«Стекла – в труху, внутри – все в крови». 26-летняя регбистка сборной России разбирала завалы в «Крокусе»

22 марта в России случился крупнейший теракт за 20 лет – вооруженные люди напали на «Крокус Сити Холл». Погибло 144 человека, значительная часть здания выгорела, а над концертным залом обвалилась крыша.

В течение недели сотрудники МЧС разбирали завалы. Среди спасателей оказалась 26-летняя регбистка клуба «МАР-Слава» и сборной России по регби-15 Анастасия Семак.

Что поразило ее внутри «Крокуса»? Почему она стала спасателем? Сколько зарабатывает пожарной? В чем кайф женского регби?

Александр Головин пообщался с девушкой удивительной биографии.

Семак работала в «Крокусе» два дня. Самая жуткая картина – обожженные сэндвичи и пакеты с чипсами

– Как вы оказались на разборе завалов?

– Много лет я работаю добровольным спасателем. Это общественный отряд, в который вступают люди разных профессий. В обычное время они – секретарши, менеджеры, медики, а в свободное время работают спасателями.

Когда случилось ЧП, мы все были онлайн и ждали распоряжение начальника отряда. Теракт произошел в пятницу, в воскресенье нас вызвали. Я проснулась, увидела сообщение, собралась за 15 минут и поехала в отряд. Как старшая группы приехала одной из первых – мы собирали оборудование, закидывали его в машину. Через час-полтора были в «Крокусе».

– Когда оказались перед зданием, первые эмоции?

– Масштаб и запах гари. Если сейчас проехать мимо «Крокуса», кажется, запах еще не пропал.

Но в целом все случилось настолько быстро, что особых мыслей не было. Подъехали, подошли к штабу, нас проверили, записали количество человек и сразу отправили в здание. Там показали место работы.

Мысли появляются, когда спадает адреналин. Начинаешь обдумывать увиденное, вспоминать. На ЧС нет времени.

– Что именно вы делали в здании?

– В воскресенье работали на третьем этаже. По краю стены, где остекление, произошло обрушение. Под завалами до сих пор тлела стекловата. Нам поставили задачу – предотвратить очаги возгорания. Для этого нужно было разобрать завал, иначе через время вспыхнуло бы снова. Мы разобрали и предотвратили три очага повторного возгорания.

Во вторник переместились в яму – в зрительный зал, где произошел пожар, и обвалилась крыша. Там разбирали конструкции, по возможности искали останки. Готовили место для подъезда техники, которая разбирала крупные части завалов.

– Завалы вы разбирали руками?

– У нас есть бензорезы и гидравлические инструменты, которые помогали раскусить то же сиденье на несколько кусков. Но больше руками.

– Чем разбор завалов в «Крокусе» не похож на те, что вы видели до этого?

– Очень сильный прогар. Температура поплавила даже несущие конструкции. Казалось бы, там такие здоровые балки, но все в ужасном состоянии. Они абсолютно черные и искажены в момент, когда происходило обрушение.

Многие спрашивают: «Как думаешь, будет реконструкция?» Я предполагаю, что сносить нужно весь концертный зал. Не представляю, как можно реконструировать, когда поврежден каркас.

Плюс нависающие конструкции, которые иногда отваливались. Несколько раз за смену появлялась угроза обрушения – срабатывали маяки, реагирующие на вибрации. В этот момент весь личный состав выводили наружу.

– Вы находили тела?

– Нет. Коллеги тоже не находили. Предполагаю, что перед нами работали кинологи – они нашли всех, кого возможно.

Но была кровь. В телеграме публиковали много видео, как террористы идут по фойе и стреляют в людей рядом с выходами. Когда мы проходили мимо этих выходов, видели: стекла разлетелись в мелкую труху. Вокруг – кровь, которую никто не смывал. Снаружи прошел дождь, а внутри все еще было в крови.

– То есть в фойе жутче, чем в зале?

– Да. В зале огонь все сделал все черным. Ничего ужасающего и страшного для меня там не было. А вот когда идешь по кровавым осколкам и вокруг выбиты все стекла, – это жутко. Видеть такое – тяжело даже подготовленному человеку.

