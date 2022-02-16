Ибрагимович, Макгрегор, Нурмагомедов – спортсмены осваивают рынок фитнес-приложений. Мы скачали и протестировали персональные тренировки от звезд

Пандемия коронавируса сильно ударила по фитнес-индустрии, особенно в первую волну. Закрылись и уже не открылись некоторые клубы, а отрасль понесла существенные убытки. С другой стороны, ограничения и локдауны способствовали цифровизации фитнеса – клубы и тренеры научились работать онлайн, появились новые сервисы и приложения для тренировок.

Не прошли мимо такой возможности и звезды первой величины. Мы собрали и протестировали приложения от Златана Ибрагимовича, Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

Buddyfit – Златан Ибрагимович

Сайт: buddyfit.club

Летом 2020 года итальянская компания Buddyfit запустила одноименное фитнес-приложение. Амбассадорами бренда выступили футболист «Милана» Златан Ибрагимович и популярная итальянская журналистка Дилетта Леотта. Для Италии, которая сильнее всех в Европе пострадала от первой волны коронавируса и ввела жесткий локдаун, разработка местного решения для занятий спортом в домашних условиях выглядела логичной на фоне закрывшихся фитнес-клубов.

Характеристики приложения

Доступные платформы: телефон, планшет, настольный компьютер, телевизор.

Русификация: нет.

Бесплатный период использования: 14 дней.

Стоимость подписки:

Месяц – 9,99 евро (860 руб.)

Полгода – 39,99 евро (6,66 евро в месяц или 575 руб.)

Год – 59,99 евро (4,99 евро в месяц или 430 руб.)

Ссылки на скачивание:

Обзор приложения

В Buddyfit тренировки разделены на блоки, исходя из того, какие группы мышц задействованы во время занятия. Есть готовые программы на несколько недель и личный профиль с фиксацией выполненных занятий и ачивок. Радует отсутствие рекламы и интеграций, но это неудивительно с учетом платных подписок. Интерфейс простой и понятный. Русификации нет.

Первое разочарование для фанатов футбола: открываете тренировки, а Златана там нет. Nike Training Club тоже в свое время рекламировал тренировки от Криштиану Роналду. Вот только в видеоряде его не было – амбассадоры отдельно, тренеры отдельно. В защиту Nike можно сказать, что приложение у них было и остается бесплатным.

Второе разочарование от Buddyfit – даже бесплатный 14-дневный период нельзя использовать, не привязав платежную карту. Типичный ход в сторону забывчивых пользователей: через две недели с вас автоматически спишут деньги, если вы забудете отписаться от приложения раньше.

Доступные программы тренировок

Готовые программы классические, как в большинстве фитнес-приложений – сгонка лишнего веса за 2-6 недель (в среднем 2-3 тренировки в неделю), общеразвивающие тренировки на все тело, гибкость и мобильность суставов, пресс, кардио.

Зато есть онлайн-классы, причем достаточно разнообразные: йога, кардио, подкачка ног, армейские тренировки, бокс, круговые тренировки. Проводятся каждый день, поэтому всегда есть из чего выбрать. Но даже если вы не успели потренироваться по интересующей программе сегодня, записи эфиров хранятся в программе несколько дней.

Резюме

Если вы пришли сюда за Златаном, то, увы, с ним потренироваться не получится. Также в приложении мало готовых программ, что при платной подписке удивительно. С учетом огромного количества бесплатных фитнес-приложений и готовых программ на Youtube Buddyfit ничем не удивляет – деньги за платную подписку лучше пустить на закупку снаряжения для домашних тренировок.

McGregor FAST – Конор Макгрегор

Сайт: mcgregorfast.com

Конор презентовал свою систему подготовки FAST еще в 2017 году. FAST – акроним фразы “The Fighter Aerobic/Anaerobic System of Training” или «Система аэробной/анаэробной тренировки бойца». Опыт тренерского штаба Макгрегора лег в основу системы упражнений и программ, которые позже были собраны в мобильном приложении.

Характеристики приложения

Доступные платформы: телефон, планшет.

Русификация: нет.

Бесплатный период использования: 7 дней.

Стоимость подписки:

Месяц – 749 руб.

Год – 4 490 руб.

Ссылки на скачивание:

Обзор приложения

Интерфейс приложения простой и понятный. На первой вкладке идут статьи про методику подготовки, новые фишки приложения и новости из жизни Макгрегора. На второй – тренировки, которые разбиты на три уровня:

Зеленый – развитие выносливости; интенсивность средняя.

