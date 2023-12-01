Как выбрать кроссовки для бега зимой? Топ-10 моделей на разные погодные условия и задачи

Зимой бегать на улице в легких летних кроссовках можно, но не очень комфортно: ноги мерзнут, тонут в снегу, кроссовки скользят по льду. Как подобрать правильную и надежную обувь для таких условий?

Разобраться во всех тонкостях подбора зимних кроссовок нам помогли Арсений Федулов и Мария Мерьемова, опытные бегуны и сотрудники магазина беговой экипировки.

На что обратить внимание при выборе кроссовок для бега зимой?

Арсений Федулов: «Зимние кроссовки принципиально отличаются от летних. У них другой верх – более плотный, иногда с мембраной. Межподошва более устойчива к холодам и сохраняет амортизирующие свойства даже в мороз, чего не будет с летними кроссовками – в них пена «дубеет» и перестает поглощать ударную нагрузку. Меняется и подметка: рисунок протектора в зимних кроссовках более абразивный – для лучшего сцепления. Для бега по льду некоторые производители выпускают модели с металлическими шипами».

Какие параметры стоит учитывать, выбирая зимние кроссовки?

Амортизация

Хотя бег зимой и отличается от бега летом (другие температуры, переменчивое покрытие), требования к толщине подошвы сохраняются – чем выше вес бегуна, тем больше нужно амортизации. Также учитывайте, что на морозе межподошва летних кроссовок начинает терять амортизационные свойства, поэтому лучше приобретать зимние версии, в которых используется другая пена, стойкая к низким температурам.

Стабилизация

Тем, кто только начинает бегать, особенно зимой, стоит рассмотреть модели с поддержкой стопы. Например, у ASICS модели со стабилизацией GT-1000 и GT-2000 выпускаются как в летнем, так и в зимнем исполнении. Отличить зимние кроссовки от летних можно по индексу GTX в наименовании модели или по ярлыку «Gore-Tex» непосредственно на самом кроссовке:

Размер

Кроссовки для бега зимой лучше брать на полразмера больше, чем аналогичные летние модели. Это связано с тем, что зимние кроссовки имеют более толстый внутренник (в том числе из-за мембраны), а также с более плотными носками, которые тоже «съедают» пространство. Помните, что беговые кроссовки не разнашиваются.

Подметка

С точки зрения подметки зимние кроссовки стоит разделить на три основных типа:

Кроссовки для бега по асфальту , у которых более агрессивный и цепкий протектор, чем в летних моделях, а сама резина лучше взаимодействует с влажной поверхностью, улучшая сцепление. У каждого производителя есть свои обозначения для подобных решений. Например, Nike использует подметку Storm-Tread.

, у которых более агрессивный и цепкий протектор, чем в летних моделях, а сама резина лучше взаимодействует с влажной поверхностью, улучшая сцепление. У каждого производителя есть свои обозначения для подобных решений. Например, Nike использует подметку Storm-Tread. Кроссовки для бега по рыхлому снегу. У них еще более агрессивный рисунок протектора с характерными разнонаправленными шипами из резины. От летних трейловых они отличаются наличием мембраны.

У них еще более агрессивный рисунок протектора с характерными разнонаправленными шипами из резины. От летних трейловых они отличаются наличием мембраны. Кроссовки с металлическими шипами. Рассчитаны на бег по льду и плотному снегу. Шипованные модели есть у Salomon, Icebug, ASICS. Учитывайте, что металлические шипы сильно скользят по плитке и бетону, поэтому использовать их надо по назначению.

Защита от влаги

С точки зрения защиты от влаги бывают модели с мембраной Gore-Tex (обычно трейловые модели) и более доступные модели с влагоотводящей пропиткой.

Gore-Tex – это дополнительная вставка внутри кроссовка, которая защищает от сырости, дождя, снега. Пропитку используют многие производители, например линейка Shield у Nike или Runshield у Saucony. Оба варианта хорошо защищают от влаги, но не спасут ноги, если снег или вода попадут сверху. Для этих случаев есть высокие модели кроссовок, например, Supercross от Salomon с высоким голенищем. Вместо шнуровки в них используется молния – благодаря этому стопа защищена со всех сторон.

Быстрая шнуровка

Некоторые зимние кроссовки снабжают системой быстрой шнуровки, чтобы обувь можно было надевать, не снимая перчаток. Если в ваших кроссовках стандартная шнуровка, то в беговом магазине вы можете приобрести «быстрые шнурки» отдельно и самостоятельно произвести замену.

