Актуальные нормативы по бегу. Необходимые результаты для разрядов, спортивных званий, значков ГТО

Нормативы по бегу официально появились в Советском Союзе еще в далеком 1935 году, когда была создана Единая всесоюзная спортивная классификация, вобравшая в себя существовавшие на тот момент в некоторых видах спорта нормы, разряды и звания.
Уже тогда звание мастера спорта было решено сделать почетным и пожизненным, а вот разряды необходимо было регулярно подтверждать, при этом сами нормативы периодически пересматривались.
Система сохранилась и после распада СССР. Теперь актуальные нормы и условия их выполнения для получения разрядов и званий утверждаются Министерством спорта Российской Федерации в Единой всероссийской спортивной классификации. Актуальные нормативы были приняты в конце 2021 года.
Нормативы по бегу в легкой атлетике
Беговые дисциплины в легкой атлетике делятся на:
- спринтерские дистанции – от 30 до 400 метров, включая бег на 400 метров с барьерами;
- средние – от 600 до 3 000 метров, включая бег на 3 000 метров с препятствиями (стипль-чез);
- стайерские на стадионе – 5 000 и 10 000 метров (а также прочие длинные стадионные дистанции, по которым в РФ не присуждаются звания и разряды – 20 000 метров, часовой бег);
- стайерские на шоссе – 15 км, полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км), 100 км и суточный бег (дистанции 5 и 10 км на шоссе учитываются в мировых рекордах, но в России по ним звания и разряды также не присуждаются);
- кроссовый бег (по пересеченной местности) – от 1 до 12 км.
Взрослые и юношеские спортивные разряды в легкой атлетике можно получить с 10 лет, звание КМС (кандидат в мастера спорта) – с 14 лет, МС (мастер спорта) – с 15 лет, а МСМК (мастер спорта международного класса) – с 16 лет.
Нормативные таблицы составлены таким образом, что учитывают два важных фактора:
- Каким способом был зафиксирован результат – ручным хронометражем (время фиксирует судья с секундомером) или автохронометражем (время фиксирует автоматическая система). Для ручного хронометража нормативы сложнее.
- На каком стадионе был показан результат – с 200-метровым (характерно для закрытых помещений) или 400-метровым кругом (характерно для открытых стадионов). Для 400-метрового круга нормативы сложнее.
Нормативы на спринтерских дистанциях у мужчин
|Дистанция
|Хронометраж
|Круг
|Спортивные звания
|Разряды
|Юношеские разряды
|МСМК
|МС
|КМС
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|30 м
|ручной
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4,20
|4,40
|4,70
|5,00
|50 м
|ручной
|-
|-
|-
|-
|6,10
|6,30
|6,60
|7,00
|7,40
|8,00
|60 м
|ручной
|-
|-
|-
|6,80
|7,10
|7,40
