«У большого спорта и медицины много общего». Гинеколог и автор популярного подкаста Оля Крумкач о тренировках для здоровья, просвещении девушек и нестыдных вопросах

Разбор мифов о женском здоровье.

Оля Крумкач – практикующий акушер-гинеколог и автор популярного подкаста «Раздвиньте ноги!». В выпусках она поднимает самые сложные и табуированные темы о женском здоровье и пытается помочь девушкам лучше узнать себя. А еще в детстве и юности Оля профессионально занималась горными лыжами и считает, что этот опыт помогает ей и в карьере врача, и в жизни в целом.

В интервью Sports.ru Оля рассказала, с какими мифами о женском здоровье ей приходится бороться постоянно, ответила на вопрос о связи большого спорта и медицины, а также объяснила, как тренироваться, чтобы от этого была только польза.

И большой спорт, и медицина требуют стойкости

Семейная легенда гласит, что на горные лыжи я сама напросилась, когда мне было три или четыре года. С родителями мы даже ездили кататься в Финляндию. А потом познакомились с тренером, который вел секцию для детей, и я достаточно быстро влилась. Это была такая тусовка, мне очень нравилось. Часто ездили по соревнованиям, участвовали в Кубках России, в международных стартах… Занималась в итоге до 14 лет, а потом выбрала учебу.

Спорту я очень благодарна, мне в жизни очень этот опыт помогает . Он привил ответственность, самостоятельность, целеустремленность, научил выстраивать отношения с людьми. Ну и за фигуру тоже спорту спасибо. В общем, мне кажется, у меня получилось взять от него все лучшее.

Сейчас стараюсь поддерживать форму: делаю зарядку, катаюсь на велике, роликах, бегаю. Иногда хожу на разные занятия, но хаотично. Пожалуй, нежелание систематизировать тренировки – единственный не очень позитивный отголосок профессионального спорта в прошлом.

У большого спорта и медицины много общего. И там, и там для достижения результата нужны внутренний стержень и стойкость, целеустремленность и собранность . В обоих случаях это длинный, сложный путь и невероятные нагрузки. Ну и адреналин, драйв – я чувствовала это на трассе, а теперь это есть в моей работе.

Все активности должны быть комфортными

Почему спорт важен? Сложно объяснить в деталях, но в целом можно сказать, что тренировки улучшают тонус всех тканей, что является профилактикой заболеваний суставов и скелета. Также спорт способствует здоровому обмену веществ, хорошему сну. Еще занятия помогают корректировать уровень стресса – в большом количестве вырабатываются серотонин и эндорфин, поэтому снижается тревожность. При этом важно, чтобы не было перегибов и все активности были комфортными. И если есть какие-то патологические состояния, надо их пролечить, а потом уже заниматься спортом .

Что касается спорта и менструации, то тут все очень индивидуально. Если нет дискомфорта, можно заниматься любым спортом в любой день цикла . Но при высоком болевом синдроме или, например, усилении кровотечения, не стоит этого делать, а нужно обязательно обратиться к врачу.

В бассейн при менструации можно, никаких проблем . Есть ведь тампоны, причем их можно использовать и тем девушкам, которые еще не живут половой жизнью. Есть и менструальные чаши. В современном мире достаточный выбор средств гигиены, чтобы не париться и делать то, что хочется, в любой день цикла.

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Недоверие к каким-то из этих средств совершенно неоправданно. На рынке нет того, что небезопасно и не прошло исследования. Понятно, что существует синдром токсического шока при использовании тампонов или менструальной чаши, но вероятность его возникновения минимальная.

В профессиональном спорте иногда пытаются влиять на цикл, чтобы подстроить его под график соревнований? Конечно, это ненормально. Если цикл требует коррекции, то есть на это есть медицинские показания, это должен делать только врач. Нельзя самостоятельно принимать какие-либо препараты.

Строение тела партнера мы стремимся понять, а свое – нет

Конечно, уровень осознанности и информированности в стране очень низкий, тема женской физиологии очень табуирована .

Три мифа, с которыми я постоянно сталкиваюсь? Что длительная и частая менструация – это нормально, что прерванный половой акт – это метод контрацепции, что всем партнерам можно доверять.

