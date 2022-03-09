В каких случаях нужно исправлять носовую перегородку? Какие методы лечения вазомоторного ринита действительно работают? Как избавиться от храпа и хронического воспаления горла?

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В этот раз вместо изначально заявленного врача на вопросы подписчиков ответила Анна Шинкарева, врач-отоларинголог BestDoctor. Врач закончила педиатрический факультет УГМУ, интернатуру по оториноларингологии в УГМУ, ординатуру по оториноларингологии в СПб НИИ ЛОР.

При хроническом вазомоторном рините какой метод лучше и действенней: радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин или лечение ринита лазером? Медикаментозный метод в моем случае не помогает.

Вазомоторный ринит представляет собой по сути постоянное увеличение объема нижних носовых раковин, которые располагаются по бокам обеих половин носа. Их увеличение сопровождается повышенным кровенаполнением и расширением просвета сосудов. Если медикаментозная терапия неэффективна, используют хирургические методы лечения.

Очень важно до операции убедиться, что нет аллергии, которая может способствовать развитию вазомоторного ринита. Обследование обычно проводит аллерголог. Если нет признаков аллергизации, то используют различные методы хирургической коррекции: радиоволновая коагуляция, инструментальный метод, лазерная коагуляция. Все эти методики позволяют уменьшить объем нижних носовых раковин. Все эти методы позволяют добиться значительного улучшения носового дыхания.

По моему субъективному опыту, радиоволновая коагуляция в сочетании с инструментальным методом позволяет добиться стойкой длительной ремиссии. Какой бы из вариантов вы не выбрали, необходимо помнить, что вазомоторный ринит может возвращаться через 6 месяцев, год, 5 лет, 10 лет или вообще не вернуться. Все будет зависеть от образа жизни, постоянства в приеме препаратов и состояния нервной системы.

Какие могут быть причины заложенности носа без выделений? Никаких симптомов заболевания, никакого недомогания – просто закладывает нос. 7 дней пользовался оксиметазолином утром и вечером, все было нормально, а вот без капель нос не дышал. На 10-й день отпустило. На стройке и вредном производстве не работаю.

Если нет выделений из носа, но есть постоянная заложенность, то в данном случае мы можем рассматривать такие причины, как искривление перегородки носа, вазомоторный ринит, аллергический ринит, новообразования полости носа, ОРВИ. Деформированная перегородка носа будет давать постоянную заложенность, что бы вы не капали в нос, так как это жесткая структура, на которую не действуют препараты.

Такая же история с новообразованиями, при которых носовое дыхание будет только ухудшаться с ростом патологии. Вазомоторный ринит проявляется как попеременная заложенность то справа, то слева, особенно в горизонтальном положении. Аллергический ринит возникает неожиданно, нос может закладывать, он может подтекать, глаза слезиться, человек начинает чихать. Все эти симптомы могут быть как в комплексе так и по отдельности. Наконец, острая респираторная вирусная инфекция может протекать только с заложенностью носа, если организм в целом справляется с поступившим вирусом.

У меня аденоидит с детства. Доброкачественная опухоль носоглотки. В 15 лет мне сделали операцию, с тех пор не лечился. Мне 36 лет. Замучил храп и нехватка воздуха по ночам. Мне надо снова пойти на операцию? Можно ли как-то менее болезненно вылечить аденоидит раз и навсегда?

Аденоиды – это глоточная миндалина, часть лимфоглоточного кольца. Обычно очень развита у детей и редуцируется к 14 годам. Редко бывает, что у взрослых людей находят разрастание аденоидной ткани, но такое случается. Храп – полиморфная проблема. Причин может быть несколько: лишний вес, искривление перегородки носа, увеличение объема нижних носовых раковин, увеличение миндалин, длинный язычок, снижение тонуса мягкого неба, новообразования полости носа и носоглотки, увеличение заднего отдела языка или его западение.

В данном случае необходима для начала очная консультация ЛОРа, который подскажет основные четко видимые проблемы, которые могут приводить к храпу. Желательно консультацию оториноларинголога совместить с видеоэндоскопией полости носа и глотки, чтобы детальнее рассмотреть все анатомические структуры. Также необходимо выяснить, есть ли синдром обструктивного апноэ сна, когда в определенные моменты времени человек ночью перестает дышать, что повышает риск сердечно-сосудистой патологии.

