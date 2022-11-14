Как правильно подобрать лыжи для конькового хода
Чтобы обучение катанию на лыжах шло успешно, необходимо правильно подобрать снаряжение и экипировку. Особенно важен выбор подходящих лыж в коньковом ходе, наиболее требовательном к технике катания.
Как правильно подобрать лыжи для конькового хода, расскажет заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады в Ванкувере, основатель и главный тренер спортивного клуба TOPSKI Александр Панжинский.
Чем отличаются лыжи для конькового хода от классики
При просмотре трансляций с соревнований по лыжным гонкам бросается в глаза, что в классическом стиле спортсмены двигаются по параллельным подготовленным дорожкам, а в коньковом – по гладкой трассе без выраженных борозд. В чем ключевые различия в технике катания и конструкторской особенности лыж?
Александр Панжинский: «Лыжи для классического стиля всегда длиннее, приблизительно на 10%. Также у классики более острый и приподнятый нос. Так как в классическом ходе нога после отталкивания задирается и уходит назад, необходимо, чтобы лыжа не втыкалась в снег.
По этой причине передняя часть классической лыжи чуть более задрана вверх, чем на лыжах для конькового хода. В коньке же движения ногами осуществляются в стороны в V-образной стойке, поэтому нос у лыж более закругленный и не так сильно задран вверх.
В классике отталкивание происходит колодкой (средняя часть лыж, расположенная под креплениями). Она чуть приподнята, и на нее предварительно наносится специальная мазь (мазь держания), которая обеспечивает сцепление со снегом. При переносе веса на колодку лыжа буквально прилипает к снегу и позволяет оттолкнуться для продвижения вперед.
В коньковом ходе мазь держания не требуется, так как продвижение вперед осуществляется за счет отталкивания внутренним краем лыж, где расположены канты.
Лыжи для конькового хода обычно более жесткие и пружинистые, поэтому их тяжелее продавить, чем лыжи для классики».
Как подобрать лыжи для конькового хода по росту
Александр Панжинский: «Существует стандартная рекомендация по подбору лыж для конькового хода: (рост лыжника) + (5–10 см). Ее используют и любители, и профессионалы. Например, у меня при росте 187–188 см лыжи для конька были 193 см.
Если вы участвуете в соревнованиях, важно помнить, что, по правилам, лыжи не могут быть ниже спортсмена. Это запрещено. Также при выборе лыж надо учитывать, что разные бренды используют один шаг в 5 см, но сами ростовки могут различаться у разных моделей».
Например, у некоторых брендов для одних моделей может использоваться размерная сетка 177–182–187–192–197 см, а у других – 176–181–186–191–196 см. По этой причине при выборе лыж придется вносить поправки, но общая рекомендация сохраняется.
Таблица выбора коньковых лыж по росту
|Рост лыжника
|Длина лыж для конькового хода
|160 см
|165-170 см
|165 см
|170-175 см
|170 см
|175-180 см
|175 см
|180-185 см
|180 см
|185-190 см
|185 см
|190-195 см
|190 см
|195-200 см
Как учитывать вес спортсмена и жесткость лыж
Если зайти на сайт производителя и посмотреть таблицу для конкретной модели, то можно увидеть не только ростовки, но и различные значения жесткости (мягкие, средние, жесткие, очень жесткие), а еще рекомендуемые диапазоны веса. Для чего такие сложности?
Александр Панжинский: «Длина лыж для конкретного спортсмена, как правило, одна. Она оптимальна, и ее легко подобрать по формуле. При этом каждая пара имеет свою жесткость. У профессиональных спортсменов может быть по 30–50 пар на сезон. И это не прихоть, а необходимость.
Более жесткая лыжня и морозная погода требует более жестких лыж, а если выпал свежий снег или лыжня рыхлая, лыжи должны быть мягче.
Начинающим лыжникам и любителям лучше всего подойдут лыжи средней жесткости. Обычно у производителей используется маркировка «Medium». Более длинная лыжа при прочих равных будет чуть мягче.
