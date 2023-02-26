Самые высокие горы мира: где находятся и когда их впервые покорили?

В мире 14 вершин, высота которых превышает 8000 метров. Эти «восьмитысячники» – главная цель профессиональных альпинистов. Вот уже больше века люди предпринимают попытки взобраться на самые высокие точки планеты. Сколько раз покорили Эверест? Почему одна из гор Непала называется у местных «Горой духов»? Какие вершины по-настоящему смертоносны? Составили список из десяти самых высоких и опасных гор.

Эверест (Джомолунгма) – самая высокая гора земли

Эверест – высочайшая вершина Земли, 8848 метра. Находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай). По форме Эверест напоминает трехгранную пирамиду. Начиная с 5-километровой высоты, Эверест покрыт льдом.

Попытки восхождений на Джомолунгму предпринимались с 1920-х. В 1922 году британцы Джордж Финч и Джеффри Брюс достигли высоты 8320 метров, впервые использовав кислородные баллоны. Первыми, кто покорил вершину, стали Тенцинг Норгей (шерп, представитель народа, живущего в Восточном Непале) и новозеландец Эдмунд Хиллари 29 мая 1953 года.

Эверест – мечта любого альпиниста. Удачное восхождение уже удалось чуть более чем четырем тысячам человек. Однако это крайне сложно и требует серьезной подготовки. Нужно трезво оценивать свои силы и помнить, что далеко не каждому дано совершить такое восхождение. Это очень опасный маршрут: за все время в попытках забраться на Эверест погибло около трех сотен человек.

Процесс занимает 2 месяца с учетом установки лагерей. Обычно это делают весной и осенью, чтобы не встречаться с муссонами – сильными ветрами, которые идут от тропиков к экватору.

Чогори называют Горой-убийцей

Чогори – вершина, которая находится на границе Китая и Пакистана. Это часть хребта Балторо – горной системы Каракорум к северо-западу от Гималаев. Ее высота составляет 8611 метра.

Первыми попытку покорить Чогори предприняли английские альпинисты Оскар Эккенштейн и Алистер Кроули в 1902 году, однако цели не достигли, остановившись на высоте 6525 метра. Впервые успехом увенчалась экспедиция итальянских альпинистов в 1954 году: тогда на вершину поднялись Лино Лачеделли и Акилле Компаньони.

Чогори называют Дикой горой или Горой-убийцей из-за сложности восхождения. По данным на 2018 год, из 367 восхождений 84 закончились смертью.

Канченджанга (Главная) – одна из вершин одноименного массива

Канченджанга Главная – одна из вершин одноименного горного массива. Название означает «Пять сокровищ великих снегов», так как массив состоит из пяти вершин.

Находится в Гималаях на границе Непала и Индии, высота составляет 8586 метров.

Первая экспедиция на Канченджангу состоялась в 1905 году, руководил ею англичанин Алистер Кроули (тот, что пытался взойти и на Чогори). Однако успехом восхождение не увенчалось, добраться удалось только до высоты 6200 метров. После этого альпинисты из разных стран неоднократно предпринимали аналогичные попытки, но покорить вершину смогли только в 1955 году. Первооткрывателями стали англичане Джо Браун и Джордж Бенд.

На сегодня Канченджангу покорили 379 раз. Погибло при восхождении более 40 человек.

Лхоцзе – соседка Эвереста

Лхоцзе – вершина-соседка Эвереста (их отделяет перевал Южное седло), находится на границе Китая и Непала. Высота – 8516 метров. Название происходит из китайского и индийского языков и означает «Южный пик».

Впервые самой высокой точки Лхоцзе достигли в 1956 году, это удалось швейцарской экспедиции Эрнста Райсса. По сравнению с другими вершинами в рейтинге, она имеет наименьшее количество исследованных маршрутов для восхождения. Всего на сегодня известно о 252 попытках ее покорить, и только 68 увенчались успехом. За все время при восхождении на Лхоцзе погибло 9 человек.

На склонах Лхоцзе есть несколько поселений шерпов.

Макалу отличается крутыми склонами

Макалу расположена в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем. Высота – 8485 метра. С китайского название переводится как «Черный великан»: вероятно, это связано с тем, что склоны у горы очень крутые и снег на них почти не задерживается.

Долгое время альпинисты не проявляли большого интереса к этой вершине, она находилась в тени Эвереста и Лхоцзе. Первые попытки покорить Макалу были сделаны в 1950-м, а успешное восхождение впервые совершили в 1955 году члены французской экспедиции под руководством Жана Франко.