Светоотражающие вставки

Световой день зимой короткий, поэтому утренние и вечерние пробежки как правило проходят в темноте. Для повышения безопасности зимние кроссовки обычно оснащают светоотражающими элементами. Например, у ASICS такие модели вынесены в отдельную коллекцию Lite-Show. У Nike в некоторых зимних кроссовках используются светящиеся шнурки в дополнение к светоотражающей вставке в пятке.

Топ-10 кроссовок для бега зимой

1. Для сухой прохладной погоды и чистого асфальта:

Saucony Ride 15

Кроссовки с нейтральной пронацией для бега по асфальту. Мягкая пена, умеренный вес (около 220 г) и перепад в 8 мм. Модель подойдет для ежедневных пробежек и скоростных тренировок. Зимой рекомендуется носить с более плотными носками.

Nike Air Zoom Pegasus 39

Надежная проверенная модель, которая подходит для повседневных тренировок и скоростных работ на чистом асфальте. Пена Nike React обеспечивает отличную амортизацию. В отрицательные температуры лучше надевать с плотными носками.

2. Для мокрого снега и слякоти:

Nike Pegasus Trail 4 Gore-Tex

Прокаченная модель Pegasus с мембраной Gore-Tex, которая защищает ноги от снега и влаги. Пеноматериал React гарантирует отличную амортизацию на любых покрытиях. Специальный рисунок подметки и дополнительные резиновые вставки в передней части стопы обеспечивают наилучшее сцепление на бездорожье и в переменчивых условиях.

ASICS Cumulus 23 GTX

Проверенная годами модель от ASICS с мембраной Gore-Tex, которая защищает ноги от снега и влаги. Верх изготовлен из бесшовного материала, который обхватывает стопу и обеспечивает надежную фиксацию. Светоотражающие элементы особенно актуальны зимой в условиях короткого светового дня.

3. Для холодной погоды и рыхлого снега:

Hoka Speedgoat 4 GTX

Еще одни кроссовки с мембраной Gore-Tex, в которых можно смело бежать по рыхлому или мокрому снегу и не бояться промочить ноги. Подошва Vibram Megagrip имеет агрессивный рисунок протектора с разнонаправленные шипами, которые обеспечивают отличное сцепление при беге по пересеченной местности.

ASICS Fujispeed

Новая модель от ASICS для бега по пересеченной местности на длинные расстояния – идеальный выбор для осенних и зимних ультратрейлов. Верх кроссовка изготовлен из износостойкого материала, в наличии быстрая шнуровка и пластина Pebax, которая снижает ударную нагрузку. За сцепление отвечает подошва ASICSGRIP с агрессивной формой протектора.

4. Для льда:

Salomon Speedcross 5 GTX

Агрессивная зимняя модель от Salomon, которая отлично покажет себя как в рыхлом снегу, так и на обледенелых покрытиях. Кроссовки оснащены мембраной Gore-Tex, которая защищает от снега и влаги, а также системой быстрой шнуровки Quicklace.

Salomon Spikecross 5 GTX

Проверенная модель с металлическими шипами. Spikecross защищены мембраной Gore-Tex, имеют агрессивный рисунок протектора и систему быстрой шнуровки Quicklace, благодаря чему кроссовки можно надевать и зашнуровывать, не снимая перчаток.

5. Универсальные кроссовки для переменчивых условий и покрытий:

Nike React Pegasus Trail 4

Модель Pegasus, адаптированная под трейл. Кроссовки оснащены протектором средней агрессивности, который обеспечивает хорошее сцепление на разных покрытиях. Бампер в районе носка защищает пальцы от ударов при беге по пересеченной местности. При этом кроссовки сохранили пену Nike React, которая гарантирует отличную амортизацию.

Puma Voyage Nitro 3

Кроссовки оснащены фирменной пеной Nitro, которая отлично поглощает ударную нагрузку. За сцепление отвечает подметка Pumagrip – проверенное решение, которое используется во всех топовых моделях Puma и гарантирует устойчивость в том числе на обледенелых поверхностях. Спереди установлен дополнительный бампер, который защищает пальцы ног от ударов.

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Фото: pexels.com/S Migaj; asics.com; salomon.ru; top4running.com; mizuno.com.ru; asics.com; nike.com; hokaone.one; instagram.com/juliaoomyphoto

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