Цитомегаловирус: что это такое и чем опасно заражение?

Цитомегаловирус является вирусом герпеса пятого типа. Он крайне распространен в человеческой популяции, по разным подсчетам им инфицировано порядка 70–95% взрослого населения планеты. Но насколько цитомегаловирус опасен? Как диагностировать заражение? И какие могут быть осложнения? Разбираемся вместе с Анастасией Шустовой, врачом-терапевтом, заведующей терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ в Котельниках.

Что такое ЦМВ

Цитомегаловирус (ЦМВ) относится к семейству герпесвирусов. Впервые он был обнаружен в 1881 году немецким патологоанатомом Хьюго Риббертом. Изолировать ЦМВ для изучения удалось в 1956 году, а первые данные о его геноме были опубликованы в 1990-м.

Несмотря на то, что ЦМВ и его влияние на организм человека остается предметом изучения ученых, на данный момент уже удалось сформировать о нем довольно обширное представление.

Известно, что ЦМВ, как и другие типа герпеса, после заражения остается в организме человека на всю жизнь, и излечиться от него полностью невозможно. Хорошая новость в том, что, если нет проблем с иммунной системой, проявляться носительство никак не будет. Плохая – для людей с иммунными заболеваниями он может быть смертельно опасен.

Классификация ЦМВ

Существует несколько вариантов классификации цитомегаловирусной инфекции. Например, чаще всего при описании болезни врачи прибегают к клиническим формам: острая форма включает в себя симптомы первичного заражения, после которого у большинства здоровых людей инфекция переходит в латентную форму: вирус никак не проявляет себя, установить факт заражения могут только лабораторные тесты. При определенных иммунных нарушениях возможна реактивация вируса или повторное заражение; это – активная форма инфекции.

По МКБ-10 выделяют следующие формы заболевания:

B25.0 Цитомегаловирусная пневмония;

B25.1 Цитомегаловирусный гепатит;

B25.2 Цитомегаловирусный панкреатит;

B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни;

B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная.

По степени тяжести цитомегаловирусная инфекция бывает:

легкая : нет явного поражения внутренних органов и изменения их функций;

: нет явного поражения внутренних органов и изменения их функций; среднетяжелая : умеренно выраженные поражения внутренних органов с нарушением функционирования без критичных изменений;

: умеренно выраженные поражения внутренних органов с нарушением функционирования без критичных изменений; тяжелая: ярко выраженные поражения внутренних органов.

Симптомы заражения

Цитомегаловирусная инфекция отличается большим разнообразием клинических форм проявления. Люди с нормальной иммунной системой переносят его совершенно бессимптомно, либо могут спутать его с простудой или гриппом. Люди же с иммунными нарушениями могут страдать от тяжелого поражения одновременно множества органов и систем, объясняет врач-терапевт Анастасия Шустова.

По словам специалиста, основные жалобы, которые встречаются у пациентов с болезнью, вызванной цитомегаловирусной инфекцией, это:

длительное (часто волнообразное) повышение температуры тела до 38,5 °C и выше;

интоксикационный синдром (повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита);

увеличение и болезненность слюнных желез и лимфатических узлов (чаще шейных, подчелюстных);

боли в горле, сухой кашель;

боли в животе, диарея, тошнота, рвота;

снижение остроты зрения с дефектами полей зрения;

жалобы неврологического характера (головная боль, головокружение, судороги).

Эти симптомы характерны как для острой инфекции при первичном инфицировании, так и для реактивации скрытой инфекции.

Насколько вирус заразен и как можно заразиться

По мнению Анастасии Шустовой, вероятность заражения очень высока – все из-за крайней распространенности вируса на планете. «Цитомегаловирус встречается повсеместно, по разным подсчетам им инфицировано порядка 70–95% всего взрослого населения мира», – отмечает специалист.

