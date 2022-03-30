Почему болит колено и как его лечить

Коленный сустав – самый сложно устроенный в человеческом организма, и связано это с тем, что на колени приходится большая нагрузка: на них опирается практически вся масса тела человека. При ходьбе, приседаниях, подъеме по лестнице, ношении тяжестей колени обременяются ещё сильнее, поэтому природа предусмотрела коленный сустав именно таким: сложным по строению, но максимально приспособленным к нагрузке.

Тем не менее, несмотря на всю надежность, столь сложное строение делает колено уязвимым: травмы и заболевания коленного сустава, а значит, и боли в нем – не редкость. Почему появляется боль в колене, на какие заболевания она может указывать, к какому врачу обратиться и как ее можно облегчить, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Причины боли в колене

Коленный сустав состоит из нескольких структур:

покрытых слоем хряща суставных поверхностей образующих сустав костей – бедренной и большеберцовой

соединяющих кости связок;

хрящевой прослойки между костями – менисков;

защищающего сустав спереди надколенника;

суставной сумки.

Соответственно, источником болей может быть любая часть сустава.

В зависимости от особенностей патологического процесса в коленном суставе, боли могут быть разной природы:

Воспалительной – вследствие воспаления в тканях коленного сустава.

Деструктивно-дегенеративной – при разрушении тканей сустава (обычно хрящей, покрывающих суставные поверхности костей). Такие процессы могут быть результатом воспаления или развиваться по другой причине.

Ишемической – из-за нарушения кровообращения в тканях сустава, боли при этом обычно двусторонние.

Аутоиммунной – при сбое в работе иммунной системы, когда организм начинает вырабатывать антитела против собственных тканей, разрушая их.

Травматической – после ушибов, переломов, растяжений.

Ятрогенной – вследствие врачебных вмешательств и манипуляций (пункции сустава, операции на нем).

Психосоматической – редкий тип боли, когда изменения структур коленного сустава отсутствуют, но пациент, тем не менее, жалуется на боли и невозможность нормально ходить.

Основные признаки болезней коленного сустава

В зависимости от того, какие структуры сустава поражены заболеванием или травмированы, некоторые симптомы могут отличаться.

Поражения хрящей, покрывающих суставные поверхности костей – артрит (их воспаление) и артроз (их дегенерация, приводящая постепенно к полному разрушению хряща и образованию на его месте костных выростов). Нередко артроз является результатом прогрессирующего артрита. Помимо болей для поражения суставных хрящей характерна также утренняя скованность – ограниченная подвижность в суставе сразу после подъема с кровати, которая постепенно, по мере «разрабатывания» сустава, исчезает. С прогрессированием поражения хряща объем движений в суставе уменьшается, при запущенном артрозе, когда хрящ полностью разрушен, сустав может утратить свою функцию.

Ушиб колена сопровождается резкой болью, позднее присоединяется отек мягких тканей в области сустава, может появиться синяк. Если удар был сильным, ушиб может сопровождаться надрывом связок надколенника, повреждением суставной сумки и даже внутренних структур сустава (связок, менисков).

Разрыв мениска чаще всего возникает в результате резких нефизиологичных движений в коленном суставе, например, прокрута голени внутрь или наружу при фиксированном бедре. Также разрыв мениска возможен при ударе в область коленного сустава и при резком разгибании ноги. На разрыв мениска указывает сильная боль, также возможна отечность сустава. При значительном повреждении сустав может быть заблокирован, движения в нем будут невозможны.

Повреждение связок, соединяющих кости в суставе (травматический разрыв, надрыв), возникает из-за чрезмерного движения в колене (скручивание, разгибание) или удара по колену, голени. Проявляется повреждение связок сильной, резкой болью, отечностью сустава. Подвижность в колене ограничена или отсутствует.

Тендинит – воспаление сухожилий мышц, расположенных рядом с суставом. Причиной является постоянное перенапряжение сухожилий, которое приводит к их травмированию. Такого рода травмы – не редкость у спортсменов. На начальной стадии тендинит проявляется болями только во время интенсивных нагрузок, с течением времени боли начинают беспокоить в покое, может присоединиться отек сустава и ограничение подвижности в нем;

Бурсит – воспаление суставной сумки. Причиной могут быть острая или хроническая травматизация сустава, а также воспалительные или дегенеративные заболевания (артрит, артроз). Помимо боли в суставе бурсит проявляется значительной отечностью, покраснением, ограничением подвижности, нередко повышением температуры тела.

