Осенняя депрессия: правда или миф?

С приходом холодов и сокращением светового дня многие люди начинают чувствовать апатию и усталость. Это состояние принято называть осенней хандрой или депрессией – но действительно ли существует такой диагноз? И что делать, если симптомы не дают полноценно жить? Разбираемся, почему по осени может ухудшаться самочувствие и как с этим справляться.

Возвращение из отпусков и простуды

Почему с приходом осени мы часто теряем энтузиазм для выполнения обычных дел? С приходом осени у многих людей в жизни наступает более напряженный период: школьники возвращаются за парты после беззаботного лета, у взрослых прибавляется работы после сезона отпусков. В связи с этим может возникать чувство некой обремененности, тревоги за настоящее и будущее.

Могут влиять на настроение и частые простуды , которые случаются в осенне-зимний период. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, распространенность гриппа возрастает в октябре, а пиковых значений достигает к февралю. По информации Роспотребнадзора, сезон гриппа и ОРВИ в России начинается с осени и длится до весны. Периоду после перенесенного вирусного заболевания характерны повышенная утомляемость и слабость. Длится это в среднем около двух недель.

Побороть осеннюю сонливость и укрепить иммунитет можно, если придерживаться ряда правил : вести активный образ жизни, правильно питаться (не забывать об овощах, кисломолочной продукции, нежирной рыбе) и принимать витамины (только после консультации врача).

Сезонное аффективное расстройство

Другим объяснением, по которому человек в определенные месяцы может ощущать упадок сил, является сезонное аффективное расстройство (САР) . Симптомы его могут начинаться осенью или в начале зимы, а проходить весной (в редких случаях люди испытывают обострение наоборот в весенне-летний период). Совокупно САР может проявляться на протяжении 4–5 месяцев в году.

Как сообщается на сайте Национального института ментального здоровья США, врачи не считают САР отдельным расстройством, поскольку оно является одним из видов депрессии . Симптомы САР включают как типичные для любой депрессии, так и некоторые специфические. Кроме чувства вялости, потери интереса к ежедневной деятельности, чувства безнадежности, трудностей с концентрацией внимания, люди с САР в конкретный сезонный период могут испытывать увеличение веса, стремление к социальной изоляции, пересыпание (гиперсомнию).

Развитие САР связывают с недостатком солнечного света в холодное время года , что вызывает снижение активности серотонина (который регулирует настроение) и избыточное производство меланина (что усиливает сонливость). Могут нарушаться циркадные ритмы (режим смены сна и бодрствования), людям становится сложнее приспосабливаться к изменению длины светового дня.

САР диагностируют, если у пациента определяется депрессия, а сезонное обострение случалось не менее двух лет подряд . При этом не все люди с САР испытывают симптомы ежегодно.

Оценить распространенность САР сложно, так как страдающие им люди не всегда обращаются за помощью. Однако специалисты утверждают , что в группе риска те, кто живет в северных районах, а также люди с другими ментальными проблемами , например с биполярным расстройством. Кроме того, женщины подвержены САР больше мужчин . Иногда это расстройство передается по наследству.

При легкой степени САР лечение может не требоваться. В более сложных случаях врачи назначают светотерапию, психотерапию, антидепрессанты, а также витамин D. Его, кстати, можно принимать без сдачи анализов: Минздрав советует людям 18–50 лет пить по 15–20 мкг (600–800 МЕ), тем, кто старше 50 – 20–25 мкг (800–1000 МЕ), а беременным и кормящим – 20–30 мкг (800–1200 МЕ) витамина в сутки.

При склонности к тяжелому течению САР важно обращаться к специалисту заранее, до наступления острого периода.

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Фото: globallookpress.com/Frank May