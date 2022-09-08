Альтернативные средства женской гигиены: модно, выгодно, экологично

Неожиданные аналоги традиционных прокладок и тампонов.

Современные средства женской гигиены максимально облегчили уход за телом в критические дни. Одноразовые прокладки всевозможных форм, с мягкими и сетчатыми поверхностями, тампоны с удобными аппликаторами – производители гигиенических изделий постоянно улучшают продукты, чтобы позволить девушкам оставаться активными даже в период физиологического дискомфорта. Но все чаще можно услышать и претензии к одноразовым гигиеническим средствам.

Кому-то категорически не подходят синтетические материалы, из которых производятся современные прокладки. Кто-то обеспокоен тем, что одноразовые гигиенические средства невозможно утилизировать и они наносят вред экологии. Кто-то просто не хочет тратить каждый месяц довольно-таки ощутимые деньги. В таком случае стоит присмотреться поближе к альтернативным средствами гигиены.

О том, какие выпускаются аналоги традиционных прокладок и тампонов, как их использовать и какие у них плюсы и минусы рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Многоразовые прокладки

У многих словосочетание «многоразовые прокладки» ассоциируется исключительно с пугающими рассказами мам и бабушек об «окровавленных тряпках», которые им приходилось стирать. Разумеется, современные тканевые прокладки не имеют ничего общего с бытовыми ужасами прошлого века.

Что такое многоразовая прокладка?

Это гигиеническая прокладка, сшитая из ткани с высокими впитывающими способностями. Форма у таких прокладок анатомическая, есть удобные крылышки с кнопками, которые не дают изделию сползать. Производители выпускают многоразовые средства гигиены различного размера и степени впитывания, таким образом можно легко подобрать прокладки, которые подойдут именно вам. По заявлениям производителей, такие средства выдерживают до шести часов носки – так же, как и одноразовые аналоги.

Кстати, многоразовые прокладки можно использовать не только во время месячных – они подойдут женщинам, страдающим недержанием мочи (возрастным, во время беременности, после родов или вследствие болезни) и тем, кто сильно потеет.

Как использовать многоразовую прокладку?

Так же, как обычную: расправить на ластовице трусиков и закрепить при помощи кнопок на крылышках. Использованную многоразовую прокладку нужно замочить и прополоскать в холодной воде, затем постирать в стиральной машине (можно с другой одеждой) или руками и прогладить.

Плюсы многоразовых прокладок очевидны:

экономия – да, сами по себе такие средства гигиены немного дороже одноразовых аналогов. Но разница окупается всего за несколько месяцев;

экологичность – одноразовые прокладки, а точнее гранулы впитывающего геля и полиэтиленовая нижняя часть будут разлагаться десятилетиями. Надежного способа утилизации таких средств гигиены так и не разработали. Некоторые производители стремятся делать прокладки хотя бы частично из биоразлагаемых материалов, но такие изделия значительно дороже и на полках аптек их практически не найти;

легкость в уходе – никаких особых условий обработки не требуется, обычная стирка и глажка;

легкость в применении – многоразовые прокладки ничем не отличаются от одноразовых – их достаточно положить на ластовицу трусиков и закрепить кнопкой на крылышках. Кстати, в отличие от одноразовых изделий, которые, когда их снимаешь, то и дело прорываются, оставляя клочки проклеенного целлофана на белье, с многоразовыми средствами гигиены таких неприятностей не случается;

удобство при носке – поклонницы многоразовых прокладок говорят, что лежат на белье они гораздо лучше одноразовых, не подворачиваются и не загибаются;

гипоаллергенность, отсутствие «парникового эффекта» – многоразовые прокладки делают исключительно из натуральных тканей, к которым в отличие от материалов одноразовых изделий не возникает аллергии. У них нет полиэтиленового слоя, который может провоцировать натирания;

минимум неприятного запаха – многоразовая прокладка «дышит», благодаря чему, если изделие менять вовремя, испарений со специфическим ароматом практически не будет.

