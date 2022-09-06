Актуальные нормативы по бегу. Необходимые результаты для разрядов, спортивных званий, значков ГТО

Нормативы по бегу официально появились в Советском Союзе еще в далеком 1935 году, когда была создана Единая всесоюзная спортивная классификация, вобравшая в себя существовавшие на тот момент в некоторых видах спорта нормы, разряды и звания.

Уже тогда звание мастера спорта было решено сделать почетным и пожизненным, а вот разряды необходимо было регулярно подтверждать, при этом сами нормативы периодически пересматривались.

Система сохранилась и после распада СССР. Теперь актуальные нормы и условия их выполнения для получения разрядов и званий утверждаются Министерством спорта Российской Федерации в Единой всероссийской спортивной классификации. Актуальные нормативы были приняты в конце 2021 года.

Нормативы по бегу в легкой атлетике

Беговые дисциплины в легкой атлетике делятся на:

спринтерские дистанции – от 30 до 400 метров, включая бег на 400 метров с барьерами;

средние – от 600 до 3 000 метров, включая бег на 3 000 метров с препятствиями (стипль-чез);

стайерские на стадионе – 5 000 и 10 000 метров (а также прочие длинные стадионные дистанции, по которым в РФ не присуждаются звания и разряды – 20 000 метров, часовой бег);

стайерские на шоссе – 15 км, полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км), 100 км и суточный бег (дистанции 5 и 10 км на шоссе учитываются в мировых рекордах, но в России по ним звания и разряды также не присуждаются);

кроссовый бег (по пересеченной местности) – от 1 до 12 км.

Взрослые и юношеские спортивные разряды в легкой атлетике можно получить с 10 лет, звание КМС (кандидат в мастера спорта) – с 14 лет, МС (мастер спорта) – с 15 лет, а МСМК (мастер спорта международного класса) – с 16 лет.

Нормативные таблицы составлены таким образом, что учитывают два важных фактора:

Каким способом был зафиксирован результат – ручным хронометражем (время фиксирует судья с секундомером) или автохронометражем (время фиксирует автоматическая система). Для ручного хронометража нормативы сложнее. На каком стадионе был показан результат – с 200-метровым (характерно для закрытых помещений) или 400-метровым кругом (характерно для открытых стадионов). Для 400-метрового круга нормативы сложнее.

Нормативы на спринтерских дистанциях у мужчин

Дистанция Хронометраж Круг Спортивные звания Разряды Юношеские разряды МСМК МС КМС 1 2 3 1 2 3 30 м ручной - - - - - - 4,20 4,40 4,70 5,00 50 м ручной - - - - 6,10 6,30 6,60 7,00 7,40 8,00 60 м ручной - - - 6,80 7,10 7,40 7,80 8,20 8,70 9,30 авто - 6,60 6,78 7,04 7,34 7,64 8,04 8,44 8,94 9,54 100 м ручной - - - 10,40 11,20 11,80 12,60 13,50 14,40 15,40 авто - 10,28 10,55 10,94 11,44 12,04 12,84 13,74 14,64 15,64 200 м ручной 400 м - - 22,00 23,00 24,30 26,00 28,00 30,50 34,00 авто 400 м 20,65 21,30 22,24 23,24 24,54 26,24 28,24 30,74 34,24 ручной 200 м - - 22,40 23,40 24,70 26,40 28,40 30,90 34,40 авто 200 м - - 22,64 23,64 24,94 26,64 28,64 31,14 34,64 300 м ручной - - - 34,50 36,20 38,70 41,60 45,20 49,00 53,00 авто - - - 34,74 36,44 38,94 41,84 45,44 49,24 53,24 400 м ручной 400 м - - 49,50 52,00 56,00 1:00,00 1:05,00 1:10,50 1:16,20 авто 400 м 45,80 47,00 49,74 52,24 56,24 1:00,24 1:05,24 1:10,74 1:16,44 ручной 200 м - - 50,30 52,80 56,40 1:00,80 1:05,80 1:11,30 1:17,00 авто 200 м 46,70 47,80 50,54 53,04 56,64 1:01,04 1:06,04 1:11,54 1:17,24

