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11 спартаковцев в составе? «Химки» почти собрали флэш-рояль

Антон Митрюшкин Антон Митрюшкин
Александр Руденко 1999 Александр Руденко 1999
Химки Химки
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Резиуан Мирзов Резиуан Мирзов
Александр Зуев Александр Зуев
Денис Давыдов Денис Давыдов
Денис Глушаков Денис Глушаков
Аяз Гулиев Аяз Гулиев
Остон Урунов Остон Урунов
Александр Ломовицкий Александр Ломовицкий
Ираклий Чежия Ираклий Чежия
Сергей Юран Сергей Юран
Спартак Спартак
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Глушаков, Мирзов, Митрюшкин есть, еще группа на подходе.

Когда «Химки» возвращались в РПЛ, чуть не стали фарм-клубом «Спартака» – москвичи были готовы отдать туда в аренду сразу нескольких футболистов. Но РПЛ это пресекла, ограничив число арендованных из одного клуба в другой, а клубы утверждали, что ни о каком партнерстве речи и не шло. Но в подмосковном клубе и без того хватает воспитанников «Спартака».

Вот кто может сыграть за «Химки» в новом сезоне.

 

В атаке перспективный форвард, да? Это шутка, конечно – просто как раз одного игрока не хватало для комплекта, и мы не удержались.

Давайте зафиксируем, кто и как связан со «Спартаком».

Антон Митрюшкин – дебютировал за «Спартак» еще в начале 2014-го у Валерия Карпина, но толком не играл. В статусе кипера молодежной сборной уехал в Швейцарию. Пять лет в «Сьоне», травмы, нестабильная игра, полгода в дрезденском «Динамо» и возвращение в РПЛ – уже запасным под Илью Лантратова. Это как раз самая свежая новость.

Александр Зуев – еще один воспитанник «Спартака», который вообще не пригодился в родном клубе. Поэтому в 2016-м после метаний между скамейкой основы и «Спартаком-2» его отдали в «Крылья». За Самарой по три года в «Ростове» и «Рубине» – но в ФНЛ крайний полузащитник/защитник играть не захотел. «Химки» – самый вероятный вариант для его перехода. Пока не официально, поэтому вопросительный знак на схеме.

Ираклий Чежия – 30-летний центрдеф не играл за основу «Спартака», но провел несколько лет в дубле. После этого ушел в свободное плавание и выше ФНЛ не поднимался. Как раз там он и провел прошлый сезон – в закрывшемся «Олимпе-Долгопрудном», у которого с «Химками» один инвестор. Пока что Ираклий играет за «Химки» на сборах. Будет ли контракт – непонятно, но это как минимум подробный просмотр.

Аяз Гулиев – опорник, который после ряда аренд пробился в основу «Спартака», но испортил все конфликтами с Доменико Тедеско. В результате – клубы попроще, вылет с тульским «Арсеналом», а теперь – интерес «Химок».

Александр Ломовицкий – в отличие от Зуева, Ломовицкий возвращался в «Спартак» после аренд и даже выбивал себе место в составе, но запоминался в основном отсутствием результативных действий. Зимой-2022 его купил «Рубин» – вместе вылетели в Первую лигу. А Ломовицкого теперь хотят «Химки».

Денис Глушаков – благодаря тому, как опытный полузащитник зашел в «Химки» и потащил команду, он теперь легенда и в этом клубе.

Остон Урунов – полузащитник заглянул в «Спартак» по протекции Шамиля Газизова, однако за год не показал ничего, кроме пакетов из ЦУМа. Затем вернулся в «Уфу», чтобы вылететь с ней из Премьер-лиги. «Химки» его не подписали, но проявляют интерес.

Денис Давыдов – русский Месси в «Химках» на просмотре, хотя его карьера в последние годы катилась не туда – ФНЛ, чемпионат Латвии, в прошлом сезоне было вообще «Знамя Труда», одна из худших команд Второй лиги. Сейчас Давыдову 27, и «Химки» были бы очень большим шагом наверх.

Александр Руденко – нападающий неплохо смотрелся в «Спартаке-2», но в основе шансов не получал. Когда Руденко ушел из «Спартака», в его словах сквозила обида. В «Сочи» у него не получилось, зато в «Химках» заиграл по-новому – и даже забил два гола ЦСКА.

Резиуан Мирзов – заход Мирзова в «Спартак» получился чуть удачнее, чем у того же Урунова, но суммарно хватило только на год. Дальше – две аренды в «Химки», а теперь и полноценный контракт.

Сергей Юран – центральным нападающим легко может стать главный тренер. Вот и собрали стартовый состав!

Как считаете, такой стартовый состав побился бы с реальным «Спартаком»?

Инвестором «Химок» называют бизнесмена с делом о личном банкротстве и долгами на 15 млрд. В РПЛ нет ничего невозможного

Фото: fckhimki.com

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