Если независимо рассматривать аденотомию, то в настоящее время техника ведения операции сильно изменилась. У взрослых она проводится только под наркозом и часто совместно с другими операциями в области ЛОР-органов.

В 14 лет переболел ангиной, после чего начал храпеть. До последнего времени это бывало не часто, но в последние 3 месяца храплю постоянно. Насколько эффективны различного рода приспособления для избавления от храпа (бондаж для челюсти, капа и так далее)?

Причин храпа много, поэтому нужна очная консультация ЛОРа, который определит четко видимые проблемы. Желательно консультацию оториноларинголога совместить с видеоэндоскопией полости носа и глотки, чтобы детальнее рассмотреть все анатомические структуры. После уточнения диагноза, врач подскажет, как лучше и эффективнее для вас избавиться от храпа. Бандаж для челюсти и капа помогают держать рот закрытым, что может несколько нивелировать проблемы, связанные с патологией глотки, но это своего рода костыль, который не лечит, а помогает скрадывать проблемы. В случае патологии полости носа жесткая фиксация челюсти может помешать ночью дышать, так как, если во сне не хватает воздуха, человек инстинктивно дышит ртом.

Уже 6 лет нет обоняния. Раз-два в месяц оно возвращается минут на 5–10 (резко и остро с постепенным затуханием). От чего такое может быть?

На восприятие запахов влияет путь, который проделывают молекулы пахучих веществ. Есть несколько уровней: полость носа, нервный импульс, который создают рецепторные клетки полости носа, и восприятие мозгом. При патологии полости носа, например полипах, увеличенном переднем конце средней носовой раковины, увеличенных нижних носовых раковинах, новообразованиях полости носа, запах не может дойти до области, которая сможет его воспринять, так как есть механическое препятствие.

Также обоняние часто теряется при вирусных инфекциях не только из-за отека полости носа, а также из-за нейротропности части вирусов, которые нарушают передачу нервного импульса в мозг. Последняя причина – это невозможность мозга воспринять информацию, полученную от нерва. Причин может быть очень много, включая опухолевые процессы. Поэтому, чтобы выявить истинную причину, необходима консультация невролога и оториноларинголога.

Четыре месяца болит горло с периодическим обострением. При чихании особенно сильно. Периодически боль при глотании отдает в ухо. Местный ЛОР говорит, пожуй лимонов, это песок в слюнных протоках, и отправляет к стоматологу. Лимоны не помогают, а к стоматологу не попадешь потому, что он один на весь район. Еще и ковидом заболел на днях. Что можно сделать самостоятельно?

Постоянная боль в горле может быть симптомом патологии, такой как хронический фарингит, хронический тонзиллит, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь и прочее. Хронический фарингит – это чаще всего истонченная задняя стенка глотки, поэтому любая острая, горячая, холодная пища или вдыхание через рот холодного воздуха могут провоцировать боль. При хроническом тонзиллите часто можно наблюдать наличие пробок в миндалинах, которые могут колоть и вызывать неприятные ощущения. Патология желудка может приводить к выбросам кислого содержимого в пищевод, отчего страдает гортань, голосовые связки и задняя стенка глотки. Боль в ухе при глотании может быть вызвана патологией слуховой трубы, которая соединяет ухо и нос, или быть следствием иррадиации боли из горла по нерву в ухо. Наиболее эффективная тактика на данный момент – посетить другого ЛОРа и гастроэнтеролога после выздоровления для верификации диагноза.

Какие не сужающие сосудов капли вы можете посоветовать?

Никакие. Все зависит от того какой цели вы хотите достичь. Это может быть увлажнение носа, восстановление носового дыхания, прекращение периодических кровотечений или какие-либо другие. Для каждой конкретной ситуации, которая не требует хирургической коррекции, мы подбираем свои препараты.

Какие способы профилактики использовать при аллергическом рините? У меня всю жизнь заложенность носа, в детстве удалял аденоиды, во взрослом возрасте делал септопластику. Несколько раз в год пропиваю сингуляр и пропшикиваю назонекс, но получаю только временный эффект.