Начнем с того, что менструальный цикл должен быть регулярным, длиться от 21 до 35 дней, а сама менструация – от 3 до 7 дней. Дальше: бывает так, что вместе со смазкой во влагалище попадают сперматозоиды, плюс от незнания люди занимаются сексом по два и три раза без гигиенической обработки гениталий, а внутри уретры и на коже могут оставаться следы спермы. Ну и последнее: доверяй, но проверяй. Абсолютно нормально иметь столько партнеров, сколько вы пожелаете, важно только не забывать о правилах, регулярно сдавать анализы на ИППП и пользоваться контрацепцией.

Три элементарные вещи, которые девушки не знают о себе? Первое, что кроме влагалища есть еще уретра. Второе, что забеременеть можно в любой день цикла, в том числе во время менструации. Ведь мы никогда не знаем точно, когда была овуляция, при этом сперматозоиды могут жить во влагалище до семи дней, а яйцеклетка в это время может находиться либо в трубе, либо в полости матки. Третье, какие есть внутренние половые органы. Почему-то строение тела партнера мы стремимся понять, а свое – нет.

Миф или правда

ПМС не существует

Миф. Предменструальный синдром существует, он описан в медицине, у него есть степени тяжести. Проявления его индивидуальны для каждой женщины.

Чувствовать боль во время менструации – нормально

Миф. Да, неприятные ощущения вроде потягивающих несильных болей могут быть, они вызваны сокращением матки. Но сильный болевой синдром или чрезмерно сильный болевой синдром – это ненормально, это один из видов нарушения менструального цикла, который называется альгодисменорея. Она может быть первичной и не сопровождаться отклонениями, но также может быть клиническим симптомом патологии. Вообще, болезненная менструация может проявляться при очень большом спектре гинекологических заболеваний, поэтому консультация врача обязательна.

Во время месячных нельзя в баню

Не совсем миф. Не желательно идти в баню в первый день цикла, потому что тепло усиливает кровотечение. В целом во время менструации не советуют ходить в баню именно тем женщинам, у которых изначально обильные выделения, есть какие-то нарушения цикла, связанные с объемом выделений. В любом случае лучше проконсультироваться с врачом.

Спать с тампонами вредно

Правда. Вредно не менять тампон больше трех часов подряд. Допускается ношение до шести часов, но спим мы обычно дольше – надеюсь все стараются выдерживать режим здорового сна (смеется). В этой ситуации лучше воспользоваться менструальными чашами или прокладками.

Три совета девушкам

Первое – ходить к гинекологу раз в год .

Второе – помнить, что вы можете выбирать врача . Это нормально – встать и уйти, если на приеме вам некомфортно, если врач давит на вас или пытается вызвать чувство стыда.

А третье – предохраняться . И помнить, что оральные контрацептивы защищают от зачатия, а презерватив – от инфекций. Если вы уверены в партнере, вы оба сдали анализы и все хорошо, то можно использовать только препараты. Если же это случайные связи, непонятный новый или необследованный партнер, то отказываться от барьерной контрацепции нельзя.

О подкасте «Раздвиньте ноги!»

Вообще не думала, что подкаст так взлетит.

Мне всегда говорили, что стоит делать что-то подобное, потому что я люблю работу и интересно о ней рассказываю. Начинали мы вместе с подругой, но со временем я стала записывать одна. Трудностей особых нет, разве что с тем, что нужно все успеть: я и автор, и редактор, и ведущая, и продюсер. Хорошо, что помогают друзья, с которыми всегда можно обсудить темы.

Сейчас людям доступна вся информация, но написана она преимущественно медицинским, не очень понятным языком. А я подаю ее в игровой и шуточной форме, зову классных экспертов. Девиз подкаста: нет глупых и стыдных вопросов . Ну а если мне нужен личный опыт, спрашиваю у аудитории. У меня два бота, куда пишут с предложениями или за консультацией, есть профили в соцсетях, Telegram-канал. Читаю все, что пишут, а пишут много.

Сполна чувствую отдачу и понимаю, зачем все это делаю . Мне кажется, выпуски кому-то правда могут очень помочь, в них можно найти поддержку.

Стараюсь оставаться собой в подкасте, не переигрывать. Иногда люди узнают на улице, подходят, чтобы поблагодарить, а потом говорят: «Круто, что вы в жизни такая же, настоящая». Для меня это очень ценно.

Были случаи, когда в ковид я шла обход в скафандре, а пациентки меня по голосу узнавали. Или как-то скорая привезла женщину, а я просто по взгляду поняла, что она знает, куда и к кому попала . Потом уже выяснилось, что она постоянно меня слушает. Приятно, конечно. Очень радуюсь в такие моменты.

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Фото: из личного архива Ольги Крумкач