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– Меня поразили фотографии с сохранившимися тарелками и деформировавшимися стеклянными стаканами. Ощущение, что еще вчера вокруг была жизнь и веселье.

– Когда мы проходили мимо кафе на втором этаже, там лежали сэндвичи, напитки, пакеты с чипсами. Все было обожженное, покрытое сажей. Криповая картинка как из ужастиков, особенно когда идешь с фонарями.

Где-то висели куртки и шапки. На минус первом этаже стояли машины, хотя под ногами вода, все хлюпает, света нет.

В такие моменты вспоминался Чернобыль. Только недавно люди пили чай с бутербродами, а сейчас ты разбираешь завалы.

– У вас есть понимание, почему выгорела огромная часть здания и рухнула крыша? Да, террористы подожгли сиденья в зале, но на этот случай есть пожарная сигнализация.

– Близкая подруга была на концерте, выбралась живой и невредимой. На днях мы общались, и она сказала, что система пожаротушения сработала не сразу. Спросила, как должно быть.

Я ответила, что система срабатывает мгновенно. Есть датчики, которые реагируют на дым, есть – которые на температуру. Дыма было невероятное количество, а температура – если она поплавила несущие конструкции – сами представляете, какая. Там все горело синим пламенем.

Второй момент – сиденья. Из-за дерева и материала под обивкой они моментально вспыхнули и были сожжены до металлических конструкций. Мы увидели только каркас и кучу минеральной ваты, похожей на ту, что используют для утепления домов. Она безумно сильно пахла и долго тлела. Я брала ее, а она распадалась на волокна. И ее непросто убрать – она прилипала к боёвке, к перчаткам. Смывалась только водой.

– Учитывая запах, вы работали в масках?

– Я закрывала нос подшлемником. Кто-то из ребят надевал маски как от коронавируса. Конечно, лучше работать в средствах защиты, но их нужно менять, тратить на это время, плюс столькими не напасешься. Я работала как есть, прекрасно осознавая, что это вредно.

– Вы сказали, что на адреналине думаете о работе, а осмысление приходит потом. Когда вы осознали, что побывали в месте, где погибло 143 человека (на момент интервью была эта цифра – Sports.ru)?

– Когда ехала в машине после второго дня.

В первые день было ощущение, что мне дали отработать обычное возгорание. Мы не были в той части здания, где случились убийства. Зашли с заднего входа, поднялись на третий этаж и работали там. Масштаб видели только снаружи. Тот день не был психологически тяжелым.

Во вторник нас запустили с главного входа. Мы прошли через места расстрелов, поднялись по лестнице и зашли в зал. Тогда все стало более реалистичным.

Обратно я ехала на своей машине, попала в пробку. Уставшая, мокрая, грязная – вот тогда начала размышлять, как все было. Даже подумала: «А как бы я поступила, если бы оказалась там?»

– После такого можно отключиться – готовить ужин, пойти в кино?

– Не скажу, что я полностью отключилась, но мне не было капец как тяжело. Я не забилась в угол на кухне. Я много лет в этой сфере, научилась бороться. Главное не оставаться одной, разговаривать, не держать в себе. Меня поддерживают близкие – муж, родители, подруга.

Даже коллеги, которые работали во время ЧС, не сильно реагировали. Мы, врачи и кинологи – это те люди, которые должны сохранять голову холодной.

Семак работает пожарным, хотя женщинам это запрещено, а мужчины жестко смеялись над ней. Она согласна с запретом и говорит, что профессия сделала ее грубой

– Как правильно называть вашу профессию?

– В «Крокусе» я была спасателем добровольческого отряда. Мы не получаем деньги и заступаем на смены в свободное от основной работы время. Знаю коллег, которые ради этого берут отгулы за свой счет.

– Чем вы отличаетесь от спасателей на зарплате?

– Ничем. Мы прошли обучение, аттестовались, получили удостоверение спасателей и работаем не хуже профессионалов. Мы – такие же спасатели, как и те, кто получает деньги. Просто у нас есть основная работа, а есть – для души. Для души мы помогаем людям.