|7,80
|8,20
|8,70
|9,30
|авто
|-
|6,60
|6,78
|7,04
|7,34
|7,64
|8,04
|8,44
|8,94
|9,54
|100 м
|ручной
|-
|-
|-
|10,40
|11,20
|11,80
|12,60
|13,50
|14,40
|15,40
|авто
|-
|10,28
|10,55
|10,94
|11,44
|12,04
|12,84
|13,74
|14,64
|15,64
|200 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|22,00
|23,00
|24,30
|26,00
|28,00
|30,50
|34,00
|авто
|400 м
|20,65
|21,30
|22,24
|23,24
|24,54
|26,24
|28,24
|30,74
|34,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|22,40
|23,40
|24,70
|26,40
|28,40
|30,90
|34,40
|авто
|200 м
|-
|-
|22,64
|23,64
|24,94
|26,64
|28,64
|31,14
|34,64
|300 м
|ручной
|-
|-
|-
|34,50
|36,20
|38,70
|41,60
|45,20
|49,00
|53,00
|авто
|-
|-
|-
|34,74
|36,44
|38,94
|41,84
|45,44
|49,24
|53,24
|400 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|49,50
|52,00
|56,00
|1:00,00
|1:05,00
|1:10,50
|1:16,20
|авто
|400 м
|45,80
|47,00
|49,74
|52,24
|56,24
|1:00,24
|1:05,24
|1:10,74
|1:16,44
|ручной
|200 м
|-
|-
|50,30
|52,80
|56,40
|1:00,80
|1:05,80
|1:11,30
|1:17,00
|авто
|200 м
|46,70
|47,80
|50,54
|53,04
|56,64
|1:01,04
|1:06,04
|1:11,54
|1:17,24
Нормативы на спринтерских дистанциях у женщин
|Дистанция
|Хронометраж
|Круг
|Спортивные звания
|Разряды
|Юношеские разряды
|МСМК
|МС
|КМС
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|30 м
|ручной
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4,90
|5,10
|5,30
|5,60
|50 м
|ручной
|-
|-
|-
|-
|6,90
|7,30
|7,70
|8,20
|8,60
|9,30
|60 м
|ручной
|-
|-
|-
|7,60
|8,00
|8,40
|8,90
|9,40
|9,90
|10,50
|авто
|-
|7,24
|7,48
|7,84
|8,24
|8,64
|9,14
|9,64
|10,14
|10,74
|100 м
|ручной
|-
|-
|-
|12,40
|13,20
|14,10
|15,10
|16,10
|17,20
|18,40
|авто
|-
|11,24
|11,76
|12,64
|13,44
|14,34
|15,34
|16,34
|17,44
|18,64
|200 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|25,50
|27,10
|29,20
|31,50
|33,90
|36,30
|39,70
|авто
|400 м
|22,92
|24,00
|25,74
|27,34
|29,44
|31,74
|34,14
|36,54
|39,94
|ручной
|200 м
|-
|-
|25,90
|27,50
|29,60
|31,90
|34,20
|36,90
|39,90
|авто
|200 м
|-
|-
|26,14
|27,74
|29,84
|32,14
|34,44
|37,14
|40,14
|300 м
|ручной
|-
|-
|-
|40,50
|42,80
|45,50
|49,50
|53,60
|58,00
|1:03,00
|авто
|-
|-
|-
|40,74
|43,04
|45,74
|49,74
|53,84
|58,24
|1:03,24
|400 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|57,50
|1:01,50
|1:06,00
|1:11,00
|1:17,00
|1:24,00
|1:30,50
|авто
|400 м
|51,24
|54,24
|57,74
|1:01,74
|1:06,24
|1:11,24
|1:17,24
|1:24,24
|1:30,72
|ручной
|200 м
|-
|-
|58,30
|1:02,30
|1:06,80
|1:11,80
|1:17,80
|1:24,80
|1:31,30
|авто
|200 м
|52,24
|54,64
|58,54
|1:02,54
|1:07,04
|1:12,04
|1:18,04
|1:25,04
|1:31,54
Нормативы на средних дистанциях у мужчин
|Дистанция
|Хронометраж
|Круг
|Спортивные звания
|Разряды
