Никотиновая зависимость может вырабатываться уже после первых нескольких сигарет. На это влияет физиология, поведенческие факторы и даже наследственность

Никотин – это химическое вещество, которое в больших количествах содержится в табаке. Во многом из-за никотина регулярно курящим людям трудно отказаться от сигарет, вейпов и электронных систем нагревания табака.

Попадая в организм, никотин воздействует на рецепторы клеток нервной системы, изменяя физиологическое состояние, но этот эффект носит временный характер, вынуждая курильщика вновь и вновь тянуться за сигаретой. Чем дольше человек курит, тем труднее ему бросить, так как в организме формируется устойчивая никотиновая зависимость.

Механизмы развития никотиновой зависимости

Никотин попадает в кровоток через несколько секунд после первой затяжки. Он воздействует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, которые присутствуют в центральной (головной и спинной мозг) и периферической нервной системе и вовлечены в реализацию контроля над физиологическими функциями организма.

Активация данных рецепторов в периферической нервной системе приводит к выбросу гормона адреналина (эпинефрина), который, в свою очередь, вызывает выброс глюкозы в кровь, повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, вызывает учащенное дыхание.

Также никотин косвенно вызывает в головном мозге выделение дофамина, гормона удовольствия, благодаря чему у курильщика повышается настроение. Данный механизм считают основополагающим механизмом в любой зависимости, предполагается, что этот же эффект лежит в основе удовольствия от употребления табачных изделий.

Стадии никотиновой зависимости

Как и в случае с другими заболеваниями, никотиновая зависимость формируется постепенно и развивается в несколько этапов.

Начинающий курильщик может воздерживаться от курения на неопределенный срок без побочных эффектов и синдрома отмены (реакции организма, выраженной в ухудшении физического состояния из-за отказа от стимулирующих веществ).

Затем появляются первые признаки физической и психологической зависимости – человек испытывает потребность закурить через некоторое время после употребления табачных изделий. На этой стадии физическая зависимость носит легкий характер, может игнорироваться и не мешает жить нормальной жизнью (прерываться на перекуры на работе и при общении).

С течением времени физическая зависимость прогрессирует, в конце концов, употребление табачных изделий становится для курильщика необходимым, чтобы вернуть себе нормальные ощущения и полноценно выполнять работу и рутинные задачи.

Как быстро вырабатывается зависимость

Первые симптомы никотиновой зависимости могут проявиться уже после нескольких выкуренных сигарет. Хотя концентрация никотина в крови будет колебаться в зависимости от частоты употребления табачных изделий, если перерыв между сигаретами в течение дня будет составлять менее 6 часов, накопленного никотина хватит, чтобы он оказывал влияние на организм в течение следующих суток. Сохранение никотина в головном мозге на 24 часа достаточно, чтобы начались изменения в работе никотиновых рецепторов и формирование зависимости.

Также исследования показали генетическую предрасположенность к никотиновой зависимости: по наследству может передаваться не только вероятность того, что ребенок у курящих родителей будет курить в будущем (около 50%), но и количество выкуриваемых сигарет в день, а также конкретные симптомы, возникающие при попытке бросить курить.

Физиологические механизмы зависимости

Попадая в организм, никотин снижает стресс и беспокойство. В дальнейшем курильщик использует табачные изделия для управления настроением. Так как никотин приводит к физиологическим изменениям в организме, в том числе изменяет чувствительность клеток к ацетилхолину и никотину, формируется устойчивая физическая зависимость, связанная с потребностью в никотине при выполнении определенных задач на работе и в быту.

Прекращение курения, в свою очередь, вызывает синдром отмены: у курильщика повышается раздражительность, появляется депрессивное настроение, беспокойство, тревога.

Психологические механизмы зависимости

Возврат к употреблению табачных изделий снижает проявления синдрома отмены, из-за чего у человека закрепляется и психологическая зависимость: никотин устраняет неприятные ощущения.

При регулярном употреблении табачных изделий курильщик начинает ассоциировать с употреблением никотиносодержащих продуктов определенные настроения, ощущения и жизненные ситуации. Связь между такими ситуациями и ожидаемым эффектом от сигарет (или других табачных изделий) формирует устойчивый рефлекс, нарушение которого может изменить реакции в системе вознаграждения мозга (совокупность структур нервной системы, которая формирует положительные реакции в ответ на определенные действия).

Из-за этого у курильщика формируется набор ситуаций, в которых он с высокой вероятностью закурит: после употребления еды или алкоголя, с утренней чашкой кофе, на перекуре с коллегами, в баре с курящими друзьями. После многократного повторения эти привычки закрепляются, а желание закурить становится рефлекторным.

Также на формирование психической зависимости влияет сам процесс курения: вскрытие новой пачки, вращение сигареты в руках, запах табака, ощущение дыма во рту и горле.

