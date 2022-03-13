Плохо дышит нос? Это может быть опаснее, чем кажется. Что делать, если долго не проходит насморк

Длительный насморк – частая проблема взрослых и детей. В одних случаях насморк долго не проходит после перенесенных простуды или гриппа, в других – возникает без явных причин. Многие не обращают внимания на проблемы с носом и продолжают заниматься повседневными делами. Но за хроническим насморком могут скрываться серьезные заболевания, включая рак носовых пазух. Чем еще опасен хронический насморк и когда стоит обратиться к специалисту, рассказывает медицинский автор «Здоровья на Sports.ru», врач-терапевт Александр Шестаков.

Причины и виды длительного насморка

Насморком принято называть избыточные выделения из носа. Обычно он является симптомом ринита – острого или хронического воспаления слизистой оболочки носа. Сам по себе насморк не считается отдельным заболеванием, врачи рассматривают и лечат его в рамках ринита. Помимо избыточных выделений из носа при рините возникают заложенность, чихание и зуд, которые также причиняют много неудобств.

Причин, почему долго не проходит насморк, может быть много. По происхождению ринит принято разделять на 3 категории.

Инфекционный ринит возникает из-за острых респираторных заболеваний (ОРЗ) – всем знакомых простудных заболеваний. В этом случае воспаление слизистой носа вызвано вирусами (риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа), реже бактериями (стептококки, пневмококки, гемофильная палочка). Насморк обычно начинается быстро и неожиданно, но полностью проходит после излечения ОРЗ.

Аллергический ринит – частая причина хронического насморка. Слизистая оболочка практически мгновенно реагирует на вдыхание аллергена, к которому чувствителен организм. Из-за этого выделяется много слизи – возникают насморк, заложенность и чихание.

Неинфекционный (неаллергический) ринит объединяет в себе все остальные случаи, когда насморк и заложенность не связаны с инфекцией или аллергией:

вазомоторный ринит вызван сбоем в работе сосудов слизистой носа, при этом насморк обостряется при перепадах температуры, пониженной влажности воздуха или из-за резких запахов;

медикаментозный ринит появляется из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями и спреями, при этом заложенность и насморк возникают постоянно и снимаются только очередным применением лекарства;

неаллергический ринит с эозинофильным синдромом – редкое заболевание, при котором есть симптомы аллергического ринита, но по анализам крови аллергия не подтверждается;

гипертрофический ринит – разрастание тканей носовой полости, чаще слизистой оболочки;

атрофический ринит – истончение слизистой носа.

Симптомы хронического насморка

Выделения из носа могут быть разными:

прозрачные и жидкие выделения без дополнительных оттенков означают, что инфекции нет, ринит может быть аллергическим или вазомоторным;

слизистый, вязкий, молочно-белый тип выделений встречается при вирусных инфекциях;

появление желтых или желто-зеленых оттенков говорит о присоединении бактериальной инфекции;

коричневый, бурый цвет отделяемого из носа как правило связан с вдыханием пыли и грязи, а также встречается у курящих людей, в некоторых случаях бурые корки представляют собой свернувшуюся кровь – это может говорить о хроническом повреждении слизистой носа;

появление прожилок крови говорит о травматизации слизистой оболочки, причин этому может быть несколько: сухой и загрязненный воздух, атрофия слизистой, инородное тело, анатомическая ломкость сосудов, артериальная гипертензия.

Насморк может сочетаться с заложенностью носа и чиханием при любых формах ринита. Повышенная температура тела, слабость, боль в горле характерны для респираторных инфекций. Присоединение слезотечения и кожной сыпи, а также сезонность или появление симптомов после контакта с аллергенами (шерсть животных, цветы) могут сигнализировать о том, что ринит связан с аллергией.

Возможные осложнения, если не лечить насморк

В норме дыхание через нос согревает воздух и очищает его от пыли. Слизистая оболочка выделяет небольшое количество секрета, в котором содержатся иммуноглобулины А – они обезвреживают бактерии и вирусы во вдыхаемом воздухе. Если насморк долго не проходит, то нарушаются естественные процессы согревания и очищения воздуха, из-за чего повышается риск респираторных инфекций (ОРЗ, ларингит, трахеит, пневмония).