Заступаем на смену на сутки – в 9 утра до 9 утра следующего дня. Если поступает вызов, выезжаем как обычное подразделение. У нас такая же машина с оборудованием. Вызовы разные, начиная от кошки на дереве и голубя в вентиляции, заканчивая вскрытием дверей, крупными ДТП и завалами.

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– Вы не только спасатель?

– Да, уже шесть лет работаю добровольцем в пожарной части в Подмосковье. Мы выезжаем на пожары, но бывают вскрытия дверей и ДТП. Единственное отличие от остальных пожарных – я не вхожу в огонь. Женщинам запрещено работать пожарными.

Но я тоже заступаю на смены – скоро будет первая в месяце, потому что только вернулась со сборов по регби. Меня вызывали в сборную Россию, на две недели я уезжала. Получится одна смена в пожарном отделении и одна – в спасательном.

В следующем месяце будут две в пожарке и две-три в спасательном отряде. Хочется больше, но не всегда выходит. Я совмещаю это с основным местом работы и с тренировками.

– Как вы пришли в пожарные и спасатели?

– В детстве я потеряла близкого. После этого захотела помогать людям, быть полезной. Думала пойти в скорую помощь, но не получалось с химией.

В то же время сосед по даче все время приезжал в форме, машина была в наклейках МЧС. Когда мне было 13, вырубился свет. Сосед надел кошки (альпинистские металлические приспособления – Sports.ru) и забрался на столб. Я подбежала к нему: «Михаил, а что у вас за профессия супергероя?»

Он все рассказал и дал телефон начальника отряда. Тот направил меня в «Школу юного спасателя». Это кружок вроде рисования или танцев, но с пожарной и спасательной тематикой. Я ходила в него несколько лет. В 18 прошла полугодичное обучение и аттестовалась на спасателя.

Каждые два-три года повышала категорию. В январе 2024-го я стала спасателем первого класса. Выше только спасатель международного класса, но в России его сложно получить. Первый класс – вершина спасательного дела.

– Вы сказали про потерю близкого. Это кто-то из родственников или первая любовь?

– Из родственников.

– Человек погиб в катастрофе?

– Нет. Я не очень хочу говорить, но это связано с медицинской помощью.

Если я помогаю, я тоже не всегда все делаю правильно. Все люди могут ошибаться. Но после этой детской травмы пошло желание помогать.

Не до героизма. Мне не сносит башню, что я срочно должна бежать и помогать. Но сейчас вся моя жизнь связана с помощью. Например, я – донор, иду на почетного донора. Высшее образование – реабилитолог, несколько лет я работал в больнице с детьми-инвалидами.

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Я считаю, что мое призвание – быть полезной.

– Вы сказали, что женщинам запрещено быть пожарными. Что вы делаете, когда приезжаете на вызов?

– В отряде есть начальник караула или командир отделения, которые первыми выбегают и осматривают пожар. Они говорят, что нужно принести, сколько рукавов разложить и сколько стволов подать.

Я помогаю ребятам раскладывать рукавную линию, подношу средства вскрытия дверей. Если есть источник воды, подключаю мотопомпу. Могу съездить с водителем на гидрант, помочь запитать машину. После пожара собираю оборудование. Если использовались бензопилы, заправляю их.

На нашем сленге это называется «принеси, подай, уйди, не мешай». Мелкая работа, но она нужна.

– Я видел фото, где вы стоите с рукавом и поливаете остатки дома.

– Это называется проливка-разборка. Мы заливаем то, что потушено, и создаем водную подушку, чтобы не случилось повторного возгорания. Начальник караула спокойно доверяет мне грязную работу.

– Вы против снятия запрета для женщин быть пожарными. Почему?

– Сейчас пошла история, которую я называю пожарной романтикой. Когда девушкам лишь бы познакомиться, красиво сфотографироваться, показать, что они тоже могут.