Если диагноз аллергический ринит установлен с точкой (то есть окончательно), то лучше всего пройти консультацию аллерголога, провести аллергопробы, выявить конкретные аллергены и, в зависимости от тяжести симптомов, вместе с аллергологом выработать схему лечения и профилактики. Аллергология шагнула далеко вперед за последние 10 лет, и в их арсенале появилась куча методик, позволяющих нивелировать аллергическую реакцию в зависимости от видов аллергенов.

Можно ли что-то сделать с хроническим гайморитом? Лет в 10 прокололи нос для операции, с тех пор – каждый год раза по 2 за зиму обострение, нос/горло забиты, 5–6 раз хожу на «кукушку» за одно обострение.

Очень распространенное мнение, что прокол при гайморите ведет к постоянным проколам и гайморитам. Могу смело сказать, что это не так. После прокола слизистая оболочка регенерирует и дырочка закрывается, как будто ничего и не было. Хронический гайморит – это патология верхнечелюстных пазух, когда сохраняются изменения на протяжении 6 месяцев и более с момента начала заболевания, подтвержденные КТ снимками. В данном случае во время полного здоровья или не менее чем через 3 недели после окончания заболевания желательно сделать КТ околоносовых пазух, снимок и заключение показать ЛОРу на приеме, и после осмотра полости носа и снимка врач сможет подсказать причину обострения данного состояния.

Постоянно болит горло. Ангина не проходит. Чем только не пытался лечить, и спреи и таблетки. Исчезнет на 2–3 дня, и опять, что делать? Почему постоянно болит горло?

Постоянная боль в горле может быть симптомом различных патологий, таких как хронический фарингит, хронический тонзиллит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и прочее. Хронический фарингит – это чаще всего истонченная задняя стенка глотки, поэтому любая острая, горячая, холодная пища или вдыхание через рот холодного воздуха могут провоцировать боль.

При хроническом тонзиллите часто можно наблюдать наличие пробок в миндалинах, которые могут колоть и вызывать неприятные ощущения. Патология желудка может приводить к выбросам кислого содержимого в пищевод, отчего возникают повреждения гортани, голосовых связок и задней стенки глотки.

Ангина может быть следствием обострения хронического тонзиллита в фолликулярной, катаральной, лакунарной или иных формах. То есть гной находится в миндалинах. Гной так же не стоит путать с казеозными пробками, представляющими комочки из эпителия и продуктов жизнедеятельности бактерий. Также возможной причиной частых воспалительных заболеваний глотки может служить сильное разрастание популяции различных микроорганизмов. В данном случае я бы рекомендовала посетить ЛОР-врача в момент острой боли в горле, чтобы врач верифицировал диагноз, грамотно пролечил и при необходимости назначил дополнительные обследования.

Обострение хронического фарингита имеет инфекционную природу? Лечить антибиотиками?

Обострения хронического фарингита не всегда имеют бактериальную природу. Провоцирующим фактором могут быть вирусы, патология желудка, курение, прием горячей, холодной, острой, очень твердой пищи, то есть механическое или термическое повреждение слизистой оболочки. Чаще всего обострение данной патологии легко снимается полосканием растворами антисептиков.

У меня нарывы после омикрона на миндалинах, что делать?

Лечение подобных состояний будет зависеть от того что значат «нарывы» в данном случае. Это может быть повреждение ткани миндалины и «язвочки«», либо гнойники, либо казеозные пробки, либо что-то еще. Для самостоятельного лечения до консультации доктора, я бы порекомендовала полоскания растворами антисептиков. Конечно, лучше всего прийти на очную консультацию ЛОРа, чтобы во время осмотра врач мог поставить правильный диагноз и назначить лечение.

Это правда, что очень горячий чай провоцирует рак горла? Как провериться на этот рак самостоятельно?