Если не лечить насморк, связанный с бактериальной или вирусной инфекцией, патогенный микроорганизм из носа может попасть в другие органы и вызвать осложнения. Воспаление чаще распространяется на соседние органы: придаточные пазухи носа (синусит), носоглотку (фарингит, тонзиллит), среднее ухо (отит).

При гипертрофическом рините ткани носа избыточно разрастаются. Нарушения сна из-за хронического насморка вызывают снижение работоспособности, повышенную утомляемость и раздражительность. Заложенные носовые ходы могут стать причиной головных болей.

Нельзя забывать, что подобные нарушения могут быть вызваны новообразованиями (кистами, полипами), которые могут быть злокачественными или иметь тенденцию озлокачествляться со временем. Поэтому тянуть с обращением к врачу точно не стоит.

К какому врачу обращаться при длительном насморке

Если насморк долго не проходит, нужно обратиться к оториноларингологу – многие знают его как ЛОР-врача или просто «ухо-горло-нос». Специалист проведет осмотр и назначит необходимую диагностику. Могут понадобиться следующие методы:

эндоскопическая риноскопия (осмотр носа и его пазух с помощью специального видеоэндоскопа) помогает визуально оценить состояние слизистой оболочки;

определение иммуноглобулина Е и эозинофилов в крови необходимы для подтверждения аллергического ринита;

кожные аллергопробы (нанесение раствора с аллергеном на кожу, которую предварительно поцарапали, или введение небольших доз аллергена в кожу) помогут определить аллергены, на которые происходит реакция;

рентген, компьютерная и магнитно-резонансная томография нужны для оценки внутреннего строения носа, поиска кист, полипов слизистой оболочки или костных разрастаний и деформаций;

бактериологическое исследование (посев на питательную среду) выделяемого из носа нужно для определения типа возбудителя при бактериальных ринитах.

Лечение хронического насморка

Лечение насморка – непростой процесс, потому что каждый вид ринита требует уникального подхода. Подобрать эффективные средства от насморка и заложенности носа может только врач.

При инфекционном рините в первую очередь нужно вылечить основное заболевание – острую респираторную инфекцию. Постельный режим и отдых, обильное питье и нестероидные противовоспалительные препараты (для снижения температуры тела и симптомов болезни) составляют базовый подход к лечению ОРЗ. В случае бактериальной инфекции врач может назначить антибиотики – самостоятельно их принимать нельзя из-за риска ухудшения состояния.

Лечение аллергического ринита занимает много сил и времени. Помимо ЛОРа к лечению подключается аллерголог-иммунолог. В первую очередь нужно выяснить, на что конкретно развилась аллергия – врач поможет подобрать необходимый диагностический тест. После этого важно устранить контакт с аллергеном. При ухудшении симптомов врач назначит курс антигистаминных препаратов: они снижают аллергическую реакцию. Если аллергия носит сезонный характер (например, поллиноз – аллергия на пыльцу растений), по согласованию с иммунологом возможно применение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) – введение в организм малых доз очищенных аллергенов для снижения реакции иммунной системы.

При вазомоторном рините необходимо восстановить нормальное носовое дыхание. Сделать это можно с помощью лекарств – антигистаминных или сосудосуживающих спреев, либо хирургически с применением лазера (лазерная коагуляция), ультразвука (радиоволновая коагуляция) или холода (криодеструкция).

Заложенность носа и насморк облегчаются сосудосуживающими спреями и каплями. Но обращаться к ним стоит только при выраженном нарушении носового дыхания и только после консультации с врачом. Неправильное применение этих препаратов может привести к привыканию и появлению медикаментозного ринита. В таком случае только полный отказ от сосудосуживающих лекарств позволит избавиться от этого состояния.

Профилактика хронического насморка

Профилактика хронического насморка заключается в поддержании здорового образа жизни и укреплении иммунитета. Добиться этого можно за счет полноценного питания, достаточного количества сна и регулярных физических нагрузок. Нормальный иммунитет позволит организму противостоять вирусным и бактериальным инфекциям, снизить риск инфекционного ринита.

Важно также не откладывать посещение специалиста, если беспокоит насморк. Своевременное лечение поможет вернуть свободное дыхание и снизит риск осложнений.

Больше о здоровье дыхательной системы:

Фото: globallohttps://www.sports.ru/health/?utm_source=text-main-endokpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON; pexels.com/cottonbro; /unsplash.com/Brittany Colette