Я 13 лет в спасательном деле и помню много девушек, которые пытались. Кто-то из них работает до сих пор. Они стойкие и покруче меня. Но есть те, для кого пожарное дело – не их профессия. А они думают по-другому. Например, девчонка пишет мне: «Я заканчиваю школу и хочу пойти на спасателя. Подскажите, куда поступить?» Я открываю профиль, там совсем малышка модельного плана. Ее бы на плечо закинуть и понести.

В детстве мы много ездили на вскрытия в морге. Готовились психологически, работали на учебно-тренировочных сборах. Не каждый справится с этим. Эта работа – не для каждого. Она сильно ломает. Человек меняется.

Плюс гендерное разделение в частях. Для начальников девушка – это геморрой: «А что, надо отдельное спальное место и отдельную раздевалку? А где она будет мыться? А еще отдельный туалет?» Это мы много лет вместе и уже привыкли. А если девушка новая?

Девушки могут быть пожарными-добровольцами. Мне кажется, этого достаточно.

– Как было с гендерным разделением, когда вы только пришли?

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– Не скажу, что все отреагировали негативно, но был скепсис. Мне говорили: «Приехала, да что она сможет?» Часто оставляли в части, говорили: «Ночной пожар, ты никуда не поедешь».

Полгода я просто доказывала, что могу. Что если приехала на сутки, мы убираем разницу полов. Сильно помогли соревнования, когда я приносила отряду призовые места, и сдача нормативов. Занятия проходят раз в квартал, я показывала хорошие результаты, на что мужики говорили: «Ну да, она чего-то может».

Важно было не дать слабину. Не прогнуться. Я не могла сказать, что устала и пошла, а вы работайте. Устали все. Конечно, были нелепые шутки, но главное в ответ не молчать.

Мы быстро нашли общий язык. Я пришла во второй караул и шесть лет заступаю в него. Это уже как семья. Там познакомилась с мужем.

– Он тоже пожарный?

– Да, мы работали вместе. Но потом он перевелся пожарным в Москву, а я осталась в Кубинке.

– Вы не получаете зарплату как спасатель. В пожарной части – получаете?

– Добровольцам платят за две смены в месяц. Одна смена – 2500 рублей, в месяц я получаю 5000 рублей.

В целом можно выйти хоть пять раз, но заплатят все равно за две. Если один раз – вообще ничего не заплатят.

– Я правильно понимаю, что по скиллам вы – профессиональный пожарный, но из-за того, что женщина, находитесь в добровольной команде?

– Да, у меня есть все документы и аттестации профессионального спасателя и пожарного. Если бы по щелчку пальцев я стала мальчиком, то с этими документами меня взяли бы на работу с руками и ногами. Но с именем Анастасия это невозможно, несмотря на опыт. Существует запрет на профессию.

Но меня это абсолютно устраивает. Не щемит и не загоняет в рамки. Я спокойно получила высшее образование, которое не относится к сфере МЧС. Я работаю на другой работе. Я ни в чем не нуждаюсь. И как раз остается место для того, что люблю. Оно ни к чему не обязывает. Захотела – заступила на сутки. Не получилось – не страшно.

Да, я фанат этого дела. Я люблю его, но нет такого, что я обязана устроиться наравне с мужчинами.

– Вы сказали, что профессия пожарного не для всех, люди в ней меняются. Как вы изменились?

– Родственники говорят, что я стала более жесткой и грубой. Чаще хожу с каменным лицом, у меня пропали эмоции.

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Я даже не скажу про себя, что я – прямо девочка-девочка. Понятно, что могу надеть юбку или платье, делаю маникюр, ухаживаю за собой. Но по мне заметно, что я из силовой структуры. Многое держу в себе, не могу показать, что я слабая. Стараюсь все делать сама.

Вроде есть моменты, когда можно расслабиться, включить девочку и плыть по течению. Но сколько бы ни старалась – не получается. Начинаю: «Давай дотащу сумки. Давай колесо поменяю». Мне звонят подруги и говорят: «Настюх, я разбила градусник. Что делать?». Или: «Насть, у меня дверь сломалась».

Часто звонят соседи. Не мужчинам, а мне: «Насть, межкомнатная дверь захлопнулась, не могу вскрыть. Что делать?» Я иду и вскрываю.

