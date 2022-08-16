Триатлон зародился во Франции, набрал популярность в США, а самые жесткие соревнования проводятся в Норвегии

Триатлон – относительно молодой вид спорта, который зародился в 20-х годах прошлого столетия, набрал популярность в 80-х, а на Олимпиаде дебютировал только в 2000-м.

Триатлон представляет собой последовательное прохождение трех дисциплин – плавания, заезда на велосипеде и бега. Между этапами устроены транзитные зоны, где атлет может переодеться и переобуться в велотуфли или кроссовки.

История триатлона

Считается, что триатлон зародился во французском Мёлане, где в 1920-х годах проводились соревнования Les Trois Sports (с франц. – три вида спорта). Дистанция включала в себя забег на 3 км, велогонку на 12 км и заплыв через Марну (река на севере Франции, приток Сены).

Позднее подобные соревнования стали проводить в других городах Франции – Course des Trois Sports (с франц. – гонка на три вида спорта) в Марселе и La Course des Débrouillards (с франц. – гонка для находчивых) в Пуасси. Несмотря на локальные успехи, триатлон не сформировался как вид спорта и не получил официального признания. После 30-х годов соревнования по триатлону в Европе не проводились, зато через несколько лет они возродились уже на другом континенте.

В конце 60-х Америку охватил беговой бум: резко выросла популярность бега трусцой, любители стали массово участвовать в шоссейных пробегах и крупных марафонах. В это время в Калифорнии в местном клубе San Diego Track Club стали комбинировать циклические виды спорта, чтобы разнообразить тренировочный процесс и добавить в календарь клуба больше стартов.

Так появился триатлон с уже привычным набором дисциплин – плавание, велосипед и бег. Название было выбрано по тому же принципу, который используется в других мультиспортивных состязаниях (пентатлон, декатлон) – treis (с греч. – три) и athlos (с греч. – соревнование).

25 сентября 1974 года в заливе Мишен состоялись первые официальные соревнования по триатлону. Гонка включала в себя бег на 10 км, велогонку на 8 км и заплыв на 500 метров. В ней приняли участие 46 спортсменов, в основном из местных беговых клубов.

Двое участников тех первых соревнований, Джуди и Джон Коллинз, через четыре года организовали на Гавайях старт Hawaii Ironman, который впоследствии обрел культовый статус и стал чемпионатом мира среди триатлетов на полной (железной) дистанции (3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом).

В 1982 году была основана Ассоциация триатлона США (USTA) с целью дальнейшей популяризации и стандартизации нового вида спорта. Благодаря USTA только в США количество триатлонных стартов перевалило за 1 500 в год.

В 1989 году был учрежден Международный союз триатлона (International Triathlon Union), по правилам которого стали проводить официальный чемпионат мира. На нем был отработан формат олимпийской дистанции (1,5 км плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бегом), которая дебютировала на Играх в Сиднее в 2000-м году.

Какие дистанции бывают в триатлоне

В триатлоне существует несколько стандартных дистанций и множество производных, которые позволяют укорачивать отдельные этапы и проводить соревнования для новичков и детей.

Самая длинная из стандартных дистанций – полная, она же «железная» (именно эта дистанция проводится на чемпионате мира по триатлону Ironman в Коне). В странах с неметрической системой также используется наименование «140,6» – по сумме пройденных за гонку миль, а в России – «226» (суммарная дистанция в километрах). Полная дистанция включает в себя плавание на 3,8 км (2,4 мили), езду на велосипеде на 180 км (112 миль) и бег на марафонскую дистанцию 42,2 км (26 миль).

Половина от полной дистанции – «половинка», она же «полужелезная», half ironman или 70,3. В России также используется наименование «113». На этой дистанции все этапы пропорционально укорочены в два раза – 1,9 км плавания, 90 км на велосипеде и 21,1 км бегом.

Полная дистанция и «половинка» по правилам Международного союза триатлона считаются длинными дистанциями.

Олимпийские игры проводятся на олимпийской дистанции триатлона, которую еще называют стандартной, международной или короткой (согласно Международному союзу триатлона). По правилам Ассоциации триатлона США олимпийская считается средней дистанцией.

Она включает плавание на 1,5 км, езду на велосипеде на 40 км и бег на 10 км.

Половина от олимпийской дистанции – «спринт». Как и в случае с полужелезным триатлоном здесь все этапы пропорционально укорочены относительно «олимпийки» – 750 м плавания, 20 км на велосипеде и 5 км бегом.

Еще более короткая дистанция называется «суперспринт». Она включает 300 м плавания, 8 км на велосипеде и 2 км бега. Суперспринт с 2021 года используется на Олимпиаде в смешанной эстафете, где от каждой страны выступают четыре атлета (два мужчины и две женщин), каждый из которых преодолевает последовательно дистанцию суперспринта.

