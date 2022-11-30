Почему Англия и Франция не любят друг друга (Ширак даже шутил об этом с Путиным)? Стыдные вопросы

В июле 2005-го президент Франции Жак Ширак прилетел в Калининград. В местном кафе он встретился с канцлером ФРГ Герхардом Шредером и Владимиром Путиным, чтобы обсудить предстоящий саммит G8 и неформально пообщаться.

Разговор зашел о хозяйке саммита Британии. «Невозможно доверять людям, у которых такая плохая кухня, – отозвался Ширак. – Это вторая страна после Финляндии, где кормят хуже всего».

– А как же гамбургеры? – уточнил Путин.

– Это намного лучше, чем британская еда, – ответил француз под смех коллег.

Дальше он рассказал историю про шотландское блюдо, которым его угощал генсек НАТО. «Вот откуда наши проблемы с НАТО», – охарактеризовал вкус француз. А потом – снова под хохот Герхарда и Владимира – добавил: «Единственное достижение британцев в области сельского хозяйства – это коровье бешенство».

Пока Ширак практиковался в юморе о Британии, в Сингапуре открывалась сессия МОК. На ней выбирали столицу Олимпиады-2012. Главными кандидатами считались Лондон и Париж. Единственным главой государства, который приехал на презентацию, оказался премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Его присутствие помогло. Лондон выиграл с перевесом в 4 голоса (54 на 50). Франция получила новый повод не любить Британию. И – после слов Ширака – наоборот.

Когда между Францией и Англией началась вражда?

Точно сказать нельзя, но бомбу заложили в 11 веке.

В 1066 году вассал французского короля Гийом Нормандский (он же Вильгельм Завоеватель) разгромил армию английского королевства и начал править на островах. Французский король посчитал, что Англия стала вассалом Франции, Гийом так не думал и считал себя независимым правителем с владениями в том числе во Франции.

Все окончательно запуталось, когда внучку Гийома и единственную наследницу престола Матильду выдали замуж за французского графа Жоффруа Красивого. Пара основала династию Плантагенетов – по сути, французский род, правящий Англией.

В 1328 году во Франции разразился династический кризис. Король Карл IV умер, прямых наследников не осталось. Этим воспользовался английский король Эдуард III ­– сын родной сестры Карла. Он заявил, что как племянник обладает большими правами на французский престол, чем все остальные.

Французы не обратили внимания и короновали нового правителя. Эдуард не выдержал и объявил им войну. Так началась серия конфликтов между Англией и Францией, которую называют Столетней войной.

Столетняя война правда шла 100 лет? Кто победил?

Столетняя война продолжалась даже 116 лет (1337 – 1453), но с большими перерывами.

Обычно ее разделяют на 4 этапа, хотя внутри этапов случались большие паузы. Например, Эдвардианская война (1337 – 1360) приостанавливалась в 1348-м из-за чумы. К тому моменту англичане уничтожили французскую армию и продвинулись вглубь континента.

Каролинская война (1369 – 1396) – не совсем война. Крупных сражений в этот период не было, страны решали собственные проблемы (Англия воевала с Шотландией, Франция пробиралась сквозь смуту) и даже заключали династические браки. В 1389 году английский король Ричард II женился на дочери французского короля Изабелле Валуа, чтобы не допустить продолжения войны.

Завершающий период (1428 – 1453) остался за Францией. Англичан прогнали на острова, правда, стороны так и не заключили мирный договор. Английские правители не прекратили мечтать о французском престоле.

Англичане сожгли Жанну д’Арк?

Да.

В 1429-м французский король Карл VII поверил, что 17-летняя Жанна послана небом для освобождения страны, и назначил ее главнокомандующей французской армии. За 4 дня девушка сняла осаду с Орлеана. Дальше она освободила еще несколько городов, но попала в плен к бургундцам – союзникам Англии.

Бургундцы продали Жанну англичанам, а те объявили ее ведьмой и сожгли на костре.

Дальше страны продолжили враждовать?

Да, опять столетиями.

Они постоянно искали поводы для конфликтов. Например, Англии не нравился союз Франции и Шотландии, которые обязались защищать друг друга от соседки. В 20 веке шотландский историк Джон Блэк сказал, что подобная реакция справедлива: «Любовь к союзнику никогда не была положительным чувством, питаемым общностью культуры. Она была искусственно созданной привязанностью, основанной на враждебности к Англии».