Даже в плане спорта я какой-то каменный человек. Подруги по команде говорят: «У тебя такой взгляд, что от него хочется спрятаться. Хотя мы вроде ничего тебе не сделали». Видимо, это маска сильного человека, которая редко слетает.

– Это заметно даже по рассказу о «Крокусе». Вы сказали, что особых эмоций не было.

– Это правда. Там больше переживали родители. Они сразу написали: «Ты чего, как?» Помню, я еще грубо отреагировала: «А что со мной может быть?»

Кстати, в статье «Р-Спорта» написали, что Анастасия находится в тяжелом состоянии после увиденного. Это неправильно. Я больше удивлена масштабу. Но тяжелого состояния нет. Мне не нужно обращаться к психологу, у меня нет профессиональной травмы.

То, что у обычного человека вызывает страх и переживания, для меня обыденность. Но это не значит, что я бессердечная. Я просто не показываю эмоции.

Семак тренируется, бегая по лестнице 21-этажного дома в пожарной экипировке. И советует несколько классных сериалов про работу пожарных (не без киноляпов)

– Самый сложный пожар, на который вы выезжали?

– Лакокрасочный завод в Одинцовском районе. Лаки и краски тяжело тушить, а там еще зона без воды – гидрант находился далеко. Машина уезжала на закачку, пока вторая сливалась, а третья еще не подъехала. Мы долго ждали воду и долго тушили.

Легче всего тушить траву, но когда это маленький кусок, который особо не разгорелся. Кстати, трава начнет гореть уже весной. Люди пытаются сжечь ее, но дунул ветер – и полетело. Потом начинают гореть леса. Это страшный сон пожарного.

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– Травы горит много?

– Рекорд нашей части – 13 вызовов за сутки. Мы катались без остановки, получилась одна из самых сложных смен. После суток я приехала домой и просто лежала. Быстро перекусила и опять легла. Очень долго отсыпалась.

– Из-за чего чаще всего возникают пожары, кроме травы?

– Я работаю в области, там много частного сектора, поэтому горят дачи и бани. Летом – из-за шашлыков. Дачники жарят их рядом с крышей дома, и крыша загорается. Вечерами и ночами – из-за печек. Плохо закрывают поддувало, от искр происходит возгорание.

По осени часто горела электрика. Люди включают обогреватель в тройник, засыпают – проводку замыкает.

– Важный вопрос: нужно ли выключать стиралку и посудомойку, когда уходишь из дома?

– Я оставляю, но муж ругает, ха-ха. Он вообще вытаскивает из сети все приборы: кофемашину, светильники, чайник. Еще и фотографирует, чтобы душа не болела: «А выключил ли я утюг?»

Конечно, можно делать, как он, но потом пришел – надо все включить обратно. Или как выключить стиралку, если она работает два часа, а тебе надо выйти? Не будешь же на паузу ставить?

Вот зарядки – да, всегда вынимаю их. Они нагреваются и плавятся. У знакомых так было – они накупили неоригинальных. Но я вынимаю даже оригинальные: зарядила – вытащила. Пусть она хоть на полу лежит, но не в сети.

– Когда я читал ваши интервью, был в шоке от снаряжения. Экипировка, дыхательный аппарат и средство для вскрытия дверей в сумме весят 35 кг. Сколько вы тренируетесь, чтобы быстро дотащить это по лестнице в условиях задымления?

– Я поддерживаю форму в регби. Благодаря нему выдерживаю нагрузки на сменах.

Если в МЧС идет соревновательный период, провожу дополнительные тренировки. Я живу в 21-этажном доме – надеваю пожарное снаряжение и хожу по лестнице вверх-вниз. Периодически встречаю соседей, которые видят, что я дышу как мамонт. Показываю им палец вверх, что все окей. Могут что-то сказать, но стараюсь не говорить, чтобы не сбивать дыхалку.

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Стандартные упражнения на поднятие тяжестей или ползание с заклеенной маской можно делать прямо в части – у нас есть все для кросс-фита.

– Какой фильм или сериал хоть немного раскрывает профессию пожарного?

