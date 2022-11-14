Чтобы обучение катанию на лыжах шло успешно, необходимо правильно подобрать снаряжение и экипировку. Особенно важен выбор подходящих лыж в коньковом ходе, наиболее требовательном к технике катания.

Как правильно подобрать лыжи для конькового хода, расскажет заслуженный мастер спорта, призер Олимпиады в Ванкувере, основатель и главный тренер спортивного клуба TOPSKI Александр Панжинский.

Чем отличаются лыжи для конькового хода от классики

При просмотре трансляций с соревнований по лыжным гонкам бросается в глаза, что в классическом стиле спортсмены двигаются по параллельным подготовленным дорожкам, а в коньковом – по гладкой трассе без выраженных борозд. В чем ключевые различия в технике катания и конструкторской особенности лыж?

Александр Панжинский: «Лыжи для классического стиля всегда длиннее, приблизительно на 10%. Также у классики более острый и приподнятый нос. Так как в классическом ходе нога после отталкивания задирается и уходит назад, необходимо, чтобы лыжа не втыкалась в снег.

По этой причине передняя часть классической лыжи чуть более задрана вверх, чем на лыжах для конькового хода. В коньке же движения ногами осуществляются в стороны в V-образной стойке, поэтому нос у лыж более закругленный и не так сильно задран вверх.

В классике отталкивание происходит колодкой (средняя часть лыж, расположенная под креплениями). Она чуть приподнята, и на нее предварительно наносится специальная мазь (мазь держания), которая обеспечивает сцепление со снегом. При переносе веса на колодку лыжа буквально прилипает к снегу и позволяет оттолкнуться для продвижения вперед.

В коньковом ходе мазь держания не требуется, так как продвижение вперед осуществляется за счет отталкивания внутренним краем лыж, где расположены канты.

Лыжи для конькового хода обычно более жесткие и пружинистые, поэтому их тяжелее продавить, чем лыжи для классики».

Как подобрать лыжи для конькового хода по росту

Александр Панжинский: «Существует стандартная рекомендация по подбору лыж для конькового хода: (рост лыжника) + (5–10 см). Ее используют и любители, и профессионалы. Например, у меня при росте 187–188 см лыжи для конька были 193 см.

Если вы участвуете в соревнованиях, важно помнить, что, по правилам, лыжи не могут быть ниже спортсмена. Это запрещено. Также при выборе лыж надо учитывать, что разные бренды используют один шаг в 5 см, но сами ростовки могут различаться у разных моделей».

Например, у некоторых брендов для одних моделей может использоваться размерная сетка 177–182–187–192–197 см, а у других – 176–181–186–191–196 см. По этой причине при выборе лыж придется вносить поправки, но общая рекомендация сохраняется.

Таблица выбора коньковых лыж по росту

Рост лыжника Длина лыж для конькового хода 160 см 165-170 см 165 см 170-175 см 170 см 175-180 см 175 см 180-185 см 180 см 185-190 см 185 см 190-195 см 190 см 195-200 см

Как учитывать вес спортсмена и жесткость лыж

Если зайти на сайт производителя и посмотреть таблицу для конкретной модели, то можно увидеть не только ростовки, но и различные значения жесткости (мягкие, средние, жесткие, очень жесткие), а еще рекомендуемые диапазоны веса. Для чего такие сложности?

Александр Панжинский: «Длина лыж для конкретного спортсмена, как правило, одна. Она оптимальна, и ее легко подобрать по формуле. При этом каждая пара имеет свою жесткость. У профессиональных спортсменов может быть по 30–50 пар на сезон. И это не прихоть, а необходимость.

Более жесткая лыжня и морозная погода требует более жестких лыж, а если выпал свежий снег или лыжня рыхлая, лыжи должны быть мягче.

Начинающим лыжникам и любителям лучше всего подойдут лыжи средней жесткости. Обычно у производителей используется маркировка «Medium». Более длинная лыжа при прочих равных будет чуть мягче.

