как вы пробуете новые виды спорта. А если вы уже хорошо катаетесь, делитесь лайфхаками и опытом с новичками.
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