|Юношеские разряды
|МСМК
|МС
|КМС
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|600 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|1:22,50
|1:27,50
|1:33,50
|1:40,50
|1:47,50
|1:54,50
|2:05,00
|авто
|400 м
|-
|-
|1:22,74
|1:27,74
|1:33,74
|1:40,74
|1:47,74
|1:54,74
|2:05,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|1:23,70
|1:28,70
|1:34,70
|1:41,70
|1:48,70
|1:55,70
|2:06,20
|авто
|200 м
|-
|-
|1:23,94
|1:28,94
|1:34,94
|1:41,94
|1:48,94
|1:55,94
|2:06,44
|800 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|1:54,50
|2:01,00
|2:10,00
|2:20,00
|2:31,00
|2:43,00
|2:58,00
|авто
|400 м
|1:46,50
|1.48,24
|1:54,74
|2:01,24
|2:10,24
|2:20,24
|2:31,24
|2:43,24
|2:58,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|1:56,10
|2:02,60
|2:11,60
|2:21,60
|2:32,60
|2:44,60
|2:59,60
|авто
|200 м
|1:48,10
|1:49,84
|1:56,34
|2:02,84
|2:11,84
|2:21,84
|2:32,84
|2:44,84
|2:59,84
|1000 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|2:28,00
|2:37,00
|2:49,00
|3:03,00
|3:18,00
|3:35,00
|3:54,00
|авто
|400 м
|-
|2:22,24
|2:28,24
|2:37,24
|2:49,24
|3:03,24
|3:18,24
|3:35,24
|3:54,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|2:29,80
|2:38,80
|2:50,80
|3:04,80
|3:19,80
|3:36,80
|3:55,80
|авто
|200 м
|-
|-
|2:30,04
|2:39,04
|2:51,04
|3:05,04
|3:20,04
|3:37,04
|3:56,04
|1500 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|3:54,50
|4:07,50
|4:25,00
|4:45,00
|5:10,00
|5:30,00
|6:10,00
|авто
|400 м
|3:37,84
|3:44,24
|3:54,74
|4:07,74
|4:25,24
|4:45,24
|5:10,24
|5:30,24
|6:10,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|3:56,50
|4:09,50
|4:27,00
|4:47,00
|5:12,00
|5:32,00
|6:12,00
|авто
|200 м
|3:39,84
|3:46,24
|3:56,74
|4:09,74
|4:27,24
|4:47,24
|5:12,24
|5:32,24
|6:12,24
|1 миля
|ручной
|-
|-
|-
|4:16,50
|4:30,00
|4:54,00
|5:19,00
|-
|-
|-
|авто
|-
|-
|4:03,74
|4:16,74
|4:30,24
|4:54,24
|5:19,24
|-
|-
|-
|3000 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|8:30,00
|9:00,00
|9:40,00
|10:20,00
|11:00,00
|12:00,00
|13:20,00
|авто
|400 м
|7:52,24
|8:04,24
|8:30,24
|9:00,24
|9:40,24
|10:20,24
|11:00,24
|12:00,24
|13:20,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|8:32,00
|9:02,00
|9:42,00
|10:22,00
|11:02,00
|12:02,00
|13:22,00
|авто
|200 м
|7:54,24
|8:06,24
|8:32,24
|9:02,24
|9:42,24
|10:22,24
|11:02,24
|12:02,24
|13:22,24
Нормативы на средних дистанциях у женщин
|Дистанция
|Хронометраж
|Круг
|Спортивные звания
|Разряды
|Юношеские разряды
|МСМК
|МС
|КМС
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|600 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|1:36,50
|1:43,00
|1:50,50
|1:59,00
|2:09,00
|2:20,00
|2:32,00
|авто
|400 м
|-
|-
|1:36,74
