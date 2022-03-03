Браслеты от укачивания: эффективное средство или миф, созданный маркетологами?

Браслеты от укачивания – популярный аксессуар. Люди, которые склонны испытывать тошноту в машине, самолете, на корабле или на аттракционах, покупают и надевают их, веря, что такие браслеты – полноценная альтернатива лекарствам. Но стоит ли это делать, работают ли они? И на чем основан принцип действия браслетов от укачивания? Разбираемся вместе с Евгением Николаевым, врачом-неврологом неврологического отделения ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России.

Каков принцип действия браслетов от укачивания?

Как утверждают производители браслетов от укачивания (браслетов путешественника, морских браслетов), действие их обусловлено эффектом точечного массажа запястья. Это акупунктурная техника, которая заключается в оказании давления на определенные энергетические точки. Правильное ее исполнение якобы избавляет человека от состояния усталости, головокружения и тошноты.

«В китайской философии ключевую роль играет энергия Ци, которая течет по всему телу по проводящим путям или, как их называют, меридианам. Утверждается, что воздействие на точки на этих меридианах может изменять течение этой энергии и влиять на здоровье. Браслет от укачивания устроен так, чтобы оказывать постоянное давление на некоторые из них. Воздействие на эти точки оказывается вшитым в браслет шариком или источником электрического импульса», – объясняет Евгений Николаев.

Из аптек такие браслеты отпускаются без рецепта. В инструкции указано, что они подходят как детям, так и взрослым, в том числе беременным женщинам. Результат производители обещают через 2-5 минут после надевания, какие-либо побочные эффекты отрицаются.

Но соответствует ли этот метод критериям доказательной медицины?

Нет. Акупунктура относится к нетрадиционной медицине, поэтому сторонники доказательного подхода (который опирается на научные факты) относятся к ее действенности скептически.

«Достоверно доказать эффективность в проведенных исследованиях не удалось. Одни исследования были низкого качества, поэтому их результаты нельзя интерпретировать, другие показывали отсутствие значимого эффекта. Поэтому в настоящее время акупунктура не применяется в официальной медицине», – замечает специалист.

Как тогда объяснить большое количество положительных отзывов после использования браслетов?

Вероятнее всего, это связано с эффектом плацебо (улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в действительности нейтрального).

«Еще в 2013 году вышла статья в журнале Anesthesia & Analgesia “Акупунктура – театрализованное плацебо” в которой было показано, что эффект не зависел ни от положения игл, ни от того, вводились ли они вообще. А существующие положительные результаты были получены не в плацебо-контролируемых исследованиях», – говорит Евгений Николаев.

Также, по его словам, существует околомедицинская гипотеза, согласно которой эффект браслетов обусловлен процессами в нервной системе организма, так как все, что происходит в головном мозге, взаимосвязано.

«Браслеты пользуются популярностью за счет универсальности и простоты в применении. Пусть даже эффект и обусловлен плацебо, это альтернатива для тех, кому принимать препараты из-за побочных действий нежелательно: детей, пожилых людей и беременных», – отмечает врач.

Тогда может ли браслет от укачивания заменить лекарство, например «Драмину»?

Нет, лицензированные препараты остаются единственным способом с доказанной эффективностью для решения этой проблемы.

Евгений Николаев объясняет: «Одно из главных преимуществ браслета в том, что его действие как раз не связано с лекарственными веществами. Соответственно, если нет доказанной эффективности, у него нет и побочных эффектов».

Как правильно использовать браслеты от укачивания, чтобы была вероятность получения пользы?

Эффект плацебо работает, если сам пациент верит в эффективность методики. Когда укачивает ребенка или пожилого человека, возможно, стоит вселить в них уверенность, что браслет поможет. К тому же, это может сработать как отвлекающий фактор, чтобы переключить внимание человека на аксессуар.

Когда еще, как не в поездках, может помочь браслет от укачивания?

«Помимо путешествий, браслет можно использовать при утреннем недомогании, тошноте, вызванной химиотерапией и анестезией, токсикозе, а также при катании на аттракционах», – отмечает невролог.

Существует ли к браслетам привыкание?

Нет, утверждает специалист. Носить такие браслеты можно без ограничений по времени.

***

Итак, браслеты от укачивания не являются средством с доказанной эффективностью, считать их действенным методом для снятия симптомов тошноты или головокружения неправильно.

При этом часто люди замечают положительный эффект от ношения этих аксессуаров: поездки действительно переносятся легче, а токсикоз во время беременности слабеет. Объясняет это эффект плацебо, а не реальная способность браслетов исцелять. Рассмотреть возможность их применения стоит разве что в тех случаях, когда не рекомендован прием лекарственных препаратов из-за риска проявления побочных эффектов.

Разбираем медицинские мифы и рассказываем о здоровом образе жизни:

Фото: pexels.com/Maksim Goncharenok; vseprorebenka.ru/; unsplash.com/Kyle Glenn