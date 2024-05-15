«Кучка жалких неудачников». Пирс Морган не дождался помощи «Тоттенхэма» – но все еще верит в титул «Арсенала»

Теперь надеется на «Вест Хэм».

Скандальный журналист Пирс Морган – известный фанат не только Криштиану Роналду, но и «Арсенала». Обычно он жестко прикладывает игроков команды (в свое время доставалось и Месуту Озилу, и Граниту Джаке).

Но в разгар чемпионской гонки – всей душой за команду. И ради этого даже поддержал «Тоттенхэм» – правда, до их поражения от «Ман Сити» .

«Вест Хэм» обыграет «Сити» – в знак благодарности Райсу». Новая надежда Моргана

Морган очень надеялся на «Тоттенхэм».

Перед игрой с «Сити» он обратился Энджу Постекоглу в излюбленной манере: «Спасибо, Большой Эндж! Всего на одну ночь ты не толстый австралийский ублюдок с дерьмовой футбольной командой, а героический генерал, ведущий своих храбрецов к славной победе (чемпионству «Арсенала») ! Удачи!»

Но после матча журналист разбушевался:

«Порро, ты тупой мудак, «Тоттенхэм» бесполезен. Фанаты «шпор» еще и поют – что за жалкая кучка неудачников. «Вест Хэм» обыграет «Сити» в воскресенье – в знак благодарности Деклану Райсу. А теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма».

«Смесь Адамса и Виейра с примесью Бергкампа». Морган весь сезон восхищается Райсом

Восхваление началось сразу после перехода, когда полузащитник за 100+5 млн фунтов еще не сыграл ни одной игры за «Арсенал». Морган уже все понимал:

«Деклан станет генералом нашей полузащиты. У него есть все, что нам нужно. Он как смесь Адамса и Виейра с примесью Бергкампа. Я говорю так, потому что подписание Бергкампа в 1995 году изменило клуб. Считаю, что подписание контракта с Райсом может стать для нас поворотным. В прессе кто-то написал, что это будет сродни трансферу Ван Дейка в «Ливерпуль» – я думаю, так и есть. Это очень важное подписание, оно стоит каждого пенни».

Дальше Морган только убеждался в своей правоте:

Декабрь: «Нам нужен был всего один человек против набега орды «Ливерпуля». И этот человек – Деклан Райс. Наш игрок матча, недели, месяца, сезона. Не могу припомнить новичка «Арсенала», который неизменно был бы столь великолепен с первого дня».

Апрель: «Причина, по которой я все еще считаю, что «Арсенал» может выиграть АПЛ, – этот парень [Райс]. Он был великолепен сегодня, как и в большинстве игр».

Недавно Морган составил символическую сборную «Арсенала» всех времен. И уже добавил туда Райса.

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Не всем так везет, как Райсу. Обычно журналист критикует, достается даже Микелю Артете. Ему прилетало за замену основного вратаря и доверие к Каю Хавертцу.

Вот ноябрьская цитата после поражения от «Ньюкасла» (0:1): «Артета совсем сходит с ума, и он прав, что ВАР [в этом матче] – стыд и позор. Но мы все равно были дерьмом и не заслуживали победы. И его необъяснимые решения относительно Хавертца и Райи, а также отказ от покупки топового нападающего причиняют нам вред».

К концу февраля Хавертц переубедил болельщиков, в том числе Моргана: «Он становится все более влиятельным и важным игроком для «Арсенала», полностью оправдывая веру Артеты в него. Это Хавертц из «Байера», до того, как «Челси» его испортил. Приятно видеть».

Но еще быстрее позиция Моргана менялась по шансам «Арсенала» на титул.

1 января: «Еще одно необъяснимо ужасное выступление. Нельзя проигрывать «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму» в течение трех недель и рассчитывать на победу в Премьер-лиге. Для нас все заканчивается еще до наступления 2024 года. К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат . Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя во всех аспектах «Вест Хэму» и «Фулхэму».

5 марта: «Арсенал» выиграет АПЛ. Лучшая защита, лучшее нападение, отличный менталитет, невероятный голод».

В середине марта Морган уже видел победу лондонцев в ЛЧ: «Сезон бедного Харри [Кейна] скоро станет намного хуже... Мы победим «Баварию», обыграем «Ман Сити» в полуфинале, а затем победим «Барсу» в финале. Легко».

Моргана очень соскучился по большим трофеям: «Мне очень трудно думать о чем-то другом, кроме победы «Арсенала» в АПЛ. Прошло 20 лет с тех пор, как мы брали лигу в последний раз. Тогда я еще был (всего лишь) редактором Daily Mirror, Блэр все еще был у власти, айфонов не существовало, а твиттер (от английского слова tweet — «чирикать») был чем-то, что птицы делают на деревьях».

И у Моргана есть рецепт успеха – да-да, подписание Роналду. На всякий случай, этой цитате всего месяц: «Думаю, что Криштиану с его отдачей мог бы забить в нашей команде больше 25 голов за сезон. Отказ Артеты отдать предпочтение топовому нападающему – его главная проблема».

Ну неисправим.

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Фото: Simon Traylen/Global Look Press