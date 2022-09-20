Осенняя депрессия: правда или миф?

С приходом холодов и сокращением светового дня многие люди начинают чувствовать апатию и усталость. Это состояние принято называть осенней хандрой или депрессией – но действительно ли существует такой диагноз? И что делать, если симптомы не дают полноценно жить? Разбираемся, почему по осени может ухудшаться самочувствие и как с этим справляться.
Возвращение из отпусков и простуды
Почему с приходом осени мы часто теряем энтузиазм для выполнения обычных дел? С приходом осени у многих людей в жизни наступает более напряженный период: школьники возвращаются за парты после беззаботного лета, у взрослых прибавляется работы после сезона отпусков. В связи с этим может возникать чувство некой обремененности, тревоги за настоящее и будущее.
Могут влиять на настроение и частые простуды, которые случаются в осенне-зимний период. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, распространенность гриппа возрастает в октябре, а пиковых значений достигает к февралю. По информации Роспотребнадзора, сезон гриппа и ОРВИ в России начинается с осени и длится до весны. Периоду после перенесенного вирусного заболевания характерны повышенная утомляемость и слабость. Длится это в среднем около двух недель.
Побороть осеннюю сонливость и укрепить иммунитет можно, если придерживаться ряда правил: вести активный образ жизни, правильно питаться (не забывать об овощах, кисломолочной продукции, нежирной рыбе) и принимать витамины (только после консультации врача).
Сезонное аффективное расстройство
Другим объяснением, по которому человек в определенные месяцы может ощущать упадок сил, является сезонное аффективное расстройство (САР). Симптомы его могут начинаться осенью или в начале зимы, а проходить весной (в редких случаях люди испытывают обострение наоборот в весенне-летний период). Совокупно САР может проявляться на протяжении 4–5 месяцев в году.
Как сообщается на сайте Национального института ментального здоровья США, врачи не считают САР отдельным расстройством, поскольку оно является одним из видов депрессии. Симптомы САР включают как типичные для любой депрессии, так и некоторые специфические. Кроме чувства вялости, потери интереса к ежедневной деятельности, чувства безнадежности, трудностей с концентрацией внимания, люди с САР в конкретный сезонный период могут испытывать увеличение веса, стремление к социальной изоляции, пересыпание (гиперсомнию).
Развитие САР связывают с недостатком солнечного света в холодное время года, что вызывает снижение активности серотонина (который регулирует настроение) и избыточное производство меланина (что усиливает сонливость). Могут нарушаться циркадные ритмы (режим смены сна и бодрствования), людям становится сложнее приспосабливаться к изменению длины светового дня.
САР диагностируют, если у пациента определяется депрессия, а сезонное обострение случалось не менее двух лет подряд. При этом не все люди с САР испытывают симптомы ежегодно.
Оценить распространенность САР сложно, так как страдающие им люди не всегда обращаются за помощью. Однако специалисты утверждают, что в группе риска те, кто живет в северных районах, а также люди с другими ментальными проблемами, например с биполярным расстройством. Кроме того, женщины подвержены САР больше мужчин. Иногда это расстройство передается по наследству.
При легкой степени САР лечение может не требоваться. В более сложных случаях врачи назначают светотерапию, психотерапию, антидепрессанты, а также витамин D. Его, кстати, можно принимать без сдачи анализов: Минздрав советует людям 18–50 лет пить по 15–20 мкг (600–800 МЕ), тем, кто старше 50 – 20–25 мкг (800–1000 МЕ), а беременным и кормящим – 20–30 мкг (800–1200 МЕ) витамина в сутки.
При склонности к тяжелому течению САР важно обращаться к специалисту заранее, до наступления острого периода.
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Фото: globallookpress.com/Frank May
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