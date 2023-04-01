Опробовали в Катаре.

Меня зовут Настя Мухина, я родилась и долгое время жила в Тольятти, где довольно подходящие условия, чтобы заниматься видами спорта, для которых нужны вода и ветер.

Тогда спорт доставался буквально «из-под стола» – чтобы попасть на тренировку, нужно было быть носителем сокровенного знания о том, куда идти и к кому обращаться. Поэтому в родном городе я не тренировалась, но, несмотря на это, дух водного спорта жил во мне. Мне хотелось попробовать все виды.

Так я научилась кататься на вейксерфе, потом попробовала виндсерфинг, тренировалась на одноместной парусной яхте «Луч». Недавно мне наконец-то довелось попробовать и кайтсерфинг – катание на доске, при котором спортсмен держится за «воздушного змея», то есть кайт.

Причем попробовала я кайтсерфинг в Катаре. Для этого был повод – с 31 января по 4 февраля 2023 года там проходил этап мирового Кубка по кайтсерфингу GKA Freestyle Kite World Cup 2023. Соревнования были организованы благодаря Qatar Tourism, а титульным спонсором и официальной авиакомпанией стала Qatar Airways.

На соревнованиях мне удалось пообщаться со спортсменами, и рассказ про кайтинг хочется начать с их историй – надеюсь, вас они тоже зажгут.

⚽ Рашид Альмансури был профессиональным футболистом и играл за национальную сборную Катара. А потом попал в автомобильную катастрофу и три дня находился в коме. После этого он не смог играть в футбол, тело просто не помнило, как это делать. Поэтому он начал искать спорт, который бы помог отвлечься и выйти из депрессии. Буквально за 4 года тренировок он вышел на профессиональный уровень и принимает участие в соревнованиях по кайтингу. Я попросила Рашида назвать три слова, описывающих кайтсерфинг: любовь, страсть, спорт. Кстати, Рашид – инструктор, поэтому, если планируете визит в Катар и хотите покататься – можно обратиться к нему. Рашид очень открытый и отзывчивый человек. ⚡ Пейо Кремадес влюбился в кайтинг в 8 лет благодаря двоюродному брату, который дважды становился чемпионом мира по кайтсерфингу. Сейчас Пейо 19 лет, он безумно интересный, добрый и открытый человек. Он много и увлеченно рассказывает, сколько внимания в тренировочном процессе уделяет эмоциональному состоянию. Он много медитирует – это часть его подготовки ко всем тренировкам и соревнованиям.

Кайтсерфингу может научиться любой и при этом, при желании, вы можете довольно быстро дорасти до профессионала. Остается только попробовать этот вид спорта и определить, хотите ли вы просто получить эмоции и впечатления, или хотите совершенствоваться.

Что такое кайтинг и чем кайтсерфинг отличается от кайтбординга

Чтобы не возникла путаница в терминах кайтинг, кайтсерфинг и кайтбординг, я попросила рассказать, в чем разница, бывшего профессионального спортсмена, основателя школы Tonus Kite Антона Рожкова.

«Кайтсерфингом принято называть катание с кайтом по волнам, при котором используется доска геометрии directional. Этот снаряд очень схож с классическим серфбордом. Кайтбординг – катание с кайтом по волнам или на гладкой воде на кайтборде, в основном геометрии twin-tip.

Независимо от того, на чем ты катаешься, если ты это делаешь с кайтом – ты кайтер. А то, чем ты занимаешься, принято называть кайтингом», – объяснил Антон.

Как проходят первые тренировки по кайтсерфингу

Первая тренировка по кайтингу предполагает работу с кайтом, так как нужно научиться взаимодействовать с ним, поэтому у нас даже не было досок. Инструктор выдал нам кайт, бар, насос, трапецию и страховочный лиш.

Кайт – большой воздушный змей, с помощью которого райдер движется на воде и поднимается в воздух, если выполняет трюк.

Бар – планка, с помощью которой райдер управляет кайтом.

Трапеция – специальный пояс, к которому пристегивается кайт во время катания.

Насос нужен, чтобы надуть сам кайт.

Страховочный лиш предназначен для сохранения кайта при активации страховочный системы.

Сначала мы учились определять, откуда дует ветер. Инструктор сказал, что необходимо закрыть глаза, снять головной убор (мы были в шлемах) и медленно поворачиваться, стоя на месте, пока не услышим равномерный шум в обоих ушах. Услышали – значит ветер дует оттуда, куда стоишь лицом.