Кисты коленного сустава проявляются болью при движении, появлением подкожного выпячивания, мягкого на ощупь.

Как ставят диагноз при боли в колене

Как мы видим, разные заболевания нередко проявляются похожими симптомами – на основании одного лишь опроса и осмотра больного поставить диагноз может быть сложно даже опытному врачу. Для того чтобы назначить правильное лечение, нужно провести ряд диагностических исследований, в том числе лабораторных и инструментальных.

К перечню лабораторных исследований, которые могут быть информативными при боли в колене, относятся:

клинический и биохимический анализы крови;

клинический анализ мочи;

анализ жидкости, полученной при пункции сустава, в том числе, ее бакпосев.

Среди инструментальных исследований при диагностике заболеваний коленного сустава информативными являются:

рентгеноскопия и рентгенография;

УЗИ;

КТ, МРТ;

денситометрия (оценка плотности костной ткани);

артроскопия (малоинвазивная диагностика с использованием эндоскопа).

Перечень исследований, которые нужно провести, может отличаться в зависимости от ситуации с суставом в каждом конкретном случае, он определяется врачом в индивидуальном порядке.

Основные разновидности болей в колене

Боли в колене при вирусных заболеваниях

Вирусные инфекции – COVID-19, грипп, некоторые респираторные вирусы – могут провоцировать воспалительные процессы в тканях суставов, и коленный сустав, как один из самых нагруженных в организме, попадает под удар едва ли не чаще остальных. Именно вирусным поражением суставов объясняются боли, на которые нередко жалуются люди, больные ОРВИ. Интенсивность болей может быть разной – от умеренных «блуждающих», которые появляются то в одном, то в другом суставе, до выраженных, сконцентрированных в одном месте. Помимо болевого синдрома при вирусном артрите может отмечаться отечность пораженного сустава, ограничение подвижности в нем. В большинстве случаев, если заболевший соблюдает постельный режим и не нагружает суставы, вирусный артрит проходит самостоятельно и бесследно вместе с воспалением дыхательных путей.

Особняком стоят артриты, связанные с инфекцией COVID-19. Коронавирусная инфекция многолика, ее течение отличается у разных больных. Острое воспаление сустава, начавшееся из-за ковида, как правило, ничем не отличается от артритов при любых других типах ОРВИ и проходит самостоятельно после выздоровления от респираторной инфекции.

Намного опаснее артриты, которые развиваются спустя несколько недель после перенесенного COVID-19: такое поражение суставов имеет уже аутоиммунную природу, то есть возникает вследствие сбоев в работе иммунной системы, возникших под воздействием коронавируса. Проще говоря, иммунная система начинает по ошибке атаковать ткани суставов. Послековидный аутоиммунный артрит проявляется умеренными болями и скованностью движений в суставе, отличается длительным течением и плохо поддается лечению.

Боли под коленом

Болями под коленом могут проявляться сразу несколько заболеваний. Чаще всего это новообразования и травмы.

Киста Бейкера – результат воспаления суставных оболочек коленного сустава, обычно на фоне артрита. В задней части сустава образуется мешкообразное выпячивание, заметное под кожей, когда колено разогнуто. Лечение такой кисты может быть как консервативным, когда используются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и глюкокортикоиды (в том числе в виде внутрисуставных инъекций), а также физиопроцедуры, так и хирургическим, если консервативные мероприятия недостаточно эффективны. Важно уделить внимание лечению основного заболевания – артрита или остеоартроза.

Кисты менисков – полостные образования в толще хряща мениска, наполненные жидкостью. При расположении в задних рогах менисков боли будут локализоваться под коленом. Возникают такие кисты вследствие хронических травм менисков при интенсивных физических нагрузках, в том числе спортивных, которые сопровождаются нарушением питания хрящевой ткани. Внешне киста мениска никак себя не проявляет, но сопровождается сильной болью. Лечение обычно хирургическое, так как консервативное в большинстве случаев лишь на время облегчает симптомы.

