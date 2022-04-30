Цинк играет важную роль в работе иммунной и репродуктивной систем организма. Дневные нормы потребления цинка и содержани

В теле взрослого человека содержится всего 2–3 грамма цинка, при этом нельзя недооценивать роль этого минерала для нормальной работы организма. Цинк необходим для правильной работы иммунной системы и заживления ран, участвует в процессах деления и роста клеток, усиливает действие инсулина, необходим для нормального обоняния и вкуса.
В период беременности, младенчества и детства цинк необходим для роста и нормального развития ребенка.
Что такое цинк
Цинк – жизненно необходимый для человека микроэлемент, который участвует в работе более 300 ферментов (соединения, ускоряющие процессы в организме) и 1000 транскрипционных факторов (белки, участвующие в синтезе РНК).
Важность цинка для человеческого организма была доказана в 1961 году, когда в ряде клинических случаев было обнаружено, что дефицит цинка в рационе приводит к анемии (снижение гемоглобина и эритроцитов в крови), гипогонадизму (снижение уровня половых гормонов) и карликовости. Последующая корректировка диеты с добавлением цинка и дополнительные исследования подтвердили прямую связь дефицита цинка в организме и проблем со здоровьем.
Цинк естественным образом присутствует в некоторых пищевых продуктах, но доступен и в виде пищевых добавок.
Роль цинка в работе иммунной системы
Цинк необходим для нормальной работы иммунной системы. Люди с дефицитом цинка более восприимчивы к микроорганизмам – вирусам, бактериям, грибкам.
Цинк влияет на множество аспектов иммунной системы:
- образование и функционирование липидного барьера на поверхности кожи, защищающего ее от бактерий, вирусов, грибков;
- развитие и работа клеток неспецифического (врожденного) иммунитета – нейтрофилов и естественных киллеров (NK-клеток);
- активация Т-лимфоцитов (клетки приобретенного иммунитета);
- функционирование макрофагов – клеток в организме, которые захватывают и переваривают чужеродные для организма частицы, погибшие клетки, бактерии и вирусы;
- цинк действует как антиоксидант.
Роль цинка в организме женщины
Достаточное потребление цинка необходимо для созревания яйцеклеток, правильного формирования и роста плода во время беременности и нормального развития ребенка в период грудного вскармливания.
Роль цинка в организме мужчины
Цинк необходим для синтеза тестостерона, нормальной работы предстательной железы, продукции спермы – крайне важен для мужской фертильности. Концентрацию цинка в крови можно рассматривать как один из маркеров в профилактике, диагностике и лечении мужского бесплодия.
Он также действует как антибактериальное вещество в мочевыделительной системе.
Усвояемость организмом
После попадания в организм цинк всасывается в тонком кишечнике. Лучше всего усваиваются водные растворы натощак: для них абсорбция (эффективность, с которой ткани усваивают элементы) составляет 60–70%. Для твердой пищи этот показатель ниже (в среднем около 33%), хотя может варьироваться в зависимости от диеты и содержания цинка в еде.
Также на усвояемость цинка влияет текущий уровень микроэлемента в организме. Люди с ярко выраженным дефицитом усваивают цинк с более высокой эффективностью, чем те, у кого показатели крови находятся в норме.
Норма цинка в организме
Средняя концентрация цинка в сыворотке крови составляет 700–1500 микрограмм на литр. На разброс показателей влияет пол, возраст и время забора образца, что необходимо учитывать, если вы сдаете кровь с целью выявления возможного дефицита.
Поддержание необходимого уровня цинка в организме важно для выживания, поэтому помимо получения и усвоения из пищи существует также внутренняя экскреция цинка в кишечнике, которая позволяет вывести излишки вместе с каловыми массами. Процессы всасывания из пищи и внутренней экскреции взаимосвязаны и регулируются организмом в зависимости от уровня потребления цинка с едой и добавками.
Дневные нормы потребления
Рекомендуемые нормы потребления для здоровых людей составляют:
- младенцы 0–6 месяцев – 2 мг/день;
- младенцы 7–12 месяцев и дети до 3 лет – 3 мг/день;
- дети 4–8 лет – 5 мг/день;
- дети 9–13 лет – 8 мг/день;
- юноши 14–18 лет и взрослые мужчины – 11 мг/день;
- девушки 14–18 лет – 9 мг/день;
- взрослые женщины – 8 мг/день;
- беременные женщины – 11 мг/день;
- кормящие женщины – 12 мг/день.