Нормативы на спринтерских дистанциях у женщин

Дистанция Хронометраж Круг Спортивные звания Разряды Юношеские разряды МСМК МС КМС 1 2 3 1 2 3 30 м ручной - - - - - - 4,90 5,10 5,30 5,60 50 м ручной - - - - 6,90 7,30 7,70 8,20 8,60 9,30 60 м ручной - - - 7,60 8,00 8,40 8,90 9,40 9,90 10,50 авто - 7,24 7,48 7,84 8,24 8,64 9,14 9,64 10,14 10,74 100 м ручной - - - 12,40 13,20 14,10 15,10 16,10 17,20 18,40 авто - 11,24 11,76 12,64 13,44 14,34 15,34 16,34 17,44 18,64 200 м ручной 400 м - - 25,50 27,10 29,20 31,50 33,90 36,30 39,70 авто 400 м 22,92 24,00 25,74 27,34 29,44 31,74 34,14 36,54 39,94 ручной 200 м - - 25,90 27,50 29,60 31,90 34,20 36,90 39,90 авто 200 м - - 26,14 27,74 29,84 32,14 34,44 37,14 40,14 300 м ручной - - - 40,50 42,80 45,50 49,50 53,60 58,00 1:03,00 авто - - - 40,74 43,04 45,74 49,74 53,84 58,24 1:03,24 400 м ручной 400 м - - 57,50 1:01,50 1:06,00 1:11,00 1:17,00 1:24,00 1:30,50 авто 400 м 51,24 54,24 57,74 1:01,74 1:06,24 1:11,24 1:17,24 1:24,24 1:30,72 ручной 200 м - - 58,30 1:02,30 1:06,80 1:11,80 1:17,80 1:24,80 1:31,30 авто 200 м 52,24 54,64 58,54 1:02,54 1:07,04 1:12,04 1:18,04 1:25,04 1:31,54

Нормативы на средних дистанциях у мужчин

Дистанция Хронометраж Круг Спортивные звания Разряды Юношеские разряды МСМК МС КМС 1 2 3 1 2 3 600 м ручной 400 м - - 1:22,50 1:27,50 1:33,50 1:40,50 1:47,50 1:54,50 2:05,00 авто 400 м - - 1:22,74 1:27,74 1:33,74 1:40,74 1:47,74 1:54,74 2:05,24 ручной 200 м - - 1:23,70 1:28,70 1:34,70 1:41,70 1:48,70 1:55,70 2:06,20 авто 200 м - - 1:23,94 1:28,94 1:34,94 1:41,94 1:48,94 1:55,94 2:06,44 800 м ручной 400 м - - 1:54,50 2:01,00 2:10,00 2:20,00 2:31,00 2:43,00 2:58,00 авто 400 м 1:46,50 1.48,24 1:54,74 2:01,24 2:10,24 2:20,24 2:31,24 2:43,24 2:58,24 ручной 200 м - - 1:56,10 2:02,60 2:11,60 2:21,60 2:32,60 2:44,60 2:59,60 авто 200 м 1:48,10 1:49,84 1:56,34 2:02,84 2:11,84 2:21,84 2:32,84 2:44,84 2:59,84 1000 м ручной 400 м - - 2:28,00 2:37,00 2:49,00 3:03,00 3:18,00 3:35,00 3:54,00 авто 400 м - 2:22,24 2:28,24 2:37,24 2:49,24 3:03,24 3:18,24 3:35,24 3:54,24 ручной 200 м - - 2:29,80 2:38,80 2:50,80 3:04,80 3:19,80 3:36,80 3:55,80 авто 200 м - - 2:30,04 2:39,04 2:51,04 3:05,04 3:20,04 3:37,04 3:56,04 1500 м ручной 400 м - - 3:54,50 4:07,50 4:25,00 4:45,00 5:10,00 5:30,00 6:10,00 авто 400 м 3:37,84 3:44,24 3:54,74 4:07,74 4:25,24 4:45,24 5:10,24 5:30,24 6:10,24 ручной 200 м - - 3:56,50 4:09,50 4:27,00 4:47,00 5:12,00 5:32,00 6:12,00 авто 200 м 3:39,84 3:46,24 3:56,74 4:09,74 4:27,24 4:47,24 5:12,24 5:32,24 6:12,24 1 миля ручной - - - 4:16,50 4:30,00 4:54,00 5:19,00 - - - авто - - 4:03,74 4:16,74 4:30,24 4:54,24 5:19,24 - - - 3000 м ручной 400 м - - 8:30,00 9:00,00 9:40,00 10:20,00 11:00,00 12:00,00 13:20,00 авто 400 м 7:52,24 8:04,24 8:30,24 9:00,24 9:40,24 10:20,24 11:00,24 12:00,24 13:20,24 ручной 200 м - - 8:32,00 9:02,00 9:42,00 10:22,00 11:02,00 12:02,00 13:22,00 авто 200 м 7:54,24 8:06,24 8:32,24 9:02,24 9:42,24 10:22,24 11:02,24 12:02,24 13:22,24