|1:43,24
|1:50,74
|1:59,24
|2:09,24
|2:20,24
|2:32,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|1:37,70
|1:44,20
|1:51,70
|2:00,20
|2:10,20
|2:21,20
|2:33,20
|авто
|200 м
|-
|-
|1:37,94
|1:44,44
|1:51,94
|2:00,44
|2:10,44
|2:21,44
|2:33,44
|800 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|2:15,00
|2:25,00
|2:36,00
|2:48,00
|3:01,00
|3:16,00
|3:35,00
|авто
|400 м
|2:00,00
|2:05,30
|2:15,24
|2:25,24
|2:36,24
|2:48,24
|3:01,24
|3:16,24
|3:35,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|2:16,60
|2:26,60
|2:37,60
|2:49,60
|3:02,60
|3:17,60
|3:36,60
|авто
|200 м
|2:01,24
|2:06,24
|2:16,84
|2:26,84
|2:37,84
|2:49,84
|3:02,84
|3:17,84
|3:36,84
|1000 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|2:56,00
|3:07,00
|3:21,00
|3:37,00
|3:54,00
|4:14,00
|4:45,00
|авто
|400 м
|-
|2:45,24
|2:56,24
|3:07,24
|3:21,24
|3:37,24
|3:54,24
|4:14,24
|4:45,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|2:57,80
|3:08,80
|3:22,80
|3:38,80
|3:55,80
|4:15,80
|4:46,80
|авто
|200 м
|-
|-
|2:58,04
|3:09,04
|3:23,04
|3:39,04
|3:56,04
|4:16,04
|4:47,04
|1500 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|4:36,00
|4:57,00
|5:19,00
|5:45,00
|6:16,00
|6:50,00
|7:30,00
|авто
|400 м
|4:05,74
|4:18,24
|4:36,24
|4:57,24
|5:19,24
|5:45,24
|6:16,24
|6:50,24
|7:30,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|4:38,00
|4:59,00
|5:21,00
|5:47.00
|6:18,00
|6:52,00
|7:32,00
|авто
|200 м
|4:08,24
|4:19,24
|4:38,24
|4:59,24
|5:21,24
|5:47,24
|6:18,24
|6:52,24
|7:32,24
|1 миля
|ручной
|-
|-
|-
|4:58,00
|5:20,00
|5:44,00
|6:13,00
|-
|-
|-
|авто
|-
|-
|4:39,24
|4:58,24
|5:20,24
|5:44,24
|6:13,24
|-
|-
|-
|3000 м
|ручной
|400 м
|-
|-
|9:58,00
|10:45,00
|11:40,00
|12:45,00
|13:50,00
|14:55,00
|16:10,00
|авто
|400 м
|8:50,24
|9:13,24
|9:58,24
|10:45,24
|11:40,24
|12:45,24
|13:50,24
|14:55,24
|16:10,24
|ручной
|200 м
|-
|-
|10:00,00
|10:47,00
|11:42,00
|12:47,00
|13:52,00
|14:57,00
|16:12,00
|авто
|200 м
|8:52,24
|9:15,24
|10:00,24
|10:47,24
|11:42,24
|12:47,24
|13:52,24
|14:57,24
|16:12,24
Нормативы на стайерских дистанциях и в кроссе у мужчин
|Дистанция
|Хронометраж
|Спортивные звания
|Разряды
|Юношеские разряды
|МСМК
|МС
|КМС
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|5000 м
|ручной
|-
|-
|14:40,00
|15:40,00
|16:45,00
|17:55,00
|19:10,00
|20:50,00
|-
|авто
|13:25,24
|13:54,24
|14:40,24
|15:40,24
|16:45,24
|17:55,24
|19:10,24
|20:50,24
|-
|10000 м
|ручной
|-
|-
|30:50,00
|33:10,00
|35:30,00
|38:40,00
|-
|-
|-
|авто
|28:00,24
|29:20,24
|30:50,24
|33:10,24
|35:30,24
|38:40,24
|-
|-
|-
|15 км
|любой
|-
|-
|47:00,00
|50:00,00
|53:30,00
|57:40,00
|-
|-
|-
|21,1 км
|любой
|1.01:30,00