– Мне нравится сериал «Пять минут тишины» на НТВ. Сейчас как раз вышел новый сезон. Не могу сказать, что там все капец как грамотно. Там есть киноляпы. Но структура и идея – классные. Я даже смотрела повторы.

Из зарубежного нравится сериал «Пожарная часть 19». Фильм «Дело храбрых» – просто красота. Наши его пересняли и назвали «Огонь» – получилось интересно, может пробить на слезу.

– Вы сказали про киноляпы.

– Из последнего – в «Пять минут тишины». Пожарные работают в помещении, ищут очаг возгорания. Вокруг – дым, но они спокойно снимают маски, вешают на карабин и начинают что-то разбирать.

Еще странно ввели женщину. Сначала она была спасателем-медиком, а в последних сезонах ее стали отправлять на серьезную работу. Она тушит пожары, работает в дыхательном аппарате. Какая-нибудь девушка посмотрит и скажет: «Я хочу так же». А так же – нельзя, потому что женщинам запрещено.

Семак пришла в регби в 18, а через два года попала в профессионалы. Она кайфует от столкновений с соперницами и тренируется пять раз в неделю, не получая зарплату

– Вы – кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо. Как это получилось?

– В начале первого класса меня отдали на танцы, я же девочка. Но я была крупной и высокой, а все мальчики – маленькие. Тренеры никак не могли найти партнера. Из-за этого отправляли танцевать одну, делать сольные номера.

Мне это не нравилось. Я смотрела на других девчонок, которые танцуют с мальчиками, закатывала жуткие истерики и не ходила на тренировки. Тогда дедушка отвел на дзюдо. Там я занималась с первого по девятый класс, участвовала во всероссийских соревнованиях. Последние три-четыре года увлекалась самбо.

Потом получила серьезную травму шейного отдела позвонков и завязала. Ходила на танцы, хип-хоп. Параллельно в жизни была «Школа юного спасателя», я углубилась в эту сферу.

– Когда в жизни появилось регби?

– На первом курсе. Я училась на физкультурном факультете МПГУ. Мое личное дело попало менеджеру университетской команды, которая только образовывалась. Она написала: «Приглашаю к нам на тренировки, нам нужны такие девчонки».

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Первая реакция: «Что? Регби?» Я вообще не знала про этот вид спорта. Вбила в гугле «регби» – попался матч сборной России против Австралии по регби-7. Посмотрела, как девочки бегают, будто они не в себе, как захватывают и бросают. И ответила: «Нет, спасибо. Меня не привлек этот вид». Менеджер настояла: «Ты чего, ты же борцуха. Приходи, хотя бы просто посмотришь».

Я согласилась и пришла на первую тренировку. Тренер посмотрел: «Настя, у тебя хорошее будущее». Так я начала тренироваться. Через два года меня пригласили в профессиональную команду ЦСП «Крылатское». Несколько сезонов я выступала за них, потом случилась травма.

Когда восстановилась, вернулась в любители. И до сих пор тренируюсь, играю и горю этим видом спорта. Регби – второе дело жизни после работы в МЧС.

Из-за регби у меня случились три серьезных операции, а я никак не ухожу. Все говорят: «Ты что тут делаешь?» А меня не отпускает.

– Что за операции?

– Оперированы оба колена и левое плечо. На одном колене была реконструкция передней крестообразной связи, на другом – надрыв заднего рога мениска, его чистили. На плече – разрыв акромиально-ключичного сочленения, то есть ключицу порвала.

Собирали меня как Терминатора. Я даже брала паузу на полтора года. Думала: «Блин, может, это не мое?» Никто еще не поддерживал, все говорили: «Ты вся поломанная, кому ты нужна?»

Когда восстановилась, поняла, что не могу не играть. Продолжила и планирую получить мастера спорта.

– Вы выступаете за «МАР-Славу» из Москвы?

– Да. Мы играем на уровне федеральной регбийной лиги – это чуть ниже чемпионата России, но хотим выйти в профессионалы. Еще выступаем в чемпионате России по снежному регби, впереди – пляжное регби.