Нормативы на средних дистанциях у женщин

Дистанция Хронометраж Круг Спортивные звания Разряды Юношеские разряды МСМК МС КМС 1 2 3 1 2 3 600 м ручной 400 м - - 1:36,50 1:43,00 1:50,50 1:59,00 2:09,00 2:20,00 2:32,00 авто 400 м - - 1:36,74 1:43,24 1:50,74 1:59,24 2:09,24 2:20,24 2:32,24 ручной 200 м - - 1:37,70 1:44,20 1:51,70 2:00,20 2:10,20 2:21,20 2:33,20 авто 200 м - - 1:37,94 1:44,44 1:51,94 2:00,44 2:10,44 2:21,44 2:33,44 800 м ручной 400 м - - 2:15,00 2:25,00 2:36,00 2:48,00 3:01,00 3:16,00 3:35,00 авто 400 м 2:00,00 2:05,30 2:15,24 2:25,24 2:36,24 2:48,24 3:01,24 3:16,24 3:35,24 ручной 200 м - - 2:16,60 2:26,60 2:37,60 2:49,60 3:02,60 3:17,60 3:36,60 авто 200 м 2:01,24 2:06,24 2:16,84 2:26,84 2:37,84 2:49,84 3:02,84 3:17,84 3:36,84 1000 м ручной 400 м - - 2:56,00 3:07,00 3:21,00 3:37,00 3:54,00 4:14,00 4:45,00 авто 400 м - 2:45,24 2:56,24 3:07,24 3:21,24 3:37,24 3:54,24 4:14,24 4:45,24 ручной 200 м - - 2:57,80 3:08,80 3:22,80 3:38,80 3:55,80 4:15,80 4:46,80 авто 200 м - - 2:58,04 3:09,04 3:23,04 3:39,04 3:56,04 4:16,04 4:47,04 1500 м ручной 400 м - - 4:36,00 4:57,00 5:19,00 5:45,00 6:16,00 6:50,00 7:30,00 авто 400 м 4:05,74 4:18,24 4:36,24 4:57,24 5:19,24 5:45,24 6:16,24 6:50,24 7:30,24 ручной 200 м - - 4:38,00 4:59,00 5:21,00 5:47.00 6:18,00 6:52,00 7:32,00 авто 200 м 4:08,24 4:19,24 4:38,24 4:59,24 5:21,24 5:47,24 6:18,24 6:52,24 7:32,24 1 миля ручной - - - 4:58,00 5:20,00 5:44,00 6:13,00 - - - авто - - 4:39,24 4:58,24 5:20,24 5:44,24 6:13,24 - - - 3000 м ручной 400 м - - 9:58,00 10:45,00 11:40,00 12:45,00 13:50,00 14:55,00 16:10,00 авто 400 м 8:50,24 9:13,24 9:58,24 10:45,24 11:40,24 12:45,24 13:50,24 14:55,24 16:10,24 ручной 200 м - - 10:00,00 10:47,00 11:42,00 12:47,00 13:52,00 14:57,00 16:12,00 авто 200 м 8:52,24 9:15,24 10:00,24 10:47,24 11:42,24 12:47,24 13:52,24 14:57,24 16:12,24

Нормативы на стайерских дистанциях и в кроссе у мужчин

Дистанция Хронометраж Спортивные звания Разряды Юношеские разряды МСМК МС КМС 1 2 3 1 2 3 5000 м ручной - - 14:40,00 15:40,00 16:45,00 17:55,00 19:10,00 20:50,00 - авто 13:25,24 13:54,24 14:40,24 15:40,24 16:45,24 17:55,24 19:10,24 20:50,24 - 10000 м ручной - - 30:50,00 33:10,00 35:30,00 38:40,00 - - - авто 28:00,24 29:20,24 30:50,24 33:10,24 35:30,24 38:40,24 - - - 15 км любой - - 47:00,00 50:00,00 53:30,00 57:40,00 - - - 21,1 км любой 1.01:30,00 1.05:00,00 1.09:00,00 1.12:30,00 1.17:45,00 1.24:00,00 - - - 42,2 км любой 2.12:00,00 2.16:00,00 2.28:30,00 2.38:00.00 2.50:00,00 3.30:00,00 - - - 100 км любой 6.40:00,00 6.55:00,00 7.15:00,00 7.40:00,00 8.10:00,00 8.45:00,00 - - - 24 часа любой 260 км 245 км 225 км 200 км 170 км 135 км - - - Кросс 1 км любой - - - 2:40,00 2:52,00 3:05,00 3:22,00 3:42,00 4:05,00 Кросс 2 км любой - - - 5:55,00 6:26,00 6:54,00 7:28,00 7:58,00 8:45,00 Кросс 3 км любой - - - 9:10,00 9:50,00 10:25,00 11:10,00 12:10,00 13:30,00 Кросс 5 км любой - - - 15:45,00 16:50,00 18:00,00 19:15,00 21:15,00 - Кросс 6 км любой - - - 19:15,00 20:30,00 19:15,00 21:15,00 - - Кросс 8 км любой - - - 25:55,00 27:55,00 29:55,00 32:00,00 - - Кросс 10 км любой - - - 33:40,00 35:55,00 39:00,00 - - - Кросс 12 км любой - - - 40:10,00 43:20,00 47:30,00 - - -

