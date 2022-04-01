Бросаем курить раз и навсегда

Курить вредно – эту прописную истину знает каждый человек с раннего детства. Тем не менее, из любопытства, желая не отставать от сверстников, пытаясь расслабиться и по другим причинам многие начинают курить. А потом, осознав вред здоровью, по настоянию врачей или уступая просьбам родственников, пытаются бросить. Не у всех получается, и дело не только в силе воли: у курильщика формируется не только психологическая, но и физическая зависимость от сигарет. Понимание этого – ключ к успеху в деле отказа от пагубной привычки.

О том, что происходит с организмом после отказа от курения, какой дискомфорт может ожидать и как его преодолеть, чтобы избежать срывов, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Как отказ от сигарет положительно влияет на организм

С каждой выкуренной сигаретой в организм курильщика поступают опасные для здоровья вещества: никотин, токсичные смолы, сажа. Они негативно влияют на состояние не только дыхательной системы, но и всего организма в целом. Что случится, если прекратить курить:

уже через 9 месяцев увеличится на 10% емкость легких, к снижению которой привело курение;

восстановится газообмен в легких, то есть кровь будет лучше насыщаться кислородом;

нормализуется циркуляция крови – не только в легких, но и во всем организме;

восстановится местный иммунитет в области глотки, который при курении снижается из-за разрушительного действия табачного дыма на глоточные миндалины;

часть накопившихся в результате курения вредных веществ постепенно будут выведены из легких, а никотин – из тканей организма;

улучшится внешний вид – уйдет землистый оттенок кожи, она подтянется и станет менее сухой;

существенно снизится риск рака, причем не только ротовой полости, горла и дыхательной системы, но и других органов;

снизится риск заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, при наличии таких заболеваний (например, хронического бронхита) может даже наступить улучшение.

Какие сложности могут возникать при отказе от курения

У курильщика формируется не только психологическая, но и физическая зависимость от табака. Поэтому при отказе от сигарет возникает абстинентный синдром – так называемый синдром отмены, при котором отказавшийся от курения человек чувствует сильный дискомфорт, обусловленный привыканием организма к никотину. Конечно, абстинентный синдром не такой сильный, как при отказе от наркотиков, но все равно приносит немало неприятных ощущений. К такому дискомфорту нужно быть готовым. Главное – помнить, что он не будет продолжаться вечно, его проявления будут постепенно слабеть и спустя некоторое время, от нескольких недель до нескольких месяцев, полностью исчезнут.

К наиболее частым проявлениям абстиненции после отказа от курения относятся:

нарушения в эмоциональной сфере: вспышки раздражительности, агрессия, плаксивость, депрессия, апатия;

нарушения сна: бессонница, трудности с поддержанием режима сна, прерывистый сон, ночные кошмары;

общая слабость, головокружение, снижение работоспособности;

дискомфорт и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): неприятный привкус во рту, тошнота, боли в животе, нарушения стула;

увеличение массы тела.

Все эти проблемы – временные, и после отказа от курения они абсолютно естественны. Некоторые проявления абстинентного синдрома можно облегчить, о чем мы расскажем в нашей статье.

Резко или постепенно: как лучше отказаться от сигарет

Один из самых частых вопросов, который беспокоит решившего бросить курить человека: как лучше это сделать? Сразу же полностью отказаться от курения или постепенно снижать количество выкуриваемых сигарет? И не опасно ли резко бросать курить?

Сразу отвечу: нет, не опасно. Никотин даже при длительном стаже курения не становится жизненно важным веществом, без которого невозможно функционирование организма и могут возникнуть опасные для жизни состояния. Но нужно помнить, что при резком отказе от сигарет явления абстиненции будут гораздо более выраженными, а значит, будет выше и вероятность срыва. Поэтому курильщику с большим «стажем», особенно пожилому, врач может рекомендовать постепенное снижение количество выкуриваемых сигарет с последующим полным от них отказом.

С другой стороны, нужно понимать, что постепенный отказ от сигарет – это все равно продолжение курения, пусть и с несколько меньшим вредом для организма. И до тех пор, пока курение полностью не прекратится, о процессах восстановления говорить не приходится. Кроме того, у многих курильщиков постепенное бросание курить затягивается на годы. Человек сам себя утешает иллюзией того, что он уже сделал много: перешел на более легкие сигареты, выкуривает не пачку в день, а только половину, значит, можно жить и так, не торопясь прощаться с курением окончательно. Конечно, это опасная стратегия, из-за которой организм продолжает страдать.