Оранжевый – развитие силы; интенсивность высокая.

Красный – развитие мощности и силы; интенсивность экстремальная.

Важно отметить, что это приложение позиционируется как сервис от профессионального бойца для того, кто хочет стать таким же бойцом. Все упражнения направлены на развитие качеств, необходимых на ринге. При этом в приложении нет ни одной программы или тренировки, посвященной непосредственно технике боя.

Минусы все те же, что и у Buddyfit: Конор здесь только на картинках, а в видеоряде работают тренеры. Также бесплатный период невозможно опробовать без активации подписки – вам надо привязать платежную карту, затем можно начать тренироваться.

Доступные программы тренировок

На третьей вкладке приложения находятся готовые программы, которые разбиты на несколько групп. Сначала идет серия для развития базовых качеств – выносливости, силы, скорости. Каждый курс длится месяц и включает три тренировки в неделю.

Далее предлагается перейти к разделу Fight Camp («Тренировочный лагерь бойца»), где вы сможете погрузиться в рутину, через которую проходит Конор во время подготовки к боям. Лагеря длятся по восемь недель и содержат от трех до пяти тренировок в неделю.

Еще один блок тренировок посвящен сгонке веса – от трех до пяти тренировок в неделю на протяжении двух месяцев.

Резюме

Приложение подкупает ярким видео-приветствием от Конора, фотографиями Макгрегора из зала и на ринге, но первое впечатление сразу же разрушается, когда начинаешь выполнять тренировку, собранную из нарезок с разными тренерами. Самое обидное, что даже комплексные программы не записаны видеорядом с одним наставником.

Также в приложении отсутствует какая-либо система: не показано, как чередовать блоки, как собирать их в программу подготовки на полгода-год. По этим программам можно привести себя в форму, но бойцом они вас точно не сделают. За этим – к профессиональному тренеру в зал.

OctaZone – Хабиб Нурмагомедов

Сайт: octazone.app

Хабиб выпустил приложение почти одновременно с Конором, поэтому без прямых сравнений бывших соперников не обошлось. Уже на этапе первичных презентаций стало очевидно – с точки зрения интеграции спортсмена в процесс OctaZone на голову опередил конкурентов. Нурмагомедов сам выполнил все программы и отдельные упражнения, поэтому на обложке и на видео-тренировках с вами будет взаимодействовать тот, ради кого вы скачали приложение.

Характеристики приложения

Доступные платформы: телефон, планшет.

Русификация: да.

Бесплатный период использования: нет.

Стоимость подписки:

Месяц – 1 599 руб.

Год – 2 390 руб.

Ссылки на скачивание:

Обзор приложения

Интерфейс приложения прост и удобен. При первом запуске вы вводите несколько параметров (рост, вес, возраст, уровень подготовки, цели в тренировках, предпочтительные дни занятий), и приложение формирует индивидуальную программу. Есть русификация, а сами тренировки похожи на аналогичные в Nike Training Club: указана целевая мышечная группа, продолжительность тренировки и полный набор упражнений с количеством повторений или временем выполнения подхода.

Как и в случае с приложением от Конора здесь нет бойцовских тренировок – за этим лучше обратиться к тренеру в зал. Пожалуй, главный недостаток OctaZone – отсутствие пробного периода. Вы не сможете увидеть ни интерфейс приложения, ни состав тренировочной программы, пока не оплатите выбранный тарифный план.

Доступные программы тренировок

Программы в OctaZone ориентированы на набор мышечной массы, жиросжигание и повышение общей функциональности. Тренировки расписаны по дням, которые вы указали приоритетными при регистрации. В дальнейшем план и уровень сложности можно менять, если он покажется неудобным или слишком легким.

Резюме

Безусловно, главный плюс приложения – взаимодействие с Хабибом. Здесь нет посторонних незнакомых тренеров. Вы занимаетесь один на один с известным спортсменом, который потратил время и силы, чтобы лично выполнить все комплексы упражнений.

С другой стороны, отсутствие пробного периода разочаровывает. Не хочется платить существенную сумму (а у Хабиба сейчас самые высокие тарифы) за кота в мешке, тем более, что внутри находятся типичные круговые тренировки, которые можно найти у Nike или adidas в бесплатных приложениях. Вопрос о качестве индивидуальной программы, которая формируется автоматически на основе введенных параметров, также остается открытым.

Читать еще про тренировки:

Фото: instagram.com/mcgregorfast; buddyfit.club/en; mcgregorfast.com; octazone.app