Виды триатлона

Летний триатлон

Классический триатлон традиционно проводится в теплое время года, так как подразумевает плавание в открытой воде. Старт дается с берега или понтона (характерно для коротких и средних дистанций, включая Олимпийские игры), на полной дистанции – прямо из воды.

На Олимпиаде все участники стартуют общим потоком. На чемпионатах мира Ironman, где учитываются возрастные категории (отдельные зачеты ведутся для профессионалов и спортсменов из возрастных диапазонов, например 35-39 лет), старт производится волнами (группами) через промежутки времени. На массовых мероприятиях также может быть старт волнами, однако волны чаще формируются по ожидаемому финишному времени на плавании.

После плавания атлеты пересаживаются на велосипеды и едут по трассе, проложенной по шоссе или дорогам общего пользования. Трасса может быть круговой (с возвращением в ту же транзитную зону) или незамкнутой (из точки в точку, когда транзитная зона для перехода на бег Т2 расположена в локации, отличной от расположения Т1 «плавание-велосипед»).

На олимпийской дистанции и дистанции спринт спортсмены на велоэтапе могут ехать вместе, образуя пелотон. Велосипедисты в группе используют эффект драфтинга, когда впереди едущий принимает на себя сопротивление воздуха, что позволяет остальным экономить силы. На полной дистанции и «половинке» драфтинг запрещен.

Последний этап – беговой, трассу для него обычно прокладывают по шоссе или городским улицам.

У летнего триатлона есть разновидность – кросс-триатлон. В нем велосипедный и беговой этапы проводятся на пересеченной местности. Соответственно, вместо шоссейных велосипедов используются маунтинбайки, а бег превращается в трейлраннинг – бег по грунту, камням, с природными преградами, подъемами и спусками.

Зимний триатлон

Зимняя версия триатлона не имеет таких жестких правил и может включать разные сочетания видов спорта в зависимости от погодных условий или состояния трассы. Обычно три этапа собирают из бега по снегу или ходьбы на снегоступах, езды на горном велосипеде (по снегу) или катания на коньках (по льду), а также лыжных гонок.

Утвержденный Международным союзом триатлона формат зимней дисциплины включает бег, езду на горном велосипеде по снегу и лыжные гонки.

Индор-триатлон

Для тех, кто хочет поддерживать форму и соревноваться даже зимой, был придуман триатлон в помещениях (indoor триатлон), который чаще всего проводят в фитнес-центрах с бассейном.

В «индоре» плавательный этап проводится по дорожкам бассейна, затем спортсмены садятся на велотренажеры и крутят педали. Пройденная дистанция на велоэтапе высчитывается программно, исходя из сопротивления, выставленного на тренажере, и скорости педалирования.

Заключительный этап атлеты преодолевают на беговой дорожке, где дистанция также высчитывается компьютером, исходя из скорости вращения полотна, которую спортсмен может регулировать кнопками управления.

Экипировка для триатлона

Хотя триатлон и сочетает в себе три привычных вида спорта, экипировка (особенно у профессиональных атлетов) может сильно отличаться от той, которая используется в плавании, велоспорте и беге.

В триатлоне и плавании в открытой воде используют так называемые «мокрые» гидрокостюмы, то есть те, в которые вода может попадать внутрь в процессе преодоления дистанции (в отличие от «сухих» для серфинга и других водных видов спорта).

На велоэтапе спортсмены обычно используют стандартные шоссейные велосипеды, а на длинных дистанциях, где драфтинг запрещен, – велосипеды для раздельного старта или специальные модели для триатлона. Триатлонные велосипеды имеют немного другую геометрию, которая позволяет ехать долго в одном положении и не испытывать существенного дискомфорта.

Также триатлонные и велосипеды для раздельного старта снабжаются лежаками – поперечными прикладами на руле, на которые можно положить предплечья рук и не перегружать запястья и руки во время езды по прямой.

В беге могут использоваться как обычные беговые кроссовки, так и специальные триатлонные модели. У кроссовок для триатлона обычно предусмотрены бесшовный внутренник, который позволяет носить обувь без носков, и специальные петли для быстрого надевания.

Как подготовиться к триатлону

Триатлон на соревнованиях обычно имеет временные лимиты на прохождение дистанции, причем эти лимиты распространяются и на отдельные этапы. Поэтому у атлета не получится «как-нибудь» проплыть, проехать или пробежать, если у него недостаточно подготовки или он выбрал слишком большую дистанцию.

Как новичку подготовиться к триатлону, расскажет тренер I Love Supersport Дмитрий Баруздин:

«Новичку, который никогда раньше не занимался триатлоном, стоит учесть несколько основных моментов и ответить на следующие вопросы:

Готов ли он тратить не менее четырех часов на тренировки в неделю (если говорить о подготовке к самым маленьким дистанциям)? Готов ли поддерживать мотивацию к тренировкам, особенно в осенне-зимний период, когда световой день короткий, а тренировки весьма изнуряющие, к тому же до стартов еще далеко? Обладает ли достаточным бюджетом, чтобы приобрести необходимую экипировку? Способен ли он трезво оценивать свои возможности и воздержаться от железной дистанции в первый же год тренировок? Понимает ли, что не следует выступать «с дивана» или готовиться в сжатые сроки?