Также на каждой паре указывается рекомендуемый вес. Например, для лыжников весом 60–80 кг может быть лыжа в одной ростовке. По этой причине при подборе важно учитывать и рост, и вес».
Таблица выбора коньковых лыж по весу
Для примера рассмотрим таблицу, которая используется производителем Salomon для одной из своих моделей. Как видите, одна и та же ростовка подойдет лыжникам разного веса.
|Длина →
|171 см
|176 см
|181 см
|186 см
|191 см
|Вес ↓
|Me*
|St*
|Me
|St
|Me
|St
|Me
|St
|Me
|St
|< 50 кг
|50-54 кг
|55-59 кг
|60-64 кг
|65-69 кг
|70-74 кг
|75-79 кг
|80-84 кг
|85-90 кг
|> 90 кг
*Me – Medium (средняя жесткость), St – Stiff (жесткая лыжа)
В любом случае следуйте рекомендациям, которые указаны в специальных таблицах для каждой модели лыж. У разных производителей показатели могут сильно различаться, поэтому перед покупкой будет полезно проконсультироваться с продавцом или опытным лыжником.
Подбор палок для конькового хода
Александр Панжинский: «Палки для конькового хода должны доставать до уровня рта-носа, для классики – до верха плеча. То есть, в отличие от лыж, палки для классического хода обычно короче на 8–10 см, чем палки для конька».
Таблица выбора палок для конькового хода по росту
|Рост лыжника
|Длина палок для конькового хода
|160 см
|140-145 см
|165 см
|145-150 см
|170 см
|150-155 см
|175 см
|155-160 см
|180 см
|160-165 см
|185 см
|165-170 см
|190 см
|170-175 см
Популярные бренды лыж для конькового хода
Александр Панжинский: «Более опытные лыжники понимают, что лыжи разных брендов работают по-разному и дают разные ощущения. Одни лучше подходят для мягкого снега, другие – для жесткой лыжни. Также есть нюансы в технике конкретного спортсмена, которые влияют на выбор снаряжения.
Например, лыжи Rossignol чуть лучше ведут себя на жесткой лыжне, а Fischer хорошо показывает себя в мягкую погоду и по рыхлому снегу. В целом можно выделить три проверенных бренда – Rossignol, Fischer и Salomon.
Но помимо них есть еще Atomic, Madshus и другие производители. Некоторые специализируются только на производстве лыжных палок, другие – на ботинках. Например, Alpina среди профессионалов считается лучшим производителем лыжных ботинок».
Можно ли на коньковых лыжах кататься классикой по лыжне?
Александр Панжинский: «Теоретически можно, но классическим попеременным ходом не получится, так как короткая коньковая лыжа будет втыкаться в снег. Также из-за высокой жесткости не получится нормально продавить колодку.
Тут не поможет мазь держания, так как колодка не будет доставать до снега и нормально цепляться за него. Лыжа будет проскальзывать назад: это называется эффектом отдачи.
Многие любители все чаще начинают использовать стиль даблполинг или бесшажный стиль, когда отталкивание происходит двумя руками одновременно. Его преимуществом в том, что мазь держания не нужна, но при этом требуется хорошая физическая подготовка».
Какой ход быстрее – классикой или коньком?
Александр Панжинский: «Однозначно конек. В классике мы толкаемся лыжей, которая цепляется за снег, из-за чего в момент каждого шага происходит небольшая (буквально на долю секунды) остановка. В коньке же мы толкаемся кантами в движении, поэтому остановок нет. Также на коньковых лыжах отсутствует мазь держания, поэтому со спуска они едут чуть лучше».
Как подобрать лыжи для человека большого веса, например более 100 кг?
Александр Панжинский: «Необходимо руководствоваться теми же критериями – ростом и весом. Выбор, конечно, будет поменьше, потому что лыж под такие габариты не так много. Обычно сложнее приходится очень высоким людям, например выше двух метров. Но даже в таком случае можно найти лыжи и по 215–220 см, просто придется потратить время».
Фото: личный архив Александра Панжинского
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