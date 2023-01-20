Как цикорий влияет на давление. Сколько чашек напитка можно выпить за день

Цикорий обыкновенный широко известен как заменитель кофе. Экстракты из растения также используются в медицине для профилактики различных заболеваний, например сахарного диабета.

Древние египтяне выращивали цикорий как лекарственное растение и овощную культуру (специальный сорт со съедобными листьями), а иногда его использовали в качестве корма для животных.

С точки зрения питательной ценности цикорий содержит широкий перечень витаминов и минералов: витамины А, В1, В2, В3, В5, В6 и С, железо, калий, кальций, магний, марганец, фолиевую кислоту и цинк.

Кроме того, в цикории содержится несколько аминокислот, таких как изолейцин, лейцин, лизин, треонин и триптофан.

Ценные свойства инулина

В 1970–х годах было обнаружено , что не менее 40% корня цикория составляет инулин, который оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови и поэтому подходит для диабетиков.

Инулин – запасной углевод, который не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому считается клетчаткой (пищевые волокна). Благодаря сладкому вкусу инулин используют при производстве пищевых подсластителей, которые могут включаться в рацион диабетиков и добавляться в продукты для снижения концентрации сахара.

Проведенные исследования показали , что инулин оказывает позитивное влияние на микрофлору кишечника (клетчатка служит питанием для бактерий-симбионтов), к тому же употребление большого количества волокон связано с более низким риском развития рака кишечника.

Влияние цикория на давление

Гипертония (повышенное кровяное давление) у взрослых часто связана с опасными заболеваниями и острыми состояниями, такими как инсульт, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. Несмотря на существующие фармакологические средства и рекомендации по изменению образа жизни, борьба с гипертонией все еще остается сложной задачей, так как у многих пациентов даже после лечения давление не нормализуется.

Экстракт цикория оказывает положительное влияние на здоровье при гипертонии: проведенные исследования показали, что прием цикория снижает среднее, систолическое и диастолическое артериальное давление.

Так как употребление кофеина повышает давление, цикорий может стать безопасным заменителем кофе для лиц с гипертонией.

Можно ли пить цикорий при повышенном давлении

Так как проведенные исследования с использованием экстракта цикория и жареного корня растения показали эффективность в снижении кровяного давления, напитки из цикория можно и рекомендуется употреблять при повышенном кровяном давлении.

При гипертонии разрешено заменять кофе на напитки на основе цикория. Цикорий снижает уровень стресса, помогает бороться с эмоциональным напряжением и повышает качество сна за счет пиридоксина (одна из форм витамина B6), который помогает организму более эффективно использовать поступающую с пищей глюкозу и препятствует скачкам уровня сахара в крови.

Рекомендуется употреблять 2–3 чашки напитка в день.

Можно ли пить цикорий при пониженном давлении

Так как цикорий снижает кровяное давление, его не стоит принимать лицам со слабыми стенками и низким тонусом сосудов. У людей с гипотонией (пониженное артериальное давление) прием напитков из цикория можно вызвать еще более сильное снижение давления.

Цикорий усиливает выделение желчи, поэтому его нельзя употреблять при заболеваниях печени и желчных камнях.

Использование цикория в лечебных целях

Сейчас в лечебных целях используют свежий или высушенный корень цикория. Благодаря проведенным исследованиям и доказанным свойствам цикорий может быть эффективен:

в составе рациона питания при лечении подагры (отложение в тканях организма соли мочевой кислоты);

как составной элемент диеты у диабетиков;

для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

в качестве обезболивающего;

для профилактики раковых заболеваний, в том числе рака кишечника.

Инулин, содержащийся в цикории, не только полезен для пищеварительной системы, но также снижает уровень ЛПНП («плохой холестерин»), который является одной из основных причин высокого кровяного давления и повышает риск атеросклероза, сердечных приступов и инсультов.

Также ведутся исследования с целью выяснить, может ли экстракт цикория использоваться в профилактике некоторых форм рака и в составе комплексной терапии для замедления роста опухолей.

Первичные испытания на крысах показали, что это возможно. Ученые связывают положительный эффект с фруктанами, полимерами фруктозы, которые содержаться в цикории. Предполагается, что фруктаны могут обладать противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами, поэтому могут использоваться для профилактики раковых заболеваний, включая рак молочной железы и колоректальный рак.

Возможные побочные эффекты

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US FDA) присвоило цикорию статус «в целом признан безопасным». Серьезных побочных эффектов обнаружено не было, но отдельные наблюдения зафиксировали жалобы на боли в животе, вздутие живота, метеоризм.

Проведенные исследования не смогли полностью исключить негативное воздействие на плод при беременности, поэтому FDA рекомендует не употреблять цикорий в период беременности и грудного вскармливания .

Также были выявлены редкие случае аллергии на цикорий, которые вызывали отеки, боль и ощущение покалывания.

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Фото: pexels.com/Hugues St-Pierre, Karolina Grabowska, Thirdman, Couleur