Признаки никотиновой зависимости

Регулярное употребление табачных изделий формирует устойчивую никотиновую зависимость, которую легко диагностировать на основании изменений в поведении.

Курильщик не может отказаться от вредной привычки навсегда. Он предпринимает множество попыток бросить курить, даже может не курить несколько недель или месяцев, но в конечном счете все равно возвращается к сигаретам.

Курильщик продолжает употреблять табачные изделия, несмотря на проблемы со здоровьем. Некоторые после обнаружения у них серьезных проблем с легкими или сердцем, включая злокачественные опухоли, все равно продолжают курить.

При попытке резко бросить курить возникает синдром отмены. Никотиновая зависимость, которая формировалась годами систематического употребления табачных изделий, при отказе от вредной привычке приводит к физическим и психологическим побочным явлениям, таким как:

сильная тяга к сигаретам;

раздражительность;

беспокойство;

депрессия;

проблемы с концентрацией внимания;

подавленное настроение;

гнев;

нарушения сна и бессонница;

постоянный голод;

приводящий к набору веса;

диарея или запор.

Курильщик отказывается от существовавших ранее социальных контактов. Он может перестать ходить в места, где запрещено курить, встречаться с друзьями, коллегами или членами семьи, в присутствии которых порицается употребление табачных изделий, а также отказаться от физических активностей, которые вызывают у него дискомфорт (походы, продолжительные прогулки, занятия спортом).

Тест на определение степени никотиновой зависимости

Стандартным инструментом для определения физической зависимости от никотина выступает тест, разработанный в 1978 году Карлом-Оловом Фагерстромом.

Тест включает всего шесть вопросов, ответы на которые оцениваются по бальной системе:

1) Через сколько минут после пробуждения вы выкуриваете первую сигарету?

Менее чем через 5 минут (3 балла)

Через 6–30 минут (2 балла)

Через 31–60 минут (1 балл)

Более чем через час (0 баллов)

2) Трудно ли вам воздержаться от курения в местах, где это запрещено?

Да (1 балл)

Нет (0 баллов)

3) От какой сигареты вам было бы труднее всего отказаться?

От первой утренней (1 балл)

От любой следующей (0 баллов)

4) Сколько сигарет в день вы выкуриваете?

Более 31 (3 балла)

21–30 (2 балла)

11–20 (1 балл)

10 или меньше (0 баллов)

5) Вы чаще курите в первые часы после пробуждения или в течение дня?

Утром (1 балл)

В течение дня (0 баллов)

6) Курите ли вы, когда болеете?

Да (1 балл)

Нет (0 баллов)

После заполнения опросника баллы суммируются:

0–2 балла – очень низкая зависимость

– 3–4 балла – низкая зависимость

– 5–баллов – средняя зависимость

– 6–7 баллов – сильная зависимость

– 8–10 баллов – очень сильная зависимость

Никотиновая зависимость от сигар, вейпов и сигарет

Нет принципиальной разницы, что курить – сигареты, сигары, кальян, электронные системы нагревания табака или вейпы. Любые табачные изделия или электронные системы, содержащие в исходном продукте или жидкости никотин, вызывают аналогичную сигаретам никотиновую зависимость.

Курильщики, которые вдыхают дым от дорогой сигары, усваивают никотин через легкие так же, как и в случае с курением сигареты. Те, кто не затягивают дым в легкие, поглощают никотин через слизистую оболочку полости рта. Это же касается и жевательного и нюхательного табака, никотин из которого попадает в кровь через слизистую рта и носа.

Электронные сигареты и жидкости для вейпа в большинстве случаев также содержат никотин и приводят к развитию никотиновой зависимости.

Лечение никотиновой зависимости

Большинство курильщиков предпринимает множество попыток бросить курить, прежде чем достигает успеха в этом нелегком деле. В процессе лечения важно не только устранение физической зависимости от никотина и табачных изделий, но и формирование правильных поведенческих привычек, которые позволят избежать рецидивов в будущем.

Существует несколько способов бросить курить: никотинзаместительная терапия (никотиновые пластыри, жевательная резинка с никотином, ингаляторы, назальные спреи), отпускаемые по рецепту антидепрессанты (если синдром отмены проявляется подавленным настроением, требующим медицинского вмешательства), а также немедикаментозные методы лечения – курсы и программы по преодолению психологической зависимости от сигарет, психотерапия.

В любом случае перед употреблением любых лекарственных препаратов рекомендуется проконсультироваться со специалистом, который назначит наиболее подходящий курс лечения.

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Фото: globallookpress.com/Christian Ohde/imagebroker.com, Jeremy Maude/moodboard; pexels.com/Jill Burrow, Sera Cocora, Pixabay, Irina Iriser, Masha Raymers, Maksim Goncharenok; РИА Новости/Илья Питалев, Кирилл Каллиников; unsplash.com/Sigmund; East News/Hu gaolei – Imaginechina/Sipa USA