Минусы многоразовых прокладок:

вероятность протеканий – отсутствие полиэтилена это, конечно, хорошо, но при очень обильных месячных многоразовая прокладка может просто не выдержать. Решением может быть или частая смена многоразовых изделий или компромисс: в первый-второй день, когда выделения обильные, использовать одноразовые средства, а потом, когда протечки можно уже не бояться – многоразовые;

необходимость заморачиваться с полосканием и стиркой – тут уже вопрос личного выбора женщины. Или надеть-снять-забыть одноразовую прокладку или постирать многоразовую, но сэкономить и побеспокоиться об экологии;

многоразовые прокладки ощущаются телом и могут просвечивать под одеждой, не подходят для бассейна и пляжа. Впрочем, это общий минус любых прокладок.

Менструальные трусы

Отличный вариант для активных девушек: никаких крылышек и сползающих прокладок, никаких шнурков от тампона, выпадающих в самый неудобный момент – это просто трусы, но с небольшим секретом. В таком белье удобно заниматься спортом и активным отдыхом, как и многоразовые прокладки оно может использоваться при недержании и подтекании мочи.

Что такое менструальные (впитывающие) трусы?

Внешне – обычные трусики, в которых ластовица представляет собой многослойную «прокладку» из полиуретановой мембраны, хорошо впитывающей выделения. Дополнительно в такие трусы вшиваются плотные резинки, препятствующие протеканию. Некоторые производители делают трусики разной степени впитывания и даже специальное белье для сна. Хватает одних трусиков на 6-12 часов в зависимости от «вместимости» и того, насколько интенсивны выделения.

Как использовать впитывающие трусы?

Просто надеть их, как обычное белье. Уход за впитывающим бельем такой же, как за многоразовыми прокладками: после использования трусики нужно замочить в холодной воде и прополоскать, после чего можно стирать как обычно.

Плюсы впитывающего белья

Помимо всех преимуществ многоразовых прокладок (экономичность, экологичность, легкость в уходе и носке) у менструальных трусов есть свои положительные черты. Среди них:

удобство – можно просто надеть белье и не задумываться о прокладке;

эстетичность – впитывающие трусики это в первую очередь просто красивое и удобное белье. Производители уже шьют такие трусы разных размеров, моделей и цветов – каждая девушка легко может выбрать белье себе по вкусу.

Минусы впитывающих трусов

Те же, что и у многоразовых прокладок. Менструальные трусики тоже могут протекать при очень обильных выделениях. В таком случае можно или воспользоваться одноразовыми прокладками в самые «мокрые» дни или же попробовать комплект впитывающих трусиков с многоразовой прокладкой.

Менструальная чаша

Чаша или колпачок для сбора менструальных выделений – один из самых необычных аксессуаров для критических дней, который еще недавно был редкостью, а сейчас продается во многих аптеках.

Что такое менструальная чаша?

Это небольшой «колокольчик» с «хвостиком» из медицинского силикона или латекса, который во время менструации помещают вглубь влагалища, где чаша остается несколько часов, собирая выделения.

Как использовать менструальный колпачок?

Перед введением внутрь нужно вымыть руки, а изделие сжать по ободку так, чтобы оно приняло форму буквы S. После этого колпачок вводится как можно глубже во влагалище и самостоятельно расправляется внутри. Облегчить введение можно при помощи смазки на водной основе. Спустя 4-6 часов наполненный колпачок извлекают, чуть нажав на него сбоку (просто так тянуть за «хвостик» нельзя, нужно сначала устранить вакуум под чашей, а потом извлечь ее за «хвостик»), тщательно моют с мылом и кипятят или обрабатывают дезраствором (например, хлоргексидином).

Плюсы менструальной чаши

комфорт – при правильно подобранном размере и использовании изделие вообще не ощущается внутри, с колпачком можно заниматься спортом, активно отдыхать, посещать бассейн;

экономичность – имея две-три менструальные чаши можно вообще не задумываться о прокладках. Если размер изделия выбран правильно, подтекания исключены;

экологичность – изделие производится из силикона или латекса, материалов, которые можно переработать без ущерба природе.