Также на каждой паре указывается рекомендуемый вес. Например, для лыжников весом 60–80 кг может быть лыжа в одной ростовке. По этой причине при подборе важно учитывать и рост, и вес».

Таблица выбора коньковых лыж по весу

Для примера рассмотрим таблицу, которая используется производителем Salomon для одной из своих моделей. Как видите, одна и та же ростовка подойдет лыжникам разного веса.

Длина → 171 см 176 см 181 см 186 см 191 см Вес ↓ Me* St* Me St Me St Me St Me St < 50 кг 50-54 кг 55-59 кг 60-64 кг 65-69 кг 70-74 кг 75-79 кг 80-84 кг 85-90 кг > 90 кг

*Me – Medium (средняя жесткость), St – Stiff (жесткая лыжа)

В любом случае следуйте рекомендациям, которые указаны в специальных таблицах для каждой модели лыж. У разных производителей показатели могут сильно различаться, поэтому перед покупкой будет полезно проконсультироваться с продавцом или опытным лыжником.

Подбор палок для конькового хода

Александр Панжинский: «Палки для конькового хода должны доставать до уровня рта-носа, для классики – до верха плеча. То есть, в отличие от лыж, палки для классического хода обычно короче на 8–10 см, чем палки для конька».

Таблица выбора палок для конькового хода по росту

Рост лыжника Длина палок для конькового хода 160 см 140-145 см 165 см 145-150 см 170 см 150-155 см 175 см 155-160 см 180 см 160-165 см 185 см 165-170 см 190 см 170-175 см

Популярные бренды лыж для конькового хода

Александр Панжинский: «Более опытные лыжники понимают, что лыжи разных брендов работают по-разному и дают разные ощущения. Одни лучше подходят для мягкого снега, другие – для жесткой лыжни. Также есть нюансы в технике конкретного спортсмена, которые влияют на выбор снаряжения.

Например, лыжи Rossignol чуть лучше ведут себя на жесткой лыжне, а Fischer хорошо показывает себя в мягкую погоду и по рыхлому снегу. В целом можно выделить три проверенных бренда – Rossignol, Fischer и Salomon.

Но помимо них есть еще Atomic, Madshus и другие производители. Некоторые специализируются только на производстве лыжных палок, другие – на ботинках. Например, Alpina среди профессионалов считается лучшим производителем лыжных ботинок».

Можно ли на коньковых лыжах кататься классикой по лыжне?

Александр Панжинский: «Теоретически можно, но классическим попеременным ходом не получится, так как короткая коньковая лыжа будет втыкаться в снег. Также из-за высокой жесткости не получится нормально продавить колодку.

Тут не поможет мазь держания, так как колодка не будет доставать до снега и нормально цепляться за него. Лыжа будет проскальзывать назад: это называется эффектом отдачи.

Многие любители все чаще начинают использовать стиль даблполинг или бесшажный стиль, когда отталкивание происходит двумя руками одновременно. Его преимуществом в том, что мазь держания не нужна, но при этом требуется хорошая физическая подготовка».

Какой ход быстрее – классикой или коньком?

Александр Панжинский: «Однозначно конек. В классике мы толкаемся лыжей, которая цепляется за снег, из-за чего в момент каждого шага происходит небольшая (буквально на долю секунды) остановка. В коньке же мы толкаемся кантами в движении, поэтому остановок нет. Также на коньковых лыжах отсутствует мазь держания, поэтому со спуска они едут чуть лучше».

Как подобрать лыжи для человека большого веса, например более 100 кг?

Александр Панжинский: «Необходимо руководствоваться теми же критериями – ростом и весом. Выбор, конечно, будет поменьше, потому что лыж под такие габариты не так много. Обычно сложнее приходится очень высоким людям, например выше двух метров. Но даже в таком случае можно найти лыжи и по 215–220 см, просто придется потратить время».

Фото: личный архив Александра Панжинского