Сейчас меня приглашают в профессиональные команды, знакомые девчонки говорят: «Давай к нам на просмотр. Я договорюсь с тренером». Но я, наверное, перегорела профессиональным спортом, плюс для этого придется менять город. В Москве из профессиональных команд есть только ЦСКА, до которого я не дотягиваю.

– Если бы не травма, вы без проблем играли бы в профессионалах?

– Думаю, что да. Перед травмой меня пригласили в сборную Россию по регби-15. Я и сейчас в сборной, но тогда были открыты международные турниры, мы могли ездить.

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Когда восстанавливалась, тренер тоже долго звал: «Поехали на сбор, за тобой будет закреплен тренер по восстановлению. Ты будешь в теме по тактике». Но тогда рядом не оказалось человека, который дал бы пинок под зад.

Это была настоящая психологическая травма. Я сильно закрылась, отрубила все связи с миром регби, отписалась отовсюду. Убрала медали, раздала форму, выкинула бутсы. Сложный период, но я вышла из него. Если бы не дала слабину, уверена, что играла бы на профессиональном уровне.

– Насколько уникальна ситуация, что вы начали в 18 лет и за два года попали в профессионалы?

– Тогда это казалось легче, чем сейчас, потому что женское регби не было так развито. Существовала сборная по регби-7 с легендарными игроками, но в остальном было меньше конкуренции. Не скажу, что попасть в профи было легко, но реально.

С тех пор ситуация изменилась. В регби играют чуть ли не с пяти лет, появились школы регби. Сейчас начать в 18 и попасть профессионалы – невероятно сложно.

– Пока вы снова в любителях. Как часто они тренируются?

– Пять раз в неделю. Три занятия – обязательные, на них должен быть максимальный состав. Две тренировки – качалка по желанию.

Понятно, что как любители мы не подписаны на обязаловку, тренируемся вечером после работы. Но посещаемость тренировок влияет на состав.

– Зарплата и премиальные – ноль?

– Да, вообще ничего нет. Спасибо, что форму выдают, в этом сезоне даже будет новая. И спасибо, что выезжаем на игры в другие города.

– Без иронии: вас все устраивает?

– Хотелось бы вкуснях в плане спортивного питания, какой-то дополнительной экипировки.

Но вообще в любительском регби особых потребностей нет. Мы не звезды, чтобы требовать. Мне – норм. Я ничего не требую.

– Три операции вы оплачивали сами?

– Да, обращалась в травму – и меня оперировали по ОМС. Первую реабилитацию делала за свой счет, со второй и третьей помогла сборная Москвы. Меня записывали в клинику Москомспорта.

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Сейчас как члену сборной России мне положено медицинское обеспечение. Недавно я делала МРТ колена – все на уровне. Если что-то заболело – могу написать врачу, все сделают.

– Ваша цитата: «Сейчас я девушка крупная, мне приятнее испытывать силовые моменты, чем бегать». Почему так?

– Потому что меня надо просто увидеть. Я такой шкаф – 181 сантиметр роста и два метра в ширину. Я не беговой игрок, никогда не бегала и не занималась легкой атлетикой. После дзюдо и самбо осталась выносливость, но на дистанции ее не хватает. В последние два года тренирую бег, но он тяжело дается.

Я больше прямолинейная. Дают мяч – бегу вперед. Не умею обыгрывать, делать степ, забегать. Я – силовой игрок, играю в схватке и отвечаю за сбор соперников. Одному человеку меня тяжело остановить, на мне собираются несколько. Я жду их и отдаю пас. Из-за этого команда-соперник защищается в меньшинстве, а нам легче занести попытку.

Мне не страшно врезаться, упасть. Не скажу, что не боюсь боли, но мне по кайфу разбежаться и вмазаться. Наверное, из-за неумения бегать. Если бы бегала, я бы убегала.

– В чем вы нашли кайф регби? Почему за ноль рублей готовы тренироваться пять раз в неделю, хотя до 18 лет не знали об этом спорте?

– Кайф – в силовых приемах. В общении и команде из 20 девчонок, которые стали друзьями.