Разрыв мениска – боль под коленом часто возникает при повреждении заднего рога мениска (чаще внутреннего). Обычно является следствием травмы, также может быть следствием заболеваний, которые сопровождаются нарушением питания мениска. Лечение в основном хирургическое.

Травмы и воспаления связок коленного сустава и сухожилий мышц вокруг него также могут вызывать боль под коленом. Воспаление обычно становится результатом физического перенапряжения мышц, интенсивных нагрузок и длительных однотипных движений: они приводят к микротравмам связок и сухожилий, а микротравмы – к их воспалению и боли под коленом. Лечение обычно консервативное, включающее в себя уменьшение нагрузки на сустав, в том числе путем ношения специальных наколенников. При значительных повреждениях связок может потребоваться операция.

Помимо заболеваний и травм коленного сустава, боли под коленом могут указывать на проблемы со стороны структур, с ним не связанных. Например, выраженный болевой синдром сопровождает тромбоз или воспаление сосудов, проходящих в подколенной ямке. Также боли могут возникать при воспалении или защемлении нервов, а также при патологических изменениях мышц. Поэтому важно обязательно пройти обследование у врача, который назначит необходимое лечение.

Боли над коленом

Как и в случае с болями под коленом, боли над суставом могут указывать на заболевания или травмы как самого коленного сустава, так и не относящихся к нему структур. Со стороны сустава чаще всего беспокоят артрит, артроз, травмы менисков и воспаление суставных оболочек (бурсит). Со стороны других структур это могут быть миозит (воспаление мышц), ущемление и воспаление нервов, воспаление сосудов.

Боли в колене при сгибании и разгибании

Боль при движениях в коленном суставе чаще всего указывает на воспаление связок и сухожилий в нем. Причина воспаления в большинстве случаев – микротравматизация при интенсивных физических нагрузках и занятиях спортом. Боль вследствие воспаления связочного аппарата обычно интенсивная, возникает резко.

Еще одной причиной боли при сгибании и разгибании колена является артроз – дегенеративное изменение тканей сустава, которое со временем приводит к нарушению его биомеханики и функционирования. Боль при артрозе обычно нарастает постепенно, в течение длительного периода времени. До появления болей в колене обычно беспокоит утренняя скованность в суставе, постепенно проходящая в течение дня.

Боли в колене при ходьбе

Во время ходьбы значительной нагрузке подвергаются суставные поверхности – если они повреждены вследствие артрита или артроза, ходьба будет сопровождаться болями в колене. Лечение таких заболеваний на первых стадиях консервативное, при значительном поражении суставных хрящей, когда сустав больше не может нормально функционировать, может понадобиться эндопротезирование – замена пораженного сустава искусственным.

Также боли при ходьбе могут провоцировать травмы или воспаления связочного аппарата, оболочек сустава, менисков.

Боли в колене при подъеме по лестнице

Как и при обычной ходьбе, при подъеме по лестнице особенно сильную нагрузку испытывают суставные поверхности – боли, которые появляются только при ходьбе по лестнице, скорее всего, указывают на артрит или артроз. Такими же симптомами могут проявляться травмы, воспаления связок и сухожилий мышц, принимающих участие в ходьбе.

К какому врачу обратиться при боли в колене

В зависимости от причин болей, лечением занимается ортопед-травматолог (боли травматического характера) или терапевт, ревматолог (боли при воспалительных заболеваниях коленного сустава). Если нет четкого понимания, почему болит колено, можно обратиться к врачам общей практики: хирургу, терапевту, которые проведут первичное обследование и при необходимости направят вас к нужному специалисту.

Как облегчить боль в колене в домашних условиях

Сразу подчеркну: точный диагноз при боли в коленном суставе может поставить только врач после осмотра и дополнительных исследований. И только врач, опираясь на поставленный диагноз, может назначить правильное лечение, которое эффективно облегчит боли и поможет восстановить нормальный объем движений в суставе. Заниматься самолечением, принимать препараты по совету соседки, знакомого или бодрых старичков в телерекламе нельзя. Тем не менее, не редкость ситуация, когда боль в колене сильная, а возможности немедленно посетить врача нет. Что можно сделать в таком случае?

