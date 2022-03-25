Спортивные вещи все чаще становятся частью обычного гардероба. Насколько это уместно?

Россияне привыкают носить вещи для спорта в повседневной жизни: спортивные костюмы, кроссовки, лосины и леггинсы… Многие спортивные бренды отвечают возросшему спросу и выпускают специальные линейки в casual-стиле, интегрируя в них одежду для тренировок. Но насколько правильно ходить по улице, например, в тайтсах? Как носить спортивные вещи в обычной жизни, чтобы это выглядело модно? И как одеваться, когда собираешься на фитнес? Отвечает Деля Сератирова, персональный стилист.

Почему спортивные вещи все чаще закрепляются в повседневном использовании

По словам стилиста Дели Сератировой, большую роль сыграла пандемия коронавируса. «Многие стали отдавать предпочтение уютной одежде, потому что больше не нужно ездить в офис. Весь мир захотел комфорта и расслабленности», – замечает она.

Эта тенденция перешла и в мировую модную индустрию: «Выросла популярность стритвир-брендов, на неделях моды чаще можно встретить элементы спортивного стиля в стритстайл-образах», – говорит стилист.

Для России, по ее мнению, это особенно актуально: «Наш климат не всегда позволяет выгулять платье или каблуки. Зима у нас долгая и холодная, а расстояния большие – конечно, удобнее носить джоггеры и худи».

Как понять, какие спортивные вещи стильно смотрятся в обычной жизни, а какие – нет

Многое зависит от стилизации и уместности образа в конкретных обстоятельствах, говорит Деля Сератирова. Она не советует надевать откровенно спортивные вещи в город в случае, если вы сомневаетесь и это не соответствует вашему привычному стилю.

При этом строгих запретов на ношение спортивной формы в повседневной жизни, по ее словам, давно нет. «Balenciaga уже несколько сезонов выпускает спортивные костюмы в духе 1990-х, а самые смелые модницы легко миксуют их с остроносыми сапогами», – говорит специалист.

На каждый день стилист рекомендует присмотреться к уютным спортивным костюмам. «Например, бренды Pangaia и Sporty&Rich предлагают отличные городские варианты», – поясняет она.

Вывод: сегодня в моде можно все, что грамотно стилизовано.

Примеры удачной интеграции спортивных вещей в повседневный гардероб

Примеры неудачной интеграции

Если вы не понимаете, как носить акцентную вещь, окружите ее самыми простыми вещами, советует стилист.

Во что лучше быть одетой по пути на тренировку

Часто люди, собираясь на тренировку, надевают спортивные костюмы еще дома, но насколько это уместно в городе? По словам стилиста, в этом нет ничего страшного – если, конечно, после зала вы не собираетесь в театр.

«Если вам так комфортнее и это экономит время, почему нет. Но я бы постаралась выбрать варианты спортивной одежды более городского стиля. Форма должна быть приятного, нейтрального цвета – кричащим, разномастным расцветкам предпочтение лучше не отдавать. Попробуйте поиграть с образом. Видели, в чем ходила на тренировки принцесса Диана? Ее образы до сих пор вдохновляют модниц по всему миру. Толстовки в духе ее образов есть в российском бренде Planta Rosa», – объясняет Деля Сератирова.

В чем носить вещи для тренировки

В какую сумку положить все необходимое для фитнеса, чтобы это смотрелось стильно? Деля Сератирова рекомендует выбрать что-то из списка:

– хлопковый или нейлоновый шопер для летнего лаконичного образа;

– стеганный яркий шопер, как у бренда COS;

– огромная сумка люксовых брендов в сочетании с простым спортивным костюмом всегда выглядит шикарно.

Итак, выглядеть стильно в спортивной одежде в повседневной жизни можно – важно только придерживаться ряда рекомендаций. Важно помнить также, что мода стремительно меняется, так что не лишним будет следить за трендами или обращаться к стилисту за консультацией.

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Фото: Gettyimages.ru/Anwar Hussein/WireImage; unsplash.com/Sinitta Leunen, Laura Chouette