Что происходит с организмом после отказа от сигарет

Ощущения, возникающие после отказа от курения, их интенсивность и продолжительность, очень индивидуальны. Обычно, чем больше «стаж» курения, тем сильнее дискомфорт, но на практике эта закономерность работает не всегда. Видимо, большое значение имеют также личная мотивированность и индивидуальные особенности организма.

В любом случае, можно с уверенностью сказать что первые недели после полного отказа от сигарет – самые сложные. Именно на этот период приходится активная перестройка организма, «отключенного» от регулярного поступления в него никотина, и именно в это время ощущается максимальная психологическая зависимость. С течением времени физический и психологический дискомфорт постепенно ослабевают, пока не исчезнут полностью.

Сколько времени уйдет на то, чтобы организм полностью отвык от курения – тоже вопрос индивидуальный. Кому-то хватает месяца на то, чтобы полностью перестроиться и забыть о курении, кто-то и спустя годы с тоской смотрит вслед уходящим на перекур коллегам. С точки зрения физиологии организму курильщика со «стажем» нужно больше времени на перестройку, но и тут значительную роль играет правильный психологический настрой и понимание того, насколько важно для здоровья распрощаться с пагубной привычкой.

Способствует повышению мотивации улучшение внешнего вида: после отказа от курения улучшается микроциркуляция крови в коже, благодаря чему она приобретает более здоровый, свежий вид, исчезает характерная землистость, появляется здоровый привлекательный румянец. Со временем улучшается состояние волос и ногтей, исчезает необходимость частого отбеливания зубов, которое приходилось применять для устранения прокрашивания эмали от содержащихся в табачном дыму веществ. Благотворные результаты отказа от курения буквально налицо – что может лучше этого укрепить в решении бросить курить?

Отказ от сигарет: ощущения день за днем

Понимание, к чему нужно быть готовым, очень помогает справиться с дискомфортом при отказе от курения. Ниже приведены основные ощущения, которые испытывает бросивший курить человек день за днем – опираясь на это можно морально, а в некоторых случаях и физически подготовиться и по возможности уменьшить дискомфорт. Не забывайте, что ощущения у разных людей могут отличаться, а таймлайн является приблизительным: сроки восстановления сильно зависят от стажа курения и особенностей организма.

День первый

Физическое состояние: постепенно снижается уровень углекислоты в крови, и, соответственно, растет уровень кислорода, благодаря чему становится легче дышать. Появляются первые признаки никотиновой «ломки»: может беспокоить небольшая слабость, тревожность, снизиться аппетит, нарушиться сон.

Психоэмоциональное состояние: первый день обычно на фоне приятной эйфории от решения бросить курить . Небольшая, но такая важная победа над собой вызывает повышение в крови уровня «гормона счастья» серотонина. Тяга к курению незначительная и легко блокируется волевым усилием, нет никаких сомнений в том, что все получится.

День второй

Физическое состояние: признаки никотиновой абстиненции становятся выраженными. Начинается регенерация слизистой оболочки бронхов, которая может сопровождаться нарушением выработки мокроты и проявляться умеренной одышкой, кашлем. Начинается регенерация и слизистых ЖКТ, из-за чего могут беспокоить неинтенсивные боли в животе, снижение аппетита. Возможно учащение мочеиспусканий.

Психоэмоциональное состояние: сохраняется чувство эйфории, эмоциональный подъем, есть уверенность в своем успехе. При этом может беспокоить легкая раздражительность, тревожность, но такие явления легко блокируются волевым усилием. Нарастает нарушение сна: ночью может быть сложно заснуть, из-за чего беспокоит сонливость днем.

День третий

Физическое состояние: начинает восстанавливаться тонус кровеносных сосудов, улучшается кровоснабжение головного мозга и сердечной мышцы, из-за чего могут беспокоить головокружение, шум в ушах, ощущение «сдавливания» сердца.

Может беспокоить сухость, шелушение кожи, появление на ней высыпаний. Восстанавливается работа пищеварительных желез, в том числе клеток, вырабатывающих соляную кислоту в желудке, из-за чего могут беспокоить изжога, усилиться аппетит. Продолжается активное восстановление слизистой бронхов. Начинается снижение зависимости от никотина на клеточном уровне.

Психоэмоциональное состояние: нарастают проявления психологической зависимости. Эйфория уже прошла, осталась тяга к сигаретам, и она становится все более навязчивой. Экс-курильщик ощущает проблемы с концентрацией внимания, нервозность, раздражительность.