Самый простой вариант тренировочного плана включает:

плавание – не больше двух раз в неделю;

ОФП – 0–2 раза (в зависимости от периода подготовки);

остальные часы делятся между бегом и велосипедом (велоподготовка обычно преобладает по часам);

брик-тренировку – когда совмещается велотренировка и бег (отрабатывается переход с одного вида на другой).

Брик-тренировка носит специфичный характер и обычно используется за пару месяцев до соревнований. Может иметь разную длину, в зависимости от предстоящего старта и целей тренировки. Недельные часы она обычно не увеличивает или увеличивает незначительно, так как заменяет собой либо длительную, либо одну из развивающих тренировок.

Если нет времени самому разбираться и вникать в тонкости тренировочного процесса, лучше обратиться к тренеру. Помимо тренировочного плана он подскажет, как разложиться по дистанции, какую экипировку выбрать, проконсультирует по питанию на старте, всяким тонкостям, связанным с преодолением транзитных зон и т.д. Даже опытным спортсменам нужен тренер для «взгляда со стороны», чтобы не давать спортсмену себя жалеть и, наоборот, не позволять перерабатывать на тренировках.

Обычно в своей практике я стараюсь воздерживаться от двух полноценных тренировок в день, так как с обычным рабочим графиком спортсмен может не успеть восстановиться. Если использовать график с двумя тренировками, то в случае, если одна из тренировок носит развивающий характер, вторая в тот же день должна быть поддерживающей или восстановительной. ОФП я рекомендую выполнять сразу после поддерживающей или восстановительной тренировки.

Обычный недельный график базового периода выглядит примерно так:

понедельник – выходной;

вторник – легкое плавание + развивающий бег;

среда – поддерживающая на велосипеде + ОФП;

четверг – восстановительный бег + развивающее плавание;

пятница – развивающая на велосипеде;

суббота – длительный бег;

воскресенье – длительная на велосипеде.

Если есть необходимость подключения двух тренировок в день, считаю, что совмещение дополнительной беговой тренировки или на велосипеде с плаванием будет самым уместным, так как в плавании нет ударной нагрузки, мало задействованы ноги и нет длинных периодов напряжения».

Известные старты по триатлону

Ironman World Championship – ежегодный чемпионат мира на Гавайях, где разыгрывается титул лучшего из лучших на железной дистанции. Финальному старту предшествует ряд отборочных соревнований, которые проводятся организацией Ironman по всему миру.

Challenge Family – главный конкурент Ironman, охватывающий на данный момент более 20 стартов на пяти континентах. Проводится на полной дистанции и половинке. Спортивные уик-энды помимо главных триатлонных стартов также включают соревнования для детей, байкрану (два этапа – велосипед и бег) и аквабайку (плавание и велосипед).

Challenge Roth – изначально этап серии Ironman, который позднее влился в Challenge Family. Трасса Challenge Roth пользуется популярностью у профессиональных атлетов: на ней были установлены действующие мировые рекорды на полной дистанции (в рамках официальных соревнований, проводимых по всем правилам триатлона). В 2016 году немец Ян Фродено преодолел дистанцию за 7:35:39, а в 2011 году британка Крисси Веллингтон показала 8:18:13.

IRONSTAR – серия стартов, которую проводит одноименная компания на территории России. Этапы IRONSTAR охватывают юг страны (Сочи, Анапа, Геленджик), Москву, Калининград, Самару, Казань. Помимо триатлонных дистанций также проводятся соревнования для детей и беговые старты.

XTRI World Tour – серия экстремальных триатлонов по всему миру. Она объединяет соревнования, проводимые в тяжелых условиях, с большими перепадами высот на велосипедном и беговом этапе, нередко трейлраннингом в качестве завершающей дисциплины.

Norseman Extreme Triathlon – одна из самых известных гонок серии XTRI World Tour, которая проводится ежегодно в Норвегии. Это триатлон на полной дистанции, который включает заплыв по холодным водам фьордов в Эйдфьорде, горный велоэтап с протяженным 40-километровым подъемом до высоты 1 200 метров над уровнем моря и марафонский бег, в котором первые 25 км идут по равнине, а затем участники совершают забег на вершину горы Гаустатоппен, достигая высоты 1 883 метра.

Из-за сложности дистанции и непредсказуемых погодных условий каждый спортсмен должен иметь свою личную группу сопровождения, которая ведет его по дистанции на каждом этапе и помогает в транзитных зонах.

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Фото: unsplash.com/tonyphamvn, beaurunsten; souloftriathlete.com, raceconnections.com, challenge-family.com