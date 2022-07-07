11 спартаковцев в составе? «Химки» почти собрали флэш-рояль

Глушаков, Мирзов, Митрюшкин есть, еще группа на подходе.

Когда «Химки» возвращались в РПЛ, чуть не стали фарм-клубом «Спартака» – москвичи были готовы отдать туда в аренду сразу нескольких футболистов. Но РПЛ это пресекла, ограничив число арендованных из одного клуба в другой, а клубы утверждали, что ни о каком партнерстве речи и не шло. Но в подмосковном клубе и без того хватает воспитанников «Спартака».

Вот кто может сыграть за «Химки» в новом сезоне.

В атаке перспективный форвард, да? Это шутка, конечно – просто как раз одного игрока не хватало для комплекта, и мы не удержались.

Давайте зафиксируем, кто и как связан со «Спартаком».

Антон Митрюшкин – дебютировал за «Спартак» еще в начале 2014-го у Валерия Карпина, но толком не играл. В статусе кипера молодежной сборной уехал в Швейцарию. Пять лет в «Сьоне», травмы, нестабильная игра, полгода в дрезденском «Динамо» и возвращение в РПЛ – уже запасным под Илью Лантратова. Это как раз самая свежая новость.

Александр Зуев – еще один воспитанник «Спартака», который вообще не пригодился в родном клубе. Поэтому в 2016-м после метаний между скамейкой основы и «Спартаком-2» его отдали в «Крылья». За Самарой по три года в «Ростове» и «Рубине» – но в ФНЛ крайний полузащитник/защитник играть не захотел. «Химки» – самый вероятный вариант для его перехода. Пока не официально, поэтому вопросительный знак на схеме.

Ираклий Чежия – 30-летний центрдеф не играл за основу «Спартака», но провел несколько лет в дубле. После этого ушел в свободное плавание и выше ФНЛ не поднимался. Как раз там он и провел прошлый сезон – в закрывшемся «Олимпе-Долгопрудном», у которого с «Химками» один инвестор. Пока что Ираклий играет за «Химки» на сборах. Будет ли контракт – непонятно, но это как минимум подробный просмотр.

Аяз Гулиев – опорник, который после ряда аренд пробился в основу «Спартака», но испортил все конфликтами с Доменико Тедеско. В результате – клубы попроще, вылет с тульским «Арсеналом», а теперь – интерес «Химок».

Александр Ломовицкий – в отличие от Зуева, Ломовицкий возвращался в «Спартак» после аренд и даже выбивал себе место в составе, но запоминался в основном отсутствием результативных действий. Зимой-2022 его купил «Рубин» – вместе вылетели в Первую лигу. А Ломовицкого теперь хотят «Химки».

Денис Глушаков – благодаря тому, как опытный полузащитник зашел в «Химки» и потащил команду, он теперь легенда и в этом клубе.

Остон Урунов – полузащитник заглянул в «Спартак» по протекции Шамиля Газизова, однако за год не показал ничего, кроме пакетов из ЦУМа. Затем вернулся в «Уфу», чтобы вылететь с ней из Премьер-лиги. «Химки» его не подписали, но проявляют интерес.

Денис Давыдов – русский Месси в «Химках» на просмотре, хотя его карьера в последние годы катилась не туда – ФНЛ, чемпионат Латвии, в прошлом сезоне было вообще «Знамя Труда», одна из худших команд Второй лиги. Сейчас Давыдову 27, и «Химки» были бы очень большим шагом наверх.

Александр Руденко – нападающий неплохо смотрелся в «Спартаке-2», но в основе шансов не получал. Когда Руденко ушел из «Спартака», в его словах сквозила обида. В «Сочи» у него не получилось, зато в «Химках» заиграл по-новому – и даже забил два гола ЦСКА.

Резиуан Мирзов – заход Мирзова в «Спартак» получился чуть удачнее, чем у того же Урунова, но суммарно хватило только на год. Дальше – две аренды в «Химки», а теперь и полноценный контракт.

Сергей Юран – центральным нападающим легко может стать главный тренер. Вот и собрали стартовый состав!

Как считаете, такой стартовый состав побился бы с реальным «Спартаком»?

Фото: fckhimki.com