День четвертый

Физическое состояние: кровоснабжение мозга нормализуется. Проходят головокружения, но еще беспокоят шум в ушах, колебания артериального давления.

В бронхах активно восстанавливается выработка слизистого секрета, может беспокоить сильный кашель, слизистый «ком» в горле. Сохраняется повышенный аппетит, может беспокоить тяга к каким-то конкретным продуктам (острому, соленому, сладкому). Сон остается поверхностным, тревожным.

Психоэмоциональное состояние: мнимое благополучие – агрессивность и подавленность беспокоят меньше, может казаться, что ломка полностью прошла и больше тяга к курению не вернется.

День пятый

Физическое состояние: дыхательная система продолжает восстанавливаться. При кашле может отделяться вязкая темная слизь. Восстанавливается поверхность языка, на ней заживают микротрещины. Нормализуется вкусовая чувствительность.

Психоэмоциональное состояние: первоначальной эйфории нет, начинает беспокоить самочувствие, а вместе с ним появляется риск срыва.

День шестой

Физическое состояние: восстанавливается работа ЖКТ, могут беспокоить тошнота, горечь во рту, дискомфорт в правом подреберье. Аппетит снижен. Может беспокоить сильная жажда и учащенное мочеиспускание. Часто появляются интенсивное потоотделение, сухость во рту, дрожание рук.

Психоэмоциональное состояние: снова нарастают нервозность, плаксивость, появляются приступы агрессии по незначительным поводам, снижается самоконтроль. При выраженных проблемах желательно проконсультироваться с врачом, который назначит при необходимости успокоительные препараты.

День седьмой

Физическое состояние: продолжается перестройка организма на работу без «никотиновой подпитки». Может все еще выделяться мокрота при кашле, особенно у курильщиков с большим стажем, беспокоить ком в горле. Постепенно повышается аппетит, хотя может беспокоить изжога при употреблении жирной пищи, могут возникать нарушения стула. Кожа сухая, шелушится.

Психоэмоциональное состояние: появляется чувство опустошенности, понимание того, что курение было не столько физической необходимостью, сколько ритуалом. На этом этапе важно избавиться от любых напоминаний о курении (пепельницы, зажигалки), чтобы избежать срыва.

День восьмой

Физическое состояние: восстанавливается обоняние, благодаря чему кажется вкуснее пища и восстанавливается (у некоторых даже повышается) аппетит. Может беспокоить нестабильность артериального давления, головокружения. Возможны нарушения сна.

Психоэмоциональное состояние: все еще нестабильное. Раздражительность понемногу идет на спад, но сохраняются чувства опустошенности и потери, подавленность.

День девятый

Физическое состояние: начинается восстановление нормального кроветворения и слизистой желудка, возможны умеренные боли в животе, изжога и нарушения стула. Слизистая носоглотки также еще не восстановлена до конца, из-за чего местный иммунитет снижен, повышена восприимчивость к респираторным заболеваниям.

Психоэмоциональное состояние: запах табачного дыма начинает вызывать отвращение, но одновременно с этим возможен и срыв под влиянием окружающих. В это время важно избегать общения с курильщиками, не ходить в курилку «за компанию».

День десятый

Физическое состояние: начинается восстановление местного иммунитета в области носоглотки. Все еще беспокоит кашель – его можно облегчить теплым питьем. При наличии в отделяемой слизи сероватых или желтоватых сгустков следует обратиться к ЛОР-врачу или терапевту.

Психоэмоциональное состояние: наступает очередной спад внутренней мотивации, становится особенно важной поддержка близких. Общество курильщиков становится невыносимым.

День одиннадцатый

Физическое состояние: все еще повышен аппетит. Многие бросающие курить отмечают в этот период усиление головокружений, умеренные головные боли.

Психоэмоциональное состояние: может появиться навязчивое желание проверить себя, попробовав «всего одну» сигарету. Запах табачного дыма при этом вызывает отвращение. Вспыльчивость, эмоциональная нестабильность сохраняются.

День двенадцатый

Физическое состояние: к этому времени у многих бросающих курить уже смягчается кашель, может восстановиться нормальное состояние дыхательной и пищеварительной систем. Стимуляция кровообращения благотворно сказывается на внешнем виде — становится свежее кожа, улучшается цвет лица.

Психоэмоциональное состояние: существует риск срыва, очень важна поддержка близких людей.

