«Сибирь» могла взять Левандовского в 2007-м. Условия: 500 тысяч евро за лучшего игрока третьей лиги Польши

Вот так вот.

Сейчас Роберт Левандовски – один из лучших футболистов мира. Он капитан сборной Польши, лидер атак «Баварии» (правда, очень хочет в «Барселону») и действующий обладатель «Золотой бутсы».

Оказывается, в 2007 году Левандовски мог оказаться в России. Причем не в Премьер-лиге, а в Первом дивизионе (еще даже до появления ФНЛ). В новосибирской «Сибири».

«Это был 2007 год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом, – рассказал тогдашний гендиректор «Сибири» Лев Стрелков. – От него поступило предложение просмотреть 3-4 игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче».

Не могу сказать, что он как-то выделялся – точно был не лучше остальных. Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло. Мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и все свернули – не сошлись в ценнике. Для нас, игравших тогда в первом дивизионе, это была неподъемная сумма».

За Роберта просили 500 тысяч евро – ему было всего 19 лет, он перед сезоном вырос на 10 сантиметров и не совсем здорово справлялся с координацией. Зато помог «Зничу» подняться из третьего польского дивизиона во второй, положив 15 голов.

В сезоне-2007/08 за «Знич» он забил уже 21 мяч и стал лучшим бомбардиром лиги. «Зничу» не хватило до выхода в Экстракласу совсем чуть-чуть – уступили «Арке» только по разнице мячей. Но на Левандовского все равно было много претендентов – и за 350 тысяч евро летом 2008-го его купил познаньский «Лех». Там он отыграл два сезона, помог клубу стать чемпионом, выиграть Кубок Польши и Суперкубок.

Летом 2010-го «Лех» продал Левандовского в дортмундскую «Боруссию» за 4,5 млн евро.

А какой тогда была «Сибирь»?

В 2007-м сибиряки чуть не вышли в Премьер-лигу: заняли третье место, выше были только «Шинник» и «Терек». Но вот 2008-й получился провальным – 14-е место, хотя «Сибирь» была одной из самых богатых команд лиги, да еще и с приличным составом (4-е место по стоимости согласно Transfermarkt). Остановились всего в одном очке от зоны вылета – оттащить повыше не получилось ни у Владимира Файзуллина, ни у Сергея Оборина.

Зато в 2009-м «Сибирь» наконец добилась повышения, в 2010-м дошла до финала Кубка России, получила путевку в Лигу Европы, зарубилась в квалификации с ПСВ (дальше прошли все-таки нидерланды), а затем вылетела из Премьер-лиги с последнего места.

Фото: zniczpruszkow.com.pl/; globallookpress.com/Dmitrii Khudyakov