В первую очередь, необходимо уменьшить нагрузку на больной сустав: это позволит не только облегчить боль, но и уменьшить дальнейшие повреждения тканей сустава. Дело в том, что воспаленные связки и хрящи становятся более рыхлыми и возрастает вероятность их дополнительного повреждения, поэтому героически терпеть боль, продолжая наступать на больную ногу, не нужно. При интенсивном болевом синдроме может потребоваться постельный режим или использование при ходьбе костылей. Если боли умеренные, уменьшить нагрузку на колено поможет трость. Обратите внимание на обувь: она должна быть максимально удобной, мягкой. Хороший эффект дает ношение ортопедических стелек.

Также с целью разгрузки коленного сустава и уменьшения болей в нем могут применяться фиксирующие повязки из эластичного бинта и поддерживающие наколенники (брейсы) – они помогают перераспределить нагрузку в суставе и уменьшить давление в нем. Подбирать такие наколенники должен врач или специально обученный консультант.

Какие лекарства можно применять дома

В аптеках можно приобрести без рецепта ряд средств, способных облегчить боль в колене, как системного, так и местного действия.

К препаратам общего действия относятся таблетки и инъекции препаратов из группы НПВС (например, ибупрофен, диклофенак). Они оказывают двойное действие, обезболивающее и противовоспалительное. Важно помнить, что нельзя принимать такие препараты долгое время без назначения врача, так как они могут негативно влиять на состояние пищеварительной системы, особенно желудка. По той же причине нельзя превышать рекомендованную в инструкции дозировку. И самое важное: данные препараты только уменьшают боль и воспаление, на саму причину боли в колене они в большинстве случаев не влияют. Поэтому такие лекарства рекомендуется принимать недолго, лишь до тех пор, пока вы не посетите врача и тот не назначит полноценное лечение, в составе которого тоже могут присутствовать НПВС – уже с четко обозначенными дозировками и длительностью приема.

Хороший обезболивающий эффект оказывают препараты местного действия – кремы, мази, гели, которые наносятся на кожу в области больного сустава. Часто такие препараты тоже содержат НПВС, кроме того, в их составе могут быть эфирные масла и экстракты, оказывающие согревающее или охлаждающее действие, которое способствует облегчению боли. Негативного воздействия на ЖКТ такие препараты не оказывают, но это не значит, что их можно использовать месяцами вместо полноценного лечения. Мази и гели снимают боль, но для устранения причины болей их недостаточно.

Незаслуженной популярностью для облегчения болей в колене пользуются хондропротекторы – препараты, которые содержат вещества, входящие в состав хрящевой ткани человека. Идея применения таких препаратов проста: хрящ получает молекулы нужных ему белков для восстановления структуры хрящевой ткани. Но на практике эффективность хондропротекторов вызывает сомнения: при приеме внутрь основное количество компонентов препарата попросту не достигает своей цели – хрящевой ткани суставов. Поэтому как средство доврачебной помощи при боли в колене хондропротекторы применять нет смысла. Даже препараты для внутрисуставных инъекций не оказывают быстрого действия – их нужно применять длительным курсом и в сочетании с другими препаратами.

Поможет ли при боли в колене лечебная гимнастика

При многих заболеваниях коленного сустава специальные упражнения полезны и помогают уменьшить боли и восстановить подвижность в суставе. Но подбирать такие упражнения может только врач, после того, как проведет обследование и поставит диагноз. Самостоятельно «разрабатывать» сустав нельзя: велик риск дополнительно его травмировать. Кроме того, при острой боли сустав нуждается в покое. Даже если ранее врач назначал комплекс ЛФК, при обострении заболевания его выполнять нельзя, нужно дождаться уменьшения болей и воспаления в колене.

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Боль в колене – неприятный симптом многих заболеваний. Не затягивайте с визитом к врачу и выполняйте его рекомендации и назначения. И будьте здоровы!

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Фото: pexels.com/MART PRODUCTION, cottonbro, Kindel Media, Alexander Krivitskiy, Anna Shvets; unsplash.com/Wilian de Oliveira, Miri Mina, BATCH by Wisconsin Hemp Scientific, Terry Shultz; Gettyimages.ru/EFE/Handout