День тринадцатый

Физическое состояние: возможны скачки давления, общее недомогание.

Психоэмоциональное состояние: приближающаяся двухнедельная отметка обычно облегчает воздержание от курения.

День четырнадцатый

Физическое состояние: могут сохраняться нарушения тонуса сосудов и их последствия – сонливость, общая слабость.

Психоэмоциональное состояние: две недели без курения – первый важный рубеж. Может снова появиться желание «проверить себя», выкурив хотя бы одну сигарету – разумеется, этого не нужно делать, потому что вероятность срыва еще очень велика.

Месяц без сигарет

Физическое состояние: продолжается активное восстановление организма на клеточном уровне, накопившийся никотин выводится из организма. Восстанавливается тонус сосудов, повышается иммунитет и улучшается питание тканей, из-за чего уходит желтизна с пальцев, становится свежим цвет лица. В целом самочувствие становится значительно лучше, хотя нередко даже к концу месяца сохраняются головокружение, колебания артериального давления (АД): организму требуется время, чтобы адаптироваться к тому, что в него поступает больше кислорода.

Активно восстанавливается слизистая бронхов, к концу месяца может существенно уменьшиться кашель (длительность восстановления бронхолегочной системы напрямую зависит от стажа курения).

Аппетит улучшается, но восстановление слизистых оболочек органов ЖКТ еще не завершено, поэтому возможны нарушения стула и боли в животе.

Психоэмоциональное состояние: психологическая зависимость от сигарет пока что сохраняется, бросающий курить сталкивается с признаками «синдрома отмены», поэтому подавленное состояние естественно. Желание курить может появляться и исчезать, риск срыва повышается в стрессовых ситуациях и в конце месяца.

Полгода без сигарет

Физическое состояние: самочувствие нормализуется, возвращается бодрость и активность. В течение первых шести месяцев обычно полностью уходят кашель и головокружения, восстанавливается сон и аппетит, полностью обновляются клетки кожного эпидермиса. Цвет лица становится нормальным, проходит сухость кожи.

К концу третьего месяца после отказа от курения восстанавливается тонус сосудов, в течение шести месяцев полностью обновляются клетки крови. Спустя 3–4 месяца после отказа от курения становится стабильной масса тела, легче контролировать объем съедаемой пищи, потому что существенно улучшается ее усвоение, а психологическая и физическая зависимость от никотина сильно снижаются. К пятому месяцу уже полностью восстанавливается нормальная работа желудка и кишечника, печени.

Психоэмоциональное состояние: тяга к сигаретам на этом этапе почти отсутствует. Максимум, что может ощущаться, – ненавязчивое желание повторить привычный ритуал, но спустя 6 месяцев его обычно уже заменяют другие привычки. Впрочем, риск срыва в стрессовой ситуации все еще присутствует.

Год без сигарет

Физическое состояние:

восстановление рецепторов продолжается, благодаря чему бросивший курить чувствует все больше запахов и вкусов;

практически не беспокоит кашель, восстанавливаются голосовые связки, исчезает охриплость голоса;

уменьшается налет на зубах.

Психоэмоциональное состояние: в целом стабильное, но 9–10 месяц могут быть кризисными. К этому моменту негативные последствия и дискомфорт, которые сопровождали курение, уже забываются, а тяга к сигарете еще окончательно не ликвидирована, поэтому возможны срывы. Возможны яркие сны, связанные с курением. Однако кризисный период достаточно быстро проходит, и к году после отказа от курения зависимость обычно полностью исчезает.

Как помочь организму справиться с отказом от сигарет?

Зависимость от сигарет – это не только психологическая проблема, организм и на физическом уровне испытывает значительный дискомфорт, но существуют проверенные способы облегчить его.

Больше находитесь на свежем воздухе. Чаще гуляйте, если находитесь дома – не забывайте регулярно проветривать комнаты. Хороший эффект дают занятия спортом на свежем воздухе. Такая активность ускоряет очищение и восстановление дыхательной системы;

Правильно питайтесь. Ускоряют распад и выведение продуктов обмена никотина из организма витамины А, С, Е и рутин. Для восстановления организма необходимо включать в рацион достаточное количество белка, полезных жиров, сложных углеводов.

Будьте физически активны. Безусловно, при длительном стаже курения слишком интенсивные занятия спортом невозможны и могут даже нанести вред, но умеренная физическая активность очень полезна. Начинать нужно с малого, постепенно наращивая нагрузку: прогулок, легкой гимнастики. Физическая активность укрепляет сердце и сосуды, благотворно влияет на дыхательную систему, обмен веществ и вывод никотина из организма. Благодаря стимуляции выработки эндорфинов, физические упражнения повышают настроение, облегчают психологические аспекты отказа от сигарет.