Макалу считается сложной горой для альпинистов. С момента первого покорения на нее было совершено 234 восхождения, в которых погибли 26 человек.

Чо-Ойю – наиболее безопасный «восьмитысячник»

Чо-Ойю – одна из самых популярных вершин у альпинистов среди гор-«восьмитысячников», так как имеет наиболее пологие склоны и считается менее опасной. Чо-Ойю находится в Гималаях, на границе Непала и Китая. Ее высота – 8201 метра. С тибетского название горы переводится как «Богиня Бирюзы».

В нескольких километрах от горы находится проложенный шерпами торговый маршрут, перевал Нангпа-Ла. Впервые Чо-Ойю покорили в 1954 году, первопроходцами стали австрийцы Херберт Тихи, Йозеф Йохлер и шерп Пасанг Дава Лама. Интересный факт – они не пользовались кислородными баллонами.

Сейчас проложено 15 альпинистских маршрутов. К 2012 году было совершено более трех тысяч успешных экспедиций к верхней точке Чо-Ойю, а смертность при восхождении составляет около 1 процента.

Дхаулагири (I) – самая высокая гора, которая находится на территории одной страны

Дхаулагири – одна из вершин одноименного горного массива, который находится в центральной части Непала (поэтому ее обозначают римской цифрой один). Высота – 8167 метра. Это самая высокая гора, которая полностью находится на территории одного государства. С санскрита название переводится как «Белая гора».

Первые восемь попыток восхождений, который начались в 1950-е, были неудачными. Успеха добились впервые члены швейцарско-австрийской экспедиции Макса Айзелина в 1960 году.

Дхаулагири – сложная вершина для альпинистов. Сегодня показатель смертности при восхождении составляет 15 процентов. При этом известно о более чем 350 удавшихся экспедициях к верхней точке горы.

Манаслу – один из самых опасных «восьмитысячников»

Высота Манаслу – 8156 метра, она находится в Гималаях на севере центральной части Непала.

Название переводится с санскрита как «Гора духов». Местные жители верят, что совершать восхождение на Манаслу нельзя без разрешения старейшины племени – иначе гибели не избежать. Действительно, это один из самых опасных «восьмитысячников»: процент смертности при покорении превышает 17 процентов.

Впервые на его верхнюю точку взобрались в 1956 году японский альпинист Тосио Иманиси и шерп Гьялцен Норбу. С тех пор на вершину было совершено почти три сотни восхождений.

В 2021 году российский параспортсмен Рустам Набиев первым в истории покорил Манаслу на руках. До этого он также взбирался на Эльбрус.

Нанга-Парбат сложно покорить из-за непостоянной погоды

Высота Нанга-Парбат – 8125 метра, находится на контролируемых Пакистаном Северных территориях (Кашмир), между реками Инд и Астор, на северо-западной оконечности Западных Гималаев. Название на языке урду (один из двух официальных в Пакистане) означает «Голая гора».

Первое успешное восхождение состоялось в 1953 году, верхней точки достиг немец Герман Буль. С тех пор было совершено 287 попыток восхождения и погибло 64 человека.

Осложняет процесс восхождения географическое расположение вершины (вблизи теплой равнины): холодные и теплые воздушные массы сталкиваются и вызывают резкие перемены погоды.

Аннапурна (I) – первая из «восьмитысячников», покоренных человеком

Высота Аннапурны (I) – 8091 метра. Это самая высокая из гор в одноименном горном массиве в Гималаях на территории Непала . С санскрита название переводится как «Богиня плодородия»: вдоль склонов Аннапурны протекает река Марсианди, долина которой богата разными видами животных и растений.

Именно Аннапурна стала первым «восьмитысячником», покоренным человеком. Это произошло в 1950 году, до верха добрались французские альпинисты Морис Эрцог и Луи Лашеналь.

Тем не менее уровень смертности на горе составляет 22 процента. За все время было совершено больше полутора сотен восхождений, в которых погибли больше 70 человек.

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

Подписывайтесь на телеграм-канал Sports.ru о здоровье

Фото: commons.wikimedia.org/Zacharie Grossen, Tsewang Lama, Ben Tubby, Uwe Gille, shrimpo1967, My Discovery, Imrankhakwani, PrajwalMohan, Siegmund Stiehler