Источником заражения является исключительно человек. Заразиться цитомегаловирусной инфекцией можно:

при близких контактах (чихание, кашель, поцелуи), так как вирус содержится в слюне;

(чихание, кашель, поцелуи), так как вирус содержится в слюне; при сексуальных контактах , так как цитомегаловирусная инфекция может находиться в сперме и влагалищном секрете;

, так как цитомегаловирусная инфекция может находиться в сперме и влагалищном секрете; при переливании цельной крови и ее компонентов , а также при трансплантации органов (вирус может обнаруживаться в крови примерно 1% доноров);

, а также при трансплантации органов (вирус может обнаруживаться в крови примерно 1% доноров); внутриутробно, то есть заражение ребенка от матери может произойти, если женщина заболела цитомегаловирусной инфекцией во время беременности;

то есть заражение ребенка от матери может произойти, если женщина заболела цитомегаловирусной инфекцией во время беременности; во время родов, а также при грудном вскармливании (у 20 до 50% матерей, инфицированных цитомегаловирусной инфекцией, вирус может обнаруживаться в грудном молоке).

Как правило, чаще всего люди заражаются цитомегаловирусной инфекцией в возрасте от 16 до 30 лет, подчеркивает терапевт.

Можно ли поставить диагноз по симптомам

Только по симптомам диагноз в случае заражения цитомегаловирусной инфекцией практически никогда не ставится, говорит Анастасия Шустова. В связи с тем, что симптомы заболевания разнообразны и могут указывать на множество других болезней, диагностировать ЦМВ можно только при сочетании двух условий:

наличие клинической картины, позволяющей заподозрить цитомегаловирусную инфекцию: жалобы пациента, результаты осмотра врачом, а также результаты дополнительных исследований – анализы, УЗИ и т.д.;

подтверждение наличия активной цитомегаловирусной инфекции с помощью специфических лабораторных тестов.

Как врачи подходят к диагностике цитомегаловирусной инфекции

«После общения с пациентом и осмотра врачу, скорее всего, понадобится провести ряд дополнительных исследований, которые могут подтвердить наличие специфических изменений в органах и тканях заболевшего. Обычно проводятся анализы крови (клинический и биохимический, анализ крови на свертываемость), анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, электрокардиография, рентген или компьютерная томография органов грудной клетки, а также ряд других исследований в зависимости от того, какие именно симптомы беспокоят», – говорит врач.

Кроме того, для подтверждения диагноза цитомегаловирусной инфекции во всех случаях проводятся дополнительные лабораторные исследования.

Определение генетического материала вируса

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) определяют наличие генетического материала вируса в различных биологических жидкостях: в крови, моче, слюне, ликворе, плевральной жидкости.

При этом интерпретация результатов анализа отличается для различных биологических жидкостей. Присутствие возбудителя в слюне, например, является лишь маркером инфицированности и не свидетельствует об активном заболевании.

Наиболее важное диагностическое значение имеет обнаружение ДНК в крови, свидетельствующее о высокой активности репликации (размножения) вируса.

Определение антител к вирусу

Также важными диагностическими параметрами являются уровень антител классов IgG и IgM к цитомегаловирусной инфекции в сыворотке крови и индекс авидности антител IgG.

Авидность – это параметр, который отражает то, насколько прочно связан антиген (белок вируса) с антителом (IgG). Низкая авидность – маркер слабой связи, который означает, что инфицирование произошло недавно. Высокая авидность – маркер сильной связи, который говорит о том, что уже прошло достаточно много времени после заражения.

IgM обычно вырабатываются на 5–7 день после заражения, в большинстве случаев сохраняются в крови в течение 1–2 месяцев, после чего постепенно полностью исчезают. IgG появляются в крови, как правило, на 10–14 день заболевания. Вначале они низкоавидные (слабо связаны с белком вируса), затем авидность их постепенно увеличивается, после чего уже высокоавидные IgG продолжают циркулировать в крови всю жизнь.

Определение антигенов

Антигены (специфические белки) цитомегаловируса, например рр72 и рр65, определяют в биологических жидкостях (обычно это кровь, слюна или моча).

«Лабораторная диагностика, используемая для подтверждения активной цитомегаловирусной инфекции, достаточно сложна. Интерпретация результатов зависит от множества факторов: метода исследования, вида биологической жидкости, динамики результатов и их соотношения друг с другом», – подчеркивает Анастасия Шустова.