Как преодолеть дискомфорт, связанный с отказом от курения

Отказ от сигарет – шаг к здоровой жизни, это правильное решение для каждого курильщика, без исключений. Но физическая зависимость от никотина и неизбежная перестройка организма при отказе от него сопровождаются дискомфортом, отчего многим кажется, что состояние здоровья, наоборот, ухудшилось, и поправить его можно, только взявшись снова за сигарету. Это опасная иллюзия. Тем не менее, некоторые неприятные симптомы можно свести к минимуму, если понимать, почему они появились. Ниже разберем самые частые жалобы.

Головокружение, общая слабость

Ощущение слабости, головокружение, снижение работоспособности – частые спутники отказа от курения. У подобного дискомфорта две причины. Во-первых, никотин повышает тонус сосудов, из-за чего повышается и артериальное давление. Соответственно, при отказе от сигарет давление снижается, беспокоит гипотония. Распространенной ошибкой в таком случае является употребление большого количества кофе или энергетических напитков: да, они оказывают кратковременный стимулирующий эффект, но также и губительно воздействуют на сердце. Отказываться от кофе полностью не обязательно, достаточно употреблять его в меру. Пусть чашка кофе с утра, которой раньше сопутствовала сигарета, останется. Но не нужно заменять чашкой кофе каждую сигарету, которую вы выкуривали раньше.

Тонус сосудов постепенно нормализуется, неприятные ощущения первых недель пройдут. Если же головокружение и слабость настолько сильные, что мешают нормальной работе и жизни, обратитесь к врачу, который назначит безопасные добавки, оказывающие стимулирующее воздействие.

Второй причиной слабости и головокружения может быть кислород, который после отказа от сигарет поступает в организм в большем количестве. Это естественный процесс, и такое головокружение проходит самостоятельно в течение первых дней после прекращения курения.

Заложенность носа

Затруднение дыхания из-за заложенности носа – частая проблема после отказа от курения. Причина такого явления проста: никотин суживает сосуды, в том числе в слизистой носоглотки. Когда никотин прекращает поступать в организм, тонус сосудов снижается, они расширяются, из-за чего может возникать отечность слизистых, подобная отечности при простудных заболеваниях. Такое явление обычно проходит самостоятельно в течение первых дней или недель после отказа от сигарет. Если же заложенность носа доставляет выраженный дискомфорт, рекомендуется посетить ЛОР-врача, который назначит нужные препараты. Важный момент: ни в коем случае не пытайтесь снять заложенность носа сосудосуживающими спреями самостоятельно, без назначения врача. Такие препараты могут вызывать привыкание еще более сильное, чем никотин, из-за чего восстановить дыхание потом будет значительно сложнее.

Депрессия, апатия

Принято считать, что курение табака помогает успокоиться. На самом деле все наоборот: никотин стимулирует нервную систему, при длительном курении он постепенно вытесняет физиологические нейромедиаторы (вещества, передающие сигналы в нервной системе) и становится необходимым для организма. Отказ от курения требует изменений в биохимических процессах, никотину необходима замена. Поэтому первое время, до тех пор, пока организм не восстановит выработку собственных нейромедиаторов, ощущение подавленности, апатия и депрессия абсолютно естественны.

Если такие ощущения умеренные, достаточно просто перетерпеть несколько недель: срок восстановления выработки собственных нейромедиаторов и рецепторов может варьировать. Понимание того, что причиной душевного спада являются не какие-то реальные проблемы, а обычная биохимия организма, и что этот спад рано или поздно закончится, очень помогает. Также облегчают проявления депрессии медитации, прогулки, встречи с друзьями (но не курящие компании!), новые хобби. Если депрессия настолько выраженная, что мешает нормальной работе и жизни,обратитесь к врачу, который при необходимости назначит лекарственную терапию.

Нарушения сна

Причина проблем со сном совпадает с причиной депрессии – из-за отсутствия никотина в нервной системе возникает дисбаланс возбуждающих и успокаивающих нейромедиаторов. Вследствие этого могут появиться проблемы со сном: бессонница, трудности с засыпанием ночью и сонливость днем, беспокойный, прерывистый сон, ночные кошмары. Со временем такие явления сходят на нет, но если нарушения сна значительные и мешают нормальной работе, стоит обратиться к врачу, который назначит препараты для восстановления сна.