|1.05:00,00
|1.09:00,00
|1.12:30,00
|1.17:45,00
|1.24:00,00
|-
|-
|-
|42,2 км
|любой
|2.12:00,00
|2.16:00,00
|2.28:30,00
|2.38:00.00
|2.50:00,00
|3.30:00,00
|-
|-
|-
|100 км
|любой
|6.40:00,00
|6.55:00,00
|7.15:00,00
|7.40:00,00
|8.10:00,00
|8.45:00,00
|-
|-
|-
|24 часа
|любой
|260 км
|245 км
|225 км
|200 км
|170 км
|135 км
|-
|-
|-
|Кросс 1 км
|любой
|-
|-
|-
|2:40,00
|2:52,00
|3:05,00
|3:22,00
|3:42,00
|4:05,00
|Кросс 2 км
|любой
|-
|-
|-
|5:55,00
|6:26,00
|6:54,00
|7:28,00
|7:58,00
|8:45,00
|Кросс 3 км
|любой
|-
|-
|-
|9:10,00
|9:50,00
|10:25,00
|11:10,00
|12:10,00
|13:30,00
|Кросс 5 км
|любой
|-
|-
|-
|15:45,00
|16:50,00
|18:00,00
|19:15,00
|21:15,00
|-
|Кросс 6 км
|любой
|-
|-
|-
|19:15,00
|20:30,00
|19:15,00
|21:15,00
|-
|-
|Кросс 8 км
|любой
|-
|-
|-
|25:55,00
|27:55,00
|29:55,00
|32:00,00
|-
|-
|Кросс 10 км
|любой
|-
|-
|-
|33:40,00
|35:55,00
|39:00,00
|-
|-
|-
|Кросс 12 км
|любой
|-
|-
|-
|40:10,00
|43:20,00
|47:30,00
|-
|-
|-
Нормативы на стайерских дистанциях и в кроссе у женщин
|Дистанция
|Хронометраж
|Спортивные звания
|Разряды
|Юношеские разряды
|МСМК
|МС
|КМС
|1
|2
|3
|1
|2
|3
|5000 м
|ручной
|-
|-
|17:00,00
|18:20,00
|19:50,00
|21:20,00
|23:00,00
|24:45,00
|-
|авто
|15:13,24
|16:05,24
|17:00,24
|18:20,24
|19:50,24
|21:20,24
|23:00,24
|24:45,24
|-
|10000 м
|ручной
|-
|-
|36:10,00
|38:40,00
|41:50,00
|45:30,00
|-
|-
|-
|авто
|31:50,24
|33:48,24
|36:10,24
|38:40,24
|41:50,24
|45:30,24
|-
|-
|-
|15 км
|любой
|-
|-
|55:00,00
|59:00,00
|1.04:00,00
|1.10:00,00
|-
|-
|-
|21,1 км
|любой
|1.11:00,00
|1.15:40,00
|1.22:00,00
|1.27:30,00
|1.34:30,00
|1.43:00,00
|-
|-
|-
|42,2 км
|любой
|2.30:00,00
|2.40:00,00
|3.00:00,00
|3.17:00,00
|3.35:00,00
|3.55:00,00
|-
|-
|-
|100 км
|любой
|7.40:00,00
|8.00:00,00
|8.25:00,00
|8.55:00,00
|9.30:00,00
|10.10:00,00
|-
|-
|-
|24 часа
|любой
|235 км
|215 км
|190 км
|160 км
|125 км
|85 км
|-
|-
|-
|Кросс 1 км
|любой
|-
|-
|-
|3:12,00
|3:26,00
|3:48,00
|4:08,00
|4:29,00
|4:53,00
|Кросс 2 км
|любой
|-
|-
|-
|6:58,00
|7:30,00
|8:02,00
|8:50,00
|9:40,00
|10:40,00
|Кросс 3 км
|любой
|-
|-
|-
|10:55,00
|11:52,00
|12:56,00
|14:00,00
|15:05,00
|16:20,00
|Кросс 4 км
|любой
|-
|-
|-
|14:30,00
|15:46,00
|17:05,00
|18:50,00
|20:10,00
|-
|Кросс 5 км
|любой
|-
|-
|-
|18:28,00
|20:00,00
|21:40,00
|23:55,00
|25:30,00
|-
|Кросс 6 км
|любой
|-
|-
|-
|22:40,00
|24:20,00
|26:20,00
|-
|-
|-
Нормы ГТО
Программа физподготовки «Готов к труду и обороне» (ГТО) существовала в СССР с 1931 по 1991 год. В 2014 году систему возродили в России, поэтому свои нормативы по бегу есть и в комплексе ГТО. Они ранжируются по значкам (золото, серебро, бронза), исходя из уровня физической подготовки.