Нормативы на стайерских дистанциях и в кроссе у женщин

Дистанция Хронометраж Спортивные звания Разряды Юношеские разряды МСМК МС КМС 1 2 3 1 2 3 5000 м ручной - - 17:00,00 18:20,00 19:50,00 21:20,00 23:00,00 24:45,00 - авто 15:13,24 16:05,24 17:00,24 18:20,24 19:50,24 21:20,24 23:00,24 24:45,24 - 10000 м ручной - - 36:10,00 38:40,00 41:50,00 45:30,00 - - - авто 31:50,24 33:48,24 36:10,24 38:40,24 41:50,24 45:30,24 - - - 15 км любой - - 55:00,00 59:00,00 1.04:00,00 1.10:00,00 - - - 21,1 км любой 1.11:00,00 1.15:40,00 1.22:00,00 1.27:30,00 1.34:30,00 1.43:00,00 - - - 42,2 км любой 2.30:00,00 2.40:00,00 3.00:00,00 3.17:00,00 3.35:00,00 3.55:00,00 - - - 100 км любой 7.40:00,00 8.00:00,00 8.25:00,00 8.55:00,00 9.30:00,00 10.10:00,00 - - - 24 часа любой 235 км 215 км 190 км 160 км 125 км 85 км - - - Кросс 1 км любой - - - 3:12,00 3:26,00 3:48,00 4:08,00 4:29,00 4:53,00 Кросс 2 км любой - - - 6:58,00 7:30,00 8:02,00 8:50,00 9:40,00 10:40,00 Кросс 3 км любой - - - 10:55,00 11:52,00 12:56,00 14:00,00 15:05,00 16:20,00 Кросс 4 км любой - - - 14:30,00 15:46,00 17:05,00 18:50,00 20:10,00 - Кросс 5 км любой - - - 18:28,00 20:00,00 21:40,00 23:55,00 25:30,00 - Кросс 6 км любой - - - 22:40,00 24:20,00 26:20,00 - - -

Нормы ГТО

Программа физподготовки «Готов к труду и обороне» (ГТО) существовала в СССР с 1931 по 1991 год. В 2014 году систему возродили в России, поэтому свои нормативы по бегу есть и в комплексе ГТО. Они ранжируются по значкам (золото, серебро, бронза), исходя из уровня физической подготовки.

Нормативы для школьников

Дисциплина Возраст Для мальчиков Для девочек Золото Серебро Бронза Золото Серебро Бронза Бег на 30 м 6-8 лет 6,00 6,70 6,90 6,20 6,80 7,10 9-10 лет 5,40 6,00 6,20 5,60 6,20 6,40 11-12 лет 5,10 5,50 5,70 5,30 5,80 6,00 13-15 лет 4,70 5,10 5,30 5,00 5,40 5,60 16-17 лет 4,40 4,70 4,90 5,00 5,50 5,70 Бег на 60 м 9-10 лет 10,40 11,50 11,90 10,80 12,00 12,40 11-12 лет 9,50 10,40 10,90 10,10 10,90 11,30 13-15 лет 8,20 9,20 9,60 9,60 10,40 10,60 16-17 лет 8,00 8,50 8,80 9,30 10,10 10,50 Бег на 100 м 16-17 лет 13,40 14,30 14,60 16,00 17,20 17,60 Бег на 1 км 9-10 лет 4:50,00 5:50,00 6:10,00 5:10,00 6:20,00 6:30,00 Бег на 1,5 км 11-12 лет 6:50,00 8:05,00 8:20,00 7:14,00 8:29,00 8:55,00 Бег на 2 км 11-12 лет 9:20,00 10:20,00 11:10,00 10:40,00 12:10,00 13:00,00 13-15 лет 8:10,00 9:40,00 10:00,00 10:00,00 11:40,00 12:10,00 16-17 лет - - - 9:50,00 11:20,00 12:00,00 Бег на 3 км 13-15 лет 13:00,00 14:50,00 15:20,00 - - - 16-17 лет 12:40,00 14:30,00 15:00,00 - - - Кросс на 2 км 9-10 лет 13:00,00 16:00,00 18:00,00 15:00,00 17:30,00 19:00,00 Кросс на 3 км 11-12 лет 16:00,00 17:30,00 18:30,00 17:40,00 20:00,00 21:00,00 13-15 лет 14:30,00 16:00,00 16:30,00 17:00,00 18:30,00 19:30,00 16-17 лет - - - 16:30,00 18:00,00 19:00,00 Кросс на 5 км 16-17 лет 23:30,00 25:30,00 26:30,00 - - -