Еще это отвлечение от повседневности. Говорят, если плохое настроение – сходи в зал, потренируешься – пройдет. Здесь то же самое. Когда приходишь на тренировку, забываешь о домашних проблемах. Потом возвращаешься к обыденности, но два часа на тренировке с приятными людьми – лучше любого психолога.

Я просто влюблена в регби и горю желанием тренироваться. Даже если завершу карьеру через несколько лет, останусь массажистом, реабилитологом или тренером в какой-то команде.

Регби – та жизнь, которая останется со мной.

Семак работала в Samsung, но бросила карьеру и зарплату ради регби. Теперь она человек веселой профессии

– В регби вы не зарабатываете. В поисково-спасательном отряде не зарабатываете. В пожарной части – 5000 рублей. На что живете?

– Я долго работала директором магазина в Samsung и детским реабилитологом в больнице на Тушинской. Ко мне приходили дети до 18 лет с разными травмами – от инвалидности до операций на руке, когда девочка упала с коня. Я проводила лечебную физкультуру.

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Но график 5/2 абсолютно не подходил. Когда у меня случился регби головного мозга, я не могла совмещать. Магазин и больница накладывались на тренировки и выездные игры. В один момент я ушла на работу со свободным графиком.

Сейчас я работаю ведущим аниматором на детских праздниках и веду соцсети нашей компании. Плюс беру частных клиентов на массаж и реабилитацию. Здесь мне не надо отпрашиваться и брать отгулы за свой счет. Директор просто присылает список дат, я выбираю, когда могу работать, когда – нет.

– Что вы делаете как аниматор?

– Провожу дни рождения детей и праздники в детских садах. Надеваю костюм того персонажа, которого вызывают. На Масленицу была скоморохом. Недавно переодевалась в Бубу – есть такой мультик. Как-то вызывали героев мультфильма «Три кота», я была котом Компотом. Часто просят супергероев.

У нас нет конкретного сценария. Это не спектакль, а живая анимация. Мы смотрим по настроению ребенка, насколько он подвижен, как быстро устает, интересна ли ему игра.

– Как вы пришли в эту профессию?

– Знакомая написала: «Ты педагог по образованию, а у меня есть подработка аниматором. Не хочешь попробовать?»

В итоге работаю в этой сфере третий год. Начинала с обычного аниматора, сейчас – ведущий аниматор. Выросла зарплата и праздники стали сложнее. Сейчас я провожу химические шоу, опыты с жидким азотом, делаю шоу мыльных пузырей.

– Массажем занимаетесь для души или для заработка?

– Для души. Меня устраивает финансовое положение. Нет такого, что я должна фигачить, потому что нужно заплатить за квартиру. Мне абсолютно хватает.

Я вообще сторонник того, что работать надо там, где нравится. Убиваться ради денег и говорить, как надоела эта работа, – так долго не протянуть. Понимаю, что так живет большая часть мира, но это огорчает.

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– Многие все равно скажут, что директор магазина в Samsung – намного перспективнее, чем анимация.

– Так и есть. Это было перспективнее и лучше по зарплате. Я начинала с обычного продавца и дошла до регионального директора, объездила много городов. Меня ставили открывать магазины с нуля: набирать и обучать сотрудников. Я была в Ханты-Мансийске, Ярославле, Нижнекамске, Новороссийске, Ижевске. Оставалась там по два-три месяца.

Это колоссальный опыт, куча знакомств, новинки в технике, постоянное обучение. Мне говорят: «Почему ты ушла?» Я объясняю про изнуряющий график, работу от открытия до закрытия магазина, лютую ответственность.

Сначала я отпрашивалась, потом решила написать заявление. Пришла к директору, он ответил: «Подумай еще». Пришла на следующий день. Заявление все равно не сразу подписали.

Я выбрала другой путь и ни о чем не жалею.

– Где вы видите себя через 10 лет?

– В МЧС – 100%. Даже миллион процентов. И в регби, но уже не как игрок.

Через 10 лет мне будет 36, очуметь…

Фото: instagram.com/semak_nastya ; РИА Новости /Кирилл Каллиников, МЧС РФ