Нормативы для школьников
|Дисциплина
|Возраст
|Для мальчиков
|Для девочек
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Бег на 30 м
|6-8 лет
|6,00
|6,70
|6,90
|6,20
|6,80
|7,10
|9-10 лет
|5,40
|6,00
|6,20
|5,60
|6,20
|6,40
|11-12 лет
|5,10
|5,50
|5,70
|5,30
|5,80
|6,00
|13-15 лет
|4,70
|5,10
|5,30
|5,00
|5,40
|5,60
|16-17 лет
|4,40
|4,70
|4,90
|5,00
|5,50
|5,70
|Бег на 60 м
|9-10 лет
|10,40
|11,50
|11,90
|10,80
|12,00
|12,40
|11-12 лет
|9,50
|10,40
|10,90
|10,10
|10,90
|11,30
|13-15 лет
|8,20
|9,20
|9,60
|9,60
|10,40
|10,60
|16-17 лет
|8,00
|8,50
|8,80
|9,30
|10,10
|10,50
|Бег на 100 м
|16-17 лет
|13,40
|14,30
|14,60
|16,00
|17,20
|17,60
|Бег на 1 км
|9-10 лет
|4:50,00
|5:50,00
|6:10,00
|5:10,00
|6:20,00
|6:30,00
|Бег на 1,5 км
|11-12 лет
|6:50,00
|8:05,00
|8:20,00
|7:14,00
|8:29,00
|8:55,00
|Бег на 2 км
|11-12 лет
|9:20,00
|10:20,00
|11:10,00
|10:40,00
|12:10,00
|13:00,00
|13-15 лет
|8:10,00
|9:40,00
|10:00,00
|10:00,00
|11:40,00
|12:10,00
|16-17 лет
|-
|-
|-
|9:50,00
|11:20,00
|12:00,00
|Бег на 3 км
|13-15 лет
|13:00,00
|14:50,00
|15:20,00
|-
|-
|-
|16-17 лет
|12:40,00
|14:30,00
|15:00,00
|-
|-
|-
|Кросс на 2 км
|9-10 лет
|13:00,00
|16:00,00
|18:00,00
|15:00,00
|17:30,00
|19:00,00
|Кросс на 3 км
|11-12 лет
|16:00,00
|17:30,00
|18:30,00
|17:40,00
|20:00,00
|21:00,00
|13-15 лет
|14:30,00
|16:00,00
|16:30,00
|17:00,00
|18:30,00
|19:30,00
|16-17 лет
|-
|-
|-
|16:30,00
|18:00,00
|19:00,00
|Кросс на 5 км
|16-17 лет
|23:30,00
|25:30,00
|26:30,00
|-
|-
|-
Нормативы для взрослых на спринтерских дистанциях
|Дисциплина
|Возраст
|Для мужчин
|Для женщин
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Бег на 30 м
|18-24 года
|4,30
|4,60
|4,80
|5,10
|5,70
|5,90
|25-29 лет
|4,60
|5,00
|5,40
|5,40
|6,10
|6,40
|30-34 года
|4,90
|5,70
|6,30
|5,70
|6,80
|7,30
|35-39 лет
|5,20
|6,30
|7,10
|5,90
|7,20
|7,90
|40-44 года
|5,60
|7,30
|7,90
|6,20
|7,90
|8,50
|45-49 лет
|6,00
|7,60
|8,10
|6,50
|8,20
|8,70
|Бег на 60 м
|18-24 года
|7,90
|8,60
|9,00
|9,60
|10,50
|10,90
|25-29 лет
|8,20
|9,10
|9,50
|9,90
|10,70
|11,20
|30-34 года
|8,90
|11,10
|12,10
|10,70
|12,30
|12,90
|35-39 лет
|9,20
|11,50
|12,50
|10,90
|12,60
|13,20