Нормативы для взрослых на спринтерских дистанциях

Дисциплина Возраст Для мужчин Для женщин Золото Серебро Бронза Золото Серебро Бронза Бег на 30 м 18-24 года 4,30 4,60 4,80 5,10 5,70 5,90 25-29 лет 4,60 5,00 5,40 5,40 6,10 6,40 30-34 года 4,90 5,70 6,30 5,70 6,80 7,30 35-39 лет 5,20 6,30 7,10 5,90 7,20 7,90 40-44 года 5,60 7,30 7,90 6,20 7,90 8,50 45-49 лет 6,00 7,60 8,10 6,50 8,20 8,70 Бег на 60 м 18-24 года 7,90 8,60 9,00 9,60 10,50 10,90 25-29 лет 8,20 9,10 9,50 9,90 10,70 11,20 30-34 года 8,90 11,10 12,10 10,70 12,30 12,90 35-39 лет 9,20 11,50 12,50 10,90 12,60 13,20 40-44 года 9,60 12,00 12,80 11,50 13,20 13,80 45-49 лет 11,10 13,50 14,40 11,60 14,00 14,90 Бег на 100 м 18-24 года 13,10 14,10 14,40 16,40 17,40 17,80 25-29 лет 13,80 14,80 15,10 17,00 18,20 18,80

Нормативы для взрослых на средних дистанциях

Дисциплина Возраст Для мужчин Для женщин Золото Серебро Бронза Золото Серебро Бронза Бег на 2 км 18-24 года - - - 10:50,00 12:30,00 13:10,00 25-29 лет - - - 11:35,00 13:10,00 14:00,00 30-34 года - - - 12:00,00 13:50,00 14:30,00 35-39 лет - - - 12:30,00 12:30,00 12:30,00 40-44 года 10:00,00 12:00,00 13:00,00 13:00,00 15:10,00 16:10,00 45-49 лет 10:30,00 12:15,00 13:20,00 13:40,00 16:10,00 13:40,00 50-54 года 11:00,00 12:45,00 13:50,00 14:30,00 17:00,00 18:00,00 55-59 лет 12:00,00 13:00,00 14:00,00 15:50,00 19:00,00 20:00,00 Бег на 3 км 18-24 года 12:00,00 13:40,00 14:30,00 - - - 25-29 лет 12:50,00 14:40,00 15:00,00 - - - 30-34 года 13:20,00 14:50,00 15:10,00 - - - 35-39 лет 13:50,00 15:00,00 15:45,00 - - -

Нормативы для взрослых в кроссе

Дисциплина Возраст Для мужчин Для женщин Золото Серебро Бронза Золото Серебро Бронза Кросс на 2 км 40-44 года - - - 13:30,00 16:00,00 17:00,00 45-49 лет - - - 14:30,00 17:00,00 18:00,00 50-54 года - - - 15:30,00 18:00,00 19:00,00 55-59 лет - - - 16:30,00 20:00,00 21:00,00 Кросс на 3 км 18-24 года - - - 17:30,00 18:30,00 19:15,00 25-29 лет - - - 18:00,00 20:15,00 22:00,00 30-34 года - - - 18:30,00 21:00,00 22:30,00 35-39 лет - - - 20:00,00 21:40,00 23:30,00 40-44 года 16:30,00 20:30,00 22:00,00 - - - 45-49 лет 17:00,00 21:00,00 23:00,00 - - - 50-54 года 18:00,00 21:30,00 23:30,00 - - - 55-59 лет 19:00,00 22:00,00 24:00,00 - - - Кросс на 5 км 18-24 года 22:00,00 25:00,00 26:00,00 - - - 25-29 лет 22:30,00 26:00,00 26:30,00 - - - 30-34 года 23:00,00 26:30,00 28:00,00 - - - 35-39 лет 25:00,00 28:00,00 29:00,00 - - -

Фото: unsplash.com/Braden Collum, Serghei Trofimov, Jacky Watt