Рак глотки и гортани могут вызвать курение, злоупотребление алкоголем, работа в неблагоприятных условиях (пыль, токсичные вещества, нефтепродукты), хроническое воспаление слизистой оболочки, предраковые состояния (изменения слизистой и доброкачественные опухоли, склонные к озлокачествлению). Самостоятельно выявить рак возможно при наличии стойкого затруднения дыхания, кровохарканья, стойкой охриплости. К сожалению, часто это уже последние стадии рака. С другой стороны эти симптомы тоже не дают однозначно диагностировать рак. Слишком много патологий различных систем органов может приводить к одинаковым симптомам. Если есть желание детально рассмотреть слизистую глотки и гортани, то советую пройти видео ларингоскопию (фарингоскопию), стробоскопию гортани, которые позволят врачу камерой рассмотреть каждый видимый участок слизистой оболочки и выявить изменения на ранних стадиях.

Как мне с больными миндалинами заниматься оральным сексом с девушкой? Потому что однажды я после этого потом не мог разговаривать и глотать еду целую неделю. Что-то вроде ангины началось: горло красное и жутко больно. Я так понимаю, больные миндалины восприимчивы сильно к этому, хотя последующие мазки показали, что никакой инфекции в моем рту не обнаружено.

Оральный секс позволяет обсеменять полость рта микроорганизмами, вирусами, которых не бывает или которые редко встречаются в полости рта, что может приводит к постоянным воспалительным заболеваниям глотки и небных миндалин. До выяснения причин болей в горле я бы рекомендовала прервать незащищенный оральный секс и использовать доступные способы защиты (например, латексные салфетки). Стоит также провериться на ЗППП у дерматовенеролога, так как такая картина характерна для многих заболеваний, передающихся половым путем, от ВПЧ до гонореи и сифилиса, которые могут не проявлять себя у партнера или на мазке.

В 13-м году заметил при отхаркивании ниточку крови в мокроте, плюс температура до 21.00 в районе 37.0–37.2, затем падает как по часам. Думали на легкие, проверили, все нормально. Понял что все это идет из носа. Делали снимок, все нормально. Каждый январь–февраль какое-то обострение, постоянно выбиваю кровь из правой ноздри. Гемоглобин под 170, может, не хватает кислорода? Что это может быть за болезнь?

Прожилки крови в выделениях из носа или отхаркивании из горла могут быть различными. Начиная от «слабых» сосудов переднего отдела перегородки носа в связи с сухостью носа и заканчивая наличием новообразований. Также возникает вопрос, какой конкретно симок был произведен (рентген, КТ, МРТ)? Думаю, чтобы разобраться в истинной причине появления кровяных ниточек, эффективнее всего во время обострения посетить ЛОР-врача и провести видеоэндоскопию полости носа. Камерой врач детально рассмотрит полость носа и сможет предположить причину возникновения симптома, а также при необходимости направит на исследования.

Насморка нет, но болят пазухи. Что предпринять?

В данном случае предпочтителен очный ЛОР-осмотр. Перед посещением врача рекомендуется сделать рентген околоносовых пазух и принести снимок и заключение лору. Возможно, что болят не сами пазухи, а только нерв, который сдавливается отеком. В этом случае может помочь применение обезболивающих препаратов не более 3 дней самостоятельно при отсутствии патологии желудка.

Болит пазуха от холодного ветра. Также наблюдается боль в ушах при температуре от +13 и ниже. Что это?

Возможно, что болят не сами пазухи, а только нерв, который сдавливается отеком или переохлаждается во время сильного ветра. Боль в ушах при сильном ветре также может быть реакцией нерва или же патологией слуховой трубы. Она соединяет ухо и нос, и при ее отеке она не открывается в полной мере, поэтому возникающий вакуум заставляет перепонку втягиваться, что приводит к болезненности и заложенности ушей.

После омикрона заработал себе диагноз пансинусит (причем изначально думали что это гайморит + фронтит), говорят после него возникают серьезные осложнения. Есть какие либо рекомендации по лечению этой болезни, возможно ли лечить ее в домашних условиях?