Для беременных и кормящих женщин необходимо увеличивать потребление цинка, так как его часть уходит из организма матери на рост плода и в грудное молоко. Однако, в связи с потенциальной опасностью различных веществ и дефицитов для плода и новорожденного, в этих случаях обязательна консультация специалиста.
Дефицит цинка в организме
Симптомы дефицита:
- нарушение физического роста и развития в эмбриональном периоде, у младенцев и во время полового созревания, когда потребность в цинке высока;
- инфекции – пневмония, малярия, бактериальная или вирусная диарея (предположительно из-за нарушений в работе иммунной системы и слизистой кишечника);
- преждевременное проявление признаков старения – нарушения в работе иммунной системы, замедленное заживление ран;
- нарушение когнитивных функций, поведенческие проблемы, нарушение памяти, неспособность к обучению;
- проблемы с кожей, выпадение волос;
- проблемы со зрением;
- импотенция;
- потеря веса;
- нарушения восприятия вкуса.
Многие из симптомов неспецифичны и могут быть связаны с другими заболеваниями, поэтому необходимо провести медицинское обследование, включая анализ крови, чтобы подтвердить дефицит цинка.
Причинами дефицита могут быть:
- рацион с низким содержанием цинка;
- энтеропатический акродерматит – наследственное нарушение метаболизма, которое приводит к дефициту цинка в организме;
- синдром мальабсорбции – хроническое заболевание, из-за которого плохо переваривается пища и нарушается всасывание необходимых элементов в кишечнике;
- инфекционные заболевания.
К группе риска относятся:
- люди с желудочно-кишечными заболеваниями, которые могут снижать абсорбцию и увеличивать потери цинка из желудочно-кишечного тракта;
- люди с хроническим заболеванием печени, почек;
- диабетики;
- вегетарианцы: они не едят мясо, богатое биодоступным цинком, а потребляют большое количество бобовых и цельнозерновых продуктов, содержащих фитиновую кислоту, которая связывает цинк и препятствует его нормальному усвоению;
- беременные и кормящие женщины из-за высокой потребности плода и ребенка в цинке;
- алкоголики, так как употребление спиртосодержащей продукции снижает всасывание цинка в кишечнике и увеличивает выведение цинка с мочой.
Для устранения дефицита необходимо сначала выяснить причину нарушения, а затем увеличить потребление цинка с пищей или с помощью добавок по предписанию врача.
Избыток цинка в организме
Избыток цинка – это заболевание, связанное с передозировкой или отравлением цинком. В ходе исследований было выявлено, что первые симптомы отравления проявляются при приеме более 100 мг цинка в день. Избыток цинка возникает в подавляющем числе случаев из-за приема большого количества добавок, а не пищи с высоким содержанием этого элемента.
Симптомы избытка цинка в организме:
- тошнота, рвота;
- плохой аппетит;
- боль в животе;
- спазмы;
- головные боли;
- диарея.
После выяснения причин и симптомов отравления пациенту назначаются противорвотные средства и обильное питье, а также специальные лекарственные препараты.
Накапливается ли цинк в организме
Систематический прием добавок цинка до допустимого верхнего уровня (который указан в инструкции к добавке) обычно считается безопасным. Превышать дозу при условии полноценного рациона питания может быть особенно опасно для беременных и кормящих женщин.
Длительный избыточный прием добавок с цинком может подавлять иммунитет, снижать уровень «хорошего холестерина» (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП), вызывать гипохромную анемию (снижение уровня гемоглобина в крови) и дефицит меди. Также чрезмерное потребление цинка (более 100 мг в день) повышает риск рака предстательной железы.
В каких продуктах содержится цинк
|Продукт
|Содержание, мг на 100 г продукта*
|Устрицы
|87
|Жаркое из ягнятины
|10
|Жаркое из говядины
|8
|Семена тыквы
|7,8
|Мясо краба
|7,7
|Говяжья котлета
|6,3
|Жареные кешью
|5,7
|Сыр швейцарский
|4,2
|Лобстер
|4
|Свиная отбивная
|3,4
|Шпинат
|15
|Жареный миндаль
|3,2
|Сыр чеддер или моцарелла
|3,2
|Курица
|2,8
|Овсянка
|2,4
|Мюсли
|1,8
|Нут
|1
|Камбала
|0,4
* По данным Министерства сельского хозяйства США
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Фото: pexels.com/João Jesus, Elle Hughes; unsplash.com/Helena Lopes, Jonas Kakaroto; en.wikipedia.org
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