Есть 2 важные позиции – «на ветер» и «по ветру». «На ветер» – значит мы двигаемся в сторону, откуда дует ветер. «По ветру» – мы движемся в направлении, куда дует ветер.

Далее мы изучили 3 позиции кайта: позиция смайлик, позиция C и позиция парковки.

Позиция «смайлик» – придерживаем кайт руками, отрывая от земли, ребра смотрят вверх.

Позиция C – ставим кайт на ребро, опираем его на землю, в этом положении он напоминает букву C.

Позиция паркинг – укладываем кайт «ребрами» на землю.

Слева – позиция «смайлик», справа – позиция С.

Мы пробовали держать кайт по ветру и устанавливать его во все эти 3 позиции. Потом, чтобы перейти к управлению кайтом в тех же условиях, что во время катания, нужно было пристегнуть кайт к спортсмену. Делается это с помощью специальных тросов.

Начальная позиция кайта перед катанием – C, поэтому мы помогали друг другу и устанавливали кайт на земле в нужную позицию, когда ученик вместе с инструктором находился в воде. В руках ученик держит бар – перекладину, с помощью которой можно управлять кайтом.

После того, как кайт оказывается в нужной позиции С, ученик с помощью одной руки начинает тянуть бар на себя, при этом делает он это довольно мягко. От небольшого усилия кайт начинает подниматься вверх. В этот момент ты чувствуешь силу ветра, с которой важно найти общий язык.

Бар – это руль. Если чуть потянуть его левую половину на себя, кайт начнет двигаться влево, если тянуть правую половину бара – вправо. Двигать его плавно – сложно, порывы ветра могут быть сильными, тогда кайт дергает, а вместе с ним и тебя. Но со временем начинаешь ощущать связь с ним и понимаешь, какую силу давления необходимо приложить.

Напомню, что все это время мы просто стояли по колено в воде, в гидрокостюмах и гидрообуви. На этом этапе доска не задействуется – сначала нужно почувствовать прочную связь с кайтом.

Поэтому мы тренировались двигать кайтом, словно по циферблату. Инструктор говорил: «Поставь его на 11:00. Теперь на 13:00». Задача – перемещать кайт в положение, которое соответствует этому времени на циферблате.

Когда я училась кататься на вейксерфе, одно из первых правил, которое было озвучено, – бросай фал, когда упала, чтобы катер не тащил тебя за собой. Здесь тоже самое. Один порыв ветра и кайт может сильно дернуть тебя. В этот момент, когда понимаешь, что сила большая и ты не удержишься, необходимо отпустить бар (перекладину), иначе ты окажешься в воде и кайт может потянуть тебя вперед, заполняя рот водой.

Как сказал наш инструктор, после 2 часов тренировки с кайтом начинаешь чувствовать связь с ним, а кататься на доске можно научиться за 1 неделю тренировок.

Выводы и рекомендации для новичков

Кайтинг доступен новичкам . У меня была иллюзия, что это слишком сложно. Безусловно, кайтсерфинг многосоставной спорт и не совсем простой, однако, вполне доступный новичку и любителю.

Пейо Кремадес рассказал мне, что кайтинг состоит из 5 важных элементов.

Волны. Нужно понимать и контролировать волну. Если вы хотите делать трюки и выступать на соревнованиях, умение контролировать волну поможет совершать прыжки. Ветер. Он не бывает идеально устойчивым, поэтому важно научиться приспосабливаться к нему. Контроль рук (хвата). Выполняя трюк, райдер вращается вокруг планки, которая контролирует движение кайта в воздухе, поэтому важно сосредоточиться на движении рук, чтобы удерживать кайт в правильном положении. Тело. Для трюков важно очень хорошо контролировать тело и управлять им, словно гимнаст. Верное приземление. Также важно понимать положение тела, чтобы успешно приземлиться.

Кайтинг – это про несовершение лишних усилий, когда они не требуются . Важно слушать и чувствовать ветер, быть с ним заодно, иначе, если постоянно применять силу, ничего не получится. Кайт очень похож на коня, которого необходимо приручить – из-за порывов ветра он дергается так же, как конь, который чувствует страх всадника.

Кайтинг – это не только про лето и тепло . Есть еще сноукайтинг – катание с помощью кайта на лыжах или сноуборде. Так можно продлить сезон и кайтить даже зимой. А еще сноукайтинг может служить альтернативой горным лыжам и борду.