При пансинусите воспаляются сразу все придаточные пазухи черепа, что сопровождается их отеком и/или отеком и накоплением в них большого количества гноя и слизи. Тактика лечения будет складываться из симптоматики, наличия жидкости/гноя в пазухах и тяжести состояния. Поэтому не существует одной схемы для лечения всех возможных вариантов пансинусита, которая бы была абсолютно безопасной для самостоятельного применения, поскольку в зависимости от конкретного случая может потребоваться не только различная медикаментозная терапия, но и процедуры, проводящиеся исключительно в ЛОР-кабинете. Я бы не рекомендовала лечить подобные состояния самостоятельно, поскольку это, действительно, может привести к серьезным осложнениям.

Возникли проблемы с дыханием через нос после тяжелого ковида. Существует ли система, чтобы изменить положение? Особенно трудно дышится утром, когда закладывает одну ноздрю. В течении часа дыхание более-менее восстанавливается. Я спрашиваю о немедикаментозном пути тренировки носа, если таковой есть.

После острых вирусных инфекций нос часто не может длительное время «раздышаться», увеличивается объем нижних носовых раковин, закладывает нос. Обычно мы корректируем такое состояние медикаментозно с помощью интраназальных глюкокортикостероидов. Немедикаментозный путь предполагает воздействие на точки около крыльев носа, которые массируются по 10–20 раз 2 раза в день, а также увеличение физической активности в виде утренней зарядки, бассейна, интенсивной ходьбы, если после заболевания прошло уже 2 недели.

Чем эффективнее лечить ушные пробки?

Серные пробки возникают при частом использовании ватных палочек, наушников вкладышей, берушей или при анатомическом строении слухового прохода, которое не позволяет эффективно избавляться от серы. Если серная пробка возникла, то ее могут убрать на приеме ЛОР-врача, можно использовать специальные капли в уши для размягчения серы, которые продаются в аптеках.

Какие последствия могут быть у того, что человек живет с искривленной носовой перегородкой?

Все зависит от степени искривления перегородки носа. Минимальные отклонения от средней линии не несут значимого затруднения носового дыхания, а потому не требуют коррекции. При сильной девиации перегородки носа носовое дыхание обеспечивает меньше воздуха. Может появиться храп, участятся острые вирусные инфекции, может появиться хронический ринит и/или синусит, хронический фарингит, бронхит, появятся остановки дыхания во сне, что ведет к риску развития инфарктов и инсультов. Поэтому значимые искривления перегородки носа рекомендуется исправлять хирургически.

У меня искривление носовой перегородки. Жить не мешает, но пару раз в год случаются ОРЗ с заложенностью носа и кашлем, не чаще раза в год забиваются пазухи над носом в лобной части. Лечащий врач настоятельно рекомендует хирургическое вмешательство. Стоит ли, по вашему мнению, делать операцию, если вышеописанные редкие недомогания меня не слишком беспокоят?

Однозначно стоит делать операцию, если есть стойкая постоянная заложенность носа, частая патология ушей (отиты), частая патология околоносовых пазух, остановки дыхания во сне из-за смещенной перегородки носа. Важно помнить, что недостаток воздуха сказывается на всем организме и может приводить к нарушению памяти и внимания, сердечно-сосудистой патологии. Во всех остальных случаях решение об операции принимается исходя из симптоматики и визуального осмотра полости носа, поскольку кроме перегородки существует множество анатомических структур, способных влиять на носовое дыхание и развитие патологий околоносовых пазух.

Если есть искривление перегородки, но жить вообще не мешает, но при этом сильно искривлен сам нос, возможно ли это за один раз исправить? Оперативным вмешательством

Определенные смещения наружного носа могут влиять на носовое дыхание. Если имеет место искривление перегородки носа и наружного носа, то эти операции лучше делать за один момент, так как после первой операции (допустим перегородки носа) неизбежно появляются рубцы, что может осложнить последующую операцию (на наружном носу).

У меня хронический гайморит и искривление перегородки носа, в последнее время начал замечать аллергические реакции на котов или еще что-то, пока не пойму, на что, хотя раньше аллергии не было. Связано ли это с моим носом и гайморитом?

Аллергия на кошачью шерсть не может быть следствием хронического верхнечелюстного синусита. Но сам хронический гайморит (утолщение слизистой гайморовой пазухи) может образовываться из-за отека слизистой оболочки вследствие аллергии.

Недавно сделал КТ, в одной пазухе есть кисты на дне, нужно ли их удалять? Не хочу удалять хирургическим методом, насколько метод эндоскопией менее болезненный?