|40-44 года
|9,60
|12,00
|12,80
|11,50
|13,20
|13,80
|45-49 лет
|11,10
|13,50
|14,40
|11,60
|14,00
|14,90
|Бег на 100 м
|18-24 года
|13,10
|14,10
|14,40
|16,40
|17,40
|17,80
|25-29 лет
|13,80
|14,80
|15,10
|17,00
|18,20
|18,80
Нормативы для взрослых на средних дистанциях
|Дисциплина
|Возраст
|Для мужчин
|Для женщин
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Бег на 2 км
|18-24 года
|-
|-
|-
|10:50,00
|12:30,00
|13:10,00
|25-29 лет
|-
|-
|-
|11:35,00
|13:10,00
|14:00,00
|30-34 года
|-
|-
|-
|12:00,00
|13:50,00
|14:30,00
|35-39 лет
|-
|-
|-
|12:30,00
|12:30,00
|12:30,00
|40-44 года
|10:00,00
|12:00,00
|13:00,00
|13:00,00
|15:10,00
|16:10,00
|45-49 лет
|10:30,00
|12:15,00
|13:20,00
|13:40,00
|16:10,00
|13:40,00
|50-54 года
|11:00,00
|12:45,00
|13:50,00
|14:30,00
|17:00,00
|18:00,00
|55-59 лет
|12:00,00
|13:00,00
|14:00,00
|15:50,00
|19:00,00
|20:00,00
|Бег на 3 км
|18-24 года
|12:00,00
|13:40,00
|14:30,00
|-
|-
|-
|25-29 лет
|12:50,00
|14:40,00
|15:00,00
|-
|-
|-
|30-34 года
|13:20,00
|14:50,00
|15:10,00
|-
|-
|-
|35-39 лет
|13:50,00
|15:00,00
|15:45,00
|-
|-
|-
Нормативы для взрослых в кроссе
|Дисциплина
|Возраст
|Для мужчин
|Для женщин
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Кросс на 2 км
|40-44 года
|-
|-
|-
|13:30,00
|16:00,00
|17:00,00
|45-49 лет
|-
|-
|-
|14:30,00
|17:00,00
|18:00,00
|50-54 года
|-
|-
|-
|15:30,00
|18:00,00
|19:00,00
|55-59 лет
|-
|-
|-
|16:30,00
|20:00,00
|21:00,00
|Кросс на 3 км
|18-24 года
|-
|-
|-
|17:30,00
|18:30,00
|19:15,00
|25-29 лет
|-
|-
|-
|18:00,00
|20:15,00
|22:00,00
|30-34 года
|-
|-
|-
|18:30,00
|21:00,00
|22:30,00
|35-39 лет
|-
|-
|-
|20:00,00
|21:40,00
|23:30,00
|40-44 года
|16:30,00
|20:30,00
|22:00,00
|-
|-
|-
|45-49 лет
|17:00,00
|21:00,00
|23:00,00
|-
|-
|-
|50-54 года
|18:00,00
|21:30,00
|23:30,00
|-
|-
|-
|55-59 лет
|19:00,00
|22:00,00
|24:00,00
|-
|-
|-
|Кросс на 5 км
|18-24 года
|22:00,00
|25:00,00
|26:00,00
|-
|-
|-
|25-29 лет
|22:30,00
|26:00,00
|26:30,00
|-
|-
|-
|30-34 года
|23:00,00
|26:30,00
|28:00,00
|-
|-
|-
|35-39 лет
|25:00,00
|28:00,00
|29:00,00
|-
|-
|-
Фото: unsplash.com/Braden Collum, Serghei Trofimov, Jacky Watt
Комментарии