Набор веса

Многие бросающие курить люди набирают вес. Причин этого явления несколько. Во-первых, нередко после отказа от курения привычное ощущение сигареты во рту пытаются заменить при помощи еды. Проще говоря, вместо каждой невыкуренной сигареты что-то съедается. И если это что-то – конфета или пирожок, за день может набежать приличное количество калорий.

Во-вторых, после отказа от курения восстанавливается слизистая рта и носоглотки, возвращается чувствительность ко вкусам и запахам. Еда кажется все более вкусной, появляется аппетит и может пропасть контроль за количеством съеденного. В третьих, из-за спада настроения и депрессии появляется желание хотя бы чем-нибудь себя порадовать, а проще всего порадовать себя вкусной едой. Так в рационе появляются вредные и калорийные продукты в большом количестве: фастфуд, колбасы и копчености, мороженое, сладости.

Единственный способ справиться с этим и не набрать лишние килограммы, бросив курить – самоконтроль и дисциплина. Не пытайтесь заменить сигареты едой или, в крайнем случае, при необходимости пожевать что-то выберите дольку яблока или кусочек моркови. Ешьте по режиму и контролируйте количество съеденного, а радовать вас пусть будет ваше здоровье, серьезный шаг к которому уже сделан.

Боли в груди, одышка, кашель

Дыхательная система при курении принимает на себя основной удар: ядовитый никотин, токсичные смолы, сажа и другие опасные продукты горения оседают на стенках глотки, трахеи и бронхов, разрушая слизистые оболочки. После того, как с сигаретами покончено, поврежденные слизистые начинают активно регенерировать, и процесс восстановления сопровождается обильной выработкой слизи – ее задача связывать и выводить наружу осевшие на стенках бронхов токсичные смолы, сажу, погибшие клетки. Кашель помогает освобождать бронхи от накопившейся слизи – после отказа от курения он может усилиться. Интенсивный кашель провоцирует напряжение межреберных мышц и сокращения бронхов, из-за чего может беспокоить боль в груди. Обильное отделение мокроты (слизи) может провоцировать одышку.

Такие явления проходят самостоятельно по мере очищения и восстановления бронхиального дерева. Если кашель и одышка очень сильные, рекомендуется обратиться к врачу: он при необходимости назначит вспомогательную терапию. Важно: не пытайтесь лечить кашель самостоятельно, принимая леденцы от кашля или отхаркивающие сиропы: так можно усугубить кашель и затянуть процесс очищения бронхов. Ускорить процесс помогает физическая активность: гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

Как долго будет беспокоить кашель, зависит от «стажа» курения: чем он больше, тем глубже повреждение слизистых оболочек бронхов и, соответственно, тем больше времени потребуется на их восстановление, которое будет сопровождаться кашлем.

Как настроиться на отказ от курения и не сорваться в процессе

Правильная мотивация играет огромную роль, настроенность на успех позволяет облегчить даже физический дискомфорт, не говоря уже о психологическом. Отказ от курения – огромный шаг к здоровой жизни. Жизни, в которой значительно ниже риск рака, инфаркта, инсульта. Жизни, в которой вы дышите полной грудью, легко поднимаетесь по лестнице без одышки, чувствуете в полной мере вкус и аромат любимой еды, не страдаете от кашля и неприятного вкуса во рту по утрам. И когда тянет все-таки схватиться за сигарету, вспомните, ради чего был начат этот непростой путь.

У тех, кто его прошел, есть свои секреты, как не сорваться. Кому-то помогли хобби и общение с некурящими, или успешно бросившими курить друзьями, кто-то занялся спортом и вдохновился новыми возможностями. Кто-то увлекся йогой и медитациями, а кто-то просто стал больше гулять. Да, все эти рецепты очень индивидуальны – те, которые работают у одних, могут быть бесполезными у других, но всегда есть возможность выбрать то, что подойдет именно вам. Если будет сложно, помощь окажет психолог или психотерапевт – такие специалисты найдут нужные слова для того, чтобы вернуть мотивацию и помочь довести дело отказа от сигарет до конца.

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А как вы бросали курить? Что помогло именно вам? Поделитесь своей историей успеха в комментариях!

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Фото: pexels.com/Pixabay, Inzmam Khan, Tamar Willoughby, Vlad Bagacian; unsplash.com/Kristaps Solims, Lex Guerra, Emma Simpson, Toni Reed