При наличии кистоподобного образования в пазухе оценивают его размеры и симптоматику, которую они вызывают. Если обнаружение кисты было случайным, размер небольшой (менее одной третьей объема пазухи), головных болей, болей в области верхних зубов с соответствующей стороны нет, то в таком случае за кистоподобным образованием наблюдают в динамике. Обычно проводится кт околоносовых пазух раз в 1–1,5 года. Кисты могут как увеличивать свой объем, так и уменьшать. Поэтому экстренной операции не требуется. Эндоскопический метод удаления кисты также является хирургическим и проводится под наркозом. В последнее время это наиболее часто применяемый способ для эвакуации содержимого околоносовых пазух.

Раньше нос был постоянно заложен, сидел на сосудосуживающих каплях. Сделал операцию на носовой перегородке. Пару лет нос дышал нормально, но затем снова стало закладывать, и опять приходится постоянно использовать капли. Врач говорит, что сильно выросла слизистая в носу, предлагает ее иссечь. А вы что посоветуйте?

Данная симптоматика похожа на развитие вазомоторного ринита. То есть увеличение объема нижних носовых раковин. К сожалению, даже после одной операции через год, два или через 10 лет может произойти возобновление состояния. Носовые раковины реагируют на климат, аллергии, состояние нервной системы, прием препаратов. Это все может способствовать разрастанию слизистой, что затрудняет носовое дыхание. Существует медикаментозный метод лечения и хирургический. Обычно мы начинаем с медикаментозного. Назначается курс интраназальных глюкокортикостероидов. Затем оценивается улучшение носового дыхания. При неэффективности медикаментозного метода лечения используется хирургический. Он может производиться хирургическими инструментами, лазером, радиоволновой коагуляцией, что уменьшает объем нижних носовых раковин.

У меня было искривление носовой перегородки, мне сделали операцию, но почти сразу нос все равно периодически закладывает, помогает только постоянное использование противоаллергенных капель «Назонекс». Что стоит сделать? Провериться на аллергию? Просто до операции не было таких постоянных проблем.

Данная симптоматика похожа на развитие вазомоторного ринита. То есть увеличение объема нижних носовых раковин. Носовые раковины реагируют на климат, аллергии, состояние нервной системы, прием препаратов. Это все может способствовать разрастанию слизистой, что затрудняет носовое дыхание. В данном случае я считаю, что стоит проконсультироваться с аллергологом, чтобы исключить возможную аллергию. Если аллергический компонент не подтвердится, то впоследствии на консультации с лором можно скорректировать курс препаратов либо воспользоваться хирургическим методом коррекции.

Иногда после операции по исправлению перегородки носа через какое-то время дыхание опять ухудшается. От чего это зависит?

Данная симптоматика похожа на развитие вазомоторного ринита. То есть увеличение объема нижних носовых раковин. К сожалению, даже после одной операции через год, два или через 10 лет может произойти возобновление состояния. Носовые раковины реагируют на климат, аллергии, состояние нервной системы, прием препаратов. Это все может способствовать разрастанию слизистой, что затрудняет носовое дыхание.

У меня постоянно в горле скапливается слизь или мокрота, но я не понимаю причину: тонзиллит или искривление носовой перегородки? Потому что есть и то, и другое. Как это вообще купировать? Потому что постоянно приходится глотать эту слизь. Я уж молчу о гнойных пробках, которые я постоянно выдавливаю из лакун.

Скопление слизи в горле может быть следствием патологии носа (вазомоторный ринит, аллергический ринит), патологии околоносовых пазух, хронического фарингита. Казеозные пробки в миндалинах являются следствием развития хронического тонзиллита. Это может быть комплексная проблема, которая требует детального лор осмотра, чтобы определить какое из состояний первично. Поскольку заболевания носа и горла часто взаимосвязаны и могут взаимно усугублять друг друга.

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Фото: pexels.com/Sam Lion, Lisa Fotios, Ivan Oboleninov, Peter Ivey-Hansen, Karolina Grabowska; unsplash.com/AJ Garcia, Brittany Colette, Jan Kopriva