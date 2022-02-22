Ухо-горло-нос: оториноларинголог ответит на ваши вопросы о рините, синусите, искривлениях носовой перегородки и лечении храпа

Это раздел «Здоровье» и рубрика Q&A, где вы задаете вопросы врачам. В этот раз мы пригласили ответить на ваши вопросы оториноларинголога Аллу Захарову, врача экосистемы медицинских сервисов BestDoctor.

Алла окончила Алтайский государственный медицинский университет по профилю «Лечебное дело» и ординатуру по специальности «Оториноларингология». Алла ведет пациентов с различными патологиями дыхательных путей, от врожденных до приобретенных, и придерживается принципов доказательной медицины в лечении.

Специализации Аллы:

– аденоиды и аденоидиты;

– аллергический и вазомоторный ринит;

– хронический медикаментозный ринит (лечение медикаментозной зависимости от капель);

– постназальный синдром;

– искривления носовой перегородки;

– лечение храпа;

– острые и хронические синуситы, тонзиллиты, ларингиты, фарингиты, патологии среднего и наружного уха.