Где заняться кайтингом в России

Кайтингом можно заниматься везде, где есть ветер и вода. В Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Петрозаводске и других городах. А одна из популярных школ – как раз в моем родном Тольятти. Они проводят тренировки, организовывают соревнования, в том числе и в других городах, ведут паблик о сноукайтинге в России.

Найти можно как полноценные школы, так и частных инструкторов. Учиться можно в течение всего сезона в родном регионе или поехать в кемп – например, в Анапу – и совместить обучение с отпуском.

Где заняться кайтингом за границей

Выездные школы с русскими инструкторами есть на Кипре, в Черногории, но чаще всего их проводят в Египте. Если вы занимались где-то еще и можете посоветовать споты – пишите в комментарии.

А так как я пробовала кайтинг в Катаре, то расскажу подробнее именно об этой стране.

Напомню, мы приезжали на соревнования – Кубок мира по кайтингу. Соревнования проходили на территории отеля Fuwairit Kite Beach Resort. Он находится на севере Катара, в часе езды от Дохи. Это место давно облюбовали кайтсерферы, и недавно здесь открылся полноценный курорт. Отель располагается рядом с водой, каждый номер – отдельное бунгало, есть большая зона с различным оборудованием для кайта, вингфойла, сапсерфинга и джет-серфа, штат тренеров, среди которых даже есть русский тренер. Есть специальные зоны для того, чтобы промыть обувь и экип от соли, устроены сушки для гидрокостюмов. Атмосфера курорта очень живая, свободная, по вечерам показывают кино под открытым небом, много стрит-арта – такой калифорнийский вайб.

Fuwairit Kite Beach подойдет как место проживания, если вы хотите в основном кататься. А если решите поехать в Катар скорее как турист, то более удобное расположение имеет отель W Doha. Он находится в центре, откуда довольно удобно перемещаться по разным достопримечательностям – съездить в пустыню, в самый большой в мире музей спорта (он называется «Музей олимпийского движения и спорта 3-2-1»), на рынок Сук-Вакиф, где можно закупиться финиками, попробовать местную кухню – чай карак и лепешки чапати.

Катар – очень приятная и развитая страна. Все удобно, быстро, красиво и комфортно, вкусная еда, довольно открытые люди. Я чувствовала себя как в Москве. А когда увидела, что там также существуют комьюнити любителей серфинга, вейксерфинга, вейкборда и кайтинга – абсолютно влюбилась в это место.

В Дохе, столице Катара, можно заняться всеми этими видами спорта. Например, на искусственном острове The Pearl есть классный спот для вейксерфинга, которым управляют немцы. Этот остров – территория, где живут приезжие. Они, в отличие от местных, заводят собак, выходят на пробежку в шортах и в целом ведут себя довольно свободно (в рамках приличия, конечно). Здесь же располагается довольно большая марина, где пришвартованы катера и яхты – частные, спортивные и прогулочные для туристов, на которых можно посмотреть на Катар с воды.

FAQ 1. Насколько безопасен кайтинг? Ветер может довольно сильно подбросить в воздух, а неуправляемый кайт – протащить лицом по воде или даже по суше. Поэтому есть правила безопасности: заниматься в шлеме и носить спасательный жилет для водных видов спорта. Обучаться без них – безответственно, и если инструктор не предлагает вам шлем и жилет, уходите от него. В остальном важно не форсировать обучение и не выходить на воду на доске, пока не научитесь уверенно управлять кайтом. 2. Можно ли заниматься кайтингом в одиночку? Это запрещено. Хотя на курсах учат запускать и сажать кайт в одиночку, эти знания необходимы для экстренных ситуаций. Основное правило безопасности кайтера – не кататься в одиночку. 3. Какой опыт нужен, чтобы начать заниматься кайтингом? Заниматься кайтингом можно и без опыта. Но если вы уже пробовали серфинг, вейксерфинг и вейкбординг и виды спорта, где нужно взаимодействовать с ветром и понимать физику его движения, вам будет проще освоить кайтинг. Также полезно уметь плавать, чтобы не бояться воды, и заниматься общефизической подготовкой.

***

Возможно, вы решитесь попробовать этим летом кайтинг – надеюсь, что получите огромное удовольствие. Или приезжайте в декабре на финал Кубка мира в Катар, смотреть на профессиональных кайтсерферов в таком замечательном месте – это рай.

Делитесь впечатлениями! Хочется читать истории о том, как вы пробуете новые виды спорта. А если вы уже хорошо катаетесь, делитесь лайфхаками и опытом с новичками.