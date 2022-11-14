Как правильно подобрать беговые лыжи

Лыжный сезон в некоторых регионах страны уже начался, в других – выпал первый снег, и лыжню уже скоро начнут готовить. Собираетесь отправиться в магазин за первыми лыжами, но не знаете с чего начать?

На что обратить внимание в первую очередь при выборе беговых лыж, расскажет заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады в Ванкувере, основатель и главный тренер спортивного клуба TOPSKI Александр Панжинский.

Для начала необходимо определиться, для каких целей приобретаются лыжи. Это могут быть неторопливые лыжные прогулки, обучение классическому или коньковому стилю. Лыжи для прогулок будут дешевле, импортные лыжи для любительского спорта и освоения техники катания дороже. Топовые модели для профессионалов – очень дорогими.

Александр Панжинский: «Начните с имеющегося бюджета, это сразу сузит круг выбора. Затем начинайте подбирать модели, подходящие под ваш рост.

Выбор длины лыж по росту

Для конькового хода используйте формулу: (ваш рост) + (5–10 см). Ею пользуются все – и профессиональные спортсмены, и любители. Например, для моего роста 187–188 см лыжи для конька будут иметь длину 193 см.

Для классического хода формула другая: (ваш рост) + 20 см. Под мой рост, соответственно, рекомендуется брать классические лыжи длиной 207 см.

Существуют еще так называемые универсальные лыжи, но я бы не рекомендовал их брать . Это не очень удобно, потому что такая модель будет плохо ехать коньком, а в классике будет не хватать скольжения и работы колодкой. Универсальные используются новичками, которые хотят одновременно освоить оба стиля, но я бы предложил для начала купить классические лыжи, освоить этот стиль, а потом взять отдельно лыжи для конька ».

Выбор жесткости лыж по весу

После того, как определились с ростовкой, переходите к выбору конкретной модели в соответствии с вашим весом. Лыжи в одной ростовке выпускаются с разными параметрами жесткости, которые рассчитаны на определенный вес катающегося .

Диапазоны рекомендуемого веса для конкретной модели указаны на лыжах, также эту информацию можно найти на сайте производителя.

Александр Панжинский: «Из имеющихся вариантов начинающим я бы рекомендовал брать лыжи средней жесткости. Помимо жесткости в топовых моделях еще указывается, на какую погоду рассчитаны лыжи – теплые, холодные, универсальные. Это влияет на состав пластика, насечку на лыжах. Но новичкам не стоит обращать на это внимание. Просто берите лыжи под конкретный стиль средней жесткости, это самое оптимальное решение ».

Выбор типа скользящей поверхности

Александр Панжинский: «В детских и туристических лыжах используется так называемая насечка, которая не требует нанесения мази держания. Классические лыжи с мазью держания будут лучше вести себя на лыжне, но добавят трудность в организационный процесс.

Надо будет научиться правильно наносить мазь на колодку и делать это перед каждой тренировкой. В теплую погоду это чуть сложнее, так как жидкие мази нужно наносить под утюг: мазь наносится на лыжу, растирается пробкой, а затем разравнивается специальным утюгом.

Для новичков можно использовать классические лыжи со скинами (skin) – это специальный ворс, который расположен под колодкой. Ворс направлен в одну сторону и позволяет отталкиваться без использования мази держания.

В 90% случаев лыжи со скинами сработают, тяжело будет только в очень холодную погоду. Для новичков, которые учатся и катаются в мягких условиях, это удобное решение, так как не требует дополнительного обслуживания. Со временем скины стираются, но их можно купить и переклеить.

На соревнованиях такие лыжи обычно не используются, так как они все же проигрывают в скольжении, но для обучения и тренировок подойдут».

Выбор лыж по дизайну и цвету

Александр Панжинский: «Когда круг сузился еще сильнее, и вы определились со стилем, ростовкой и жесткостью, можно выбирать из имеющихся вариант, который нравится по цвету и дизайну. Занятия лыжным спортом должны доставлять удовольствие, поэтому и снаряжение должно радовать глаз».

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Фото: личный архив Александра Панжинского, Федерация Лыжных Гонок России