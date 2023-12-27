«1000 евро за 1 кг». В «Боруссии» штрафуют за лишний вес – вот 10 советов, чтобы не поправиться даже на праздники

Рекомендации диетологов.

Оказывается, в «Боруссии» Д штрафуют за лишний вес. Никакого послабления даже на праздники.

1000 евро за лишний килограмм. Если перебор совсем большой, то 1000 евро за каждые 100 граммов!

Необычное правило ввел главный тренер команды Эдин Терзич.

Вот что рассказал защитник «Дортмунда» Тома Менье в интервью бельгийскому телеканалу RTBF: «Нас взвесили во время последней тренировки, и это сделают еще раз, когда мы вернемся к работе. Цена известна: за каждый лишний килограмм предусмотрен штраф в размере 1000 евро. Начиная с определенного уровня, мы переходим к штрафам в 1000 евро… За 100 граммов!»

Тома признался, что один из игроков должен выплатить штраф в 10 тысяч евро, но отказался назвать имя.

Как игрокам «Боруссии» (и всем нам) не поправиться во время праздников? Вот 10 простых советов

Еще в декабре 2021-го раздел «Здоровье» дал 10 советов на новогодние праздники от диетологов клиники «Медси» Елены Романцовой и Анастасии Суконкиной.

1. Голодать перед застольем – плохая идея.

Организм человека может тратить и запасать в виде гликогена – основной формы запасания глюкозы – ограниченное количество углеводов в час. Если съесть больше, то все остальное откладывается в жир. А если весь день голодать, поджелудочная железа «засыпает», желудочно-кишечный тракт менее активно совершает свои перистальтические движения.

2. Питайтесь 31 декабря как обычно.

Не нужно ничего выдумывать. Лучше придерживаться принципов правильного питания. На завтрак – кашу (сложные углеводы) или творог (белок). На обед – овощной суп с яйцом или куриной грудкой. Можно добавить салат. В качестве ужина будет праздничное застолье.

3. Переосмыслите рецепт оливье.

Калорийность классического оливье с колбасой и майонезом – 160-190 ккал/100 г. Главные виновники – майонез и колбаса, в них много жира, а значит, и калорий. Но рецепт несложно скорректировать и снизить его энергетическую ценность до 89-100 ккал/100 г.

Колбасу меняем на вареную куриную грудку или нежирную говядину. Вместо соленых огурцов можно взять свежие. Также рекомендуется добавить зеленое яблоко – это низкокалорийный продукт, он увеличит объем порции без вреда для фигуры и придаст блюду кислинку. А вместо майонеза используйте сметану, натуральный йогурт или домашний майонез.

4. Замените соусы.

Они содержат много жиров и углеводов. Диетологи предлагают замену: нежирный йогурт или кефир + чеснок + перец, оливковое масло + лимонный сок + чеснок, нежирный йогурт или кефир + горчица, оливковое масло + соевый соус.

5. Поменяйте технологию приготовления основных блюд.

Вместо поджаривания курицы (210-246 ккал/100 г) лучше ее сварить (113-137 ккал) или запечь в духовке (148 ккал). Также вместо жареной картошки (240 ккал – здесь и далее калорийность указана на 100 г) или пюре (140 ккал), в составе которого молоко и масло, стоит выбрать вареную картошку (90 ккал) с зеленью или картошку в мундире (76-80 ккал). Курицу лучше готовить без кожи, а также выбирать вместо бедрышек грудку.

6. Меньше муки и сливочного масла в бутербродах с игрой.

Можно не отказывать себе в этом удовольствии, но не стоит брать хлеб, где в составе на первом месте указана мука пшеничная высшего сорта. Это быстрые углеводы, которые моментально «сгорят» и за одним бутербродом последуют второй и пятый. Хлеб лучше брать цельнозерновой, на первом месте в составе – мука ржаная обдирная или обойная, вода или цельнозерновая мука.

Сливочное масло (717 ккал) лучше заменить творожным сыром (342 ккал). Важно, чтобы количество сыра было таким же, как если бы вы мазали масло. Не стоит укладывать полпачки сугробом на один бутерброд.

7. Закусывайте правильно.

Для сырной нарезки лучше выбирать не твердые желтые сыры, а белые мягкие, менее калорийные за счет меньшей жирности: брынзу, фета, адыгейский сыр. К примеру, в 100 граммах маасдама – 27 г жира и 345 ккал, в 100 граммах брынзы – 19 г жира и 262 ккал.

Вместо бутербродов можно использовать фаршированные свежие овощи. Возьмите сладкий перец и помидор, удалите сердцевину. В качестве начинки используйте нежирный творог или мягкий сыр, смешанный с зубчиком чеснока, зелеными оливками и зеленью.

8. Избавьтесь от лишних напитков.

Алкоголь, очевидно, тоже является источником калорий: шампанское – 88 ккал/100 г, виски – 250 ккал, коньяк – 240 ккал, водка – 231 ккал, мартини – 145 ккал, пиво – 43 ккал (но тут нужно понимать, что его по объему выпивают намного больше, чем крепких напитков).

Но наиболее коварны коктейли, смешанные со сладкими газированными напитками или соком – в среднем они содержат 170-220 ккал, а выпивают их по объему тоже больше, чем чистого алкоголя.

Вот что советуют диетологи: ограничьте в первую очередь сладкие напитки, исключите их совсем, и вы уже заметно снизите нагрузку праздничного стола на ваш организм в целом. Выбирайте минеральную воду, чай, кофе с безлактозным или растительным молоком.

9. После застолья голодать не так опасно.

Анастасия Суконкина считает, что не стоит подвергать себя дополнительному стрессу. Но если вы чувствуете, что хочется провести один разгрузочный день, то в принципе можно. Это может быть 1,5 кг яблок или 0,5 кг размоченной кураги, либо 1,5 кг салата из свежих овощей без заправки, рекомендует Елена Романцова. В целом каких-то специальных диет после праздника не требуется. Погрешности в диете – это нормально.

10. Потратьте калории после праздников быстрее – в движении.

Чтобы сжечь калории от 200 г классического оливье с майонезом, мужчина весом 70 кг должен боксировать грушу в течение 50 минут; в случае с диетическим оливье хватит менее 30 минут.

В случае беговых лыж, при весе 85 кг достаточно будет 35 минут катания в умеренном темпе, чтобы распрощаться с последствиями 200 г оливье с колбасой, или всего лишь 20 минут, если вы последовали советам диетологов.

Стоит ли голодать перед новогодним застольем? Бутерброды с икрой вредные? Сколько километров на лыжах придется отрабатывать за оливье?

Фото: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO/Global Look Press; pexels.com/cottonbro studio; РИА Новости/Александр Кряжев, Алексей Даничев