Минусы менструальной чаши

выбор изделия – подобрать нужный размер можно только экспериментальным путем, порой это оказывается затратно;

сложности применения – введению и извлечению колпачка приходится учиться. При наличии острых длинных ногтей пользоваться чашей скорее всего вообще будет невозможно. В отличие от других средств для критических дней, чашу сложно заменить в обычном туалете, а возможность посетить душ в середине дня есть далеко не у каждой женщины;

уход может показаться хлопотным, хотя в целом он не сложен.

Тампоны-губки

Симпатичные и стильные сердечки или овалы из яркого медицинского поролона все чаще можно встретить на полках аптек и в сумочках девушек. Многие женщины считают спонж-тампоны полноценной заменой привычных тампонов – это не совсем так, хотя некоторым представительницам прекрасного пола они подходят и для постоянного ношения.

Что такое тампон-губка?

Это небольшой кусочек полиуретановой, реже натуральной губки, в форме сердечка, овала или сферы. По своему внешнему виду такой тампон напоминает спонж для нанесения тональных средств. Традиционного шнурочка в тампоне-губке нет, но обычно есть специальная прорезь под палец – для того, чтобы извлечь использованное изделие.

Как использовать тампон-спонж?

Его вводят внутрь влагалища так же, как обычный тампон. После использования извлекают и выбрасывают. Некоторые производители заявляют тампоны-губки как многоразовые изделия, которые достаточно просто хорошо прополоскать водой, обработать дезраствором и снова ввести. Так делать нельзя. Нет никакой гарантии, что при промывании будут полностью удалены выделения из спонжа, что в порах губки не сохранятся болезнетворные микроорганизмы, которые попав в теплую влажную среду влагалища не начнут активно размножаться. В отличие от многоразовых прокладок, впитывающего белья и менструальных чаш, тампон-губку невозможно надежно очистить и обработать.

Плюсы поролонового тампона

комфорт – губки мягче традиционных тампонов, поэтому их можно использовать тогда, когда предстоит интенсивно двигаться – во время тренировки, танцев, в бассейне;

возможность интимных контактов – благодаря своей мягкости, спонж совершенно не ощущается внутри во время занятий сексом. Губку действительно можно оставить во влагалище перед интимом – отверстие в шейке матки очень мало и даже при интенсивных движениях партнера «утрамбовать» в него спонж невозможно;

незаметность – у средства нет шнурка, поэтому можно не бояться, что тампон как-то выдаст свое наличие внутри вашего тела.

Минусы тампона-губки

отсутствие шнурка может создавать проблемы при извлечении средства. Да, производитель предусмотрел специальную прорезь, но извлекать с ее помощью губку все равно непросто, особенно если у женщины длинные, острые ногти. В редких случаях приходится прибегать к помощи партнера или врача, чтобы удалить засевший внутри спонж;

у тампонов-губок нет и аппликатора, а это значит, что и ввести его внутрь, особенно при не очень обильных выделениях, будет непросто. Некоторые производители рекомендуют перед введением слегка смочить спонж или использовать смазку на водной основе, но такие манипуляции могут уменьшить впитывающие способности средства;

низкая впитывающая способность – производители заявляют, что губки хватит на 6-8 часов, но на практике этот срок обычно вдвое меньше.

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Что выбрать? Экологичную многоразовую прокладку или привычную одноразовую «с сеточкой и крылышками»? Модный спонжик-сердечко или традиционные тампоны? А, может, отдать предпочтение менструальной чаше? Единого ответа не существует, как не бывает и двух абсолютно одинаковых женских организмов. Важно то, что сегодня ассортимент средств гигиены настолько широк, что в нем непременно найдется что-то по душе каждой девушке.

Фото: unsplash.com/Natracare, Rebecca Manning; tabithaeve.co.uk; expertreviews.co.uk; lovucycle.com