Цитомегаловирусная инфекция у беременных: есть ли опасность для плода

ЦМВ очень опасен во время беременности. Он угрожает не только здоровью плода, но и его жизни. Это касается случаев, когда женщина заболевает цитомегаловирусом во время беременности впервые в жизни, либо когда происходит реактивации латентной формы заболевания.

Врач поясняет: «Активно размножающийся и циркулирующий в крови вирус может приводить к самопроизвольным выкидышам, неразвивающейся беременности, а также рождению ребенка с цитомегаловирусной инфекцией. Наибольшая вероятность передачи инфекции плоду возникает в третьем триместре, однако при этом максимальный риск развития патологии плода наблюдается в первом триместре. Инфицирование в утробе матери часто приводит к задержке развития, тугоухости, нарушениям зрения и нервной системы, поражениям печени, легких, и других органов у детей».

Примерно у одного из пяти рожденных с ЦМВ детей наблюдаются проблемы со здоровьем. К признакам того, что у ребенка может быть врожденная инфекция, относятся небольшой размер головы, судороги, сыпь, проблемы с печенью, селезенкой и легкими. Исследования слюны, мочи или крови ребенка, сделанные в течение двух-трех недель после рождения, покажут, есть ли у ребенка врожденный цитомегаловирус.

Что увеличивает вероятность возникновения осложнений

Для абсолютного большинства здоровых взрослых цитомегаловирусная инфекция не представляет опасности, большинство переносит ее в бессимптомной форме или в форме ОРВИ без осложнений. При этом у людей, находящихся в группе риска, могут развиваться осложнения различного характера.

В группу риска по тяжелому течению цитомегаловирусной инфекции входят::

беременные женщины;

перенесшие трансплантацию органов и тканей;

инфицированные ВИЧ-инфекцией;

люди с врожденными тяжелыми иммунодефицитами;

принимающие иммуносупрессивную (подавляющую иммунитет) лекарственную терапию при онкологических, системных воспалительных и аутоиммунных заболеваниях;

недоношенные новорожденные дети.

Какие способы лечения цитомегаловирусной инфекции применяются сегодня

По словам Анастасии Шустовой, в настоящий момент большинство пациентов с выявленной активной тяжелой формой цитомегаловирусной инфекции для лечения госпитализируются в стационар в плановом или экстренном порядке. Выбор тактики лечения во многом зависит от формы заболевания, тяжести состояния, наличия осложнений, сопутствующей патологии, длительности болезни.

«Для лечения применяют препараты прямого противовирусного действия с доказанной клинической эффективностью в отношении цитомегаловирусной инфекции, такие как ганцикловир и валганцикловир. В дополнение к основному лечению при необходимости также может использоваться специфический антицитомегаловирусный иммуноглобулин и симптоматическая терапия», – объясняет терапевт.

При этом важным аспектом при лечении является адекватная терапия основного заболевания, которое привело к появлению активной формы цитомегаловирусной инфекции. Например, при ВИЧ-инфекции необходимо назначение антиретровирусной терапии. При онкологических, аутоиммунных и системных воспалительных заболеваниях – максимально возможное снижение дозировок иммуносупрессивных (подавляющих иммунитет) препаратов.

Сейчас продолжаются разработка и клиническое испытание нескольких вакцин от цитомегаловирусной инфекции, что могло бы значительно помочь в профилактике развития этой инфекции у пациентов из групп риска, в том числе женщин, планирующих беременность.

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Несмотря на то, что цитомегаловирус не опасен для большинства из нас, важно помнить о мерах предосторожности. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом: при первых симптомах, которые могут указывать на заражение, необходимо обратиться к специалисту. Врач проведет исследование, установит точный диагноз и даст рекомендации.

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Фото: East News/CAVALLINI JAMES / BSIP; pexels.com/Andrea Piacquadio, Klaus Nielsen; unsplash.com/Nguyen Hiep. Louis Reed