Английская Реформация 16 века усугубила раскол. Англия стала протестантской, Франция осталась католической. Соперники обвиняли друг друга в ереси.

К 1689 году отношения испортились настолько, что страны начали Вторую Столетнюю войну. В ней уже не было четких этапов, все разделилось на десятки сражений в разных частях света (была даже битва при Йорктауте в штате Вирджиния). Стороны оспаривали веру, влияние на море, колониальные владения – в том числе на месте современной Америки.

Кроме сражений, был и прообраз санкционной войны – континентальная блокада, которую устроил Наполеон. Блокада запрещала вести торговые, почтовые и иные отношения с Британскими островами, в 1807-м к ней присоединилась даже Россия.

Война закончилась поражением Наполеона при Ватерлоо в 1815-м. За этим последовал Венский конгресс, на котором Франция мощно проявила себя в переговорах и почти ничего не потеряла.

Хоть когда-то Англия и Франция дружили?

Если не считать локальных союзов 17-18 веков (например, против голландцев), дружба началась в середине 19 века.

Этому во многом способствовал император Наполеон III, который хотел дружить с Англией. Вместе страны участвовали в Крымской войне против России и Второй опиумной войне с Китаем, а Наполеон согласовывал свои действия, когда нападал на Мексику.

Правда, даже в счастливые моменты не обходилось без взаимных подколов. Когда французский маршал Пьер Боске увидел действия англичан в Балаклавской битве, он произнес: «Это прекрасно. Но это не война». За много лет до этого между офицером королевского флота и французским корсаром Робертом Сюркуфом состоялся такой диалог: «Вы, французы, сражаетесь за деньги, а мы, британцы, сражаемся за честь» – «Сэр, человек сражается за то, чего ему больше всего не хватает».

Иногда страны переходили словесную грань. Так Англия вышла из Крымской войны, считая, что Франция ведет тайные переговоры с Россией. А в конце 19 века страны чуть не начали очередную войну, не поделив зоны влияния в Африке.

Что происходило в последние 120 лет?

В начале 20 века между странами возникла реальная любовь.

В Британии появлялись общества франкофилов, во Франции – англофилов. Стороны активно сотрудничали во время Первой мировой, а французский генералиссимус Жозеф Жоффр даже руководил союзными войсками.

В 1930-х Англия и Франция синхронно умиротворяли Гитлера и Муссолини, а потом выступили оказались на одной стороне во Второй мировой (если не считать сотрудничавшее с Гитлером правительство Филиппа Петена). Высадку в том числе британских войск в Нормандии французы воспринимали как освобождение.

После войны Великобритания как держава-победитель выбила для Франции отдельную зону влияния на территории Германии, чтобы страну делили не только СССР, Штаты и сама Британия. В 1945-м страны стали постоянными членами совета безопасности ООН.

Во время правления Шарля Де Голля отношения резко охладели – Франция не пускала Британию в Европейское Экономическое сообщество (прообраз ЕС), но после ухода де Голля в 1969-м снова стали дружить.

Обычные французы и англичане до сих пор ненавидят друг друга?

Нет.

На The Guardian несколько лет висит опрос «Почему англичане ненавидят французов?» Отвечать могут любые пользователи. Сотни ответов делятся на три категории.

• Мы (французы, англичане) ненавидим их (англичан, французов) из-за исторических вопросов: они забрали нашу территорию, они охотились на нас, они постоянно лезут к нам.

• Мы (французы, англичане) не любим их (англичан, французов), потому что у них плохая кухня, манеры, странный язык и вообще они расисты.

• О какой вражде речь? Мы как братья: любим друг друга, но не показываем этого.

В 2018-м похожий опрос провел History Chanel, который выяснял, почему французы не любят англичан. Итоги: чаще всего им не нравится левостороннее движение, одержимость королевской семьей, футбольные хулиганы, кухня и отказ говорить на других языках, кроме английского.

И какой вывод?

У Англии и Франции сложная совместная история – до 20 века конфликты длились столетиями. Но сейчас вражды нет – из противоречий остались только веселые стереотипы.

Фото: Gettyimages.ru/www.g8russia.ru, Ross Kinnaird, Dan Kitwood;en.wikipedia.org